VIDEO: Germania vs Italia în cursa dintre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan

14 septembrie 2025
Germania vs Italia în cursa dintre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan
Dacă aruncăm o privire peste cifrele de vânzări, putem spune că francezii de la Renault au dat lovitura cu noile modele 4 și 5. Numai că, în timp ce aceste modele au de câștigat, altele au de suferit. Cel mai mare perdant este Megane E-Tech electric.Cererea pentru acest model a scăzut, astfel că Renault se vede nevoit să schimbe strategia. Potrivit șefului companiei, Fabrice Cambolive, Megane electric se pregătește pentru o transformare și, pe lângă...
Viitorul Drum Expres Arad-Oradea are importanță strategică și face parte din coridorul care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană, scriu cei de la Profit.Drumul de mare viteză are o lungime totală de 120.47 kilometri și este format din trei loturi. Primul tronson, Oradea-Salonta, are o lungime de 33.7 kilometri, iar contractul pentru construcția lui a fost semnat în data de 29 mai 2025.Acum, CNAIR anunță că a fost semnat...
Luna trecută, presa internațională susținea că Mercedes-Benz și BMW pun la cale un parteneriat în urma căruia modelele mărcii din Stuttgart ar urma să fie echipate cu motoare și transmisii furnizate de rivalul din Munchen.Mai mult, se spunea că cei doi producători de automobile se află în discuții avansate și că primul model Mercedes-Benz echipat cu motorul de 2.0 litri de la BMW ar urma să fie prezentat în 2027.Din câte se pare, acestea au fost doar...
În curând vom avea încă o marcă chineză care va construi mașini în Europa. De această dată este vorba despre GAC, care urmează să anunțe un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr. Astfel, GAC va produce două modele electrice sub brand-ul Aion, care este deja prezent pe piețele din Portugalia, Finlanda și Polonia.Cele două modele Aion care vor fi produse în Austria vor fi Aion V și Aion UT. Primul model este un SUV electric de dimensiuni...
Anul acesta, Ford își va lua rămas bun de la Focus, după 27 de ani de producție. Ultimele exemplare ale modelului de clasă compactă vor fi produse la uzina germană din Saarlouis, care își va înceta activitatea odată cu sfârșitul producției lui Focus.Până acum, marca americană nu a confirmat un înlocuitor pentru Focus, însă au apărut deja mai multe detalii despre un viitor succesor indirect al acestuia. Așa cum era de așteptat, se pare...
Constructorul german se poate lăuda cu un nou record de distanță pentru mașinile electrice. Noul record a fost realizat cu ajutorul berlinei electrice EQS, care a fost modificată pentru a avea baterii în stare solidă. Cu acest tip de acumulator, dezvoltat împreună cu Mercedes-AMG High Performance Powertrains și cu Factorial Energy, Mercedes-Benz EQS a reușit să parcurgă o distanță de 1205 kilometri. Fără reîncărcare.Pentru acest test, mașina care a...
Constructorul italian își pregătește revenirea în Campionatul Mondial de Raliuri după o pauză de 33 de ani. După ce a prezentat anul trecut modelul Ypsilon Rally4, cu două roți motrice, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Ypsilon Rally2 HF Integrale. Această mașină va concura în campionatul WRC2, care este principala serie suport din WRC și este creată strict pentru mașinile construite sub egida regulamentului Rally2.Noul model de concurs...
Formula E, campionatul mondial pentru monoposturi electrice, va avea o echipă nouă începând din sezonul 2025-26. Mai exact, este vorba despre Citroen, care își va face debutul în campionat. Echipa franceză vine în locul celor de la Maserati. Marca italiană a decis să se retragă din Formula E după finalul sezonului 2024-25, care s-a încheiat în luna iulie. Noul sezon de Formula E va începe în decembrie, cu o cursă în...
Italdesign, celebra casă de design fondată de legendarul Giorgetto Giugiaro, a dezvăluit primele imagini cu un concept care anunță o viitoare mașină electrică. Noul concept se numește EVX și este un concept creat la cererea celor de la Volkswagen.Marca de la Wolfsburg le-a cerut celor de la Italdesign să deseneze un coupe 2+2 de dimensiuni compacte. Conceptul EVX măsoară 4.23 metri în lungime, 1.82 metri în lățime și 1.49 metri în înălțime, iar...
Compania va asambla două SUV-uri noi electrice cu 3 rânduri de scaune pe care intenționează să le producă la fabrica Toyota Kentucky, a precizat constructorul japonez într-un comunicat, adăugând că face tranziția strategică a producției între uzinele sale din Kentucky și Indiana.Vehiculele electrice pe care compania plănuiește să le producă în Kentucky vor fi bazate pe modelele RAV4 și Land Cruiser. Toyota va opri producția sedanului ES din gama...
De mai bine de un an, mai mulți producători au început să amâne sau chiar să renunțe la obiectivele de electrificare stabilite anterior din cauza tranziției lente către mașinile electrice. Acest lucru va duce la prelungirea tehnologiei cu motoare termice, iar planul Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare după 2035 este în continuare sub semnul întrebării și contestat de mai mulți producători.Unul dintre producătorii care...
Lexus a lansat modelul LBX în 2023 cu intenția de a atrage mai mulți clienți aflați în căutarea unui SUV de dimensiuni mici, dar cu pretenții premium. Anul trecut, LBX a înregistrat peste 23.000 de comenzi pe Bătrânul Continent.Acum, constructorul japonez de automobile anunță o ediție specială, denumită Vibrant Edition. Aceasta urmează să fie produsă doar în intervalul septembrie 2025-mai 2026.Înainte de toate, clienții pot alege din...
Formula 1 va continua să aibă în calendarul său competițional etapa din Monaco pentru și mai mulți ani, după ce a fost semnat un nou acord de prelungire a cursei pentru încă 5 ani. Noul acord prevede ca etapa din principat să rămână în calendar până în sezonul 2035 inclusiv. Acordul nou semnat îl va înlocui pe cel din prezent, care prevede ca Monaco să rămână în calendarul Formulei 1 până în 2031. Marele...
De-a lungul anilor, emblema Type R s-a regăsit pe cele mai memorabile modele Honda. Povestea a început în 1992, odată cu NSX Type R, dar debutul pe piața europeană a modelelor Type R s-a întâmplat de abia în 1997, odată cu Integra.Chiar și așa, succesul european a venit patru ani mai târziu, odată cu lansarea lui Civic Type R (EP3). De atunci, Honda a comercializat peste 70.000 de exemplare Civic Type R pe Bătrânul Continent, acest model...
Peste doar 2 ani, Audi urmează să-și ia rămas bun de la unul din cele mai apreciate motoare ale sale. Legendarul motor cu 5 cilindri, disponibil în prezent pentru Audi RS3, va fi retras definitiv din producție în 2027 ca urmare a intrării în vigoare a noilor norme de poluare Euro 7.Informația a fost confirmată chiar de către Gernot Dollner, CEO-ul Audi. Șeful mărcii de la Ingolstadt a declarat pentru o publicație australiană că Audi nu se va angaja să adapteze...
Euro NCAP a testat, recent, nu mai puțin de 16 mașini noi în cea mai nouă serie de teste de siguranță. Acum, câteva zile mai târziu, au apărut și rezultatele pentru noul MG 3, modelul subcompact al mărcii britanico-chineze.Astfel, MG 3 a obținut 4 stele la testele Euro NCAP și următoarele note pentru cele 4 criterii de siguranță: protecția adulților a fost notată cu 74%, protecția copiilor a primit 73%, protecția utilizatorilor vulnerabili a primit 81%, iar...
După ce compania din China comercializează deja două modele la noi în țară, adică modelul 01 și modelul complet electric 02, acum au adus și noul 08, care reprezintă vârful de gamă. Este un SUV de segment D Plug-in Hybrid, cu un preț de plecare de 55.990 de euro cu TVA.Modelul vine cu două niveluri de echipare, Core fiind cea de bază. Echiparea de top More are un preț de pornire de 59.990 de euro cu TVA. Merită menționat faptul că cei de la Lynk&Co oferă un...
BMW este printre puținii producători care nu au stabilit un obiectiv de a deveni o marcă pur electrică începând cu un anumit an. În timp ce rivalii săi germani au anunțat astfel de obiective, doar ca acestea să fie ulterior amânate sau chiar să se renunțe la ele, BMW a menținut o abordare diferită, prin care să le permită clienților să aleagă între mașini cu motoare termice sau electrice.Marca bavareză nu este de acord cu interdicția...
Începând din 2023, Mercedes-AMG C 63 a primit un motor cu 4 cilindri în linie și un sistem hibrid cu încărcare la priză. Asta după ce generația anterioară avea sub capotă un motor V8 bi-turbo. Această decizie de a renunța la motorul V8 în favoarea unuia mai mic s-a dovedit a fi una foarte nepopulară mai ales în rândul fanilor mărcii. Din această cauză, vânzările lui Mercedes-AMG C 63, dar și ale lui C 43 au fost foarte mici.Din...
În urmă cu 3 ani, Stellantis anunțase că va vinde doar mașini electrice în Europa începând din 2030. Obiectivul, care fusese stabilit de către Carlos Tavares, fostul CEO al grupului multinațional, nu mai este în vigoare.Asta pentru că Stellantis tocmai a decis că renunță la acest obiectiv și va continua să vândă mașini cu motoare termice și după 2030 în Europa, potrivit unor declarații făcute de Jean-Philippe Imparato, șeful...
În urmă cu 60 de ani, Aston Martin a lansat primul său model care să poarte numele Volante. Mai exact, acesta a fost DB5 Volante, care era varianta decapotabilă a modelului devenit faimos datorită filmelor James Bond. Primul Aston Martin Volante a fost produs în doar 37 de exemplare, fiind unul dintre cele mai rare modele din istoria mărcii.Pentru a marca această aniversare, constructorul britanic a pregătit o ediție specială pentru modelele DB12 Volante și Vanquish...
La începutul lui septembrie, BMW Motorrad Deutschland, filiala germană a diviziei de motociclete a mărcii bavareze, a donat Papei Leon al XIV-lea un exemplar R 18 Transcontinental. În colaborare cu organizația Jesus-Biker, fondată de Thomas Drexler, exemplarul destinat noului papă a fost vopsit în alb perlat și cu stema Vaticanului vopsită pe aripile din față și din spate.Motocicleta a fost condusă pe șosea din Germania până la Vatican. Călătoria a...
Constructorul italian de mașini exotice tocmai a readus în gama sa un nume legendar după o pauză de 34 de ani. Mai exact, este vorba despre noul Ferrari 849 Testarossa, un model plasat în gamă sub F80 și care este succesorul vechiului SF90 Stradale.Noul Ferrari 849 Testarossa este al patrulea model al mărcii italiene care poartă acest nume celebru. Primul model a fost 500 Testa Rossa, un prototip creat special pentru competiții lansat în 1956. Al doilea model care...
Diesel sau benzină? Liniuță între BMW M4 și un BMW 435d modificat cu 500 CP Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între un BMW M4 generația F82 și un BMW Seria 4 diesel, mai exact versiunea 435d. Doar că modelul diesel este modificat și dezvoltă 500 de cai putere. Aflați în video care mașină a câștigat liniuța. drag race, carwow, liniuta, bmw drag race, bmw liniuta, bmw carwow, bmw m4, bmw 435d, diesel, bmw diesel, bmw m4 drag race...
Echipa franceză de Formula 1, Alpine, a anunțat prelungirea contractului cu pilotul său principal. Pierre Gasly, care concurează la această echipă din 2023, a semnat un acord prelungit, prin care va concura alături de echipa franceză până la finalul lui 2028. Noul acord îl înlocuiește pe cel existent, care prevedea ca Gasly să rămână la Alpine până la finalul lui 2026.„Acordul reafirmă angajamentul lui Pierre la Alpine și întărește...
De ceva vreme, Citroen C3 este cel mai bine vândut model al producătorului francez. Așa că ce faci atunci când vrei să intri într-un nou segment de piață, destul de disputat, și nu îți dorești ca vânzările să aibă de suferit? Ei bine, așa cum ne-au arătat cei de la Citroen, nu trebuie să vii cu o rețetă complet nouă și revoluționară, deoarece de multe ori, o reinterpretare a unui fel de mâncare celebru poate să fie o revoluție în sine. Cam așa a fost și cazul atunci când francezii au lansat pe p...
Constructorul francez pregătește o actualizare majoră pentru Megane E-Tech. Modelul electric va avea un facelift important în 2026 care promite să aducă un design proaspăt, apropiat de un hot hatch, potrivit spuselor unui oficial al mărcii franceze.Renault nu a confirmat exact data în care va fi prezentat noul Megane E-Tech facelift, însă ne putem aștepta ca noul model să apară abia la jumătatea anului viitor. Fabrice Cambolive, CEO-ul mărcii Renault, a...
Constructorul american a confirmat o schimbare de nume pentru divizia sa de performanță. Cunoscută până acum ca Ford Performance, divizia care se ocupă cu modelele de performanță ale mărcii, dar și cu programul din motorsport al Ovalului Albastru, se numește acum Ford Racing.Acesta a fost, de altfel, numele original al diviziei de performanță până în 2015, când a devenit Ford Performance. Despre această schimbare de nume, Will Ford, directorul general...
Sud coreenii de la Hyundai au venit la Munchen cu un scop clar. Printre altele, constructorul asiatic își menține planurile de electrificare, care implică lansarea unei versiuni electrificate pentru fiecare model vândut în Europa până în 2027 și lansarea a 21 de modele electrice la nivel global până în 2030.Tot la Munchen, Hyundai a prezentat conceptul Three. Este primul prototip de vehicul electric compact din familia Ioniq și anunță, așa...
Cupra are o prezență notabilă în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Marca de performanță spaniolă a anunțat o ediție specială Tribe Editions pentru mai multe modele din portofoliu, care va putea fi comandată și pe piața din România.De asemenea, a precizat că viitorul concept Raval va fi prezentat la Barcelona, la începutul anului 2026. Tot la Munchen, Cupra a anunțat extinderea în regiunea Orientului Mijlociu, după ce, recent, a deschis două...
În sezonul 2025, Max Verstappen a fost învingător de fiecare dată când Formula 1 a mers în Italia. După victoria obținută la Marele Premiu din Emilia-Romagna, desfășurat pe legendarul circuit Imola, cvadruplul campion mondial a reușit dubla și a învins și în Marele Premiu al Italiei desfășurat la Monza.Pare greu de crezut, însă aceasta este doar a 3-a victorie din acest sezon pentru Verstappen, care are șanse aproape nule de a deveni...
Spaniolii de la Cupra sunt foarte activi cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pe lângă conceptele anunțate pentru acest eveniment, Cupra prezintă acum o ediție specială, denumită Tribe Editions, pentru mai multe modele din gama actuală.Este vorba despre Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar.Înainte de toate, Tribe Editions propune o nuanță exterioară exclusivă: Manganese Matt. Aceasta este disponibilă pentru toate cele patru modele. Apoi sunt și...
În prezent, Octavia este cel mai bine vândut model al cehilor de la Skoda. Constructorul din Mlada Boleslav lucrează deja la o nouă generație Octavia, pe care ar urma să o cunoaștem cel mai târziu în 2028.Ca să ne facem o idee despre cum va arăta, Skoda tocmai a prezentat la Munchen conceptul Vision O. Echipa de creație a respectat limbajul de design Modern Solid și a mizat pe un aspect minimalist și multe artificii de design care, cu siguranță, nu vor...
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare. Cu ocazia acestui eveniment, suedezii de la Polestar cu decis să prezinte lumii întregi noul lor model. Un Grand Tourer de performanță, denumit simplu Polestar 5.ANUNȚAT DE CONCEPTUL PRECEPT DIN 2020Noul Polestar 5 este inspirat de conceptul Precept, lansat în urmă cu cinci ani. Din fericire, design-ul noului GT cu o lungime de 5 metri nu s-a distanțat foarte mult de cel al conceptului. Unele linii și...
Constructorul francez de automobile a prezentat modelul Clio în 1990 și, încă de la început, a arătat că are tot ce îi trebuie pentru a deveni un bestseller. În 1991, Renault Clio a fost desemnată Mașina Anului în Europa, un titlu care i-a revenit, din nou, în 2006.În ultimii 35 de ani, Renault Clio a fost comercializat în aproximativ 17 milioane de exemplare, în peste 120 de țări din întreaga lume.Pentru a...
Organismul european de siguranță rutieră a efectuat a finalizat testarea și notarea a nu mai puțin de 16 mașini noi. Printre mașinile noi testate în această serie se numără modele de la Mini, Hyundai, Audi, BMW, Suzuki, dar și de la mărci chineze și chiar de la noua marcă turcă Togg. Mai jos vei vedea ce rezultate a obținut fiecare mașină testată.AUDI Q4 E-TRON – 5 STELEAșa cum era de așteptat, noul Audi Q4 e-tron a obținut scorul maxim de 5 stele la...
Anul 2025 a fost unul prosper pentru chinezii de la Chery. În intervalul ianuarie-iulie, constructorul asiatic a înregistrat vânzări globale record de 1.26 milioane de unități.A devenit, astfel, cel mai mare exportator auto din China, pentru al 22-lea an consecutiv. Tot în același interval, segmentul vehiculelor plug-in hybrid a înregistrat o creștere de 98.6%, iar numărul clienților Chery a depășit pragul de 17 milioane la nivel global.La finalul...
Era de așteptat ca producătorii germani de automobile să strălucească la Salonul de casă, de la Munchen. Opel nu face excepție, constructorul din Russelsheim fiind prezent cu conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo, dar și cu modelul de competiție Mokka GSE Rally.Tot la Munchen, Opel a prezentat lumii întregi noul Mokka GSE, adică versiunea de performanță a modelului cu același nume.Noul Opel Mokka GSE, pur electric, a preluat mai multe detalii de design de la versiunea...
Chinezii de la Leapmotor au veniți pregătiți la Munchen. Cu ocazia Salonului Auto din "capitala" Bavariei, Leapmotor a marcat lansarea pe piața europeană a modelului B10.Marea surpriză a fost, însă, debutul noului B05. Este vorba despre un hatch de segment C, rival direct pentru modele cu greutate ca Volkswagen ID.3, MG 4 și Cupra Born.Noul Leapmotor B05 este pur electric și are o lungime de 4.430 milimetri, o lățime de 1.880 milimetri, o înălțime de 1.520...
Constructorul spaniol de mașini sport a dezvăluit o imagine nouă cu unul dintre viitoarele sale modele electrice. Mai exact, este vorba despre noua Cupra Raval, dezvăluită sub forma unui prototip camuflat cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.Noul Raval va fi un hatchback de dimensiuni compacte, care măsoară 4046 milimetri în lungime, 1784 milimetri în lățime, 1518 milimetri în înălțime și cu un ampatament de 2600 milimetri. Modelul electric este bazat pe...
Spaniolii de la Cupra sunt foarte activi cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pe lângă conceptele anunțate pentru acest eveniment, Cupra prezintă acum o ediție specială, denumită Tribe Editions, pentru mai multe modele din gama actuală.Este vorba despre Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar.Înainte de toate, Tribe Editions propune o nuanță exterioară exclusivă: Manganese Matt. Aceasta este disponibilă pentru toate cele patru modele. Apoi sunt și...
Mercedes-Benz Clasa C, modelul de clasă medie al constructorului german, urmează să primească pentru prima dată o versiune pur electrică. Noua versiune își va face apariția în 2026, însă până atunci, Mercedes-Benz ne oferă prima imagine oficială cu viitorul rival al lui BMW Seria 3 Electric.În imaginea oficială putem vedea câteva dintre detaliile vizuale ale viitorului model electric. Primul element care iese în evidență este noua...
Portofoliul constructorului din Mlada Boleslav se va îmbogăți cu un nou SUV electric destinat orașului. Acesta va debuta la jumătatea anului 2026 și este anunțat de conceptul Epiq, care tocmai a debutat în cadrul Salonului Auto de la Munchen.Skoda Epiq are o lungime de 4.1 metri, poate găzdui până la 5 pasageri, are un portbagaj de 475 de litri și poate acoperi până la 425 de kilometri cu o singură încărcare. Capacitatea bateriei și puterea livrată...
Salonul Auto de la Munchen își va deschide mâine porțile pentru publicul larg. Până atunci, continuă seria de lansări de modele și concepte noi din partea producătorilor. După ce am văzut anterior o schiță oficială cu noul concept, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul concept Volkswagen ID. Cross.Cu acest concept, marca de la Wolfsburg aduce un limbaj de design nou, care va fi prezent la viitoarele modele ale sale. Totodată, noul concept ID....
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare, iar primii care au uimit audiența sunt germanii de la BMW și Mercedes-Benz. Producătorul din Munchen a prezentat lumii întregi mult așteptatul iX3, adică primul model din noua eră Neue Klasse.Acum a venit momentul ca și conaționalii din Stuttgart să contraatace pe frontul electric cu noul GLC with EQ Technology. Sau, în limbaj popular, noul Mercedes-Benz GLC pur electric.AMPATAMENT MĂRIT ȘI GRILĂ...
A venit momentul să facem cunoștință cu cel mai puternic Porsche 911 de serie din istorie. Acesta este noul 911 Turbo S facelift, care primește acum un motor hibrid și o caroserie mai aerodinamică datorită unui nou sistem de aerodinamică activă.AERODINAMICĂ ACTIVĂ INTELIGENTĂLa nivel estetic, noul Porsche 911 Turbo S facelift aduce câteva noutăți față de vechiul model. Cea mai mare noutate este adusă de aerodinamica activă inteligentă. În față, noul...
