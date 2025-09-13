Arena Națională s-a transformat » Imagini tari de la Comic Con 2025

13:30

Partida de duminică seară, la ora 22:00, prima din acest sezon pe terenul Barcelonei, ar putea să se joace fără Lamine Yamal. Extrema dreaptă blaugrana nu s-a pregătit ieri deloc pe teren alături de jucătorii lui Hansi Flick, rămânând să se antreneze la sală.Starul spaniol s-a întors cu probleme de la echipa națională, care le-a învins la scor pe Bulgaria (3-0) și pe Turcia (6-0) în cele două partide din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...