Pascal Ilie Virgil: Dinspre Socrate către Charlie Kirk. PE MUCHIA CUVÂNTULUI: DESTINE OSÂNDITE.
ActiveNews.ro, 13 septembrie 2025 21:20
„Cuvântul are puterea de a elibera sau de a distruge; cine se teme de el, se teme de propria libertate.” Ne avertizează Emil Cioran
• • •
21:20
Pascal Ilie Virgil: Dinspre Socrate către Charlie Kirk. PE MUCHIA CUVÂNTULUI: DESTINE OSÂNDITE. # ActiveNews.ro
„Cuvântul are puterea de a elibera sau de a distruge; cine se teme de el, se teme de propria libertate.” Ne avertizează Emil Cioran
21:10
Acum o oră
21:00
20:50
George Simion și Elon Musk prezenți la Marșul celor 1 milion de britani pentru Regat și Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, cel mai mare eveniment de acest fel organizat până acum în capitala Marii Britanii. "Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!", a enunțat liderul AUR.
Acum 2 ore
20:30
19:40
“Emisarul Arhanghelului Mihail" - Un istoric evreu despre Corneliu Zelea Codreanu (13 Septembrie 1899 – 30 Noiembrie 1938) # ActiveNews.ro
"Legionarii erau totdeauna conștienți de marea diferență dintre ei, pe de o parte, și naziști sau fasciști, pe de altă parte. Unul dintre intelectualii lor de vârf, Mihail Polihroniade, explica:
Acum 4 ore
19:10
19:10
Washington lovește puternic: un imens depozit de muniții va fi construit în apropierea Beijingului. Zona devine un hub al navelor militare # ActiveNews.ro
Filipine se angajează într-un proiect militar ambițios cu Statele Unite, promițând locuri de muncă și o apărare consolidată.
18:50
Acum 6 ore
17:00
Erika Kirk i-a adus un emoționant omagiusoțului său la sediul organizației Turning Point USA, pe care acesta aîntemeiat-o, afirmând că misiunea lui Charlie Kirk nu s-a încheiat. Dimpotrivă:abia începe.
16:50
Donald Trump, Scrisoare Deschisă către NATO: Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP - este RĂZBOIUL lui Biden și Zelenski. Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DE LA RUSIA # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis prin intermediul rețelei sale, Adevărul Social, o scrisoare deschisă către națiunile NATO, cu o trimitere directă către statele ipocrite ale organizației care pretind că luptă contra Moscovei dar se aprovizionează cu petrol din Rusia.
16:30
Prof. Ilie Bădescu: Despre moarte martirică și păcatul ruperii de Biserică. Charlie Kirk și-a vărsat sângele pentru Hristos, asemenea mucenicilor # ActiveNews.ro
Există o anume tulburare și grabă în judecarea semnificației morții prin asasinat a lui Charlie Kirk. Dacă moartea lui este martirică sau ba.
16:30
Erika Kirk i-a adus un emoționant omagiusoțului său la sediul organizației Turning Point USA, pe care acesta aîntemeiat-o, afirmând că misiunea lui Charlie Kirk nu s-a încheiat. Dimpotrivă:abia începe.
Acum 8 ore
14:50
Exercițiu militar regulat Zapad 2025 între Rusia și Belarus, ediția din 2025 se desfășoară într-un context de tensiuni puternice cu Polonia.
14:50
Lecția dronelor din Polonia și slăbiciunile aliaților. Apărarea NATO contra acestor aeronave s-a dovedit șvaițer # ActiveNews.ro
Intruziunea "zmeilor" teleghidați din spațiul aerian polonez scoate în evidență slăbiciunea mijloacelor NATO de combatere a dronelor.
13:50
RETARDAȚI SAU MALEFICI? – Argumentele stângiștilor pentru a justifica asasinarea lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Mișcarea Woke este un cult al morții. Înorice cult există cu siguranță oameni care sunt idioți utili, ce fac lucrurirele pentru că li se spune să o facă, dar există, de asemenea, mulți oamenicare sunt în mod conștient răi.
Acum 12 ore
12:50
12:30
Trump îl rade pe Soros. ActiveNews a avut dreptate: Rețeaua Soros este o structură informativă de crimă organizată și influență malefică transnațională # ActiveNews.ro
ActiveNews primește o confirmare la cel mai înalt nivel privind Rețeaua Soros despre care scriem punctual de peste un deceniu: Președintele american Donald Trump a anunțat deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure.
10:50
13 septembrie: Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci. Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul și Sfântul Ioan Românul de la Prislop – sihastrul martir ucis în peștera care i-a fost chilie # ActiveNews.ro
Înainteprăznuirea Înălțării Sfintei Cruci – Sărbătorile mari din timpul unui an bisericesc sunt precedate de o zi de preserbare
Acum 24 ore
01:10
12 septembrie: Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul # ActiveNews.ro
Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) – a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia
01:10
126 de ani de la nașterea lui Corneliu Codreanu, un nume încă rostit cu teamă (13 Septembrie 1899 – 30 Noiembrie 1938). STUDIU # ActiveNews.ro
„Nici un istoric serios, care se va ocupa cu istoria secolului XX românesc, nu va putea ocoli sau ignora această extraordinară aventură spirituală pornită din străfundurile ethosului românesc”. – Vintilă Horia, Intelectualii și Mișcarea Legionară. Mari conștiințe românești
12 septembrie 2025
23:30
22:20
Misterioasa stație radio fantomă rusă UVB-76 a ieșit din tăcere. Voci care rostesc serii de nume, cifre și litere, țipete de femei și zgomot de pași. Canal secret de comunicare pentru agenți? # ActiveNews.ro
Misterioasa stație radio fantomă rusă UVB-76 a ieșit din tăcere săptămâna aceasta.
22:10
Războiul economic între Washington și Beijing. Sub presiunea lui Trump, Mexic va taxa cu 50% autoturismele chinezești # ActiveNews.ro
Sub presiunea Statelor Unite, Mexic ia în considerare aplicarea unor taxe vamale de 50% asupra autoturismelor chinezești.
22:00
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, # ActiveNews.ro
Vom continua să vorbim despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, despre căderea Babilonului celui mare, ale cărui păcate au ajuns până la cer, de la începutul capitolului 18.
Ieri
19:30
Cum poate declanșa inteligența artificială un război nuclear. Care sunt scenariile posibile # ActiveNews.ro
Într-un context internațional marcat de tensiuni reînnoite, cercetătorii trag un semnal de alarmă: riscul unui război nuclear declanșat de IA nu mai ține de domeniul science-fiction.
18:30
Criză la poalele Muntelui Sinai. Mănăstirea Sfânta Ecaterina, zguduită de rivalități ecleziastice și tensiuni geopolitice. Arhiepiscopul Damianos, starețul mănăstirii, a demisionat # ActiveNews.ro
În inima Sinaiului, cea mai veche mănăstire creștină locuită, Sfânta Ecaterina, traversează o criză fără precedent.
18:00
BREAKING: Asasinul lui Charlie Kirk a fost ARESTAT. Donald Trump a făcut anunțul. FBI - Conferință de Presă LIVE. New York Post: Suspectul este un tânăr de 22 de ani din Utah îndoctrinat de ideologia LGBT - Tyler Robinson # ActiveNews.ro
În urmă cu puțin timp, președintele Donald Trump a spus că asasinul activistului Charlie Kirk se află în custodie și va fi audiat.
17:40
17:00
Parlamentul European a refuzat un minut de reculegere pentru patriotul american Charlie Kirk. Gheorghe Piperea: ”Este absolut diabolic și abject să lauzi, chiar și indirect, o crimă” # ActiveNews.ro
Conducerea Parlamentului European a refuzat în mod dramatic cererea de a-l omagia pe patriotul american Charlie Kirk printr-un moment de reculegere în plenul de joi, notează Fox News.
16:40
16:30
16:20
Andrew Tate și Elon Musk donează câte 1 milion de dolari după omorârea refugiatei ucrainene în SUA # ActiveNews.ro
Elon Musk, Andrew Tate și alte personalități de renume au anunțat că vor dona sume importante de bani după ce ucraineanca Irina Zarutska, refugiată în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte.
16:20
Cum a aplaudat Charlie Kirk un tânăr român din America. Soția lui a vizitat România și a condus o misiune umanitară la Constanța - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Puțină lume știe că Charlie Kirk s-a întâlnit cu un tânăr român stabilit în America, care a participat la una dintre dezbaterile sale. Cei doi au discutat despre experiențele legate de comunism, iar Charlie l-a aplaudat pentru...
16:10
16:10
Prof. Ilie Bădescu: Războiul împotriva martirului. Drumul spre cer al lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Charlie Kirk a fost asasinat. A murit cu moarte mucenicească. Este un martir, a subliniat președintele Trump.
15:30
În urmă cu puțin timp, președintele Donald Trump a spus că asasinul activistului Charlie Kirk se află în custodie și va fi audiat.
15:10
Delirul lui Naumescu: Conservatorii români sunt trădători de țară, trebuie să li se aplice legea # ActiveNews.ro
Marele susținător al lui Nicușor Dan, vehiculat pentru postul de consilier la Cotroceni sau chiar director al SRI, Valentin Naumescu, este de părere că românii cu viziuni conservatoare, suveraniste, ar trebui tratați drept trădători...
15:00
Diana-Maria Brăgaru: Satana umblă printre noi. Charlie Kirk a murit pentru că promova creștinismul # ActiveNews.ro
Ieri noapte nu am putut dormi. Am plâns pentru că am ajuns să văd filmul morții unui om care a plătit cu propria viață faptul că era creștin.
14:10
14:00
13:00
„NASA a orchestrat, de la bun început, o conspirațiefalsă… care s-o ascundă pe cea reală… «cineva» vrea – are nevoie – de aceastăeternă ambiguitate: «oare chiar au mers pe Lună sau nu?»… ca să ascundă ceea cea găsit NASA în realitate acolo.” - Richard C. Hoagland și Mike Barra, „Dark Mission. The Secret Historyof NASA”, 2007
12:50
Viitorul președinte al Oxford Union s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: ”A fost împușcat, ce tare” # ActiveNews.ro
Oxford Union, una dintre cele mai prestigioase societăți de dezbateri din lume, cu o tradiție impresionantă - fondată în 1823, se află în centrul unui scandal major după ce președintele-elect, George Abaraonye, a reacționat public la...
12:10
GEORGESCU 2. Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru ”tentativă de lovitură de stat”. Trump reacționează: ”Același lucru au încercat să facă cu mine, dar nu le-a ieșit” # ActiveNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Donald Trump a declarat că este nemulțumit de condamnarea lui Jair Bolsonaro în Brazilia.
11:50
11:00
09:30
Autoritățile din Utah pregătesc pedeapsa cu moartea pentru ucigașul lui Charlie Kirk - VIDEO # ActiveNews.ro
Autoritățile din Utah intenționează să aplice pedeapsa cu moartea în cazul ucigașului lui Charlie Kirk, a declarat miercuri seară guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
08:50
Macron trimite avioane Rafale pe Flancul Estic după ce NATO a acuzat că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia # ActiveNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat mobilizarea a trei avioane de vânătoare Rafale pentru a sprijini protejarea spațiului aerian polonez și a Flancului Estic al Europei, în urma incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul Poloniei.
08:40
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru ”tentativă de lovitură de stat” Trump reacționează: ”Același lucru au încercat să facă cu mine, dar nu le-a ieșit” # ActiveNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Donald Trump a declarat că este nemulțumit de condamnarea lui Jair Bolsonaro în Brazilia.
07:50
FBI publică o filmare inedită cu ucigașul lui Charlie Kirk, surprins coborând de pe acoperiș - VIDEO # ActiveNews.ro
FBI a prezentat, într-o conferință de presă, o nouă înregistrare video cu ucigașul lui Charlie Kirk, surprins în timp ce fugea imediat după atac.
