Cum a reacționat presa din Turcia, după debutul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: „Pe urmele tatălui”

Noah Lyles (28 de ani), Kishane Thompson (24 de ani) și Letsile Tebogo (22 de ani) s-au calificat pentru semifinalele probei de 100 m, care vor avea loc duminică, de la ora 14:45. Lupta pentru medalii în proba regină are loc tot duminică, de la 16:20.Proba regină a atletismului suscită mereu interes, iar acest lucru s-a văzut și sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, acolo unde protagoniștii de la 100 m au stârnit valuri de aplauze chiar din serii. ...