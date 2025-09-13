EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare

DCNews, 13 septembrie 2025 21:20

EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 30 minute
21:20
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare DCNews
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare
Acum o oră
20:50
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China" DCNews
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
Acum 2 ore
19:40
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc DCNews
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc
Acum 4 ore
19:30
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă DCNews
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă
18:20
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament DCNews
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
18:00
Explozie la o cafenea din Madrid. 14 persoane rănite DCNews
Explozie la o cafenea din Madrid. 14 persoane rănite
17:40
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi DCNews
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi
Acum 6 ore
17:30
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp DCNews
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp
17:20
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile DCNews
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile
16:20
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune DCNews
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
15:40
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei DCNews
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
Acum 8 ore
15:30
Frâna din sistemul educațional din România: ”Este șocant, dar este, pur și simplu, așa!” - Video DCNews
Frâna din sistemul educațional din România: ”Este șocant, dar este, pur și simplu, așa!” - Video
15:00
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce DCNews
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13:40
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți DCNews
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți
Acum 12 ore
13:00
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video DCNews
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
11:10
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate DCNews
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
10:50
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România DCNews
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
10:50
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț DCNews
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
10:30
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie DCNews
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
10:00
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări DCNews
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
09:20
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei DCNews
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
09:20
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO DCNews
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
09:10
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu DCNews
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
Acum 24 ore
08:30
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată DCNews
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
08:20
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama DCNews
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
06:10
BANCUL ZILEI: Discuție între soți DCNews
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
02:00
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control DCNews
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
01:40
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări DCNews
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
00:00
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas DCNews
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
00:00
SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia DCNews
SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia
12 septembrie 2025
23:10
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv DCNews
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
22:40
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic DCNews
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
22:30
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia DCNews
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
22:00
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești DCNews
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
22:00
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș DCNews
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
21:50
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine DCNews
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
21:50
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale DCNews
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
21:40
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk DCNews
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
Ieri
21:10
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO DCNews
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
20:40
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros DCNews
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
20:30
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp DCNews
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
20:30
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki DCNews
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
20:20
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului DCNews
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
20:20
Dan Constantin este noul președinte al UZPR DCNews
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
19:40
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy DCNews
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
19:30
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume DCNews
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
19:30
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula DCNews
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula
19:30
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări DCNews
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
19:00
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic DCNews
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
18:40
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală DCNews
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.