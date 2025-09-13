Pe cine va întâlni România în grupele Campionatului European de polo din 2026
Sport.ro, 13 septembrie 2025 21:20
Sâmbătă au avut loc tragerile la sorți.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
21:20
Sâmbătă au avut loc tragerile la sorți.
21:20
Cristi Chivu a pierdut primul său Derby d'Italia în calitate de antrenor: Juventus - Inter 4-3, în runda a treia din Serie A.
21:10
Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a intervenit ferm pentru a stinge controversa iscată de agentul Ioan Becali cu privire la transferul lui Louis Munteanu.
Acum o oră
21:00
Revoltă după faza controversată din Premier League: "Absolut șocant! Nu vom mai vedea niciodată astfel de goluri" # Sport.ro
Arbitrajele din Premier League continuă să stârnească polemică. Ultimul astfel de exemplu, la derby-ul londonez West Ham - Tottenham.
21:00
Chivu, neinspirat: atacantul pe care l-a dat afară, debut fabulos la o echipă de Champions League # Sport.ro
La scurt timp după ce a fost instalat pe banca Interului, tehnicianul român a început să facă o „curățenie“ temeinică. Iar una dintre deciziile sale l-au vizat pe fostul golgheter al Portugaliei.
21:00
Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha și a văzut direct cartonașul roșu # Sport.ro
West Ham - Tottenham, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
20:30
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a ajuns la o echipă din Sudan cu care, în aceste zile, joacă în Cupa CECAFA din Tanzania. Imaginile venite de aici vorbesc de la sine despre nivelul fotbalului.
20:20
Andrei Ivan (28 de ani), fotbalistul de care Universitatea Craiova s-a despărțit în această vară, joacă acum în Grecia, la Panserraikos.
20:20
Reacția vestiarului după debutul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: "Încă nu pot spune nimic" # Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat pentru Dinamo Kiev în remiza neașteptată, 2-2, cu rivala locală Obolon.
20:00
Mijlocașul este cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:40
Mikel Arteta a lăudat trei jucători după ce Arsenal a demolat-o pe Nottingham: ”Au fost excelenți!” # Sport.ro
Arsenal a învins-o pe Nottingham la scor de neprezentare.
Acum 4 ore
19:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată în ofensivă înaintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out # Sport.ro
Răzvan Lucescu a primit vești proaste înaintea partidei pe care PAOK o dispută în deplasare cu OFI Creta, în etapa a treia a campionatului din Grecia.
19:30
Gloria își continuă începutul de vis de sezon, în EHF Champions League, ediția 2025-2026.
19:20
Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, joacă sâmbătă, de la 20:00, pe terenul lui Konyaspor, în etapa a cincea din Superlig.
19:20
Internaționalul nostru a reușit o dublă, în partida cu Cipru de la Nicosia, 2-2, însă problemele sale, la nivel de club, sunt departe de a fi încheiate.
19:10
Coșmarul lui Lautaro Martinez! Statistica incredibilă care îi dă bătăi de cap lui Cristi Chivu # Sport.ro
Înainte de marele Derby d'Italia, programat astăzi de la ora 19:00 pe Allianz Stadium, antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, are un motiv serios de îngrijorare.
19:00
Reacția lui Bogdan Andone după thriller-ul de la Arad, UTA - FC Argeș 3-3: "Jucătorul meu plângea în vestiar" # Sport.ro
UTA Arad și FC Argeș au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului din Superliga. A fost 3-3 în runda a noua din Superliga.
19:00
Reacția lui Adrian Mihalcea după nebunia cu FC Argeș: ”Gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi” # Sport.ro
UTA - FC Argeș s-a încheiat 3-3.
18:50
Tricolorii au pornit cu mari speranțe, în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 însă, la ora actuală, perspectivele noastre sunt sumbre, mai degrabă.
18:40
Florentin Petre (49 de ani), secundul lui Dinamo și o legendă a clubului din Ștefan cel Mare, a lansat un val de laude la adresa noului căpitan al "câinilor", Cătălin Cîrjan (22 de ani).
18:20
Momente de panică la Rapid - Vâlcea! Aïssatou Kouyaté, comoționată după o ciocnire violentă: primele vești de la spital # Sport.ro
Momente de panică în timpul meciului transmis sâmbătă de Pro Arena și VOYO, Rapid - Râmnicu Vâlcea, în etapa a treia din Liga Florilor.
18:10
Meciurile din Liga Zimbrilor se văd pe Pro Arena și VOYO.
18:00
În 2025, România a bătut doar două echipe „liliputane“ și, în acest context, viitorul sună rău!
18:00
Marea supărare a lui Papu Gomez: "Pentru cocaină iei șase luni, eu am luat doi ani pe un sirop de tuse!" # Sport.ro
Alejandro „Papu” Gomez (37 de ani), campion mondial cu Argentina, se pregătește să revină pe teren după o suspendare de doi ani, dar nu înainte de a lansa un atac furibund la adresa celor care i-au schimbat radical soarta.
18:00
Fotbalistul s-a accidentat în pauza internațională.
17:40
Fază cum rar se vede în Premier League! S-a accidentat în secunda 13 a meciului și a fost înlocuit # Sport.ro
Jack Hinshelwood (20 de ani), mijlocașul lui Brighton, a avut parte de un ghinion teribil în debutul partidei cu Bournemouth, transmisă de VOYO în runda a patra din Premier League.
17:40
"Diavolul Blănuță"! Ultrașii Dinamo Kiev, nemiloși cu fotbalistul român la meciul de debut # Sport.ro
Transferat pentru o sumă impresionantă de la FCU Craiova, Vladislav Blănuță a avut parte de o primire ostilă la primul său meci oficial pentru Dinamo Kiev.
Acum 6 ore
17:30
Internaționalul român are un debut de sezon dezolant, atât la PSV Eindhoven, cât și la echipa națională.
17:20
Costel Pantilimon a numit cei mai ofensivi antrenori din cariera sa: "Cu el era liber la joc!" # Sport.ro
Costel Pantilimon, fostul portar al echipei naționale, și-a adus aminte de perioada petrecută ca jucător și a dezvăluit numele celor doi antrenori cu cea mai pronunțată mentalitate ofensivă sub comanda cărora a evoluat.
17:10
Caramavrov trage un semnal de alarmă asupra unor acțiuni nocive din fotbalul românesc.
17:10
Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor român: ”Cel mai bun pe care l-am avut în ultimii 20 de ani” # Sport.ro
CFR Cluj a rămas fără Dan Petrescu în august.
16:50
Decizia luată de Patrick Vieira după ce l-a văzut pe Nicolae Stanciu la naționala României # Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a întors la Genoa după ce a fost titular la naționala României în meciurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).
16:40
Florin Gardoș a spus de ce depinde cel mai mult revenirea lui Radu Drăgușin după accidentare: ”Asta contează cu adevărat” # Sport.ro
Fotbalistul român este legitimat la Tottenham Hotspur în Premier League, în eșalonul de elită al Angliei care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
16:40
Decăderea lui Coman, care a plecat golgheter din România, pentru a ajunge un jucător „de umplutură“ în Asia, e cu adevărat dramatică.
16:30
Probleme de efectiv pentru FCSB! Trei jucători esențiali, out pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc # Sport.ro
FCSB se pregătește de meciul cu Csikszereda, programat duminică, 14 septembrie, însă antrenorul Elias Charalambous se confruntă cu absențe notabile în lot.
16:30
„Intră în TOP 3 Donnarumma?” Costel Pantilimon nu a ezitat să o spună: „Sunt cei mai buni” # Sport.ro
Costel Pantilimon a vorbit despre unul dintre cei mai buni portari ai lumii.
16:20
Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a întors la echipa de club după ce a făcut parte din naționala României, iar craioveanul a suferit o accidentare.
16:10
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) rămâne în cursă pentru prima sa performanță, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), după o partidă electrizantă, în Cupa CECAFA din Tanzania.
16:00
Noul antrenor al adversarei lui FCSB din Europa League a pronunțat numele fostului selecționer al României la conferința de presă # Sport.ro
După ce l-a demis pe Jose Mourinho, Fenerbahce a numit un nou antrenor principal.
Acum 8 ore
15:30
Rezultatele modeste ale României din meciurile din luna septembrie cu Canada (scor 0-3) și Cipru (scor 2-2) au făcut ca viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei să fie incert.
15:30
Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo.
15:20
Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO! Newcastle - Wolves și alte patru partide de la 17:00 # Sport.ro
Spectacolul din Premier League este în direct pe VOYO.
15:10
Kim-pagno! Andrea Compagno, fără egal în Coreea de Sud: intră și înscrie golul victoriei pentru liderul Jeonbuk # Sport.ro
Fostul atacant italian al lui FCSB continuă evoluțiile excelente în K League 1.
15:00
Suprinzător! Numele rostit de Florin Gardoș când a fost întrebat despre cel mai ofensiv antrenor alături de care a lucrat: ”În Ghencea, nu puteai!” # Sport.ro
În cadrul emisiunii PlayOnSport, Florin Gardoș a explicat care au fost cei mai ofensivi antrenori alături de care a lucrat.
15:00
Juventus - Inter, de la 19:00. Derby d’Italia + cote la pariuri + cel mai probabil scor. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby d’Italia, adică cele mai galonate echipe din “Cizmă”!
14:40
A început și Cupa României la rugby.
14:30
Ministrul Apărării a spus când va obține Steaua drept de promovare: ”Până în sezonul viitor trebuie să avem o soluţie!” # Sport.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu este un fan al sportului rege, dar susține că se implică active în căutarea soluțiilor ca Steaua să promoveze.
14:20
Enzo Maresca, fără milă înainte de Brentford - Chelsea, azi de la 22:00 pe VOYO! ”Nu i-am văzut de la începutul sezonului” # Sport.ro
Meciul dintre Brentford și Chelsea din etapa a patra din Premier League este LIVE pe VOYO.
14:00
Brentford - Chelsea va fi în direct pe VOYO, de la ora 22:00.
13:50
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber” # Sport.ro
Afacerea Louis Munteanu este mai complicată decât părea în momentul în care a fost adus la CFR Cluj.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.