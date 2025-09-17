Sibiu: Oricine își poate coace vinetele pe pajiștile de la Muzeul Astra. Sunt însă două condiții
Aktual24, 17 septembrie 2025 12:50
Oricine îşi poate coace vinetele şi ardeii, pe grătar cu lemne, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, de miercuri până vineri, între orele 08:00 – 20:00, până în 15 octombrie, au anunţat reprezentanţii muzeului din Sibiu pe pagina de socializare. „Te învăţăm cum stă treaba la coacerea vinetelor şi a ardeiului kapia! La […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Sibiu: Oricine își poate coace vinetele pe pajiștile de la Muzeul Astra. Sunt însă două condiții
Oricine îşi poate coace vinetele şi ardeii, pe grătar cu lemne, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, de miercuri până vineri, între orele 08:00 – 20:00, până în 15 octombrie, au anunţat reprezentanţii muzeului din Sibiu pe pagina de socializare. „Te învăţăm cum stă treaba la coacerea vinetelor şi a ardeiului kapia! La […]
12:40
Veste în timpul vizitei lui Trump. Google investește peste 6 miliarde de dolari în inteligență artificială în Marea Britanie # Aktual24
Gigantul american al tehnologiei Google investește aproximativ 6,8 miliarde de dolari în inteligență artificială în Marea Britanie. Compania a anunțat acest lucru în ajunul vizitei președintelui american Donald Trump în țară, relatează The Guardian. Gigantul tehnologic Google a declarat că va investi aproximativ 6,8 miliarde de dolari în cheltuieli de capital, cercetare și dezvoltare și […]
Acum o oră
12:10
Un american reținut după ce s-a lăudat că l-ar fi asasinat pe Charlie Kirk a fost arestat pentru deținere de materiale pornografice cu minori # Aktual24
George Zinn, un bărbat în vârstă de 71 de ani, a fost arestat în Utah imediat după ce a pretins fals, în mijlocul haosului produs de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, că el ar fi autorul crimei. Incidentul s-a petrecut la 10 septembrie 2025, în campusul Universității Utah Valley din Orem. Zinn le-a strigat polițiștilor […]
12:10
Amenzi zdravene pentru doi fanatici de-ai lui Georgescu după ce s-au îmbrâncit cu jandarmii: ”Situația a fost rapid restabilită” # Aktual24
Doi indivizi susținători de-ai lui Călin Georgescu care au încercat să provoace violențe, miercuri, în fața IPJ Ilfov au fost săltați și amendați de jandarmi. Cei doi au fost amendați cu 2.000 de lei și respectiv 3.000 de lei. ”În cursul zilei de astăzi, pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în proximitatea sediului Inspectoratului […]
Acum 2 ore
11:50
Un cunoscut primar PSD îl susține pe Bolojan: ”Propunerile sunt corecte, cheltuielile în plan local pot fi reduse doar prin micșorarea numărului de salariați” # Aktual24
Primarul Buzăului, Cobstantin Toma (PSD), susține propunerile lui Ilie Bolojan ca personalul din primării să fie redus cu 10%, reducere efectivă a posturilor ocupate. Conducerea PSD se împotrivește însă în continuare. ”Cheltuielile în plan local pot fi reduse doar prin micșorarea numărului de salariați (…). Din păcate, în timp, s-au adunat și mulți oameni în […]
11:30
Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, pentru semnarea controlului judiciar, fiind așteptat în ploaie de zeci de susținători # Aktual24
Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, pentru a semna măsura de control judiciar. Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 11:00 la sediul IPJ Ilfov, unde a […]
11:30
Prima reacție a extremistului Georgescu, reacție delirantă: ”Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului” # Aktual24
Călin Georgescu a avut, miercuri, o primă reacție după ce a fost trimis în judecată de Parchetul General. ”Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului”, a declarat Georgescu în fața IPF Ilfov. Georgescu a fost așteptat de câteva zeci de susținători fanatici care scandau ”Călin nevinovat” și ”Georgescu […]
11:10
Uniunea Europeană accelerează planurile de creare a unui „zid de drone” pe frontiera sa estică, folosind tehnologii dezvolate în Ucraina. Potrivit Financial Times, iniţiativa vine ca răspuns la mai multe incidente recente în care drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al țărilor NATO, incluzând Polonia și România. Evenimente recente au scos în evidență o slăbiciune […]
Acum 4 ore
10:40
Regina Camilla a Marii Britanii s-a „îmbolnăvit” subit, înainte de întâlnirea cu Donald Trump – presa speculează că e o stratagemă prin care vrea să evite expunerea alături de acesta # Aktual24
Regina Camilla a Marii Britanii a fost nevoită să se retragă dintr-un angajament oficial marți după-amiază, din cauza unei sinuzite acute, cu doar câteva ore înainte de sosirea în Regatul Unit a președintelui american Donald Trump. Palatul Buckingham a anunțat că suverana nu va participa la slujba de înmormântare a Ducesei de Kent, motivând absența […]
10:40
Kremlinul, reacție la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale și cazul Georgescu: ”Este același lucru” # Aktual24
Kremlinul a respins declarațiile procurorului general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia ar fi orchestrat o amplă operațiune de influențare a opiniei publice în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Nu. Nu corespunde realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de intervenție în alegeri, de încercări de destabilizare etc. Apoi au recunoscut ei […]
10:30
INTERVIU Teologul Vasile Bănescu: „Faptul că propagandiștii anti-europeni fac referire în mod recurent la Hristos, la Dumnezeu, la ortodoxie, la biserică, constituie un instrumentar foarte murdar în mâinile lor. Profită de incultura religioasă masivă din societatea românească"
Într-o perioadă în care propaganda rusă devine tot mai sofisticată, iar discursul religios este tot mai des instrumentalizat în scopuri politice și ideologice, l-am rugat pe Vasile Bănescu — membru al Consiliului Național al Audiovizualului și voce publică activă în apărarea valorilor democratice – să realizeze o radiografie lucidă a mecanismelor dezinformării care amenință România. […]
10:20
Provocare pentru Orban: Croația oferă Ungariei și Slovaciei o alternativă la petrolul rusesc # Aktual24
Ungaria și Slovacia ar putea înlocui petrolul rusesc prin importuri prin conducta Adriatică, cu volume de aprovizionare suficiente pentru a satisface nevoile ambelor țări, a declarat prim-ministrul croat, Andrej Plenković. Plenković a subliniat că Croația ar putea juca un rol cheie în asigurarea stabilității țărilor vecine care rămân dependente de petrolul rusesc, relatează RBC Ukraine. […]
10:10
Semnal de alarmă pentru Europa: În cadrul exercițiului militar Zapad 2025, Rusia şi Belarus vor simula utilizarea de arme nucleare # Aktual24
Rusia și Belarus au început pe 12 septembrie 2025 exercițiile militare comune Zapad‑2025, care se vor încheia pe 16 septembrie, provocând îngrijorare în rândul țărilor NATO din Estul Europei. Potrivit declarațiilor oficiale, citate de The Moscow Times, manevrele includ planificarea utilizării armelor nucleare tactice și desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik, capabil să transporte încărcături nucleare. […]
10:10
Membru CNA, soluție contra postului Realitatea Plus: ”Amenzi de 1 milion de euro, ca în Franța. Parlamentul să pună în dezbatere din nou legea audiovizualului” # Aktual24
Teologul Vasile Bănescu, membru al CNA, are o soluție practică pentru a pune capăt dezinformărilor în formă continuă practicate de ”televiziunea poporului” Realitatea Plus, cel mai amendat post de televiziune în acest moment: amenzi de câte 1 milion de euro. ”Este frapant de foarte mult timp modul în care o anumită televiziune, pe care dumneavoastră […]
10:00
INTERVIU Teologul Vasile Bănescu: „Faptul că propangandiștii anti-europeni fac referire în mod recurent la Hristos, la Dumnezeu, la ortodoxie, la biserică, constituie un instrumentar foarte murdar în mâinile lor. Profită de incultura religioasă masivă din societatea românească” # Aktual24
Într-o perioadă în care propaganda rusă devine tot mai sofisticată, iar discursul religios este tot mai des instrumentalizat în scopuri politice și ideologice, l-am rugat pe Vasile Bănescu — membru al Consiliului Național al Audiovizualului și voce publică activă în apărarea valorilor democratice – să realizeze o radiografie lucidă a mecanismelor dezinformării care amenință România. […]
09:40
Până și ideologul MAGA, Steve Bannon, contestă autenticitatea „mesajelor” despre care FBI susține că ar fi fost scrise de asasinul lui Charlie Kirk: „Un scenariu foarte prost scris” – VIDEO # Aktual24
Declarațiile lui Steve Bannon privind mesajele text legate de cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk au stârnit un val de controverse în mediul politic american. Pe podcastul său War Room, Bannon a declarat că nu crede în veridicitatea acestor mesaje, pe care le consideră „un scenariu foarte prost scris”. Mesajele text au fost prezentate de […]
09:10
Donald Trump, întâmpinat cu proteste și ironii în Marea Britanie: patru persoane, arestate după ce au proiectat pe castelul Windsor imagini cu el și miliardarul pedofil Jeffrey Epstein – VIDEO # Aktual24
Patru persoane au fost arestate după ce, marţi seara, pe unul dintre turnurile castelului Windsor au fost proiectate imagini cu preşedintele american Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein. Potrivit The Guardian, incidentul a avut loc cu câteva ore înainte de vizita de stat a lui Trump în Regatul Unit. Acţiunea a fost organizată de […]
Acum 6 ore
08:50
Volodimir Zelenski avertizează că Polonia nu este pregătită pentru un atac rusesc cu drone: „Din 810 drone, noi am doborât 700, dar Polonia a interceptat doar 4 din 19” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Polonia nu dispune de capacitatea necesară pentru a proteja eficient populația în cazul unui atac masiv cu drone sau rachete. Afirmația a fost făcută în contextul unei incursiuni recente a forțelor rusești în spațiul aerian polonez. Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a dat un exemplu concret: […]
08:40
Toto Dumitrescu, răspuns sfidător, după ce a fost întrebat de ce a fugit de la locul accidentului, abandonând-o pe șoferița rănită: „A fost greșeala ei” # Aktual24
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, a fost găsit de poliţişti după două zile de căutări intense, după ce a provocat un accident grav în urma căruia o tânără a fost rănită. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten din zona Pipera, unde a fost reţinut fără să se opună. Potrivit surselor din anchetă, […]
08:20
Două persoane au fost arestate în Marea Britanie pentru că ar fi ridicat ilegal în aer drone în timpul vizitei lui Donald Trump # Aktual24
Poliția din Marea Britanie a arestat două persoane pentru operarea ilegală a dronelor în apropiere de Windsor, în contextul restricțiilor stricte impuse cu ocazia vizitei de stat a președintelui american Donald Trump. Primul arestat este un bărbat de 37 de ani din Brentford, o zonă situată în vestul Londrei, iar al doilea, un bărbat cu […]
08:10
Tancurile israeliene au pătruns în Gaza în cadrul unei operațiuni terestre de amploare, zeci de mii de civili palestinieni fug din calea lor # Aktual24
Armata israeliană a lansat marți o ofensivă terestră de amploare în Gaza City, cel mai mare oraș palestinian, escaladând un conflict devastator care durează de aproape doi ani și afectează întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Pe fondul unor bombardamente intense, trupele israeliene au început să pătrundă în oraș dinspre periferii, după săptămâni de atacuri aeriene […]
07:50
Procurorul General, Alex Florența, afirmă că unii inculpați din dosarul Călin Georgescu au legături certe cu Federația Rusă # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat marți seară că o parte dintre inculpații implicați în dosarul care îl vizează pe fostul prezidențiabil Călin Georgescu au legături documentate și incontestabile cu Federația Rusă. „Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă”, a afirmat […]
07:40
Lituania deschide, în apropierea graniței cu Rusia, școli în care copiii și adulții vor învăța despre pilotarea, asamblarea și programarea dronelor # Aktual24
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat recent prima dintr-o serie de nouă școli specializate în drone, menite să ofere instruire atât copiilor, cât și adulților în pilotarea, asamblarea și programarea dronelor. Potrivit Reuters, noua unitate, deschisă în orașul Tauragė, se află la doar 20 de kilometri de exclava rusă Kaliningrad. Inițiativa vine într-un context tensionat […]
07:20
Donald Trump a sosit în Marea Britanie pentru a doua sa vizită de stat, la invitația regelui Charles al III-lea – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a aterizat marți seara pe aeroportul Stansted, în apropiere de Londra, pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, la invitația oficială a regelui Charles al III-lea. Potrivit The Guardian, vizita va dura două zile și este însoțită de ceremonii și întâlniri de cel mai înalt nivel. Avionul prezidențial […]
07:10
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, internat din nou în spital după condamnarea pentru tentativă de lovitură de stat # Aktual24
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat marți într-un spital din Brasilia pentru a doua oară de la condamnarea sa, săptămâna trecută, pentru tentativă de lovitură de stat. Potrivit fiului său, senatorul Flávio Bolsonaro, citat de Associated Press, fostul lider de extremă dreapta a acuzat vărsături, un episod sever de sughiț și tensiune […]
Acum 24 ore
00:00
Incident șocant la o școală din Bulgaria: Un elev de clasa a IX-a a tras cu o armă în școală # Aktual24
Un elev de clasa a IX-a de la Școala Sportivă Stefan Karadzha din orașul bulgar Haskovo a fost reținut de poliție după ce a tras un foc de armă la școală, în timpul pauzei. Incidentul s-a produs când elevul a tras cu arma prin fereastra clasei, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Situația […]
16 septembrie 2025
23:40
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, obligat să plătească daune pentru remarci rasiste făcute în timpul mandatului său # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost obligat să plătească 1 milion de reali (aproximativ 159.000 de euro) daune morale colective pentru remarci considerate „rasiste” în timp ce se afla în funcție. Cea mai recentă hotărâre, pronunțată de o curte de apel de stat, a venit la mai puțin de o săptămână după ce Bolsonaro […]
23:20
Președintele Donald Trump a prelungit oficial, pentru a patra oară, până pe 16 decembrie, termenul limită pentru închiderea aplicației TikTok disponibilă în Statele Unite, oferind timp pentru finalizarea acordului anunțat luni, după discuțiile dintre oficialii guvernamentali americani și chinezi. Termenul limită inițial stabilit de Congres a fost 19 ianuarie anul acesta, cu o zi înainte […]
23:10
Ilie Bolojan anunță că nu se lasă: „Întotdeauna am făcut curat și asta voi face, e o urgență națională” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, că nu se lasă până ce nu va face ”curat” și în administrația locală. „Putem să recâștigăm încrederea oamenilor prin corectarea nedreptăților. Votul care s-a dat de două ori a avut un mobil puternic pe componenta de nedreptăți. Oamenii s-au săturat de ceea ce descrieți dvs și e […]
23:10
Primarul din Piatra Neamț a retras acordul de amplasare a trotinetelor electrice pe domeniul public după ce un adolescent a căzut de pe o astfel de trotinetă și a murit # Aktual24
Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat, marți, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani. „Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea […]
23:00
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe DN 1 între localitățile Voila și Făgăraș. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD – precum și un echipaj CBRN. Cisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile în urma exploziei unei roți. […]
22:40
Pompierii sibieni acționează pentru a stinge un incendiu izbucnit la deșeuri, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Agnita. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Din primele informații ard acumulatori, mase plastice și bureți. Incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum, potrivit Turnul Sfatului. Potrivit […]
22:40
Georgescu, lăsat baltă de ”influencerii” din SUA. Niciunul dintre foștii ”prieteni” nu a luat atitudine că a fost trimis în judecată # Aktual24
Niciunul dintre ”influencerii” MAGA care l-au promobat puternic pe Călin Georgescu la finalul anului trecut și începutul acestui an nu a luat atitudine față de decizia procurorilor de a-l trimite în judecată pe fostul candidat la președinție. Nici măcar nu au pomenit despre această decizie. Nici Mario Nawfal, nici alți influenceri majori din SUA (cum […]
22:40
Mai multe fragmente osoase ce par a fi umane au fost găsite într-o baltă privată cu pești în județul Timiș. Polițiștii au pornit o anchetă. Un bărbat a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că într-o baltă cu pești, aflată în curtea unui imobil, a gasit mai multe oase ce par a […]
22:20
Bolojan, un nou avertisment pentru PSD: ”Dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate şi nu are susţinere, el nu îşi poate exercita mandatul” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reformele nu se pot face cu ochii la sondajele de opinie, adăugând că un premier care reprezintă o coaliţie, dacă nu are autoritate şi susţinere, nu îşi poate exercita mandatul. ”Am înţeles că nu poţi să faci reforme uitându-te în acelaşi timp în permanenţă la sondaje, gândindu-te […]
20:50
Puteam foarte bine să avem o baie de sânge în decembrie în România, la instigarea lui Călin Georgescu și a mercenarului Horațiu Potra. Asta ne arată rechizitoriul de la trimiterea în judecată a celor doi pentru ceea ce poate fi definit simplu ca tentativă de lovitură de stat. „Ca urmare a planului agreat cu inculpatul […]
20:10
China scoate Germania din top 10 al celor mai inovatoare națiuni. Pe primul loc se află Elveția # Aktual24
China a intrat marți pentru prima dată în top 10 al clasamentului anual al Națiunilor Unite al celor mai inovatoare țări, înlocuind cea mai mare economie a Europei, Germania, în timp ce firmele din Beijing investesc masiv în cercetare și dezvoltare. Elveția a rămas pe primul loc, o poziție pe care o deține din 2011, […]
19:20
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe scurt, împreună cu un grup coordonat de mercenarul Horațiu Potra, acesta ar fi încercat să dea efectiv o lovitură de stat. La asta se adaugă trimiterea sa în judecată pentru cultul criminalilor de război, în iulie 2024. În mod normal acesta este […]
19:10
Rechizitoriu: Georgescu se pregătea din 2019 să fie președinte, o judecătoare a recunoscut că i-a promis atunci postul de ministru al Justiției. Judecătoarea a fost interceptată de autorități # Aktual24
O judecătoare de la Curtea de Apel Timişoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiţiei. În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru […]
18:20
Băsescu îl bușește pe ambasadorul Rusiei: ”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN” # Aktual24
Mesaj ironic al lui Traian Băsescu după ce Parchetul General a anunțat că extremistul pro-rus Călin Georgescu a fost trimis în judecată. ”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce […]
17:40
Ce fel de președinte este Nicușor Dan? Cum își pune el amprenta asupra României, asupra funcționării instituțiilor românești? Cum exercită el puternicul mandat pe care i l-au dat cetățenii, cu cele aproape 6 milioane 200 de mii de voturi? Au trecut aproape 4 luni de la preluarea poziției de președinte și aceste lucruri încă nu […]
17:30
Anca Alexandrescu, principala propagandistă a lui Călin Georgescu de la Realitatea Plus, a declarat, după ce idolul ei a fost trimis în judecată, că extremistul Georgescu ”rămâne președintele meu”. „În primul rând vreau să fac următoarea constatare: suntem sub asediu pentru că – după declarațiile de aseară ale lui Nicușor Dan în legătură cu reevaluarea […]
17:10
Surse: Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la consumul de droguri. El a fost dus la control după ce a plecat de la locul unui accident de circulație # Aktual24
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost audiat marți și testat antidrog. Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că fiul lui Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină. I se vor recolta și probe de sânge, au precizat sursele. Polițiștii l-au depistat marți pe Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de […]
16:50
Beijingul a cerut marţi Japoniei şi SUA să retragă „cât mai repede” de pe teritoriul nipon sistemul american de lansatoare de rachete cu rază de acţiune medie „Typhon”, pe care China îl consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, informează AFP, citată de Agerpres. Sistemul a fost desfăşurat pentru prima dată în Japonia luni, potrivit […]
16:40
Cătălin Cherecheș, mesaj din penitenciar: „Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare” # Aktual24
Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, a transmis un mesaj surprinzător din Penitenciarul Baia Mare, chiar în timpul vizitei ministrului Justiției. Pe o tablă din sala de activități, Cherecheș a scris: „Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare”, citat preluat […]
16:30
Un adolescent din Piatra-Neamţ, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Neamţ. Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul. „La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din […]
16:30
Răzbunare la Bârlad. Mașina unui polițist a fost incendiată de un infractor căruia i-a făcut dosar penal # Aktual24
Mașina unui polițist din Bârlad și mașina unei rude a acestuia au fost incendiate de un infractor, a anunțat poliția din oraș. Individul a fost prins și băgat după gratii. ”La data de 15.09.2025 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore […]
16:10
Avioane britanice vor apăra spațiul aerian al Poloniei după incursiunea dronelor rusești: ”Marea Britanie își va juca pe deplin rolul. Când suntem amenințați, răspundem împreună” # Aktual24
Avioane de vânătoare din Marea Britanie se vor alătura aliaților NATO în apărarea spațiului aerian polonez după incursiunea dronelor rusești de săptămâna trecută, a confirmat ministrul Apărării de la Londra. Avioanele RAF Typhoon vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii alianței militare de a consolida flancul estic, relatează BBC. Tensiunile […]
15:40
Alphabet atinge o capitalizare de piață de 3 trilioane de dolari, după creșterea acțiunilor în septembrie # Aktual24
Compania-mamă Google a atras un interes puternic al investitorilor în urma unei hotărâri antitrust favorabile care a oprit vânzarea forțată a browserului său Chrome. Acțiunile Alphabet au continuat să crească, ducând capitalizarea de piață a companiei de tehnologie la un nou nivel și valoarea companiei la peste 3 trilioane de dolari, relatează Euronews. Aceasta înseamnă […]
15:10
ONU anunță că stratul de ozon al Pământului își revine, gaura ar putea dispărea în câteva decenii # Aktual24
Stratul de ozon protector al Pământului se vindecă și gaura ar trebui să dispară complet în următoarele decenii, a anunțat ONU marți, salutând succesul acțiunii internaționale concertate. Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale a ONU a subliniat că gaura de ozon de deasupra Antarcticii a fost mai mică în 2024 decât în ultimii ani, […]
