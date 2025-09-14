România depinde de Liga Națiunilor! De ce este crucial parcursul din următoarea ediție
Gazeta Sporturilor, 14 septembrie 2025 00:30
România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor B, ceea ce înseamnă că ar putea avea o misiune dificilă în a aduna puncte dacă tragerea la sorți e una nefavorabilă. Problema în acest scenariu ar fi că șansele pentru EURO 2028 ar fi tot mai mici.La începutul anului 2026, România va afla în ce grupă va juca în Liga Națiunilor. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
00:30
Mihai Teja, tiradă după remiza cu CFR Cluj: „Am și eu două întrebări. Să ne spună clar!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a oferit un flash-interviu maraton după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Tehnicianul a vorbit despre partidă, despre situația delicată a clubului, care are doar două puncte, dar și despre arbitraj.Teja a transmis conducerii clubului că mai are nevoie de întăriri, deși perioada de transferuri s-a încheiat și mai pot fi aduși doar jucători care nu au angajamanent. ...
00:30
România depinde de Liga Națiunilor! De ce este crucial parcursul din următoarea ediție # Gazeta Sporturilor
România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor B, ceea ce înseamnă că ar putea avea o misiune dificilă în a aduna puncte dacă tragerea la sorți e una nefavorabilă. Problema în acest scenariu ar fi că șansele pentru EURO 2028 ar fi tot mai mici.La începutul anului 2026, România va afla în ce grupă va juca în Liga Națiunilor. ...
Acum 4 ore
00:10
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, nu s-a arătat îngrijorat de faptul că echipa lui a făcut un nou pas greșit în Superliga, scoțând doar o remiză în deplasarea cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1, în runda a 9-a.Tehnicianul consideră că CFR ar fi putut câștiga meciul de la Clinceni și ia tot ce s-a întâmplat pe teren ca atare, spunând că acum va merge la Cluj alături de elevii lui pentru a analiza și îmbunătăți ce nu a funcționat. ...
00:00
Vedeta de la CFR Cluj, mesaj dur după egalul cu Metaloglobus: „Nu am făcut nimic. Nu e în regulă” # Gazeta Sporturilor
Meriton Korenica, extrema stânga de la CFR Cluj, a analizat în termeni duri remiza cu Metaloglobus, scor 1-1, din etapa a noua a Superligii.Korenica a marcat golul de 1-1 din penalty și putea reuși „dubla” înainte de pauză. Doar că a ratat tot de la 11 metri. La finalul partidei, și-a reproșat execuția de la al doilea penalty.În plus, s-a arăta nemulțumit de faptul că echipa lui nu a marcat în repriza a doua, având un discurs dur la flash-interviu. ...
00:00
Atletico Madrid a spart gheața » Prima victorie obținută de „Cholo” Simeone în noul sezon din La Liga # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Villarreal, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din La Liga, bifând astfel primul succes stagional.Programul complet al etapei #4 din La LigaÎnaintea disputei din această seară, formația „rojiblanco” venea după două rezultate de egalitate și o înfrângere în primele trei etape ale noii stagiuni din La Liga, marcând astfel cel mai slab start de sezon al lui Diego Simeone pe banca madrilenilor. ...
13 septembrie 2025
23:50
Napoli continuă startul bun de sezon și obține încă trei puncte importante pe un teren dificil » Rasmus Hojlund a marcat la debut # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus fără probleme pe „Artemio Franchi” în fața celor de la Fiorentina, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #3 din Serie A. Rasmus Hojlund a reușit să puncteze la debutul pentru campioana Italiei. ...
23:50
Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre cum a ratat transferul la Rapid în ultimele ore de mercato, după ce echipa lui a remizat cu scorul de 1-1 sâmbătă seara, în etapa a 9-a din Superliga pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. ...
23:40
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu, după imaginile care fac înconjurul Italiei # Gazeta Sporturilor
Marcus Thuram, atacantul lui Inter, a provocat o mare controversă în Italia. În prelungirile meciului cu Juventus, scor 3-4, când echipa antrenată de Cristi Chivu tocmai primise al patrulea gol, francezul a fost surprins de camere râzând alături de fratele lui, mijlocaș la echipa adversă.Marcus Thuram a marcat pentru Inter în derby. De partea cealaltă, Khephren Thuram, fratele lui Marcus, a punctat pentru Juventus, ducând scorul la 3-3. ...
23:40
După două semifinale în primele două luni ale anului, o tenismenă a fost diagnosticată cu „boala sărutului”: „Această perioadă m-a testat” # Gazeta Sporturilor
Elina Avanesyan (22 de ani, 104 WTA) a dezvăluit recent că în martie a fost diagnosticată cu mononucleoză sau „boala sărutului”, așa cum e cunoscută această afecțiune, acesta fiind motivul prestațiilor sale modeste din acest an.Elina Avanesyan a început excelent anul 2025 și a ajuns în semifinale atât la Hobart, unde a fost învinsă cu 6-4, 3-6, 4-6 de Mccartney Kessler, cât și la Merida, unde a pierdut împotriva Emmei Navarro, scor 3-6, 3-6. ...
23:00
Antrenorul lui Juventus, fair-play după ce l-a învins în prelungiri pe Cristi Chivu: „O echipă de talie mondială” # Gazeta Sporturilor
Igor Tudor (47 de ani), antrenorul lui Juventus, a tras primele concluzii după ce echipa lui a câștigat dramatic sâmbătă seara, scor 4-3, în etapa a treia din Serie A, contra celor de la Inter. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa formației lui Cristi Chivu și a admis că victoria nu este un rezultat pe deplin meritat. Primul „Derby D’Italia” din acest sezon a fost absolut nebun, cu 7 goluri, răsturnări de situație și dramatism până în final. ...
23:00
Tenisul, refugiul Arynei Sabalenka după decesul subit al tatălui ei: „Am plâns mult când nimeni nu mă vedea” # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după câștigarea US Open pentru al doilea an la rând, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a vorbit, într-un interviu, despre decesul tatălui ei, care a venit subit, în 2019, când acesta avea doar 43 de ani.În urmă cu o săptămână, în 6 septembrie, Aryna Sabalenka s-a duelat cu Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) în finala US Open și s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-6 (3), la capătul unei partide ce a durat o oră și 36 de minute. ...
22:50
Moroiță, abonat la VAR » 3 penalty-uri în 45 de minute la Metaloglobus - CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Prima repriză de la Clinceni, dintre Metaloglobus și CFR Cluj, a fost marcată de deciziile brigăzii de arbitraj, care a dictat 3 penalty-uri.Primii care au beneficiat de o lovitură de la 11 metri au fost gazdele. În minutul 3, Ely a ajuns în careu, a preluat un balon in-extremis, apoi a fost lovit cu piciorul în talpă de către Marcus Coco, aflat la debutul pentru clujeni.FOTO. ...
22:40
Adolescentul de 16 ani care a șocat America și a plecat la Campionatele Mondiale de Atletism cu caietul de la școală: „Voi da 100%” # Gazeta Sporturilor
Cooper Lutkenhaus (16 ani) este cel mai tânăr atlet din istorie care reprezintă Statele Unite ale Americii la Campionatele Mondiale de Atletism (13-21 septembrie). La Tokyo, el va concura în proba de 800 de metri, iar în timpul liber își va face temele pentru școală. ...
22:20
Ce Baiaram, care Coman?! Bașahșekir a făcut o mutare tare, fotbalist talentat, dar cu un trecut controversat # Gazeta Sporturilor
Eliminată de Universitatea Craiova din Europa, Bașakșehir l-a angajat antrenor pe Nuri Șahin, 37 de ani, și l-a adus pe mijlocașul ofensiv marocan de la OM, Amine Harit, 28 de ani. Variantele Ștefan Baiaram (Craiova) și Florinel Coman (Al-Gharafa) au fost trecute cu vederea de turciBașakșehir a trecut prin transformări mari după eliminarea din cupele europene. ...
Acum 6 ore
22:10
Ianis Hagi (26 de ani) a debutat sâmbătă seara la noua lui echipă, Alanyaspor, în partida din deplasare, contra celor de la Konyaspor, în etapa a 5-a din prima ligă turcă. Formația românului a câștigat cu scorul de 2-1 duelul. După o vară tumultoasă, în care și-a tot căutat echipă, Ianis Hagi a prins pe finalul perioadei de mercato mutarea în Turcia, unde speră să își relanseze cariera. ...
22:00
Cristi Chivu, prima reacție după eșecul dramatic din „Derby D'Italia”: „Am făcut un meci excelent. Doar un lucru ne-a lipsit” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a analizat înfrângerea dramatică suferită în fața lui Juventus, scor 3-4, în etapa #3 din Serie A.Chivu a pierdut în prelungiri primul „Derby D'Italia” ca antrenor al lui Inter. Echipa tehnicianului român a fost condusă cu 0-1 și 1-2, apoi a revenit și a trecut în avantaj, 3-2. Doar că Juventus a întors și ea scorul, golul de 4-3 venind în prelungiri, din piciorul lui Adzic. ...
21:20
Comic Con a revenit și în acest în România. Evenimentul dedicat fanilor supereroilor din benzi desenate, filme și jocuri video se desfășoară pe Arena Națională.East European Comic Con 2025 a început pe 12 septembrie și se va încheia pe 14 septembrie. La fel ca anul trecut, evenimentul are loc pe Arena Națională, într-un weekend în care echipele bucureștene din Superliga au fost programate să joace în deplasare. ...
21:20
Juventus - Inter 4-3, „Derby D'Italia” blestemat pentru Chivu » Taxat de statisticieni: ce au descoperit # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) a avut sâmbătă seara primul „Derby D'Italia”, în etapa a treia din Serie A, Juventus - Inter, un meci nebun, cu 7 goluri și dramatism până la final, încheiat 4-3 pentru echipa din Torino. Gruparea antrenorului român a condus pe final, dar s-a văzut egalată și a pierdut toate punctele în minutul 90+2. Presa din peninsulă a reacționat imediat după acest joc care a însemnat al doilea eșec la rând pentru Chivu pe banca grupării din Milano. ...
21:00
Juventus - Inter 4-3 » Meci nebun la Torino și a doua înfrângere în primele trei meciuri pentru Chivu pe banca „nerazzurrilor” în Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut primul „Derby D’Italia” din acest sezon, 3-4 la Torino cu Juventus, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #3 din Serie A. Astfel, Cristi Chivu a înregistrat al doilea eșec consecutiv pe banca vicecampioanei Italiei și a Europei pe plan intern. ...
20:50
Vicepreședintele Asociației Jucătorilor din NBA: „Pare că totul se învârte în jurul spectacolului, a business-ului” # Gazeta Sporturilor
Înaintea sezonului 2025-2026, Jaylen Brown (28 de ani), MVP-ul finalei NBA din 2024, a vorbit despre responsabilitatea crescută pe care o va avea la Boston Celtics, în contextul absenței lui Jayson Tatum, jucător accidentat, și despre cum s-a schimbat liga nord-americană de baschet.Boston Celtics se pregătește de un sezon complicat, în care va fi lipsită pentru mult timp de serviciile lui Jayson Tatum, vedetă NBA. ...
20:20
Panduru îl vede la FCSB pe jucătorul care impresionează în Superliga: „Să nu vă mire” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru l-ar vedea pe Caio Ferreira, extrema dreapta de la FC Argeș, la FCSB.Brazilianul joacă din vară la piteșteni și a reușit să marcheze două goluri și să ofere 3 assist-uri în primele 9 etape din Superliga. Cu UTA, în runda #9, Caio a înscris superb, cu un șut în vinclu, deschizând scorul în minutul 7. ...
Acum 8 ore
20:10
Fanii lui Partizan Belgrad nu se dezmint: torțe și atmosferă incredibilă în timpul unui meci disputat în aer liber, pe Stadionul Tasmajdan # Gazeta Sporturilor
Partizan Belgrad și PAOK Salonic, două echipe înfrățite și care poartă aceleași culori, s-au duelat vineri, 12 septembrie, într-un meci amical jucat pe Stadionul Tasmajdan din centrul Belgradului, într-o atmosferă electrizantă.Chiar dacă sunt depășite din punct de vedere al rezultatelor pe plan european, echipele din Belgrad, Partizan și Steaua Roșie, domină la capitolul atmosferei. ...
19:50
Rutina lui Novak Djokovic, pas cu pas: ce face imediat când se trezește, ce mănâncă și cum se menține în formă la 38 de ani # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a dezvăluit secretele neobișnuite ale formei sale fizice incredibile la 38 de ani. Consumul de alge și plante marine, interzicerea băuturii preferate și mai multe dintre „poțiunile sale magice” de la Wimbledon fac parte dintr-o rutină pe care o respectă cu sfințenie. ...
19:40
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de euro pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței # Gazeta Sporturilor
Luka Doncic a cumpărat o casă în California de la fosta tenismenă rusă Maria Sharapova. A plătit nu mai puțin de 25 de milioane de dolari, iar casa este, în sine, extravagantă.Proprietatea se întinde pe un teren de aproximativ un sfert de hectar și are trei etaje. Casa a fost construită în 2015 la comandă specială și dispune de cinci dormitoare, o piscină și chiar o pistă de bowling cu două benzi, scrie sportal.blic.rs.GALERIE FOTO. ...
19:20
Nick Woltemade, decisiv pentru Newcastle la debutul pe St. James's Park » Cum arată clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Newcastle United s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Wolverhampton, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Premier League, bifând astfel primul succes stagional. Unicul gol al partidei a fost marcat de Nick Woltemade, noua achiziție a grupării de pe St. James's Park. ...
19:20
Alexandru Mitriță s-a accidentat în China: a urlat pe teren, și-a pus mâinile în cap și a ieșit cu targa # Gazeta Sporturilor
Revenit în China de la echipa națională, unde a jucat doar câteva minute în amicalul cu Canada, de la București, scor 0-3, Alexandru Mitriță (30 de ani) a avut parte de un ghinion teribil la meciul de sâmbătă, din campionat, părăsind terenul cu probleme medicale serioase. ...
19:10
Rezultat istoric în Rugby Championship! Pe teren propriu, Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie # Gazeta Sporturilor
În etapa a 4-a a Rugby Championship, Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria naționalei. „All Blacks” au fost învinși cu 43-10 de Africa de Sud, echipă pe care o bătuseră cu doar o săptămână în urmă.Sâmbătă, 6 septembrie, într-un meci disputat în Eden Park din Auckland, Noua Zeelandă se impunea cu 24-17 împotriva Africii de Sud și îi administra campioanei mondiale a doua înfrângere în 3 meciuri. ...
18:40
Bogdan Andone a avut un „client” după UTA - Argeș: „Discutăm de un an că nu avem voie” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul de la FC Argeș, a analizat remiza cu UTA, scor 3-3. Piteștenii au condus cu 3-0 după jumătate de oră, dar au fost egalați în cele din urmă.Andone, care a urcat-o cel puțin temporar pe Argeș pe locul 3, s-a declarat mulțumit de rezultat. A fost deranjat de golurile primite de echipa lui, în special de al doilea, marcat de Marius Coman cu capul, după o centrare din corner. ...
18:40
Adrian Mihalcea, întrerupt la interviu » Declarații după meciul cu 6 goluri: „Am fost năucit” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu FC Argeș, scor final 3-3. În timpul declarației, tehnicianul a fost întrerupt de Bogdan Andone care a ținut să îl felicite.Adrian Mihalcea a afirmat că se bucură pentru rezultat, având în vedere că formația sa a fost condusă 3-0, și consideră că scorul est unul echitabil.Adrian Mihalcea, după UTA - FC Argeș„Am fost conduși de o echipă mult mai agresivă. ...
18:30
Borussia Dortmund a câștigat la Heidenheim și urcă provizoriu pe primul loc în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus fără emoții pe terenul celor de la Heidenheim, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #3 din Bundesliga.Programul complet al etapei #3 din BundesligaVicecampioana Europei din sezonul 2023/2024 nu a avut probleme în disputa din deplasare cu Heidenheim și a preluat pentru moment fotoliul de lider în Germania, cu 7 puncte. ...
18:30
Basarab Panduru a analizat UTA - FC Argeș, scor 3-3, și i-a lăudat pe cei doi antrenori. A fost în special impresionat de Adrian Mihalcea, tehnicianul gazdelor, pentru că i-a schimbat pe Van Durmen și Ovidiu Popescu în prima repriză.Argeș conduce cu 3-0 în minutul 28, iar Mihalcea i-a scos pe cei doi mijlocași centrali. David Barbu, abia intrat, a marcat primul gol al arădenilor. ...
Acum 12 ore
18:10
Clipe terifiante în Liga Florilor! Jucătoarea Rapidului a leșinat pe teren » Transportată de urgență la spital # Gazeta Sporturilor
Au fost momente de panică sâmbătă după-amiaza la partida dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, disputată în etapa a 3-a din Liga Florilor, în sala polivalentă din Giulești. În minutul 9, la scorul de 7-5 în favoarea gazdelor, interul dreapta al Rapidului, Aissatou Kouyaté (30 de ani), a încercat o aruncare la poartă, dar în urma unui contact s-a lovit de piciorul adversarei Natasa Ljepoja. ...
17:50
Incredibil ce au afișat fanii lui Dinamo Kiev la primul meci oficial al lui Blănuță! Atacat cu obiecte din tribune, a intrat pe teren în minutul 78 # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat oficial în tricoul celor de la Dinamo Kiev sâmbătă după-amiaza, în partida de campionat cu Obolon Kiev, încheiată cu scorul de 2-2. Acesta a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în final de meci, în minutul 78, într-un cor de fluierături. Fanii nu l-au iertat și au avut o atitudine ostilă la adresa jucătorului transferat de la FCU Craiova. ...
17:40
Declarația lui Ioan Becali despre Louis Munteanu l-a înfuriat pe Varga: „Aberații! E gelos” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a văzut declarațiile date de impresarul Ioan Becali despre Louis Munteanu și a reacționat pentru Gazeta Sporturilor.În vara lui 2024, CFR Cluj dădea lovitura și-l aducea de la Fiorentina pe Louis Munteanu. Din informațiile apărute, ardelenii au achitat în jur de 2,5 milioane de euro, însă impresarul Ioan Becali susține acum că CFR Cluj l-a adus gratis. Iar declarația l-a deranjat pe finanțatorul clujenilor, Ioan Varga. ...
17:40
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a făcut două schimbări încă din minutul 33 al meciului cu Argeș, când echipa lui era condusă cu 0-3.Mihalcea i-a scos de pe teren pe Ovidiu Popescu și Van Durmen. I-a introdus în locul lor pe David Barbu și pe Hrezdac. Până în pauză, arădenii au marcat de două ori și, Barbu fiind unul dintre marcatori. ...
17:40
Experiență nouă la Mondialele de canotaj pentru Magdalena Rusu: „Poate aici îmi este locul, bucuria se simte mult mai bine” # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (25 de ani) va concura la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21 – 28 septembrie) alături de Simona Radiș la dublu rame, o premieră pentru ambele. Rezultatele s-au văzut însă de când au cucerit titlul european, în luna mai.La numai 25 de ani, Magdalena Rusu este campioană olimpică, dublă campioană mondială, iar titlurilor europene aproape le-a pierdut șirul. ...
17:30
„Incredibil!” » Cîrjan și-a uluit antrenorii la Dinamo: „M-am dus la el. Nu credeam că o să spun asta vreodată” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, e „decarul” și căpitanul lui Dinamo. Are un gol și două pase decisive în acest campionat.Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a fost invitat la podcastul GSP „2 la 1”. Întrebat cine îl impresionează din lotul „câinilor”, Petre a vorbit la superlativ despre Cîrjan, legitimat de roș-albi în urmă cu un an. ...
17:20
Îi merge mai bine fără Ten Hag! Vicecampioana Germaniei a bifat primul succes stagional sub comanda noului antrenor # Gazeta Sporturilor
La meciul de debut al lui Kasper Hjulmand pe banca tehnică, Bayer Leverkusen a înregistrat primul succes stagional în Bundesliga, 3-1 pe teren propriu cu Eintracht Frankfurt, în duelul care a deschis etapa cu numărul #3.Programul complet al etapei #3 din BundesligaErik Ten Hag a fost înlăturat de la cârma „aspirinelor” după doar trei meciuri oficiale, înlocuitorul său fiind Kasper Hjulmand, fostul selecționer al Danemarcei. ...
17:20
„Cea mai frumoasă fotbalistă din România” s-a cununat religios cu fostul preparator al „naționalei” # Gazeta Sporturilor
Teodora Meluță (26 de ani), fotbalista româncă de la Beșiktaș, s-a cununat religios astăzi cu Vlad Nicoară (23 de ani), fostul preparator fizic de la naționala României U21.Vlad Nicoară este acum preparator fizic la Poli Timișoara, echipă din al treilea eșalon al României.FOTO. ...
17:20
Surpriză imensă în handbalul masculin! Campioana Dinamo a fost învinsă în runda secundă # Gazeta Sporturilor
ACS HC Buzău a învins-o pe campioana Dinamo, scor 32-31, în runda secundă a sezonului 2025/2026 din „Liga Zimbrilor”. Dinamo, campioana ultimelor 9 ediții de campionat în handbalul masculin, pornea mare favorită la Buzău. Meciul a început conform așteptărilor, Langaro a marcat 3 goluri în primele 5 minute și bucureștenii preluau conducerea. Au fost constant în avantaj în prima parte, la pauză conducând cu 18-17. ...
17:10
Echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a calificat în finală, după o revenire spectaculoasă # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de românul Laurențiu Reghecampf (49 de ani), s-a calificat în finala Cupei CECAFA Kagame. Sudanezii au trecut în semifinale de APR (Rwanda), 3-1, după ce au fost conduși din minutul 32.Abdelrazig a restabilit egalitatea în minutul 83, iar meciul a ajuns în prelungiri. Formația din Omdurman a tranșat partida în primele 15 minute de joc suplimentar, prin golurile marcate de Omer (91) și Salem (106), stabilind scorul final, 3-1 pentru Al-Hilal. ...
16:50
Lucio, amintiri cu Chivu: „Mai glumim despre autobuzul parcat în fața porții și mingea dezumflată a lui Messi!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a povestit, în interviul publicat de Gazzetta dello Sport, episoade neștiute trăite alături de Cristi Chivu în cele trei sezoane la Inter.Întrebat de italieni ce impresie i-a făcut Chivu ca antrenor al nerazzurrilor, brazilianul a răspuns: „Pare că el a fost mereu acolo! Când mă gândesc că, la 15 ani după Triplă, unul dintre noi antrenează echipa, simt o mare mândrie. ...
16:40
Favoriții probei de 100 m au trecut fără probleme de serii la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Noah Lyles (28 de ani), Kishane Thompson (24 de ani) și Letsile Tebogo (22 de ani) s-au calificat pentru semifinalele probei de 100 m, care vor avea loc duminică, de la ora 14:45. Lupta pentru medalii în proba regină are loc tot duminică, de la 16:20.Proba regină a atletismului suscită mereu interes, iar acest lucru s-a văzut și sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, acolo unde protagoniștii de la 100 m au stârnit valuri de aplauze chiar din serii. ...
16:30
Lucio își povestește drama vieții: „Fața îmi ardea și am sărit în piscină. Dumnezeu mi-a oferit o a doua repriză!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a dezvăluit, după patru luni de la accidentul suferit acasă, trauma prin care a trecut. „A fost un șoc foarte greu de depășit, fizic și psihologic!”, a declarat ex-stoperul lui Inter din perioada 2009-2012. ...
16:20
Lamine Yamal s-a accidentat » Hansi Flick dă vina pe selecționerul Spaniei: „Nu s-a antrenat deloc acolo. Îi dădeau analgezice să joace” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a anunțat la conferința de presă faptul că Lamine Yamal, vedeta grupării blaugrana, s-a accidentat la acțiunea naționalei Spaniei din această toamnă.Lamine Yamal va rata partida cu Valencia din La Liga și este incert pentru partida cu Newcastle din Liga Campionilor. ...
15:30
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, din runda 9, care se va juca duminică, 14 septembrie, de la 21:00. Antrenorul campioanei a confirmat că nu îi va avea la dispoziție pe Adrian Șut (mijlocaș), Risto Radunovic (fundaș stânga) și Mihai Popescu (fundaș central). Stoperul este suspendat, în timp ce ceilalți doi fotbaliști s-au accidentat la echipele naționale. ...
15:30
Guardiola l-a comparat pe Haaland cu Isak și a dat verdictul: „El e un pic deasupra” # Gazeta Sporturilor
În conferința de presă premergătoare derby-ului din Manchester împotriva rivalei United, Pep Guardiola (54 de ani) a respins afirmația lui Arne Slot (46 de ani), antrenorul lui Liverpool, care spunea că noua achiziție a „cormoranilor”, Alexander Isak (25 de ani), ar fi „poate cel mai bun atacant din lume”. Spaniolul a clarificat că, în opinia lui, Erling Haaland (25 de ani), vârful lui Manchester City, este „puțin peste” suedez. ...
15:20
„Operațiunea relansării” pentru Stanciu » „Plătește acest preț, dar Genoa are nevoie de experiența lui” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu nu s-a remarcat de la transferul la Genoa decât prin golul marcat în partidă de Cupa Italiei cu Vicenza. În rest, mijlocașul român a rămas dator în cele două etape din Serie A, deși a fost mereu titular, bifând 152 de minute cu Lecce (0-0) și cu Juventus (0-1), ambele disputate pe teren propriu.Nici la echipa națională nu a lăsat o impresie deloc bună. ...
14:50
Atenție, imagini dure! O decizie proastă i-a distrus viața: a rămas paralizat și a schimbat baschetul # Gazeta Sporturilor
În 28 aprilie 1993, o reacție impulsivă a pus capăt carierei unui mare baschetbalist și i-a schimbat pentru totdeauna viața, dar și sportul. Slobodan Boban Jankovic, cunoscut sub porecla „Guza”, s-a lovit cu capul de structura coșului, nemulțumit de o decizie a arbitrilor, și a rămas paralizat în urma impactului.S-a dovedit că acel meci împotriva lui Panathinaikos a fost ultimul din cariera sa, iar el a decedat pe 28 iunie 2006, în Grecia. ...
14:20
Scene cutremurătoare pe gazon în derby-ul din Germania » Ultrașii i-au atacat pe fotbaliști, poliția a intervenit și a urmat o bătaie generală # Gazeta Sporturilor
Scene extrem de violente în Germania, la derby-ul Hallescher - Chemie Leipzig, scor 0-0, din Liga a 4-a. Ultrașii gazdelor au intrat în teren pentru a-i ataca pe jucătorii gazdelor. Ultrașii din Germania duc adesea rivalitățile la alt nivel chiar și în diviziile inferioare, lucru care s-a văzut vineri seară în haosul produs pe gazon de fanii lui Hallescher. GALERIE FOTO. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.