RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu difuzat joi de B1 TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate", deoarece acestea ar reprezenta „o instabilitate pe care România nu și-o permite". „Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o […]