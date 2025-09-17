Sibiu: Oricine își poate coace vinetele pe pajiștile de la Muzeul Astra. Sunt însă două condiții

22:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reformele nu se pot face cu ochii la sondajele de opinie, adăugând că un premier care reprezintă o coaliţie, dacă nu are autoritate şi susţinere, nu îşi poate exercita mandatul. ”Am înţeles că nu poţi să faci reforme uitându-te în acelaşi timp în permanenţă la sondaje, gândindu-te […]