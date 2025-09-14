Slujba comemorativă a lui Charlie Kirk va avea loc pe stadionul din Arizona, în 21 septembrie. Sunt așteptați să participe și Trump, JD Vance şi Marco Rubio

11:40

Elon Musk a fost ținta unor critici aspre din partea administrației Trump, pentru felul cum a gestionat mult lăudatul său proiect, DOGE, vizând reducerea deficitului bugetar al SUA. Secretarul Comerțului, Howard Latnick, a declarat pentru Axios că abordarea lui Musk față de inițiativa guvernamentală DOGE s-a concentrat prea mult pe concedieri și prea puțin pe […]