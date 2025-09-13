Donald Trump cere inculparea lui George Soros pentru că ar sprijini protestele violente din SUA
DCNews, 13 septembrie 2025 22:50
Donald Trump cere inculparea lui George Soros pentru că ar sprijini protestele violente din SUA
• • •
Acum 30 minute
22:50
Donald Trump cere inculparea lui George Soros pentru că ar sprijini protestele violente din SUA
Acum o oră
22:30
Scandal în coaliţie pe tema eliminării plafonării la alimente. Câciu o contrazice pe Dogioiu: Nu există o asemenea decizie!
Acum 2 ore
22:10
Marșul „Unite the Kingdom”: Poliția londoneză, surprinsă de cea mai mare demonstrație radicală din ultimii ani
21:20
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare
Acum 4 ore
20:50
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
19:40
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc
19:30
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă
Acum 6 ore
18:20
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
18:00
Explozie la o cafenea din Madrid. 14 persoane rănite
17:40
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi
17:30
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp
17:20
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile
Acum 8 ore
16:20
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
15:40
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
15:30
Frâna din sistemul educațional din România: ”Este șocant, dar este, pur și simplu, așa!” - Video
Acum 12 ore
15:00
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13:40
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți
13:00
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
11:10
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
10:50
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
10:50
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
10:30
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
Acum 24 ore
10:00
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
09:20
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
09:20
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
09:10
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
08:30
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
08:20
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
06:10
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
02:00
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
01:40
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
00:00
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
00:00
SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia
Ieri
23:10
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
22:40
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
22:30
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
22:00
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
22:00
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
21:50
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
21:50
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
21:40
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
21:10
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
20:40
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
20:30
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
20:30
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
20:20
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
20:20
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
19:40
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
19:30
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
19:30
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula
