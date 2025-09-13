Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia

Sport.ro, 13 septembrie 2025 21:20

Cristi Chivu a pierdut primul său Derby d'Italia în calitate de antrenor: Juventus - Inter 4-3, în runda a treia din Serie A.

Acum 30 minute
21:20
Pe cine va întâlni România în grupele Campionatului European de polo din 2026 Sport.ro
Sâmbătă au avut loc tragerile la sorți.
21:20
Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia Sport.ro
Cristi Chivu a pierdut primul său Derby d'Italia în calitate de antrenor: Juventus - Inter 4-3, în runda a treia din Serie A.
21:10
Neluțu Varga, replică tăioasă pentru Ioan Becali în scandalul Munteanu: "Sunt aberații!" Sport.ro
Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a intervenit ferm pentru a stinge controversa iscată de agentul Ioan Becali cu privire la transferul lui Louis Munteanu.
Acum o oră
21:00
Revoltă după faza controversată din Premier League: "Absolut șocant! Nu vom mai vedea niciodată astfel de goluri" Sport.ro
Arbitrajele din Premier League continuă să stârnească polemică. Ultimul astfel de exemplu, la derby-ul londonez West Ham - Tottenham.
21:00
Chivu, neinspirat: atacantul pe care l-a dat afară, debut fabulos la o echipă de Champions League Sport.ro
La scurt timp după ce a fost instalat pe banca Interului, tehnicianul român a început să facă o „curățenie“ temeinică. Iar una dintre deciziile sale l-au vizat pe fostul golgheter al Portugaliei.
21:00
Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha și a văzut direct cartonașul roșu Sport.ro
West Ham - Tottenham, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
20:30
„Reghe“ a scris istorie: golurile care l-au făcut mare, comice Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a ajuns la o echipă din Sudan cu care, în aceste zile, joacă în Cupa CECAFA din Tanzania. Imaginile venite de aici vorbesc de la sine despre nivelul fotbalului.
20:20
Andrei Ivan, umilință după umilință: ZERO pe linie! Sport.ro
Andrei Ivan (28 de ani), fotbalistul de care Universitatea Craiova s-a despărțit în această vară, joacă acum în Grecia, la Panserraikos.
20:20
Reacția vestiarului după debutul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: "Încă nu pot spune nimic" Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat pentru Dinamo Kiev în remiza neașteptată, 2-2, cu rivala locală Obolon.
20:00
The Comeback. Cum s-a luptat Alex Cicâldău cu ultima accidentare Sport.ro
Mijlocașul este cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:40
Mikel Arteta a lăudat trei jucători după ce Arsenal a demolat-o pe Nottingham: ”Au fost excelenți!” Sport.ro
Arsenal a învins-o pe Nottingham la scor de neprezentare.
Acum 4 ore
19:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată în ofensivă înaintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out Sport.ro
Răzvan Lucescu a primit vești proaste înaintea partidei pe care PAOK o dispută în deplasare cu OFI Creta, în etapa a treia a campionatului din Grecia.
19:30
Bistrița, meci de povestit nepoților, în Ungaria: rezultat uriaș, în Liga Campionilor Sport.ro
Gloria își continuă începutul de vis de sezon, în EHF Champions League, ediția 2025-2026.
19:20
Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare Sport.ro
Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, joacă sâmbătă, de la 20:00, pe terenul lui Konyaspor, în etapa a cincea din Superlig.
19:20
Drăguș, plătit degeaba: capitolul la care e zero barat de 160 de zile! Sport.ro
Internaționalul nostru a reușit o dublă, în partida cu Cipru de la Nicosia, 2-2, însă problemele sale, la nivel de club, sunt departe de a fi încheiate.
19:10
Coșmarul lui Lautaro Martinez! Statistica incredibilă care îi dă bătăi de cap lui Cristi Chivu Sport.ro
Înainte de marele Derby d'Italia, programat astăzi de la ora 19:00 pe Allianz Stadium, antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, are un motiv serios de îngrijorare.
19:00
Reacția lui Bogdan Andone după thriller-ul de la Arad, UTA - FC Argeș 3-3: "Jucătorul meu plângea în vestiar" Sport.ro
UTA Arad și FC Argeș au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului din Superliga. A fost 3-3 în runda a noua din Superliga.
19:00
Reacția lui Adrian Mihalcea după nebunia cu FC Argeș: ”Gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi” Sport.ro
UTA - FC Argeș s-a încheiat 3-3.
18:50
România, la Mondiale? Verdictul specialiștilor a venit Sport.ro
Tricolorii au pornit cu mari speranțe, în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 însă, la ora actuală, perspectivele noastre sunt sumbre, mai degrabă.
18:40
Florentin Petre și-a găsit urmașul la Dinamo: "Parcă mă văd pe mine!" Sport.ro
Florentin Petre (49 de ani), secundul lui Dinamo și o legendă a clubului din Ștefan cel Mare, a lansat un val de laude la adresa noului căpitan al "câinilor", Cătălin Cîrjan (22 de ani).
18:20
Momente de panică la Rapid - Vâlcea! Aïssatou Kouyaté, comoționată după o ciocnire violentă: primele vești de la spital Sport.ro
Momente de panică în timpul meciului transmis sâmbătă de Pro Arena și VOYO, Rapid - Râmnicu Vâlcea, în etapa a treia din Liga Florilor.
18:10
Surpriză uriașă la handbal! Cine a învins-o pe campioana Dinamo Sport.ro
Meciurile din Liga Zimbrilor se văd pe Pro Arena și VOYO.
18:00
„Decontul“ dezastrului: ce o așteaptă pe naționala pregătită de Lucescu Sport.ro
În 2025, România a bătut doar două echipe „liliputane“ și, în acest context, viitorul sună rău!
18:00
Marea supărare a lui Papu Gomez: "Pentru cocaină iei șase luni, eu am luat doi ani pe un sirop de tuse!" Sport.ro
Alejandro „Papu” Gomez (37 de ani), campion mondial cu Argentina, se pregătește să revină pe teren după o suspendare de doi ani, dar nu înainte de a lansa un atac furibund la adresa celor care i-au schimbat radical soarta.
18:00
Lovitură pentru FCSB! Cât va lipsi Adrian Șut Sport.ro
Fotbalistul s-a accidentat în pauza internațională.
17:40
Fază cum rar se vede în Premier League! S-a accidentat în secunda 13 a meciului și a fost înlocuit Sport.ro
Jack Hinshelwood (20 de ani), mijlocașul lui Brighton, a avut parte de un ghinion teribil în debutul partidei cu Bournemouth, transmisă de VOYO în runda a patra din Premier League.
17:40
"Diavolul Blănuță"! Ultrașii Dinamo Kiev, nemiloși cu fotbalistul român la meciul de debut Sport.ro
Transferat pentru o sumă impresionantă de la FCU Craiova, Vladislav Blănuță a avut parte de o primire ostilă la primul său meci oficial pentru Dinamo Kiev.
Acum 6 ore
17:30
Dennis Man, problemele se adâncesc: anunțul olandezilor Sport.ro
Internaționalul român are un debut de sezon dezolant, atât la PSV Eindhoven, cât și la echipa națională.
17:20
Costel Pantilimon a numit cei mai ofensivi antrenori din cariera sa: "Cu el era liber la joc!" Sport.ro
Costel Pantilimon, fostul portar al echipei naționale, și-a adus aminte de perioada petrecută ca jucător și a dezvăluit numele celor doi antrenori cu cea mai pronunțată mentalitate ofensivă sub comanda cărora a evoluat.
17:10
Influența politică și influența televiziunilor în Liga 1 din România Sport.ro
Caramavrov trage un semnal de alarmă asupra unor acțiuni nocive din fotbalul românesc.
17:10
Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor român: ”Cel mai bun pe care l-am avut în ultimii 20 de ani” Sport.ro
CFR Cluj a rămas fără Dan Petrescu în august.
16:50
Decizia luată de Patrick Vieira după ce l-a văzut pe Nicolae Stanciu la naționala României Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a întors la Genoa după ce a fost titular la naționala României în meciurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).
16:40
Florin Gardoș a spus de ce depinde cel mai mult revenirea lui Radu Drăgușin după accidentare: ”Asta contează cu adevărat” Sport.ro
Fotbalistul român este legitimat la Tottenham Hotspur în Premier League, în eșalonul de elită al Angliei care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
16:40
Florinel Coman, ore decisive în Qatar: în ce situație a ajuns fostul star al FCSB-ului Sport.ro
Decăderea lui Coman, care a plecat golgheter din România, pentru a ajunge un jucător „de umplutură“ în Asia, e cu adevărat dramatică.
16:30
Probleme de efectiv pentru FCSB! Trei jucători esențiali, out pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc Sport.ro
FCSB se pregătește de meciul cu Csikszereda, programat duminică, 14 septembrie, însă antrenorul Elias Charalambous se confruntă cu absențe notabile în lot.
16:30
„Intră în TOP 3 Donnarumma?” Costel Pantilimon nu a ezitat să o spună: „Sunt cei mai buni” Sport.ro
Costel Pantilimon a vorbit despre unul dintre cei mai buni portari ai lumii.
16:20
S-a "rupt" Mitriță! Imagini dure din China Sport.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a întors la echipa de club după ce a făcut parte din naționala României, iar craioveanul a suferit o accidentare.
16:10
„Reghe“, semifinală explozivă: echipa sa, implicată în meciul zilei, în Africa Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) rămâne în cursă pentru prima sa performanță, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), după o partidă electrizantă, în Cupa CECAFA din Tanzania.
16:00
Noul antrenor al adversarei lui FCSB din Europa League a pronunțat numele fostului selecționer al României la conferința de presă Sport.ro
După ce l-a demis pe Jose Mourinho, Fenerbahce a numit un nou antrenor principal.
Acum 8 ore
15:30
Iese Lucescu, intră Hagi?! Gardoș a dat răspunsul direct: ”Mi-aș dori!” Sport.ro
Rezultatele modeste ale României din meciurile din luna septembrie cu Canada (scor 0-3) și Cipru (scor 2-2) au făcut ca viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei să fie incert.
15:30
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo.
15:20
Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO! Newcastle - Wolves și alte patru partide de la 17:00 Sport.ro
Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO.
15:10
Kim-pagno! Andrea Compagno, fără egal în Coreea de Sud: intră și înscrie golul victoriei pentru liderul Jeonbuk Sport.ro
Fostul atacant italian al lui FCSB continuă evoluțiile excelente în K League 1.
15:00
Suprinzător! Numele rostit de Florin Gardoș când a fost întrebat despre cel mai ofensiv antrenor alături de care a lucrat: ”În Ghencea, nu puteai!” Sport.ro
În cadrul emisiunii PlayOnSport, Florin Gardoș a explicat care au fost cei mai ofensivi antrenori alături de care a lucrat. 
15:00
Juventus - Inter, de la 19:00. Derby d’Italia + cote la pariuri + cel mai probabil scor. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Derby d’Italia, adică cele mai galonate echipe din “Cizmă”!
14:40
Dinamo, recital cu U Cluj pe ”Florea Dumitrache”! Scor teribil în Cupa României Sport.ro
A început și Cupa României la rugby.
14:30
Ministrul Apărării a spus când va obține Steaua drept de promovare: ”Până în sezonul viitor trebuie să avem o soluţie!” Sport.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu este un fan al sportului rege, dar susține că se implică active în căutarea soluțiilor ca Steaua să promoveze.
14:20
Enzo Maresca, fără milă înainte de Brentford - Chelsea, azi de la 22:00 pe VOYO! ”Nu i-am văzut de la începutul sezonului” Sport.ro
Meciul dintre Brentford și Chelsea din etapa a patra din Premier League este LIVE pe VOYO.
14:00
Brentford - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 22:00! Duel complicat pentru „albaștrii” Sport.ro
Brentford - Chelsea va fi în direct pe VOYO, de la ora 22:00.
13:50
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber” Sport.ro
Afacerea Louis Munteanu este mai complicată decât părea în momentul în care a fost adus la CFR Cluj.
Mai multe ştiri
