Dacia Sandriders va lua startul în Raliul Portugaliei cu 3 echipaje

16:20

Începând din 2023, Mercedes-AMG C 63 a primit un motor cu 4 cilindri în linie și un sistem hibrid cu încărcare la priză. Asta după ce generația anterioară avea sub capotă un motor V8 bi-turbo. Această decizie de a renunța la motorul V8 în favoarea unuia mai mic s-a dovedit a fi una foarte nepopulară mai ales în rândul fanilor mărcii. Din această cauză, vânzările lui Mercedes-AMG C 63, dar și ale lui C 43 au fost foarte mici.Din...