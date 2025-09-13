Arena Națională s-a transformat » Imagini tari de la Comic Con 2025
Gazeta Sporturilor, 13 septembrie 2025 21:20
Comic Con a revenit și în acest în România. Evenimentul dedicat fanilor supereroilor din benzi desenate, filme și jocuri video se desfășoară pe Arena Națională.East European Comic Con 2025 a început pe 12 septembrie și se va încheia pe 14 septembrie. La fel ca anul trecut, evenimentul are loc pe Arena Națională, într-un weekend în care echipele bucureștene din Superliga au fost programate să joace în deplasare. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
21:20
Comic Con a revenit și în acest în România. Evenimentul dedicat fanilor supereroilor din benzi desenate, filme și jocuri video se desfășoară pe Arena Națională.East European Comic Con 2025 a început pe 12 septembrie și se va încheia pe 14 septembrie. La fel ca anul trecut, evenimentul are loc pe Arena Națională, într-un weekend în care echipele bucureștene din Superliga au fost programate să joace în deplasare. ...
21:20
Juventus - Inter 4-3, „Derby D'Italia” blestemat pentru Chivu » Taxat de statisticieni: ce au descoperit # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) a avut sâmbătă seara primul „Derby D'Italia”, în etapa a treia din Serie A, Juventus - Inter, un meci nebun, cu 7 goluri și dramatism până la final, încheiat 4-3 pentru echipa din Torino. Gruparea antrenorului român a condus pe final, dar s-a văzut egalată și a pierdut toate punctele în minutul 90+2. Presa din peninsulă a reacționat imediat după acest joc care a însemnat al doilea eșec la rând pentru Chivu pe banca grupării din Milano. ...
Acum o oră
21:00
Juventus - Inter 4-3 » Meci nebun la Torino și a doua înfrângere în primele trei meciuri pentru Chivu pe banca „nerazzurrilor” în Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut primul „Derby D’Italia” din acest sezon, 3-4 la Torino cu Juventus, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #3 din Serie A. Astfel, Cristi Chivu a înregistrat al doilea eșec consecutiv pe banca vicecampioanei Italiei și a Europei pe plan intern. ...
20:50
Vicepreședintele Asociației Jucătorilor din NBA: „Pare că totul se învârte în jurul spectacolului, a business-ului” # Gazeta Sporturilor
Înaintea sezonului 2025-2026, Jaylen Brown (28 de ani), MVP-ul finalei NBA din 2024, a vorbit despre responsabilitatea crescută pe care o va avea la Boston Celtics, în contextul absenței lui Jayson Tatum, jucător accidentat, și despre cum s-a schimbat liga nord-americană de baschet.Boston Celtics se pregătește de un sezon complicat, în care va fi lipsită pentru mult timp de serviciile lui Jayson Tatum, vedetă NBA. ...
Acum 2 ore
20:20
Panduru îl vede la FCSB pe jucătorul care impresionează în Superliga: „Să nu vă mire” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru l-ar vedea pe Caio Ferreira, extrema dreapta de la FC Argeș, la FCSB.Brazilianul joacă din vară la piteșteni și a reușit să marcheze două goluri și să ofere 3 assist-uri în primele 9 etape din Superliga. Cu UTA, în runda #9, Caio a înscris superb, cu un șut în vinclu, deschizând scorul în minutul 7. ...
20:10
Fanii lui Partizan Belgrad nu se dezmint: torțe și atmosferă incredibilă în timpul unui meci disputat în aer liber, pe Stadionul Tasmajdan # Gazeta Sporturilor
Partizan Belgrad și PAOK Salonic, două echipe înfrățite și care poartă aceleași culori, s-au duelat vineri, 12 septembrie, într-un meci amical jucat pe Stadionul Tasmajdan din centrul Belgradului, într-o atmosferă electrizantă.Chiar dacă sunt depășite din punct de vedere al rezultatelor pe plan european, echipele din Belgrad, Partizan și Steaua Roșie, domină la capitolul atmosferei. ...
19:50
Rutina lui Novak Djokovic, pas cu pas: ce face imediat când se trezește, ce mănâncă și cum se menține în formă la 38 de ani # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a dezvăluit secretele neobișnuite ale formei sale fizice incredibile la 38 de ani. Consumul de alge și plante marine, interzicerea băuturii preferate și mai multe dintre „poțiunile sale magice” de la Wimbledon fac parte dintr-o rutină pe care o respectă cu sfințenie. ...
19:40
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de euro pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței # Gazeta Sporturilor
Luka Doncic a cumpărat o casă în California de la fosta tenismenă rusă Maria Sharapova. A plătit nu mai puțin de 25 de milioane de dolari, iar casa este, în sine, extravagantă.Proprietatea se întinde pe un teren de aproximativ un sfert de hectar și are trei etaje. Casa a fost construită în 2015 la comandă specială și dispune de cinci dormitoare, o piscină și chiar o pistă de bowling cu două benzi, scrie sportal.blic.rs.GALERIE FOTO. ...
Acum 4 ore
19:20
Nick Woltemade, decisiv pentru Newcastle la debutul pe St. James's Park » Cum arată clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Newcastle United s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Wolverhampton, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Premier League, bifând astfel primul succes stagional. Unicul gol al partidei a fost marcat de Nick Woltemade, noua achiziție a grupării de pe St. James's Park. ...
19:20
Alexandru Mitriță s-a accidentat în China: a urlat pe teren, și-a pus mâinile în cap și a ieșit cu targa # Gazeta Sporturilor
Revenit în China de la echipa națională, unde a jucat doar câteva minute în amicalul cu Canada, de la București, scor 0-3, Alexandru Mitriță (30 de ani) a avut parte de un ghinion teribil la meciul de sâmbătă, din campionat, părăsind terenul cu probleme medicale serioase. ...
19:10
Rezultat istoric în Rugby Championship! Pe teren propriu, Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie # Gazeta Sporturilor
În etapa a 4-a a Rugby Championship, Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria naționalei. „All Blacks” au fost învinși cu 43-10 de Africa de Sud, echipă pe care o bătuseră cu doar o săptămână în urmă.Sâmbătă, 6 septembrie, într-un meci disputat în Eden Park din Auckland, Noua Zeelandă se impunea cu 24-17 împotriva Africii de Sud și îi administra campioanei mondiale a doua înfrângere în 3 meciuri. ...
18:40
Bogdan Andone a avut un „client” după UTA - Argeș: „Discutăm de un an că nu avem voie” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul de la FC Argeș, a analizat remiza cu UTA, scor 3-3. Piteștenii au condus cu 3-0 după jumătate de oră, dar au fost egalați în cele din urmă.Andone, care a urcat-o cel puțin temporar pe Argeș pe locul 3, s-a declarat mulțumit de rezultat. A fost deranjat de golurile primite de echipa lui, în special de al doilea, marcat de Marius Coman cu capul, după o centrare din corner. ...
18:40
Adrian Mihalcea, întrerupt la interviu » Declarații după meciul cu 6 goluri: „Am fost năucit” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu FC Argeș, scor final 3-3. În timpul declarației, tehnicianul a fost întrerupt de Bogdan Andone care a ținut să îl felicite.Adrian Mihalcea a afirmat că se bucură pentru rezultat, având în vedere că formația sa a fost condusă 3-0, și consideră că scorul est unul echitabil.Adrian Mihalcea, după UTA - FC Argeș„Am fost conduși de o echipă mult mai agresivă. ...
18:30
Borussia Dortmund a câștigat la Heidenheim și urcă provizoriu pe primul loc în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus fără emoții pe terenul celor de la Heidenheim, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #3 din Bundesliga.Programul complet al etapei #3 din BundesligaVicecampioana Europei din sezonul 2023/2024 nu a avut probleme în disputa din deplasare cu Heidenheim și a preluat pentru moment fotoliul de lider în Germania, cu 7 puncte. ...
18:30
Basarab Panduru a analizat UTA - FC Argeș, scor 3-3, și i-a lăudat pe cei doi antrenori. A fost în special impresionat de Adrian Mihalcea, tehnicianul gazdelor, pentru că i-a schimbat pe Van Durmen și Ovidiu Popescu în prima repriză.Argeș conduce cu 3-0 în minutul 28, iar Mihalcea i-a scos pe cei doi mijlocași centrali. David Barbu, abia intrat, a marcat primul gol al arădenilor. ...
18:10
Clipe terifiante în Liga Florilor! Jucătoarea Rapidului a leșinat pe teren » Transportată de urgență la spital # Gazeta Sporturilor
Au fost momente de panică sâmbătă după-amiaza la partida dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, disputată în etapa a 3-a din Liga Florilor, în sala polivalentă din Giulești. În minutul 9, la scorul de 7-5 în favoarea gazdelor, interul dreapta al Rapidului, Aissatou Kouyaté (30 de ani), a încercat o aruncare la poartă, dar în urma unui contact s-a lovit de piciorul adversarei Natasa Ljepoja. ...
17:50
Incredibil ce au afișat fanii lui Dinamo Kiev la primul meci oficial al lui Blănuță! Atacat cu obiecte din tribune, a intrat pe teren în minutul 78 # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat oficial în tricoul celor de la Dinamo Kiev sâmbătă după-amiaza, în partida de campionat cu Obolon Kiev, încheiată cu scorul de 2-2. Acesta a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în final de meci, în minutul 78, într-un cor de fluierături. Fanii nu l-au iertat și au avut o atitudine ostilă la adresa jucătorului transferat de la FCU Craiova. ...
17:40
Declarația lui Ioan Becali despre Louis Munteanu l-a înfuriat pe Varga: „Aberații! E gelos” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a văzut declarațiile date de impresarul Ioan Becali despre Louis Munteanu și a reacționat pentru Gazeta Sporturilor.În vara lui 2024, CFR Cluj dădea lovitura și-l aducea de la Fiorentina pe Louis Munteanu. Din informațiile apărute, ardelenii au achitat în jur de 2,5 milioane de euro, însă impresarul Ioan Becali susține acum că CFR Cluj l-a adus gratis. Iar declarația l-a deranjat pe finanțatorul clujenilor, Ioan Varga. ...
17:40
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a făcut două schimbări încă din minutul 33 al meciului cu Argeș, când echipa lui era condusă cu 0-3.Mihalcea i-a scos de pe teren pe Ovidiu Popescu și Van Durmen. I-a introdus în locul lor pe David Barbu și pe Hrezdac. Până în pauză, arădenii au marcat de două ori și, Barbu fiind unul dintre marcatori. ...
17:40
Experiență nouă la Mondialele de canotaj pentru Magdalena Rusu: „Poate aici îmi este locul, bucuria se simte mult mai bine” # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (25 de ani) va concura la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21 – 28 septembrie) alături de Simona Radiș la dublu rame, o premieră pentru ambele. Rezultatele s-au văzut însă de când au cucerit titlul european, în luna mai.La numai 25 de ani, Magdalena Rusu este campioană olimpică, dublă campioană mondială, iar titlurilor europene aproape le-a pierdut șirul. ...
Acum 6 ore
17:30
„Incredibil!” » Cîrjan și-a uluit antrenorii la Dinamo: „M-am dus la el. Nu credeam că o să spun asta vreodată” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, e „decarul” și căpitanul lui Dinamo. Are un gol și două pase decisive în acest campionat.Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a fost invitat la podcastul GSP „2 la 1”. Întrebat cine îl impresionează din lotul „câinilor”, Petre a vorbit la superlativ despre Cîrjan, legitimat de roș-albi în urmă cu un an. ...
17:20
Îi merge mai bine fără Ten Hag! Vicecampioana Germaniei a bifat primul succes stagional sub comanda noului antrenor # Gazeta Sporturilor
La meciul de debut al lui Kasper Hjulmand pe banca tehnică, Bayer Leverkusen a înregistrat primul succes stagional în Bundesliga, 3-1 pe teren propriu cu Eintracht Frankfurt, în duelul care a deschis etapa cu numărul #3.Programul complet al etapei #3 din BundesligaErik Ten Hag a fost înlăturat de la cârma „aspirinelor” după doar trei meciuri oficiale, înlocuitorul său fiind Kasper Hjulmand, fostul selecționer al Danemarcei. ...
17:20
„Cea mai frumoasă fotbalistă din România” s-a cununat religios cu fostul preparator al „naționalei” # Gazeta Sporturilor
Teodora Meluță (26 de ani), fotbalista româncă de la Beșiktaș, s-a cununat religios astăzi cu Vlad Nicoară (23 de ani), fostul preparator fizic de la naționala României U21.Vlad Nicoară este acum preparator fizic la Poli Timișoara, echipă din al treilea eșalon al României.FOTO. ...
17:20
Surpriză imensă în handbalul masculin! Campioana Dinamo a fost învinsă în runda secundă # Gazeta Sporturilor
ACS HC Buzău a învins-o pe campioana Dinamo, scor 32-31, în runda secundă a sezonului 2025/2026 din „Liga Zimbrilor”. Dinamo, campioana ultimelor 9 ediții de campionat în handbalul masculin, pornea mare favorită la Buzău. Meciul a început conform așteptărilor, Langaro a marcat 3 goluri în primele 5 minute și bucureștenii preluau conducerea. Au fost constant în avantaj în prima parte, la pauză conducând cu 18-17. ...
17:10
Echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a calificat în finală, după o revenire spectaculoasă # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de românul Laurențiu Reghecampf (49 de ani), s-a calificat în finala Cupei CECAFA Kagame. Sudanezii au trecut în semifinale de APR (Rwanda), 3-1, după ce au fost conduși din minutul 32.Abdelrazig a restabilit egalitatea în minutul 83, iar meciul a ajuns în prelungiri. Formația din Omdurman a tranșat partida în primele 15 minute de joc suplimentar, prin golurile marcate de Omer (91) și Salem (106), stabilind scorul final, 3-1 pentru Al-Hilal. ...
16:50
Lucio, amintiri cu Chivu: „Mai glumim despre autobuzul parcat în fața porții și mingea dezumflată a lui Messi!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a povestit, în interviul publicat de Gazzetta dello Sport, episoade neștiute trăite alături de Cristi Chivu în cele trei sezoane la Inter.Întrebat de italieni ce impresie i-a făcut Chivu ca antrenor al nerazzurrilor, brazilianul a răspuns: „Pare că el a fost mereu acolo! Când mă gândesc că, la 15 ani după Triplă, unul dintre noi antrenează echipa, simt o mare mândrie. ...
16:40
Favoriții probei de 100 m au trecut fără probleme de serii la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Noah Lyles (28 de ani), Kishane Thompson (24 de ani) și Letsile Tebogo (22 de ani) s-au calificat pentru semifinalele probei de 100 m, care vor avea loc duminică, de la ora 14:45. Lupta pentru medalii în proba regină are loc tot duminică, de la 16:20.Proba regină a atletismului suscită mereu interes, iar acest lucru s-a văzut și sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, acolo unde protagoniștii de la 100 m au stârnit valuri de aplauze chiar din serii. ...
16:30
Lucio își povestește drama vieții: „Fața îmi ardea și am sărit în piscină. Dumnezeu mi-a oferit o a doua repriză!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a dezvăluit, după patru luni de la accidentul suferit acasă, trauma prin care a trecut. „A fost un șoc foarte greu de depășit, fizic și psihologic!”, a declarat ex-stoperul lui Inter din perioada 2009-2012. ...
16:20
Lamine Yamal s-a accidentat » Hansi Flick dă vina pe selecționerul Spaniei: „Nu s-a antrenat deloc acolo. Îi dădeau analgezice să joace” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a anunțat la conferința de presă faptul că Lamine Yamal, vedeta grupării blaugrana, s-a accidentat la acțiunea naționalei Spaniei din această toamnă.Lamine Yamal va rata partida cu Valencia din La Liga și este incert pentru partida cu Newcastle din Liga Campionilor. ...
Acum 8 ore
15:30
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, din runda 9, care se va juca duminică, 14 septembrie, de la 21:00. Antrenorul campioanei a confirmat că nu îi va avea la dispoziție pe Adrian Șut (mijlocaș), Risto Radunovic (fundaș stânga) și Mihai Popescu (fundaș central). Stoperul este suspendat, în timp ce ceilalți doi fotbaliști s-au accidentat la echipele naționale. ...
15:30
Guardiola l-a comparat pe Haaland cu Isak și a dat verdictul: „El e un pic deasupra” # Gazeta Sporturilor
În conferința de presă premergătoare derby-ului din Manchester împotriva rivalei United, Pep Guardiola (54 de ani) a respins afirmația lui Arne Slot (46 de ani), antrenorul lui Liverpool, care spunea că noua achiziție a „cormoranilor”, Alexander Isak (25 de ani), ar fi „poate cel mai bun atacant din lume”. Spaniolul a clarificat că, în opinia lui, Erling Haaland (25 de ani), vârful lui Manchester City, este „puțin peste” suedez. ...
15:20
„Operațiunea relansării” pentru Stanciu » „Plătește acest preț, dar Genoa are nevoie de experiența lui” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu nu s-a remarcat de la transferul la Genoa decât prin golul marcat în partidă de Cupa Italiei cu Vicenza. În rest, mijlocașul român a rămas dator în cele două etape din Serie A, deși a fost mereu titular, bifând 152 de minute cu Lecce (0-0) și cu Juventus (0-1), ambele disputate pe teren propriu.Nici la echipa națională nu a lăsat o impresie deloc bună. ...
14:50
Atenție, imagini dure! O decizie proastă i-a distrus viața: a rămas paralizat și a schimbat baschetul # Gazeta Sporturilor
În 28 aprilie 1993, o reacție impulsivă a pus capăt carierei unui mare baschetbalist și i-a schimbat pentru totdeauna viața, dar și sportul. Slobodan Boban Jankovic, cunoscut sub porecla „Guza”, s-a lovit cu capul de structura coșului, nemulțumit de o decizie a arbitrilor, și a rămas paralizat în urma impactului.S-a dovedit că acel meci împotriva lui Panathinaikos a fost ultimul din cariera sa, iar el a decedat pe 28 iunie 2006, în Grecia. ...
14:20
Scene cutremurătoare pe gazon în derby-ul din Germania » Ultrașii i-au atacat pe fotbaliști, poliția a intervenit și a urmat o bătaie generală # Gazeta Sporturilor
Scene extrem de violente în Germania, la derby-ul Hallescher - Chemie Leipzig, scor 0-0, din Liga a 4-a. Ultrașii gazdelor au intrat în teren pentru a-i ataca pe jucătorii gazdelor. Ultrașii din Germania duc adesea rivalitățile la alt nivel chiar și în diviziile inferioare, lucru care s-a văzut vineri seară în haosul produs pe gazon de fanii lui Hallescher. GALERIE FOTO. ...
14:20
Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea în finala probei de săritură în lungime la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Primul a intrat în concurs # Rareș Toader (27 de ani), el ratând dramatic calificarea în finala de la aruncarea greutății. # Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, nu a prins nici ea un bilet pentru ultimul act. ...
14:20
Kylian Mbappe, criticat dur că se ține de fusta mamei! » „La 22 de ani trebuie să știi să folosești cardul de credit și să ai carnet de conducere! Fie că ești un star sau nu” # Gazeta Sporturilor
Samir Nasri, fost internațional francez acum în vârstă de 38 de ani, s-a apucat să râdă de Kylian Mbappe pe motivul că, la 26 de ani, acesta nu vrea să fie independent.„Am rămas șocat de declarațiile mamei sale, că el nu conduce o mașină din rațiuni legate de siguranța sa! Trebuie să înfrunți situația, pentru că e greu să ai viață privată când ești star”, a spus ex-mijlocașul ofensiv al lui Marseille, Arsenal și Manchester City, în interviul acordat ...
14:10
Fostul jucător al Rapidului s-a făcut antrenor de fitness: „Am o mare bucurie în suflet să văd că reușesc să schimb viața oamenilor în bine” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 46. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Cristian Ionescu (47 de ani), fost fotbalist la Rapid, Petrolul și FC Brașov, care a devenit personal trainer după ce și-a încheiat cariera de jucător. El vorbește despre lipsa pregătirii fizice în rândul tinerilor sportivi și despre- Bine ai venit, Cristian. Întâi de toate, povestește-ne începutul tău în sport, în fotbal. Cum te-ai apucat și dacă ai fost pasionat de mic de pregătirea fizică. ...
13:50
Echipa națională condusă de Siyabonga Ngezana (28 de ani), sud-africanul venit la FCSB în 2023, ocupă primul loc în Grupa C a calificărilor pentru Campionatul Mondial, cu 17 puncte, cu trei mai multe decât locul secund, Benin, cu două runde înainte de final.Ngezana poate genera venituri egale cu transferul lui prin simpla participare la turneul finalLa precedentul turneu final din 2022, FIFA a recompensat cluburile cu câte 325. ...
Acum 12 ore
13:30
Ratează Lamine Yamal meciul cu Valencia? » Ce s-a întâmplat vineri la ultimul antrenament al Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Partida de duminică seară, la ora 22:00, prima din acest sezon pe terenul Barcelonei, ar putea să se joace fără Lamine Yamal. Extrema dreaptă blaugrana nu s-a pregătit ieri deloc pe teren alături de jucătorii lui Hansi Flick, rămânând să se antreneze la sală.Starul spaniol s-a întors cu probleme de la echipa națională, care le-a învins la scor pe Bulgaria (3-0) și pe Turcia (6-0) în cele două partide din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...
12:50
CSM București joacă duminică de la ora 17:00, împotriva lui Ferencvaros Budapesta în etapa a doua din Liga Campionilor. Meciul se va disputa în sala Dinamo și va fi transmis în direct de Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
12:50
România a prins ultimul loc din a treia urnă valorică în Liga B » Am putea avea adversari de speriat: cum ar arăta grupa după tragerea la sorți # Gazeta Sporturilor
Statisticienii de la Football Meets Data au publicat configurația celor patru urne valorice pentru toate ligile din Nations League ale ediției viitoare. Rezultatele slabe înregistrate de echipa națională a României în preliminariile de calificare la Campionatul Mondial din 2026 au repercusiuni și asupra parcursului viitor în Liga Națiunilor 2026-2027. ...
12:50
Nici măcar ea nu i-a ajutat » Au pierdut semifinala, chiar dacă i-a încurajat purtând o singură piesă vestimentară # Gazeta Sporturilor
Echipele naționale de baschet ale Greciei și Turciei s-au întâlnit la Riga în semifinalele EuroBasket, iar modelul Marigona Gona le-a trimis grecilor un mesaj de susținere de la Atena înainte de meci. Totuși, asta nu i-a ajutat prea mult pe eleni, deoarece elevii lui Ergin Ataman au câștigat cu 94-68.Susținătoare a celor de la Olympiacos, Marigona Gona este o împătimită a baschetului și poate fi adesea văzută în săli. ...
12:30
Uluitor unde a ajuns să semneze la 29 de ani Anthony Martial, cel mai promițător jucător al anului 2015! » Primul francez din istoria clubului # Gazeta Sporturilor
Anthony Martial (29 de ani), fost internațional francez și câștigător al premiului Golden Boy în 2015, a semnat oficial cu echipa de primă ligă din Mexic CF Monterrey, unde va rămâne până în decembrie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Atacantul devine astfel primul fotbalist francez din istoria clubului mexican.Martial a ajuns la Monterrey după un sezon la AEK Atena, unde a înscris 9 goluri și a oferit două pase decisive în 24 de meciuri. ...
12:10
Avertisment pentru Ange Postecoglou după ce a semnat cu Nottingham Forest: „Acest patron are un istoric. Dacă dai mâna cu diavolul...” # Gazeta Sporturilor
Roy Keane, fostul fotbalist de la Manchester United, a vorbit despre plecarea lui Nuno Espirito Santo de la Nottingham Forest și l-a avertizat pe nou-venitul Ange Postecoglu.Fostul fotbalist a declarat că acum „nu-i mai este milă” de antrenorii care aleg cluburi precum Nottingham Forest, cu patroni controversați precum Evangelos Marinakis. ...
12:10
„O stea în ascensiune, voi fi capul de afiș” » Luptătoarea anului le-a pus gând rău adversarelor # Gazeta Sporturilor
Dakota Ditcheva (27 de ani), campioană la MMA, a vorbit într-un interviu despre planurile sale de viitor. Englezoaica cu origini bulgărești s-a descris ca fiind „o stea în ascensiune”. Luptătoarea specialistă în K.O.-uri și-a dezvăluit planurile de a lupta în Bulgaria și de a locui în țara vecină după încheierea carierei sale sportive. ...
12:00
România a trimis o delegație de zece luptători la Campionatele Mondiale de la Zagreb, competiție care debutează sâmbătă. Primul român care intră în concurs este Omar Sarem la lupte libere, categoria 125 kg.Luptătorii români participă între 13 și 21 septembrie la cea mai importantă competiție a sezonului, Campionatele Mondiale, care anul acesta au loc la Zagreb, în Croația. ...
12:00
Sfântul cu inimă rossonera » Povestea lui Carlo Acutis, primul milenial canonizat de Vatican # Gazeta Sporturilor
Piazza San Pietro, într-o dimineață de toamnă. Drapelele flutură, corurile se amestecă în sunetul prelung al clopotelor, iar valul de tineri pare o peluză care cântă, dar nu pentru vreun derby. În unele zile, Vaticanul e ca un stadion cu tribune pline. În altar nu urcă jucători, ci sfinți. ...
11:40
Juan Cuadrado (37 de ani), aripa dreaptă de la Pisa, a vorbit deschis despre plecarea sa de la Juventus, petrecută în vara anului 2023. Internaționalul columbian a recunoscut că despărțirea de Torino a fost cel mai greu moment din cele opt sezoane petrecute la „bianconeri”.Juan Cuadrado a povestit cum a plecat de la Juventus„Accidentarea lui De Sciglio a crescut șansele să rămân, Allegri (n.r. ...
11:20
Naționala masculină de volei a României debutează azi la Campionatul Mondial, unde revine după 43 de ani # Gazeta Sporturilor
România debutează sâmbătă, de la 16:30, la Campionatul Mondial, unde a revenit după o pauză de 43 de ani, împotriva Poloniei, cea mai tare echipă a momentului.Meciul dintre România și Polonia, 16:30, va fi liveText pe GSP.ro și în direct la TVR Sport.„Tricolorii” încep sâmbătă parcursul în Grupa B a Campionatului Mondial, o grupă din care mai fac parte Polonia, Qatar și Țările de Jos. ...
11:20
Real Madrid joacă sâmbătă, în deplasare, cu Real Sociedad, de la ora 17:15, în etapa #4 din LaLiga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În etapa a patra din La Liga, vicecampioana se deplasează pe Estadio Municipal de Anoeta pentru meciul cu Real Sociedad.Echipa lui Xabi Alonso este lider cu trei victorii consecutive și va încerca să-și prelungească startul perfect înainte de debutul în Liga Campionilor împotriva Olympique de Marseille. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.