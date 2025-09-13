Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, învinsă de Borac Cacak la Turneul Memorial ”Toni Alexe”
News.ro, 13 septembrie 2025 21:20
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă, sâmbătă, de formaţia Borac Cacak, scor 87-74 (48-43), în primul meci de la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Înaintea partidei, CSM Oradea şi-a prezentat oficial lotul pentru sezonul 2025-2026.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A.
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului.
Polo: Campioana CSM Oradea a câştigat al cincilea trofeu Cupa României din palmares; La feminin, CSM Unirea Alba Iulia a fost câştigătoarea # News.ro
Campioana CSM Oradea a câştigat sâmbătă, la turneul de la Focşani, al cincilea trofeu Cupa României din palmares, după finala cu Dinamo Bucureşti. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Steaua Bucureşti.
Naţionala României va evolua în grupa D, cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European din 2026, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad.
UPDATE - MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional/ Moşteanu: România rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.
Mihai Fifor (PSD) susţine că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază: Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea # News.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”. „Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, mai spune parlamentarul PSD.
La Liga: Real Madrid s-a impus la San Sebastian, 2-1 cu Real Sociedad, deşi a jucat mai bine de oră în zece oameni # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia bască Real Sociedad, în etapa a patra din La Liga. Madrilenii au avut un jucător eliminat în minutul 32.
Handbal masculin: CSM Constanţa – Parnassos Strovolou, scor 39-22, în turul I al European Cup # News.ro
Echipa de handbal masculin CSM Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia cipriotă Parnassos Strovolou Nicosia, scor 39-22 (18-11), în manşa tur din turul I al European Cup.
MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă seară pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional # News.ro
Polonia mobilizează avioane de vânătoare şi închide aeroportul din Lublin ca măsură „preventivă” # News.ro
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au declarat autorităţile poloneze, relatează Reuters.
Arbitrii Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a noua a Superligii.
Maramureş: Intervenţie a Salvamont pentru recuperarea unui turist căruia i s-a făcut rău pe un traseu din zona Cavnic. La coborâre, un al doilea membru al grupului de turişti a avut nevoie de ajutor # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au intervenit, sâmbătă după-amiază, pentru recuperarea unui turist căruia i s-a făcut rău în timp ce se afla pe munte în zona cabanei Gutin, în apropiere de Cavnic. Potrivit salvatorilor montani, la coborâre, un alt membru al grupului de turişti a avut nevoie de ajutor.
„Noi credem în Tommy”. Peste 100.000 de protestatari anti-imigraţie au ieşit pe străzile din Londra la apelul liderului extremist Robinson, într-una dintre cele mai ample demonstraţii de dreapta din epoca modernă. Au avut loc încăierări cu poliţia # News.ro
Peste 100.000 de protestatari au mărşăluit sâmbătă prin centrul Londrei, purtând steaguri ale Angliei şi Marii Britanii, într-una dintre cele mai mari demonstraţii de dreapta din epoca modernă a Marii Britanii, organizată de activistul anti-imigraţie Tommy Robinson, relatează Reuters.
O adolescentă care a vrut să se arunce dintr-o parcare supraetajată din Ploieşti a fost salvată de un echipaj de poliţişti şi jandarmi # News.ro
O adolescentă de 16 ani care a vrut să se arunce dintr-o parcare supraetajată din Ploieşti a fost salvată, sâmbătă după-amiază, de un echipaj format din doi agenţi de poliţie şi un jandarm de la gruparea mobilă Ploieşti. Cei trei au văzut-o pe fată aflată pe marginea unui pervaz, au liniştit-o şi au tras-o de pe marginea balustradei.
Vânt puternic sâmbătă şi duminică, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ şi în jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali/ La peste 1700 de metri, rafalele vor atinge 100 km/h # News.ro
Meteorologii atenţionează că sâmbătă şi duminică, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ şi în jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali va fi vânt puternic cu viteze de 50 - 70 de km/h. La altitudini mari, de peste 1700 de metri, rafalele vor atinge 100 km/h, avertizează sursa citată.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.
Bundesliga: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) s-a accidentat cu Eintracht şi va lipsi câteva luni # News.ro
Clubul german Bayer Leverkusen a anunţat sâmbătă că mijlocaşul argentinian Exequiel Palacios, accidentat în meciul cu Eintracht Frankfurt, va lipsi de pe teren câteva luni.
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, în urma unei explozii de gaz înregistrate sâmbătă într-un local din Madrid, anunţă El Pais, care citează autorităţi aflate la faţa locului.
O explozie într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit sâmbătă 14 persoane, dintre care una grav, au anunţat serviciile de urgenţă, citate de Reuters.
Tulcea: RO-Alert pentru zona de nord a judeţului / Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian # News.ro
Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie.
Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 9-a din Superligă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră.
Volei masculin: România, învinsă de vicecampioana olimpică Polonia, în primul meci la CM de la Manila # News.ro
Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi lider mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani.
Surpriză în deschiderea etapei a II-a din Liga Naţională, campioana Dinamo Bucureşti fiind învinsă în deplasare, de HC Buzău, scor 32-31 (17-18). HC Buzău devine liderul clasamentului, cu 4 puncte.
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat cursa sprint din cadrul Marelui Premiu de MotoGP din San Marino. Liderul spaniol al Campionatului Mondial, Marc Marquez (Ducati), a căzut sâmbătă pe circuitul Marco-Simoncelli din Misano (Italia).
Mai multe persoane au fost concediate după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk. Profesori, pompieri şi militari se numără printre cei care şi-au pierdut locul de muncă # News.ro
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi în ultimele zile pentru opiniile lor se numără profesori, pompieri, jurnalişti, politicieni, un angajat al Secret Service şi un angajat al unei echipe importante din NFL, liga de fotbal american, scrie The Guardian.
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz.
Guardiola: Vreau să continui la Manchester City, acum mai mult ca niciodată având în vedere ce s-a întâmplat sezonul trecut # News.ro
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat sâmbătă că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv. Explicaţiile vin după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a transmis că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie.
Trump spune că este gata să impună sancţiuni majore Rusiei, dar condiţionează aceasta de oprirea tuturor achiziţiilor de petrol rusesc din partea ţărilor NATO # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a adresat sâmbătă o scrisoare ţărilor din NATO, cerându-le să înceteze achiziţiile de petrol rusesc şi să impună astfel sancţiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Ministrul Educaţiei: Suma pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an / Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul acestora nu mai predai 18 ore pe săptămână, predai 20 # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor fiscal-bugetare şi a explicat că în urma modificării normei didactice salariul cadrelor didactice rămane acelaşi. El a explicat că se schimbă faptul că în cadrul celor 40 de ore de lucru pe săptămână profesorii nu mai predau 18 ore pe săptămână, ci 20.
Daniel David: Pe acest fond de nemulţumiri, cred că anul şcolar a început bine / În prima zi de şcoală toţi copiii au fost primiţi în şcoli, iar peste jumătate din unităţile şcolare au organizat şi festivităţi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în prima zi de şcoală toţi copiii au fost primiţi în unităţile de învăţământ. De asemenea, în peste jumătate dintre şcoli au fost organizate festivităţi.
Formaţia CS Afumaţi a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iaşi, în etapa a 6-a a Ligii a II-a.
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile.
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo a suferit o accidentare gravă în Belgia. Standard Liege anunţă că primele teste nu au evidenţiat nicio leziune sau hematom la nivelul craniului şi al coloanei cervicale # News.ro
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din campionatul Belgiei.
Rugby: Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, scor 10-43 cu Africa de Sud # News.ro
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks.
Putin renunţă la cerinţa de demonstrare a cunoaşterii limbii ruse pentru cetăţenii din Moldova şi alte trei ţări care vor relocarea în Rusia # News.ro
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova” - un instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic si financiar românesc şi european # News.ro
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova”, pe care îl prezintă ca fiind un instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic si financiar românesc şi european.
Atletism: Alina Rotaru-Kottmann a ratat finala la săritura în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # News.ro
Atleta Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea, sâmbătă, în finala probei de săritură în lungime, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
Grindeanu: Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază / Nu am discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.
Tensiuni la Londra. Extremistul britanic Tommy Robinson organizează o manifestaţie pentru libertatea de exprimare şi pentru Charlie Kirk. O contramanifestaţie este anunţată în acelaşi timp # News.ro
Zeci de mii de persoane erau aşteptate sâmbătă la Londra, la apelul lui Tommy Robinson, figură a extremei drepte britanice, pentru ceea ce el prezintă ca o manifestaţie „pentru libertatea de exprimare”, subiect ce agită dezbaterea publică în Regatul Unit. Acest miting are loc după o vară marcată de manifestaţii anti-imigraţie în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil, larg mediatizate pe reţelele sociale de către activist. O contramanifestaţie iniţiată de o organizaţie anti-rasistă, Stand Up To Racism UK, va avea loc sâmbătă, la aceeaşi oră, la prânz, în centrul capitalei britanice, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii: Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timişoara continuă / Plăţile de 240 de milioane de euro, transferate pe Programul Operaţional Sănătate, pentru ca şantierul să nu se oprească # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timişoara continuă, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. El a precizat că plăţile în valoare de 240 de milioane de euro vor fi transferate pe Programul Operaţional Sănătate, pentru ca şantierul să nu se oprească.
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino # News.ro
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP.
Un bărbat a murit şi patru persoane au fost rănite, în urma unui conflict care a avut loc în Craiova / Trei persoane se află în custodia poliţiştilor # News.ro
Un bărbat a murit şi patru persoane au fost rănite şi au ajuns la spital în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. Ei au precizat că trei persoane se află în custodia poliţiştilor.
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă Bolojan va demisiona în cazul în care CCR respinge Pachetul 2: Nu! Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta - VIDEO # News.ro
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susţine că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze în cazul în care Curtea Constituţională (CCR) respinge Pachetul 2 de reformă, adoptat recent de Parlament. ”Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, arată Ionuţ Moşteanu, care subliniază că USR e partidul din coaliţie care-l susţine cel mai puternic pe Ilie Bolojan. ”Pur şi simplu mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul ăsta”, este de părere Moşteanu.
Dolj: Doi tineri au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce au participat la un scandal şi au bătut doi bărbaţi / Conflictul a avut loc la începutul lunii iulie # News.ro
Doi tineri din Craiova au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce în luna iulie au participat la un scandal şi au agresat doi bărbaţi, care în urma rănilor suferite au ajuns la spital.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii a II-a:
Ministrul Apărării, întrebat dacă e stelist: Nu! Eu cu fotbalul, mai puţin. Eu joc baschet. Am jucat cu Ponta. Din juniorat îl ştiu. Făcea multă gălăgie pe teren / Ce spune despre echipa Steaua Bucureşti, sponsorizată din bani publici - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu susţine că nu este suporter al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, club aflat în subordinea MAPN. ”Eu joc baschet”, a declarat Moşteanu, care, în studenţie, l-a avut ca adversar pe fostul premier Victor Ponta. ”Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine. Nici eu nu jucam rău”, a relatat Moşteanu. Ministrul Apărării este de părere că echipa de fotbal Steaua Bucureşti, în prezent în Liga a 2-a, trebuie să se asocieze cu o firmă privată, astfel încât să primească drept de promovare pentru Liga 1. ”Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român indiferent ce va face acel privat”, anunţă Ionuţ Moşteanu. În acest moment, echipa Steaua Bucureşti, clubul Armatei, are un buget de 2 milioane de euro, bani de la bugetul de stat. ”Nu poţi să faci performanţă în fotbal pe bani publici”, susţine ministrul Apărării.
Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în cadrul unei anchete pentru „corupţie”, a relatat agenţia de stat Anadolu, preluată de AFP.
