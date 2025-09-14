Simona Grigorescu. Mâini de nivel mondial
A scris istorie în estetica facială, devenind prima româncă selectată în topul mondial al terapeuților la competiția internațională FaceMatrix Paris 2024. În 2025, a obținut locul II mondial la etapa finală din Japonia, într-un concurs în care 80% din evaluare s-a bazat pe tehnologie AI de scanare facială, iar 20% pe expertiza unui juriu internațional. Simona Grigorescu, […]
Un oficial FBI a confirmat că Tyler Robinson locuia cu partenerul său transsexual. Acesta cooperează cu anchetatorii # QMagazine.ro
Un oficial FBI a confirmat că Tyler Robinson locuia cu partenerul său transgender. Acesta cooperează cu anchetatorii # QMagazine.ro
MApN anunță că o dronă a intrat în spațiul național. Zelensky cere alte sancțiuni împotriva Rusiei # QMagazine.ro
Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării Naționale. La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian […]
20:00
ÎCCJ pune capăt unei ere în care judecătorii erau protejați de răspunderea penală pentru abuzuri # QMagazine.ro
O decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) marchează un moment pivotal în justiția românească, deschizînd calea pentru condamnarea penală a judecătorilor care comit abuzuri prin hotărîrile lor. Potrivit avocatului și fostului judecător Adrian Toni Neacșu, această hotărîre, pronunțată în contextul plîngerii împotriva soluției de clasare în cazul fostei judecătoare Camelia Bogdan, […]
18:20
Ediția din acest an a Festivalului „George Enescu” marchează 70 de ani de la moartea compozitorului. APELUL INUTIL Organizat începând cu anul 1958, cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025, sub tema „Aniversări/ Celebrations”. În program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de […]
De la Galați la Rolls-Royce. Profesor universitar, doctor, inginer, cu CV de 30 de pagini: Spune-mi Dragoș, te rog! # QMagazine.ro
Ionuț Moșteanu explică de ce nu se dezvăluie cu cât am ajutat Ucraina: Nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele! # QMagazine.ro
Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate printr-o […]
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit vineri, 12 septembrie, pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare. „Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes […]
Moody’s: Ratingul României rămâne la Baa3 cu perspectivă negativă. Există riscuri, dar Nazare e mulțumit # QMagazine.ro
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă și atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală. Potrivit Moody’s, ratingul României este susținut de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelul ridicat de […]
Erika Kirk avertizează: Nu ai idee ce ai declanșat în toată țara și în întreaga lume! # QMagazine.ro
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit echipelor de intervenție pentru că au încercat să-i salveze viața soțului ei după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah. Într-o transmisiune în direct, stând lângă scaunul gol al soțului ei, pe care acesta îl folosea […]
De la Galați la Rolls-Royce. Profesor universitar, doctor, inginer, cu CV de 30 de pagini: Spune-mi Dragoș, te rog! # QMagazine.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația care reafirmă soluția celor două state: Israel și Palestina. SUA au votat împotrivă # QMagazine.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres. În condițiile în care Israelul denunță de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU și […]
„Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și pentru anul viitor”, susține șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Joong Shik Kang. „În ceea ce privește riscurile, în ciuda evoluțiilor recente, cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra și poate implementa pachetul […]
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a fost decorat cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone # QMagazine.ro
Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr a fost decorat cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone. Distincția a fost acordată de președintele polonez Andrzej Duda. Evenimentul s-a desfășurat la Ambasada Poloniei din București. Într-o postare pe Facebook, Tîlvăr a subliniat că mandatul său de ministru al Apărării Naționale s-a desfășurat într-o […]
Autoritățile din Rusia anunță că suspendă negocierile de pace cu Kievul. Rușii nu au spus care este motivul deciziei. Kremlinul a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt suspendate, fără a fi stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții. „Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii […]
Donald Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk ar fi fost prins. Cine a dat informația # QMagazine.ro
La o zi după ce FBI a făcut publică fotografia presupusului asasin care l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, au apărut și informațiile relevante. Suspectul ar fi fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump, în timpul unei emisiuni la Fox News, conform Mediafax. Donald Trump a declarat pentru Fox News că autoritățile l-au […]
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat joi la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare de către România a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9 spre 10 septembrie. „Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost […]
Într-o țară care se laudă cu salturi în clasamentele globale și creșteri economice spectaculoase, realitatea de la firul ierbii rămâne dureroasă: România continuă să fie măcinată de sărăcie. SĂRĂCIA UNEI NAȚIUNI Un cercetător mi-a povestit, de curând, o scenă pe care nu o pot uita: la o școală dintr-un sat din Călărași, o mamă își aducea […]
FBI publică primele imagini cu „o persoană care prezintă interes” în cazul asasinării lui Charlie Kirk și oferă 100.000 de dolari pentru informații relevante # QMagazine.ro
Biroul Federal de Investigații (FBI) a făcut publice primele imagini cu o „persoană de interes” în ancheta privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, împușcat mortal într-un campus universitar din Utah. Fotografiile surprind un bărbat de vârstă tânără, descris ca „de vârstă de colegiu”, îmbrăcat într-o bluză neagră cu mâneci lungi, pe care apare un imprimeu […]
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, joi, 11 septembrie 2025, la sediul instituției, pentru a i se comunica poziția oficială a României cu privire la violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în noaptea de 9 spseptembrie. Potrivit comunicatului MAE, partea română a transmis […]
Alexandru Nazare e în SUA pentru „alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare” # QMagazine.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie. „Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea […]
America ia primele măsuri împotriva celor care s-au bucurat de asasinarea lui Charlie Kirk # QMagazine.ro
Un înalt oficial al Departamentului de Stat a avertizat cetățenii străini din SUA că orice persoană care glorifică uciderea influentului activist conservator Charlie Kirk nu este binevenită în țară și va face obiectul unor „măsuri adecvate”, scrie Newsweek. „Având în vedere asasinarea îngrozitoare de ieri a unei personalități politice de seamă, doresc să subliniez că străinii care […]
Singurul concert pentru pian scris de Schumman se cântă astă seară la Festivalul „Enescu” # QMagazine.ro
Joi, 11 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică și fiecare construind, în felul său, punți între lumi aparent îndepărtate: trecut și prezent, muzică și dans, sunet și imagine. Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la […]
Ion Iliescu, primul președinte ales al României, s-a stins din viață la 5 august 2025. Avea 95 de ani. Paradoxal, omul care a obținut ultimul consens național, Pactul de la Snagov (1995), a adus prin moarte dezbinarea forțelor politice ale țării. În timp ce Partidul Social Democrat, al cărui președinte a fost, l-a omagiat, liderii […]
391 de milioane de copii și adolescenți suferă de obezitate. În România, procentul copiilor supraponderali s-a dublat # QMagazine.ro
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani s-a dublat, de la 10% în 2000 la 23% în 2022. De asemenea, procentul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani care suferă de obezitate a crescut semnificativ, de la 2% în 2000 la 9% în 2022, în timp ce […]
În spatele proiectelor de infrastructură, de modernizare și dezvoltare a județului Vâlcea, despre care se spune că a devenit un fel de Elveție a României, datorită drumurilor perfecte, se află o echipă. Până azi, anonimă. Nu e doar o echipă care funcționează la nivel administrativ, ci ca o adevărată familie, pentru că membrii ei petrec […]
Raport. Libertatea presei s-a deteriorat în 43 de țări din lume. 15 dintre acestea sunt în Europa # QMagazine.ro
Raportul Global State of Democracy 2025, realizat de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), relevă amploarea și profunzimea provocărilor cu care se confruntă guvernanța democratică la nivel mondial. Pe baza celor mai recente date din Indicii Global State of Democracy, raportul documentează o tendință îngrijorătoare: peste jumătate din toate țările evaluate au […]
Prin discursul ei despre Starea Uniunii din 2025, Ursula von der Leyen a demonstrat că l-a aprofundat pe Orwell. Când a vorbit despre pace, s-a referit la război, când s-a referit la prosperitate, a expus doar politici economice eșuate, când s-a referit la libertate, a pus accentul pe mai multă cenzură, mai multă centralizare, mai […]
Activistul conservator Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat în gât în timpul unui discurs la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah. Conform unei alerte de urgență emise de universitate, incidentul a implicat un singur foc de armă. Un suspect se află în custodie, iar poliția a declarat că investighează împușcătura. […]
„Spionul” Alexandru Bălan, arestat preventiv. Apărătorul lui este Florin Cojocaru, avocatul care i-a apărat și pe spionii din dosarul Black Cube # QMagazine.ro
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie – moldovenească și […]
Daniel Zamfir o somează public pe Diana Buzoianu. „E sabotaj împotriva intereselor românilor!” # QMagazine.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, să urgenteze avizarea hidrocentralelor începute din vremea regimului comunist. „O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au facut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României […]
Nicușor Dan anunță că „vom fi în oarecare suferință în 2026”, dar este optimist: Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară în momentul ăsta # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan, a participat la AmCham CEO Business Forum 2025, care se desfășurat la Hotelul InterContinental Athénée Palace. În alocuțiunea sa, președintele a recunoscut că România are în acest moment un plan de țară. Dan a afirmat că „există voință de reformă, dacă ne uităm însă la cum, mai avem de lucrat puțin la […]
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat în fața Parlamentului că Varșovia a cerut NATO activarea articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, care permite consultări între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată. „Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea […]
Plenul Camerei Deputaților a respins astăzi înființarea comisiei de anchetă privind investigarea circumstanțelor și responsabilităților legate de anularea alegerilor prezidențiale din România din decembrie 2024. Propunerea de înființare a acestei comisii a fost făcută de grupurile parlamentare de la Camera Deputaților ale AUR și POT. „Anul 2024 a adus un precedent fără echivalent în istoria […]
Stagiunea 2025-2026 a Teatrului Național „I.L.Caragiale” debutează la acest început de septembrie prin participarea – intrată deja în tradiție – cu două spectacole reprezentative din repertoriul actual, la ediția a X-a, aniversară, a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău care se va desfășura în perioada 10–21 septembrie 2025, anunță TNB printr-un comunicat. Considerat, pe […]
Claudiu Crețu, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București) a fost pus sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită. Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Cristian Zamfiroi, directorul comercial al ELCEN, urmărit penal pentru săvârșirea a două infracțiuni […]
Forțele de ordine au efectuat aproape 200 de arestări în Franța, în dimineața zilei de 10 septembrie, a anunțat ministrul de Interne demisionar, Bruno Retailleau. „Lucrurile sunt acum foarte clare ”, a spus el în timpul unei conferințe de presă. „Mobilizarea nu este în niciun caz o mobilizare cetățenească. A fost deturnată, confiscată și capturată de mișcarea de extremă […]
Nepal în flăcări. Protestele împotriva interdicției rețelelor sociale au dus la demisia premierului și incendierea clădirilor guvernamentale # QMagazine.ro
Nepal este zguduit de cele mai violente proteste din ultimii ani, după ce guvernul a impus, și ulterior a retras, o interdicție temporară asupra rețelelor sociale. În ciuda ridicării interdicției, furia populară s-a intensificat, transformând manifestațiile într-o revoltă națională împotriva corupției și a privilegiilor clasei politice, transmite AP. Violențe fără precedent Tensiunile au explodat după […]
Un băiețel de 12 ani a povestit, de față cu Donald Trump, ce-a pățit la școală după ce a refuzat să promoveze ideologia schimbării de sex # QMagazine.ro
Într-un discurs puternic ținut la Muzeul Bibliei, marți, 8 septembrie, președintele Donald J. Trump a subliniat rolul durabil al credinței în identitatea Americii, a evidențiat apărarea neclintită a valorilor bazate pe credință de către administrația sa și și-a reafirmat angajamentul de a proteja libertățile religioase. Președintele a lansat, de asemenea, inițiativa „America Prays” (America se […]
Moțiune de destituire a președintelui Macron, depusă la Adunarea Națională. Ce șanse sunt și ce se anticipează miercuri, în Franța, sub sloganul „Blocăm tot!” # QMagazine.ro
Grupul parlamentar LFI (La France Insoumise) a depus, la o zi după căderea guvernului lui François Bayrou, o moțiune de suspendare a președintelui Franței, Emmanuel Macron. „Nu vrem un alt prim-ministru care să continue aceeași politică”, a declarat președinta grupului LFI, Mathilde Panot, în cadrul unei conferințe de presă, cu puțin timp înainte de a […]
Moțiune de destituire a președintelui Macron, depusă la Adunarea Națională. Ce șanse sunt # QMagazine.ro
Moțiune de suspendare a președintelui Macron, depusă la Adunarea Națională. Ce șanse sunt # QMagazine.ro
Armata israeliană a condus un atac asupra unei clădiri din Doha în care liderii organizației teroriste Hamas s-au întâlnit marți, 9 septembrie. În timp ce mai multe surse israeliene afirmă că liderii au fost eliminați, un oficial al organizației ar fi declarat pentru Al Jazeera că dimpotrivă, aceștia au supraviețuit. Operațiunea istorică împotriva unor figuri […]
Sorin Ioniță se îndoiește de SRI. „Spionul rus” Alexandru Bălan urma să țină azi o conferință alături de Iulian Chifu, expert în securitate, și de Marilen Pirtea, deputat PNL # QMagazine.ro
Analistul Sorin Ioniță, expert în politici publici, nu este convins că operațiunea de reținere a spionului pro rus Alexandru Bălan, ieri, pe Aeroportul din Timișoara, sub acuzația că ar fi furnizat informații Belarusului, punând în pericol securitatea României, este rezultatul competenței ofițerilor români din Serviciul Român de Informații. Alexandru Bălan, fost directorul adjunct în Serviciul […]
Sorin Ioniță se îndoiește de SRI. „Spionul rus” Alexandru Bălan urma să țină azi o conferință alături de Iulian Chifu, coordonator de doctorate la Academia SRI, și de Marilen Pirtea, deputat PNL # QMagazine.ro
FACIAS solicită Oanei Țoiu transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular # QMagazine.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministrului Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi cetățeni români răniți în accidentul rutier produs în Tunisia, se arată într-un comunicat al FACIAS. Totodată, FACIAS cere transparență și motivele care au stat la baza refuzului Ambasadei României de a le oferi sprijin […]
Percheziții la ELCEN. Compania colaborează cu procurorii DNA. E vizat directorul companiei, Claudiu Crețu # QMagazine.ro
Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în opt locații într-un dosar de corupție, printre care și la sediul ELCEN. ELCEN e a noua cea mai mare companie cu capital de stat după cifra de afaceri din 2024, potrivit unui clasament publicat de AMEPIP. Cifra de afaceri a fost de 2,5 miliarde lei. Surse din cadrul anchetei […]
Cum să participi la un viitor mai verde. Soluțiile OMNIASIG: de la plantarea de copaci, la polițe mai bune și bonusuri pentru cei care nu poluează # QMagazine.ro
În 2024, OMNIASIG a accelerat implementarea strategiei sale de SUSTENABILITATE, asumându-și obiective concrete, aliniate atât standardelor internaționale, cât și standardelor Grupului Vienna Insurance Group (VIG), din care face parte. Totodată, compania și-a consolidat propriul program de Sustenabilitate, structurat pe șase arii-cheie, fiecare având obiective bine definite, adaptate pieței locale și cerințelor Grupului VIG: Politica de […]
