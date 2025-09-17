PNL, avertisment pentru PSD: ”PNL îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan. Orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol”
17 septembrie 2025
PNL îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan şi este „hotărât să meargă mai departe”, a declarat, miercuri, vicepreşedintele partidului Ciprian Ciucu. Ședința de coaliție s-a încheiat cu un nou blocaj după ce PSD s-a opus din nou reducerilor propuse în administrația locală de Bolojan. „Partidul Naţional Liberal îşi reconfirmă […]

BREAKING Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv, următoarele 30 de zile va sta după gratii # Aktual24
Judecatorii au decis miercuri ca Toto Dumitrecu, fiul lui Ilie Dumitrescu, să fie arestat preventiv. Continuă
Rusia dezvoltă o rețea de sateliți asemănătoare cu Starlink într-un „ritm rapid”, susține șeful Roscosmos de la Moscova # Aktual24
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, în încercarea de a se îndepărta de gândirea învechită care i-a permis SpaceX să câștige cursa comunicării prin satelit, a declarat miercuri șeful departamentului spațial al Rusiei. Starlink spune că operează cea mai mare constelație de sateliți […]
Rata de aprobare a președintelui american Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat a scăzut la un nou minim. Scăderea generală a ratelor de aprobare ale lui Trump se datorează parțial scăderii ratingurilor în rândul alegătorilor independenți, latino-americani și ratingurilor slabe pe teme cheie precum economia și imigrația, lucru evidențiat de un sondaj realizat […]
„Ne-am săturat de Fico”. Proteste în mai multe orașe din Slovacia contra premierului pro-Rusia # Aktual24
În Slovacia, mii de manifestanți au ieșit ieri în stradă pentru a protesta împotriva politicilor prim-ministrului populist Robert Fico. În 16 orașe, inclusiv capitala Bratislava, aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile de austeritate și de poziția pro-rusă a premierului în vârstă de 61 de ani. Protestele au fost alimentate de furia cauzată de călătoria […]
Dacă vrem să oprim propaganda rusă, poate ne uităm și la televiziunile românești care o preiau # Aktual24
Rechizitoriul din dosarul de trimitere în judecată a lui Călin Georgescu vorbește despre „ecosistemului de propagandă și dezinformare al Federației Ruse” pus în slujba acestuia. Procurorul General al României a explicat într-o conferință de presă mai multe despre această campanie de promovare de sorginte rusească pentru Călin Georgescu. Vorbește despre canale de Telegram și conturi […]
Rusia respinge și noua ofertă a lui Trump. Anunță că prezența Ucrainei la un summit trilateral cu SUA este puțin probabilă # Aktual24
Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat marți că, deși Moscova și Washingtonul ar putea purta discuții privind relațiile bilaterale înainte de sfârșitul toamnei, un summit trilateral care să includă Ucraina este puțin probabil. Într-un interviu acordat agenției de știri de stat ruse Tass, Riabkov a declarat că ministrul rus de externe, Serghei […]
Surse: Grindeanu, pus la punct de Bolojan în ședința coaliției după ce a făcut scandal că șeful vămilor este schimbat fără știința sa: ”Este o decizie administrativă, nu politică” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a făcut scandal în ședința coaliției de miercuri, susținând că a aflat de la televizor că șeful vămilor urmează să fie schimbat. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că Grindeanu i-a reproșat lui Bolojan faptul că astfel de decizii trebuie discutate în Coaliție. El i-a reproșatpremierului că nu e normal să […]
Presshub: Marele cartier chinezesc din Craiova a lăsat o pagubă de 11,4 milioane de lei în bugetul de stat # Aktual24
Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc” din Craiova nu a fost găsit nici cu Poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei. Aflată în faliment, firma condusă de Du Yanming a acumulat datorii și Fiscul din Dolj trebuie să-l execute. Instituția refuză să spună dacă societatea a solicitat returnare de […]
A scăpat încă un faimos condamnat. ICCJ a dispus ”punerea în libertate, de îndată” a lui Lucian Duță, fost șef al CNSAS # Aktual24
Nicolae Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost pus în libertate, miercuri, 17 septembrie 2025, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a suspendat executarea pedepsei sale, până la soluționarea recursului în casație. Decizia a fist luată de judecatoarea Adriana Ispas. Duță fusese condamnat definitiv în iulie […]
Președintele Poloniei cere ca în Polonia să fie desfășurate arme nucleare franceze: ”Parteneriatul dintre Polonia și Franța se bazează pe acest lucru” – VIDEO # Aktual24
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că susține desfășurarea de capabilități nucleare în țara sa și se bazează pe Franța în acest sens. Răspunzând la întrebarea dacă speră ca armele nucleare franceze să fie desfășurate în Polonia, Nawrocki a declarat într-un interviu acordat postului francez de televiziune TF1 că Polonia ar trebui inclusă în programul […]
Surse: Grindeanu a amenințat că o dă afară pe Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Anunț în ședința coaliției: „Să fie ultima dată când un purtător de cuvânt minte public” # Aktual24
În cadrul unei ședințe tensionate a coaliției de azi, Sorin Grindeanu a lansat un mesaj violent la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Să fie ultima dată când i se permite unui purtător de cuvânt să mintă public. Dacă mai face o dată asta, pleacă”, ar fi spus Grindeanu, au declarat pentru aktual24.ro […]
Franța se pregătește pentru o grevă în masă. Se anunță și proteste cu până la 800.000 de participanți # Aktual24
Franța a fost cuprinsă de un val de pregătiri pentru una dintre cele mai mari greve ale acestui an, programată pentru 18 septembrie. Potrivit sindicatelor, până la 800.000 de persoane se pregătesc să participe la proteste în toată țara, ceea ce este aproape dublu față de previziunile anterioare, relatează postul francez de televiziune bfmtv.com. Oamenii […]
Încă trei dosare penale pentru Georgescu, de două se va ocupa DIICOT. În acest moment are șapte dosare penale # Aktual24
Rechizitoriul Parchetului General în cazul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu și a ăncă 21 de persoane implicate într-o tentativă de răsturnare a ordinii constitușionale arată că fostul candidat la prezidențiale s-a ales cu încă trei dosare penale. Cele trei noi cauze penale sunt disjunse din dosarul care a fost înaintat spre judecată: ”Disjungerea […]
„Ucigașul tăcut”: România a intrat pe lista neagră, schimbările climatice au dus la 16.500 de decese suplimentare cauzate de căldură în Europa în această vară # Aktual24
Experții spun că doar câteva grade de căldură suplimentară pot face diferența dintre viață și moarte pentru mii de oameni. Schimbările climatice au intensificat temperaturile în Europa în această vară, ducând la încă 16.500 de decese, potrivit unor renumiți climatologi și epidemiologi, relatează Euronews. Într-un nou studiu, experții au analizat 854 de orașe europene și […]
Primul pachet de arme al administrației Trump pentru Ucraina este aprobat, dar pe banii NATO # Aktual24
Administrația Trump a aprobat primul său pachet de arme americane pentru Ucraina în baza unui nou acord financiar cu aliații din NATO. Utilizând arme din stocurile americane plătite de țările NATO, un mecanism cunoscut sub numele de Lista priorităților de cerințe pentru Ucraina (PURL), Ucraina va primi în curând transporturi de astfel de ajutoare letale, […]
Sibiu: Oricine își poate coace vinetele pe pajiștile de la Muzeul Astra. Sunt însă două condiții # Aktual24
Oricine îşi poate coace vinetele şi ardeii, pe grătar cu lemne, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, de miercuri până vineri, între orele 08:00 – 20:00, până în 15 octombrie, au anunţat reprezentanţii muzeului din Sibiu pe pagina de socializare. „Te învăţăm cum stă treaba la coacerea vinetelor şi a ardeiului kapia! La […]
Veste în timpul vizitei lui Trump. Google investește peste 6 miliarde de dolari în inteligență artificială în Marea Britanie # Aktual24
Gigantul american al tehnologiei Google investește aproximativ 6,8 miliarde de dolari în inteligență artificială în Marea Britanie. Compania a anunțat acest lucru în ajunul vizitei președintelui american Donald Trump în țară, relatează The Guardian. Gigantul tehnologic Google a declarat că va investi aproximativ 6,8 miliarde de dolari în cheltuieli de capital, cercetare și dezvoltare și […]
Un american reținut după ce s-a lăudat că l-ar fi asasinat pe Charlie Kirk a fost arestat pentru deținere de materiale pornografice cu minori # Aktual24
George Zinn, un bărbat în vârstă de 71 de ani, a fost arestat în Utah imediat după ce a pretins fals, în mijlocul haosului produs de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, că el ar fi autorul crimei. Incidentul s-a petrecut la 10 septembrie 2025, în campusul Universității Utah Valley din Orem. Zinn le-a strigat polițiștilor […]
Amenzi zdravene pentru doi fanatici de-ai lui Georgescu după ce s-au îmbrâncit cu jandarmii: ”Situația a fost rapid restabilită” # Aktual24
Doi indivizi susținători de-ai lui Călin Georgescu care au încercat să provoace violențe, miercuri, în fața IPJ Ilfov au fost săltați și amendați de jandarmi. Cei doi au fost amendați cu 2.000 de lei și respectiv 3.000 de lei. ”În cursul zilei de astăzi, pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în proximitatea sediului Inspectoratului […]
Un cunoscut primar PSD îl susține pe Bolojan: ”Propunerile sunt corecte, cheltuielile în plan local pot fi reduse doar prin micșorarea numărului de salariați” # Aktual24
Primarul Buzăului, Cobstantin Toma (PSD), susține propunerile lui Ilie Bolojan ca personalul din primării să fie redus cu 10%, reducere efectivă a posturilor ocupate. Conducerea PSD se împotrivește însă în continuare. ”Cheltuielile în plan local pot fi reduse doar prin micșorarea numărului de salariați (…). Din păcate, în timp, s-au adunat și mulți oameni în […]
Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, pentru semnarea controlului judiciar, fiind așteptat în ploaie de zeci de susținători # Aktual24
Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, pentru a semna măsura de control judiciar. Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 11:00 la sediul IPJ Ilfov, unde a […]
Prima reacție a extremistului Georgescu, reacție delirantă: ”Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului” # Aktual24
Călin Georgescu a avut, miercuri, o primă reacție după ce a fost trimis în judecată de Parchetul General. ”Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului”, a declarat Georgescu în fața IPF Ilfov. Georgescu a fost așteptat de câteva zeci de susținători fanatici care scandau ”Călin nevinovat” și ”Georgescu […]
Uniunea Europeană accelerează planurile de creare a unui „zid de drone” pe frontiera sa estică, folosind tehnologii dezvolate în Ucraina. Potrivit Financial Times, iniţiativa vine ca răspuns la mai multe incidente recente în care drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al țărilor NATO, incluzând Polonia și România. Evenimente recente au scos în evidență o slăbiciune […]
Regina Camilla a Marii Britanii s-a „îmbolnăvit” subit, înainte de întâlnirea cu Donald Trump – presa speculează că e o stratagemă prin care vrea să evite expunerea alături de acesta # Aktual24
Regina Camilla a Marii Britanii a fost nevoită să se retragă dintr-un angajament oficial marți după-amiază, din cauza unei sinuzite acute, cu doar câteva ore înainte de sosirea în Regatul Unit a președintelui american Donald Trump. Palatul Buckingham a anunțat că suverana nu va participa la slujba de înmormântare a Ducesei de Kent, motivând absența […]
Kremlinul, reacție la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale și cazul Georgescu: ”Este același lucru” # Aktual24
Kremlinul a respins declarațiile procurorului general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia ar fi orchestrat o amplă operațiune de influențare a opiniei publice în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Nu. Nu corespunde realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de intervenție în alegeri, de încercări de destabilizare etc. Apoi au recunoscut ei […]
INTERVIU Teologul Vasile Bănescu: „Faptul că propagandiștii anti-europeni fac referire în mod recurent la Hristos, la Dumnezeu, la ortodoxie, la biserică, constituie un instrumentar foarte murdar în mâinile lor. Profită de incultura religioasă masivă din societatea românească” # Aktual24
Într-o perioadă în care propaganda rusă devine tot mai sofisticată, iar discursul religios este tot mai des instrumentalizat în scopuri politice și ideologice, l-am rugat pe Vasile Bănescu — membru al Consiliului Național al Audiovizualului și voce publică activă în apărarea valorilor democratice – să realizeze o radiografie lucidă a mecanismelor dezinformării care amenință România. […]
Provocare pentru Orban: Croația oferă Ungariei și Slovaciei o alternativă la petrolul rusesc # Aktual24
Ungaria și Slovacia ar putea înlocui petrolul rusesc prin importuri prin conducta Adriatică, cu volume de aprovizionare suficiente pentru a satisface nevoile ambelor țări, a declarat prim-ministrul croat, Andrej Plenković. Plenković a subliniat că Croația ar putea juca un rol cheie în asigurarea stabilității țărilor vecine care rămân dependente de petrolul rusesc, relatează RBC Ukraine. […]
Semnal de alarmă pentru Europa: În cadrul exercițiului militar Zapad 2025, Rusia şi Belarus vor simula utilizarea de arme nucleare # Aktual24
Rusia și Belarus au început pe 12 septembrie 2025 exercițiile militare comune Zapad‑2025, care se vor încheia pe 16 septembrie, provocând îngrijorare în rândul țărilor NATO din Estul Europei. Potrivit declarațiilor oficiale, citate de The Moscow Times, manevrele includ planificarea utilizării armelor nucleare tactice și desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik, capabil să transporte încărcături nucleare. […]
Membru CNA, soluție contra postului Realitatea Plus: ”Amenzi de 1 milion de euro, ca în Franța. Parlamentul să pună în dezbatere din nou legea audiovizualului” # Aktual24
Teologul Vasile Bănescu, membru al CNA, are o soluție practică pentru a pune capăt dezinformărilor în formă continuă practicate de ”televiziunea poporului” Realitatea Plus, cel mai amendat post de televiziune în acest moment: amenzi de câte 1 milion de euro. ”Este frapant de foarte mult timp modul în care o anumită televiziune, pe care dumneavoastră […]
Până și ideologul MAGA, Steve Bannon, contestă autenticitatea „mesajelor” despre care FBI susține că ar fi fost scrise de asasinul lui Charlie Kirk: „Un scenariu foarte prost scris” – VIDEO # Aktual24
Declarațiile lui Steve Bannon privind mesajele text legate de cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk au stârnit un val de controverse în mediul politic american. Pe podcastul său War Room, Bannon a declarat că nu crede în veridicitatea acestor mesaje, pe care le consideră „un scenariu foarte prost scris”. Mesajele text au fost prezentate de […]
Donald Trump, întâmpinat cu proteste și ironii în Marea Britanie: patru persoane, arestate după ce au proiectat pe castelul Windsor imagini cu el și miliardarul pedofil Jeffrey Epstein – VIDEO # Aktual24
Patru persoane au fost arestate după ce, marţi seara, pe unul dintre turnurile castelului Windsor au fost proiectate imagini cu preşedintele american Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein. Potrivit The Guardian, incidentul a avut loc cu câteva ore înainte de vizita de stat a lui Trump în Regatul Unit. Acţiunea a fost organizată de […]
Volodimir Zelenski avertizează că Polonia nu este pregătită pentru un atac rusesc cu drone: „Din 810 drone, noi am doborât 700, dar Polonia a interceptat doar 4 din 19” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Polonia nu dispune de capacitatea necesară pentru a proteja eficient populația în cazul unui atac masiv cu drone sau rachete. Afirmația a fost făcută în contextul unei incursiuni recente a forțelor rusești în spațiul aerian polonez. Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a dat un exemplu concret: […]
Toto Dumitrescu, răspuns sfidător, după ce a fost întrebat de ce a fugit de la locul accidentului, abandonând-o pe șoferița rănită: „A fost greșeala ei” # Aktual24
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, a fost găsit de poliţişti după două zile de căutări intense, după ce a provocat un accident grav în urma căruia o tânără a fost rănită. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten din zona Pipera, unde a fost reţinut fără să se opună. Potrivit surselor din anchetă, […]
Două persoane au fost arestate în Marea Britanie pentru că ar fi ridicat ilegal în aer drone în timpul vizitei lui Donald Trump # Aktual24
Poliția din Marea Britanie a arestat două persoane pentru operarea ilegală a dronelor în apropiere de Windsor, în contextul restricțiilor stricte impuse cu ocazia vizitei de stat a președintelui american Donald Trump. Primul arestat este un bărbat de 37 de ani din Brentford, o zonă situată în vestul Londrei, iar al doilea, un bărbat cu […]
Tancurile israeliene au pătruns în Gaza în cadrul unei operațiuni terestre de amploare, zeci de mii de civili palestinieni fug din calea lor # Aktual24
Armata israeliană a lansat marți o ofensivă terestră de amploare în Gaza City, cel mai mare oraș palestinian, escaladând un conflict devastator care durează de aproape doi ani și afectează întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Pe fondul unor bombardamente intense, trupele israeliene au început să pătrundă în oraș dinspre periferii, după săptămâni de atacuri aeriene […]
Procurorul General, Alex Florența, afirmă că unii inculpați din dosarul Călin Georgescu au legături certe cu Federația Rusă # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat marți seară că o parte dintre inculpații implicați în dosarul care îl vizează pe fostul prezidențiabil Călin Georgescu au legături documentate și incontestabile cu Federația Rusă. „Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă”, a afirmat […]
Lituania deschide, în apropierea graniței cu Rusia, școli în care copiii și adulții vor învăța despre pilotarea, asamblarea și programarea dronelor # Aktual24
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat recent prima dintr-o serie de nouă școli specializate în drone, menite să ofere instruire atât copiilor, cât și adulților în pilotarea, asamblarea și programarea dronelor. Potrivit Reuters, noua unitate, deschisă în orașul Tauragė, se află la doar 20 de kilometri de exclava rusă Kaliningrad. Inițiativa vine într-un context tensionat […]
Donald Trump a sosit în Marea Britanie pentru a doua sa vizită de stat, la invitația regelui Charles al III-lea – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a aterizat marți seara pe aeroportul Stansted, în apropiere de Londra, pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, la invitația oficială a regelui Charles al III-lea. Potrivit The Guardian, vizita va dura două zile și este însoțită de ceremonii și întâlniri de cel mai înalt nivel. Avionul prezidențial […]
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, internat din nou în spital după condamnarea pentru tentativă de lovitură de stat # Aktual24
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat marți într-un spital din Brasilia pentru a doua oară de la condamnarea sa, săptămâna trecută, pentru tentativă de lovitură de stat. Potrivit fiului său, senatorul Flávio Bolsonaro, citat de Associated Press, fostul lider de extremă dreapta a acuzat vărsături, un episod sever de sughiț și tensiune […]
Incident șocant la o școală din Bulgaria: Un elev de clasa a IX-a a tras cu o armă în școală # Aktual24
Un elev de clasa a IX-a de la Școala Sportivă Stefan Karadzha din orașul bulgar Haskovo a fost reținut de poliție după ce a tras un foc de armă la școală, în timpul pauzei. Incidentul s-a produs când elevul a tras cu arma prin fereastra clasei, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Situația […]
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, obligat să plătească daune pentru remarci rasiste făcute în timpul mandatului său # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost obligat să plătească 1 milion de reali (aproximativ 159.000 de euro) daune morale colective pentru remarci considerate „rasiste” în timp ce se afla în funcție. Cea mai recentă hotărâre, pronunțată de o curte de apel de stat, a venit la mai puțin de o săptămână după ce Bolsonaro […]
Președintele Donald Trump a prelungit oficial, pentru a patra oară, până pe 16 decembrie, termenul limită pentru închiderea aplicației TikTok disponibilă în Statele Unite, oferind timp pentru finalizarea acordului anunțat luni, după discuțiile dintre oficialii guvernamentali americani și chinezi. Termenul limită inițial stabilit de Congres a fost 19 ianuarie anul acesta, cu o zi înainte […]
Ilie Bolojan anunță că nu se lasă: „Întotdeauna am făcut curat și asta voi face, e o urgență națională” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, că nu se lasă până ce nu va face ”curat” și în administrația locală. „Putem să recâștigăm încrederea oamenilor prin corectarea nedreptăților. Votul care s-a dat de două ori a avut un mobil puternic pe componenta de nedreptăți. Oamenii s-au săturat de ceea ce descrieți dvs și e […]
Primarul din Piatra Neamț a retras acordul de amplasare a trotinetelor electrice pe domeniul public după ce un adolescent a căzut de pe o astfel de trotinetă și a murit # Aktual24
Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat, marți, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani. „Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea […]
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe DN 1 între localitățile Voila și Făgăraș. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD – precum și un echipaj CBRN. Cisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile în urma exploziei unei roți. […]
Pompierii sibieni acționează pentru a stinge un incendiu izbucnit la deșeuri, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Agnita. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Din primele informații ard acumulatori, mase plastice și bureți. Incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum, potrivit Turnul Sfatului. Potrivit […]
Georgescu, lăsat baltă de ”influencerii” din SUA. Niciunul dintre foștii ”prieteni” nu a luat atitudine că a fost trimis în judecată # Aktual24
Niciunul dintre ”influencerii” MAGA care l-au promobat puternic pe Călin Georgescu la finalul anului trecut și începutul acestui an nu a luat atitudine față de decizia procurorilor de a-l trimite în judecată pe fostul candidat la președinție. Nici măcar nu au pomenit despre această decizie. Nici Mario Nawfal, nici alți influenceri majori din SUA (cum […]
Mai multe fragmente osoase ce par a fi umane au fost găsite într-o baltă privată cu pești în județul Timiș. Polițiștii au pornit o anchetă. Un bărbat a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că într-o baltă cu pești, aflată în curtea unui imobil, a gasit mai multe oase ce par a […]
