Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul”
Fanatik, 13 septembrie 2025 21:20
Xabi Alonso s-a dezlănțuit, la finalul partidei Real Sociedad - Real Madrid, la adresa arbitrajului. Ce a spus antrenorul formației din capitala Spaniei.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
21:30
Cristi Chivu a refuzat Real şi Barcelona pentru Inter: “Ne sunau să ne spună că alţii ar veni pe jos la Madrid” # Fanatik
Culisele transferului lui Cristi Chivu de la AS Roma la Inter Milano, dezvăluite pentru FANATIK de Victor Becali în cadrul emisiunii realizate de Cristi Coste
Acum 30 minute
21:20
Xabi Alonso, furibund după arbitrajul din Real Sociedad – Real Madrid: „A influențat mult meciul” # Fanatik
Xabi Alonso s-a dezlănțuit, la finalul partidei Real Sociedad - Real Madrid, la adresa arbitrajului. Ce a spus antrenorul formației din capitala Spaniei.
21:10
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români # Fanatik
Un celebru fotbalist care a jucat la cel mai înalt nivel s-a reprofilat după retragere și a ajuns DJ. Acesta a fost coleg cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români.
21:10
Nebunie totală în primul „Derby D’Italia” pentru Cristi Chivu ca antrenor: șapte goluri la Juventus – Inter! Meciul a fost decis în prelungiri # Fanatik
Prim derby nebun pentru Cristi Chivu! Juventus - Inter a fost un meci interzis cardiacilor, iar soarta partidei s-a decis în prelungiri printr-o execuție electrizantă
Acum o oră
20:50
Ianis Hagi, doar rezervă în Konyaspor – Alanyaspor! Ce s-a întâmplat cu Ștefănescu și Akdag # Fanatik
Partida Konyaspor - Alanyaspor are nu mai puțin de 3 jucători români în prim-plan. Ce se întâmplă cu Hagi, Akdag și Ștefănescu.
20:40
Andrei Ivan, cel mai bun jucător al echipei sale în înfrângerea dură cu Olympiacos. Care a fost scorul final # Fanatik
Echipa lui Andrei Ivan a fost distrusă de Olympiacos, însă fostul atacant al Universității Craiova a fost cel mai bun de la Panserraikos. Care au fost cifrele sale
Acum 2 ore
20:20
Cum s-a descurcat Denis Drăguș în Eyupspor – Galatasaray 0-2, după ce a fost titular. Nota primită de român # Fanatik
Denis Drăguș a fost titular în partida de campionat dintre Eyupspor și Galatasaray. Ce notă a primit fotbalistul român.
20:10
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici # Fanatik
Corina Caragea a ales o destinație de vacanță aparte în această toamnă. Vorbim despre un loc cu adevărat spectaculos, dar nu foarte ieftin.
20:10
Benfica, mesaj pentru Giovanni Becali în cazul transferului lui Tudose la FCSB: “Nu putem fi păcăliţi! O să ştim ce bani se plătesc” # Fanatik
Giovanni Becali a spus totul despre Mario Tudose. Ce mesaj a transmis Benfica prin impresarul român, după ce FCSB și FC Argeș au vrut să îl transfere fără înștiințarea lor.
20:00
Dinamo, în picaj total după înfrângerea din Liga Campionilor! Surpriză de proporții în campionat # Fanatik
CS Dinamo nu-și revine după înfrângerea din Liga Campionilor! „Dulăii” au pierdut surprinzător și în campionat împotriva HC Buzău
19:50
Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man! Ce au scris despre cel mai criticat jucător al naţionalei României # Fanatik
Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV, însă de la momentul mutării nu a reușit să impresioneze. În ciuda acestui lucru, jurnaliștii olandezi au încredere în calitățile atacantului.
19:40
„Am început în genunchi!”. Cum a trăit Adrian Mihalcea remontada din UTA – FC Argeș 3-3: „Un meci nebun” # Fanatik
Adrian Mihalcea a trecut de la agonie la extaz în meciul UTA - FC Argeș de pe „Francisc Neuman”. Cum a trăit tehnicianul arădenilor remontada echipei sale
Acum 4 ore
19:30
Bogdan Andone este dezamăgit după ce a avut 3-0, însă nu a obținut cele trei puncte. Cum a analizat remiza de pe Francis Neuman
19:20
„Remontada”, specialitatea casei la Arad! Un nou meci de infarct pentru suporterii „Bătrânei Doamne”: s-a repetat nebunia contra Craiovei # Fanatik
UTA făcut un nou meci nebun la Arad în Superliga! Contra lui FC Argeș, s-a repetat scenariul de vis pentru „Bătrâna Doamnă” din duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă
19:10
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții cu o echipă din București” # Fanatik
SuperLiga este pe cale să dea o nouă lovitură de imagine! După Kurt Zouma, un fost fotbalist de la Real Madrid este aproape să ajungă în România
18:50
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe # Fanatik
Gest impresionant făcut de un fotbalist milionar. Starul a trimis o geantă cu bani la spital pentru a salva viața fetiței unui jurnalist.
18:40
Primire ostilă pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Ce s-a întâmplat la debutul oficial al românului # Fanatik
Vladislav Blănuță a debutat oficial pentru Dinamo Kiev. Cum a fost primit de fanii echipei sale la meciul contra Obolon Kiev.
18:30
Clipe de groază petrecute chiar în fața lui Horațiu Moldovan. Colegul portarului român a fost preluat de ambulanță în Getafe – Real Oviedo 2-0 # Fanatik
Horațiu Moldovan a asistat la un episod trist la meciul din campionat al echipei sale. Ce s-a întâmplat în Getafe - Real Oviedo 2-0.
18:10
Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea unor ansambluri rezidențiale, cu apartamente de lux # Fanatik
Cine sunt fotbaliștii români care au mare succes în domeniul imobiliar. Au cheltuit mulți bani pentru a ridica ansambluri rezidențiale.
17:50
Ștefan Baiaram, vizită emoționantă într-un loc special! Unde s-a afișat „decarul“ Universității Craiova imediat după revenirea de la națională # Fanatik
Ștefan Baiaram nu a uitat de unde a pornit la drum în viață! „Vedeta“ Craiovei a fost, de curând, în vizită într-un loc care îi va rămâne în amintire pentru totdeauna
17:40
Didi Prodan, 30 de ani de ani de la golul fabulos cu Rangers. Mărturiile colegilor de la Steaua: „Mai frumos decât cel al lui Zidane!” # Fanatik
Pe 13 septembrie 1995, Steaua obținea prima victorie pe Ghencea în grupele Ligii Campionilor. 1-0 cu Glasgow Rangers, prin golul fabulos marcat de regretatul Didi Prodan în minutul 85.
Acum 6 ore
17:20
Gică Hagi, reacţie de ultimă oră! A acceptat oferta: „Acum sunt liber. Fotbalul întotdeauna a unit!” # Fanatik
Gică Hagi a acceptat oferta fără să stea pe gânduri: „Mă duc cu ambiție acolo!”. „Regele” este gata să revină pe terenul de fotbal
17:00
Ilie Balaci, la gimnastică înainte de fotbal: “Au trecut fraţii Boldici pe lângă el şi l-au luat la antrenament!” # Fanatik
Cum a ajuns Ilie Balaci fotbalist, deși plecase pe drumul gimnasticii. Ce rol au avut frații Boldici în cariera „Minunii Blonde”.
16:50
Hansi Flick, furios pe selecționerul Spaniei după accidentarea lui Lamine Yamal: „L-au forțat! Nu se face așa ceva!” # Fanatik
Lamine Yamal este indisponibil din cauza unei accidentări pentru FC Barcelona - Valencia, de duminică, iar Hansi Flick l-a acuzat frontal pe Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei.
16:40
Transfer neașteptat în străinătate pentru un jucător care în urmă cu câțiva ani se afla în vizorul celor de la FCSB, pe vremea când era internațional de tineret.
16:20
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 2. Află când vor juca CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul campioanelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 2. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
16:00
Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video # Fanatik
Întors în China după meciurile echipei naționale din luna septembrie, Alex Mitriță a avut parte de un ghinion teribil și s-a accidentat după doar 40 de minute.
15:50
FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!” # Fanatik
FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Elias Charalambous a dezvăluit că roș-albaștrii nu se pot baza pe trei titulari în duelul cu nou-promovata.
15:40
Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după un meci interzis cardiacilor # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a obținut o nouă victorie la noua sa echipă, Al-Hilal Omdurman, și s-a calificat în finala CECAFA Kagame.
Acum 8 ore
15:20
Fiica unui președinte de club din SuperLiga, participantă în noul sezon de Vocea României. A întors patru scaune şi juraţii s-au bătut pe ea # Fanatik
Apariție surpriză la Vocea României! Fiica unui președinte de club din SuperLiga a avut o prestaţie de excepţie şi a întors toate cele patru scaune.
15:00
Programul etapei a 11-a din SuperLiga. Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo și derby-ul Clujului # Fanatik
LPF a anunțat programul etapei a 11-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de pasionante. Când se va disputa Universitatea Craiova - Dinamo și derby-ul Clujului.
15:00
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana # Fanatik
Victor Pițurcă pune preț pe meniul său zilnic, astfel că există unele alimente pe care nu le mănâncă niciodată. Care sunt acestea?
14:50
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă # Fanatik
Cine sunt femeile care au format un cuplu cu tenismenul Carlos Alcaraz. Câștigătorul US Open 2025 a fost destul de discret cu relațiile sale.
14:40
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea # Fanatik
Influencera preferată a fotbaliștilor, acuzată că a apelat la operații estetice. Ce a spus tânăra de 26 de ani despre transformările care au stârnit controverse.
14:20
Ianis Hagi, în formă excelentă după transferul la Alanyaspor! „Prințul” ar putea debuta sâmbătă în Turcia # Fanatik
Ianis Hagi s-a transferat în această vară la Alanyaspor, iar „Prințul” se află într-o formă de zile mari. Mijlocașul de națională ar putea debuta sâmbătă în Turcia.
14:10
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin # Fanatik
Inteligența Artificială a realiat un top 10 cu cei mai frumoși fotbaliști din Premier League și se pare că Radu Drăgușin a fost și el inclus.
13:50
Inter nu renunță la fotbalistul rivalei! Când ar putea sosi acesta sub comanda lui Cristi Chivu # Fanatik
Inter este interesată în continuare de un jucător important de la o rivală din Serie A. Când s-ar putea produce transferul.
Acum 12 ore
13:30
Echipa națională a României și-a aflat posibilii adversari din liga B UEFA Nations League. Peste ce oponenți ar putea da „tricolorii”.
13:20
David Popovici continuă să facă lucruri importante pentru oamenii care au nevoie de ajutor, iar ultimul său gest are în vizor un sportiv de perspectivă.
12:50
Louis Munteanu, transferat gratis la CFR Cluj: “Fiorentina l-a lăsat liber!”. Câţi bani ia Neluţu Varga dacă îl vinde pe atacant. Exclusiv # Fanatik
Detalii incredibile despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Cum a reușit Neluțu Varga să pună mâna pe atacant fără să plătească vreun ban.
12:40
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul şi-a rupt clavicula, altul a făcut ruptură de ligamente! Pierderi importante” # Fanatik
Una dintre revelațiile noului sezon de SuperLiga se confruntă cu trei pierderi extrem de importante. Fotbaliștii vor lipsi chiar și până la trei luni
12:20
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova # Fanatik
Cum îl cheamă pe Mirel Rădoi, de fapt și ce nume are acesta în buletin? Puține persoane știau acest detaliu despre antrenorul de la Universitatea Craiova.
12:00
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor # Fanatik
Ianis Hagi a recunoscut la un moment dat care e mâncarea lui preferată. Se pare că sunt și momente în care fotbalistul gătește singur.
11:50
Cristi Chivu i-a răspuns omologului Igor Tudor înainte de Juventus – Inter: „Nu trebuie să facem asta!” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul dintre Juventus și Inter. Tehnicianul român a anunțat că noua achiziție a „nerazzurrilor” ar putea să debuteze în acest meci.
11:40
Cât plătește Cristi Borcea impozitul pentru apartamentul din Miami al fiicei sale. Locuința Melissei a costat peste 1 milion de dolari, are piscine, dar și plajă privată # Fanatik
Cristi Borcea este cel care plătește impozitul pentru apartamentul fiicei sale din Miami. Melissa are o locuință cu adevărat fabuloasă.
11:20
Atac dur al unui campion mondial suspendat pentru dopaj: „Consumi cocaină și ești suspendat șase luni, eu am primit doi ani pentru un sirop de tuse!” # Fanatik
Un fost internațional argentinian, campion mondial în 2022, va reveni în curând pe gazon după o suspendare de doi ani pentru dopaj.
11:10
Bogdan Baratky, revoltat după U Cluj – Rapid 0-0: „Opt penalty-uri neacordate în 9 etape e un bilanț care sfidează statistica!” # Fanatik
Bogdan Baratky a contabilizat opt penalty-uri neacordate pentru Rapid în primele 9 etape, fiind revoltat după ce giuleştenilor le-au fost refuzate două lovituri de pedeapsă în finalul meciului cu U Cluj, scor 0-0.
10:50
Josue Homawoo a căzut inconștient pe gazon în secunda 8 în Belgia! Clipe de groază: ”N-am văzut așa ceva nici ca jucător, nici ca antrenor!” # Fanatik
Fostul fundaș al lui Dinamo, Josue Homawoo, a fost aproape de o tragedie, după ce a căzut inconștient pe teren la un meci în Belgia.
10:40
Cristiano Ronaldo a câștigat în ultimul an aproape de două ori mai mulți bani decât Lionel Messi! Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume # Fanatik
Cristiano Ronaldo conduce detașat topul celor mai bine plătiți sportivi din lume! Unde se situează Lionel Messi și cum arată Top 10
10:20
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine” # Fanatik
David Popovici, cel mai mare sportiv român al momentului, a impresionant la CM de Natație de la Singapore. Ce salariu încasează înotătorul de la Dinamo.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.