Handbal masculin: CSM Constanţa – Parnassos Strovolou, scor 39-22, în turul I al European Cup

12:50

Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susţine că fostul ministru al Finanţelor Marcel Boloş l-a învăţat pe Marcel Ciolacu să nu mai facă rectificare bugetară şi să aloce bani din fondul de rezervă al Guvernului. ”Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloş i-a dat această perspectivă şi a inventat această găselniţă. Este un tip foarte creativ din punctul ăsta de vedere”, a spus Ionuţ Moşteanu. Zilele trecute, Marcel Boloş a dezvăluit că, anul trecut, l-a anunţat ”de cel puţin şase ori” pe Marcel Ciolacu că deficitul bugetar ”se duce în cap”. Fostul premierul i-ar fi răspuns ”că-l doare în organul genital” de deficitul brutar. Întrebat dacă-l crede pe Marcel Boloş, Ionuţ Moşteanu a răspuns: ”Nu ştiu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat. Arăta că nu-i pasă de deficit”.