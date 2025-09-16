Procurorul general Alex Florența nu știe unde se află Horațiu Potra, dar știe că „face demersuri pentru azil în Rusia”. Nicușor Dan felicită Parchetul General

04:10

Prin discursul ei despre Starea Uniunii din 2025, Ursula von der Leyen a demonstrat că l-a aprofundat pe Orwell. Când a vorbit despre pace, s-a referit la război, când s-a referit la prosperitate, a expus doar politici economice eșuate, când s-a referit la libertate, a pus accentul pe mai multă cenzură, mai multă centralizare, mai […]