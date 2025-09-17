Dacia Sandriders va lua startul în Raliul Portugaliei cu 3 echipaje
Automarket.ro, 17 septembrie 2025 15:50
După 4 luni de pauză, Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC) revine în Portugalia, pentru penultima etapă din acest sezon. La Raliul Portugaliei va lua startul și Dacia Sandriders, de această dată cu toate cele 3 echipaje ale sale. În ultimele două etape, cele din Abu Dhabi și din Africa de Sud, Dacia Sandriders a participat cu două echipaje.Astfel, Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb și Cristina Gutierrez vor participa în acest raliu, care va avea o distanță...
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Acum 4 ore
13:50
Grupul Chery a comercializat peste 240.000 de mașini într-o singură lună. Exporturi record # Automarket.ro
Grupul chinezesc Chery își continuă ascensiunea pe mai multe planuri.În luna august, Grupul a comercializat 242.736 vehicule, cu 14.6% mai multe decât în aceeași lună din 2024. De asemenea, segmentul de vehicule NEV (New Energy Vehicle) a atins 71.218 unități (+53.1%), iar exporturile au ajuns la 129.472 de unități. O creștere de 32.3%.Asta înseamnă că luna august marchează patru luni consecutive în care Chery a exportat peste 100.000 de...
13:30
La începutul lunii septembrie, germanii de la BMW au lansat, poate, cel mai important model al lor din ultima perioadă. Este vorba despre noul iX3, primul din noua eră Neue Klasse.Acum, constructorul din Munchen anunță că noul iX3 va intra pe linia de asamblare a uzinei din Debrecen, Ungaria, la finalul lunii octombrie. Lansarea pe piața europeană este programată pentru primăvara anului 2026.La noi în țară, noul BMW iX3 va porni de la 65.461 de euro, cu TVA inclus....
13:10
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit un model nou destinat pieței europene. Mai exact, este vorba despre noua Kia K4, un hatchback de dimensiuni compacte care să concureze cu modele ca Volkswagen Golf și Peugeot 308. La fel ca toate modelele nou lansate în ultima perioadă, noul K4 adoptă limbajul de design Opposites United, caracterizat de forme fluide îmbinate cu un aspect îndrăzneț pentru lumini.Farurile noii Kia K4 sunt desenate sub forma literei T și...
Acum 6 ore
11:40
Noua generație electrică a lui Renault 4 tocmai a primit o variantă utilitară nouă, disponibilă numai în Franța. Această variantă nouă se numește Societe Van și este o variantă de transport marfă a modelului electric de clasă subcompactă.Comparativ cu un Renault 4 E-Tech obișnuit, noua variantă utilitară renunță la banchetă pentru a crea un spațiu de încărcare mult mai mare. Eliminarea banchetei mărește volumul de încărcare până la 1045...
10:40
Constructorul de la Mioveni tocmai a prezentat oficial noua Dacia Duster Pick-Up, o nouă variantă utilitară lansată pentru piața românească. Noul model este disponibil pentru comandă începând de astăzi și este rezultatul unei colaborări cu Romturingia, unul din cei mai mari carosieri din România.Noua variantă Pick-Up a lui Duster păstrează cotele de gabarit ale unui Duster obișnuit și oferă o cabină dublă cu 4 locuri în habitaclu. Noutatea cea...
Acum 8 ore
09:00
Randamentele mai mici de producție ale bateriilor realizate de o afiliată Nissan au determinat această revizuire. Producătorul japonez intenționează să lanseze noul model electric până la sfârșitul anului.Se pare că planul de producție a fost redus cu până la câteva mii de vehicule pe lună la uzina din Tochigi, în estul Japoniei, unde este fabricată noua versiune a Leaf pentru piețele din SUA și Japonia.Nissan a declarat că noul model...
Ieri
15:40
Magna este unul dintre cele mai mari nume din industria auto, iar uzina sa din Graz, Austria, este responsabilă de asamblarea modelelor Mercedes-Benz Clasa G și BMW Z4. Tot aici au fost produse Jaguar I-Pace, acum retras, și modelul Fisker Ocean, care a eșuat comercial.Prin construirea de mașini electrice în Uniunea Europeană, Xpeng ar trebui să evite tarifele la import pentru EV-urile chinezești introduse anul trecut. Acestea se adaugă la taxa de 10% și variază de la 7.8%...
15:10
Compania chineză Geely, intrată oficial pe piața din România în 2024, a dezvăluit prețul de pornire al noului său model electric EX5. SUV-ul de dimensiuni compacte primește o singură motorizare, mai exact un propulsor electric de 218 cai putere care transmite puterea către roțile din față. Cu acest propulsor, Geely EX5 accelerează de la 0 la 100 km/h în 7.1 secunde și atinge o viteză maximă de 175 km/h.Motorul este alimentat de o baterie de 60.2 kWh, de unde...
13:20
Conducerea Formulei 1 a anunțat noile curse de sprint pentru sezonul 2026. La fel ca în acest an, vor exista 6 etape care vor găzdui curse scurte înaintea întrecerilor principale. Prima astfel de cursă va avea loc în China, etapă programată în perioada 13 – 15 martie 2026. Cea de-a doua cursă de sprint va avea loc la Miami, etapa americană fiind programată în intervalul 1 – 3 mai.Pentru prima dată, Formula 1 va avea o cursă de sprint...
13:00
Producția din orașul german situat în vest va trece de la un regim de două schimburi la unul de un singur schimb începând din ianuarie, a precizat Ford, la mai puțin de un an după ce a anunțat planuri de implementare a unor măsuri extinse de reducere a costurilor la această locație.Conform planurilor propuse în 2024, 2.900 de locuri de muncă urmează să fie eliminate până la sfârșitul anului 2027. Angajații care pleacă voluntar pot primi...
12:50
Uzinele Dacia și Ford de la Mioveni, respectiv de la Craiova, au produs 50.241 mașini în luna iulie, potrivit noilor date ACAROM. Dintre acestea, 23.071 mașini au fost produse de către Dacia, iar restul de 27.170 de mașini au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.În luna august, numărul de mașini produse în țara noastră a este mult mai mic comparativ cu cel din iulie. Astfel, în ultima lună a verii au fost produse doar 12.343 de mașini. Dacia a...
11:40
Criză majoră la Jaguar Land Rover. Grupul nu poate relua producția din cauza unui atac cibernetic # Automarket.ro
În data de 1 septembrie, Grupul JLR a fost ținta unor atacuri cibernetice din partea unei grupări de hackeri. Din această cauză, grupul care deține mărcile Land Rover și Jaguar a fost forțat să oprească producția de mașini și toate sistemele operaționale pentru a preveni pierderea de date, dar și pentru a încerca să recupereze datele afectate.În ziua atacului cibernetic, toți dealerii afiliați Grupului JLR nu au putut să înmatriculeze mașini noi din...
10:40
Mercedes-AMG GT, coupe-ul de performanță al mărcii germane, ar putea să primească în viitor o versiune pur electrică. O asemenea versiune este deja evaluată de către marca germană pentru a vedea dacă este un model viabil, potrivit spuselor lui Michael Schiebe, șeful diviziei Mercedes-AMG.„Există o discuție emoțională și o discuție rațională”, a declarat Schiebe. „Din punct de vedere emoțional, da, ar trebui să o facem. Întrebarea este dacă...
15 septembrie 2025
17:00
Motul este unul dintre cei mai mari producători de lubrifianți din lume. Fondată în 1853, compania activează, în prezent, în 160 de țări.Începând cu sezonul 2026, Motul va fi furnizor oficial al echipei de Formula 1 McLaren. Compania va furniza lubrifianți pentru transmisiile monoposturilor pilotate de Oscar Piastri și Lando Norris.„Suntem încântați să le urăm bun venit celor de la Motul în echipa McLaren Formula 1. Motul are...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel global după ce a fost vizitat de celebra emisiune Top Gear, în urmă cu ceva ani. Tot cu acea ocazie, Jeremy Clarkson spunea că Transfăgărășanul este "cel mai frumos drum montan din lume".De atunci, numărul turiștilor a crescut exponențial. Odată cu ei au venit și cozile interminabile de mașini, parcările improvizate, dezorganizarea și, nu în ultimul rând, mizeria, scriu cei de la Profit.Din cauza haosului care...
15:40
Porsche continuă să stabilească noi recorduri pe circuitele lumii cu Taycan Turbo GT. Cea mai puternică versiune a modelului electric de performanță are acum în dreptul său un nou record pe pista de sfert de milă de la Sydney Dragway din Australia.Astfel, Porsche Taycan Turbo GT a parcurs sfertul de milă în 9.083 secunde, la o viteză maximă de 252.04 km/h (156.61 mph). Acesta este cel mai bun timp obținut pe o pistă australiană de curse în linie dreaptă de...
15:40
În 1869, inginerul ceh Emil Skoda achiziționa topitoria și fabrica de mașini din Plzen, fondate în urmă cu 10 ani. Astfel a fost înființată Skoda Plzen, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din Europa secolului 20 și cel mai mare fabricant de arme din imperiul Austro-Ungar.Conglomeratul Skoda Plzen a colaborat, inițial, cu producătorul de automobile Laurin & Klement. Dar, începutul anilor '20 le-a găsit pe ambele companii în mari...
14:10
Marca americană de mașini electrice își va mări capacitatea de producție la uzina sa de la Berlin pentru ultimele două trimestre din acest an. Decizia vine ca urmare a „numerelor de vânzări foarte bune”, potrivit spuselor lui Andre Thierig, directorul uzinei Tesla din Germania. Oficialul mărcii mai precizează că uzina Tesla de la Berlin continuă să anticipeze „semnale pozitive pentru toate piețele pe care le aprovizionăm.”Totuși,...
13:00
Constructorul britanic de mașini exotice a prezentat o nouă ediție specială pentru modelul 750S. Noua ediție specială se numește JC96 și este un omagiu adus lui McLaren F1 GTR care a concurat în campionatul japonez de turisme JGTC în sezonul 1996. În acel an, mașinile McLaren au fost pregătite de către echipa Team Goh, iar piloții John Nielsen și David Brabham au fost campionii seriei în acel sezon.Pentru a marca succesul mărcii din acel an, McLaren...
11:40
Lansarea lui Volkswagen Golf electric, amânată din cauza îngrijorărilor privind costurile # Automarket.ro
Următoarea generație Volkswagen Golf, programată să apară nu mai devreme de 2029, va fi prima exclusiv electrică a modelului. Actuala generație cu motoare termice a modelului de clasă compactă urmează să fie produsă până aproape de jumătatea deceniului următor, iar producția acestui model va fi mutată în Mexic din 2027.Chiar dacă mai sunt 4 ani până când vom face cunoștință cu viitorul Golf 9, deja planurile de lansare au fost compromise. Potrivit...
10:40
Audi A6 e-tron, versiunea pur electrică a modelului de clasă executive, urmează să primească o versiune de performanță RS în viitor. Despre acest model au apărut câteva informații în ultimele zile care sugerează că Audi ar fi renunțat la RS6 e-tron înainte de lansare din cauză că cererea pentru acest model ar fi prea mică.Acum, însă, au apărut primele imagini spion cu noul model de performanță surprins în timpul testelor publice. Așa cum...
14 septembrie 2025
09:50
Dacă aruncăm o privire peste cifrele de vânzări, putem spune că francezii de la Renault au dat lovitura cu noile modele 4 și 5. Numai că, în timp ce aceste modele au de câștigat, altele au de suferit. Cel mai mare perdant este Megane E-Tech electric.Cererea pentru acest model a scăzut, astfel că Renault se vede nevoit să schimbe strategia. Potrivit șefului companiei, Fabrice Cambolive, Megane electric se pregătește pentru o transformare și, pe lângă...
09:20
Germania vs Italia în cursa dintre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan Urmărește o cursă de accelerație între două modele reprezentative pentru țările lor de proveniență. Este vorba despre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan. Care crezi că trece prima linia de sosire? carwow, video, liniuta, drag race, amg gt r, huracan, mercedes, lamborghini...
13 septembrie 2025
11:10
Viitorul Drum Expres Arad-Oradea are importanță strategică și face parte din coridorul care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană, scriu cei de la Profit.Drumul de mare viteză are o lungime totală de 120.47 kilometri și este format din trei loturi. Primul tronson, Oradea-Salonta, are o lungime de 33.7 kilometri, iar contractul pentru construcția lui a fost semnat în data de 29 mai 2025.Acum, CNAIR anunță că a fost semnat...
10:50
Motoare BMW pe viitoarele modele Mercedes-Benz. Germanii din Stuttgart dezmint zvonurile # Automarket.ro
Luna trecută, presa internațională susținea că Mercedes-Benz și BMW pun la cale un parteneriat în urma căruia modelele mărcii din Stuttgart ar urma să fie echipate cu motoare și transmisii furnizate de rivalul din Munchen.Mai mult, se spunea că cei doi producători de automobile se află în discuții avansate și că primul model Mercedes-Benz echipat cu motorul de 2.0 litri de la BMW ar urma să fie prezentat în 2027.Din câte se pare, acestea au fost doar...
12 septembrie 2025
16:00
În curând vom avea încă o marcă chineză care va construi mașini în Europa. De această dată este vorba despre GAC, care urmează să anunțe un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr. Astfel, GAC va produce două modele electrice sub brand-ul Aion, care este deja prezent pe piețele din Portugalia, Finlanda și Polonia.Cele două modele Aion care vor fi produse în Austria vor fi Aion V și Aion UT. Primul model este un SUV electric de dimensiuni...
15:10
Anul acesta, Ford își va lua rămas bun de la Focus, după 27 de ani de producție. Ultimele exemplare ale modelului de clasă compactă vor fi produse la uzina germană din Saarlouis, care își va înceta activitatea odată cu sfârșitul producției lui Focus.Până acum, marca americană nu a confirmat un înlocuitor pentru Focus, însă au apărut deja mai multe detalii despre un viitor succesor indirect al acestuia. Așa cum era de așteptat, se pare...
14:30
Ferrari vs Lamborghini! Liniuță între Lamborghini Revuelto și Ferrari SF90 Cei de la CarExpert au realizat o liniuță pur italiană pentru a vedea care motor este mai rapid: un V12 de Lamborghini sau un V8 de Ferrari. Astfel, aceștia au realizat un duel între Lamborghini Revuelto și Ferrari SF90. Aflați în video care supercar ital Drag race, liniuta, lamborghini, ferrari, revuelto, lamborghini revuelto, ferrari sf90, ferrari drag race, ferrari liniuta, lamborghini drag race...
13:20
Record: Mercedes-Benz EQS cu baterie în stare solidă a mers 1205 kilometri cu o singură ... # Automarket.ro
Constructorul german se poate lăuda cu un nou record de distanță pentru mașinile electrice. Noul record a fost realizat cu ajutorul berlinei electrice EQS, care a fost modificată pentru a avea baterii în stare solidă. Cu acest tip de acumulator, dezvoltat împreună cu Mercedes-AMG High Performance Powertrains și cu Factorial Energy, Mercedes-Benz EQS a reușit să parcurgă o distanță de 1205 kilometri. Fără reîncărcare.Pentru acest test, mașina care a...
12:20
Constructorul italian își pregătește revenirea în Campionatul Mondial de Raliuri după o pauză de 33 de ani. După ce a prezentat anul trecut modelul Ypsilon Rally4, cu două roți motrice, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Ypsilon Rally2 HF Integrale. Această mașină va concura în campionatul WRC2, care este principala serie suport din WRC și este creată strict pentru mașinile construite sub egida regulamentului Rally2.Noul model de concurs...
11:50
Formula E, campionatul mondial pentru monoposturi electrice, va avea o echipă nouă începând din sezonul 2025-26. Mai exact, este vorba despre Citroen, care își va face debutul în campionat. Echipa franceză vine în locul celor de la Maserati. Marca italiană a decis să se retragă din Formula E după finalul sezonului 2024-25, care s-a încheiat în luna iulie. Noul sezon de Formula E va începe în decembrie, cu o cursă în...
10:30
Italdesign, celebra casă de design fondată de legendarul Giorgetto Giugiaro, a dezvăluit primele imagini cu un concept care anunță o viitoare mașină electrică. Noul concept se numește EVX și este un concept creat la cererea celor de la Volkswagen.Marca de la Wolfsburg le-a cerut celor de la Italdesign să deseneze un coupe 2+2 de dimensiuni compacte. Conceptul EVX măsoară 4.23 metri în lungime, 1.82 metri în lățime și 1.49 metri în înălțime, iar...
11 septembrie 2025
18:40
Compania va asambla două SUV-uri noi electrice cu 3 rânduri de scaune pe care intenționează să le producă la fabrica Toyota Kentucky, a precizat constructorul japonez într-un comunicat, adăugând că face tranziția strategică a producției între uzinele sale din Kentucky și Indiana.Vehiculele electrice pe care compania plănuiește să le producă în Kentucky vor fi bazate pe modelele RAV4 și Land Cruiser. Toyota va opri producția sedanului ES din gama...
16:00
De mai bine de un an, mai mulți producători au început să amâne sau chiar să renunțe la obiectivele de electrificare stabilite anterior din cauza tranziției lente către mașinile electrice. Acest lucru va duce la prelungirea tehnologiei cu motoare termice, iar planul Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare după 2035 este în continuare sub semnul întrebării și contestat de mai mulți producători.Unul dintre producătorii care...
14:10
Lexus a lansat modelul LBX în 2023 cu intenția de a atrage mai mulți clienți aflați în căutarea unui SUV de dimensiuni mici, dar cu pretenții premium. Anul trecut, LBX a înregistrat peste 23.000 de comenzi pe Bătrânul Continent.Acum, constructorul japonez de automobile anunță o ediție specială, denumită Vibrant Edition. Aceasta urmează să fie produsă doar în intervalul septembrie 2025-mai 2026.Înainte de toate, clienții pot alege din...
13:10
Formula 1 va continua să aibă în calendarul său competițional etapa din Monaco pentru și mai mulți ani, după ce a fost semnat un nou acord de prelungire a cursei pentru încă 5 ani. Noul acord prevede ca etapa din principat să rămână în calendar până în sezonul 2035 inclusiv. Acordul nou semnat îl va înlocui pe cel din prezent, care prevede ca Monaco să rămână în calendarul Formulei 1 până în 2031. Marele...
13:10
Honda: Ghid cu peste 120 de rute ideale pentru condus din Europa. Transfăgărășanul, pe listă # Automarket.ro
De-a lungul anilor, emblema Type R s-a regăsit pe cele mai memorabile modele Honda. Povestea a început în 1992, odată cu NSX Type R, dar debutul pe piața europeană a modelelor Type R s-a întâmplat de abia în 1997, odată cu Integra.Chiar și așa, succesul european a venit patru ani mai târziu, odată cu lansarea lui Civic Type R (EP3). De atunci, Honda a comercializat peste 70.000 de exemplare Civic Type R pe Bătrânul Continent, acest model...
12:40
Peste doar 2 ani, Audi urmează să-și ia rămas bun de la unul din cele mai apreciate motoare ale sale. Legendarul motor cu 5 cilindri, disponibil în prezent pentru Audi RS3, va fi retras definitiv din producție în 2027 ca urmare a intrării în vigoare a noilor norme de poluare Euro 7.Informația a fost confirmată chiar de către Gernot Dollner, CEO-ul Audi. Șeful mărcii de la Ingolstadt a declarat pentru o publicație australiană că Audi nu se va angaja să adapteze...
10:40
MG 3 a obținut 4 stele la testele Euro NCAP: probleme cu prinderile scaunului șoferului # Automarket.ro
Euro NCAP a testat, recent, nu mai puțin de 16 mașini noi în cea mai nouă serie de teste de siguranță. Acum, câteva zile mai târziu, au apărut și rezultatele pentru noul MG 3, modelul subcompact al mărcii britanico-chineze.Astfel, MG 3 a obținut 4 stele la testele Euro NCAP și următoarele note pentru cele 4 criterii de siguranță: protecția adulților a fost notată cu 74%, protecția copiilor a primit 73%, protecția utilizatorilor vulnerabili a primit 81%, iar...
09:00
Lynk&Co 08 lansat oficial în România: versiune PHEV cu autonomie electrică de 200 ... # Automarket.ro
După ce compania din China comercializează deja două modele la noi în țară, adică modelul 01 și modelul complet electric 02, acum au adus și noul 08, care reprezintă vârful de gamă. Este un SUV de segment D Plug-in Hybrid, cu un preț de plecare de 55.990 de euro cu TVA.Modelul vine cu două niveluri de echipare, Core fiind cea de bază. Echiparea de top More are un preț de pornire de 59.990 de euro cu TVA. Merită menționat faptul că cei de la Lynk&Co oferă un...
10 septembrie 2025
17:10
BMW este printre puținii producători care nu au stabilit un obiectiv de a deveni o marcă pur electrică începând cu un anumit an. În timp ce rivalii săi germani au anunțat astfel de obiective, doar ca acestea să fie ulterior amânate sau chiar să se renunțe la ele, BMW a menținut o abordare diferită, prin care să le permită clienților să aleagă între mașini cu motoare termice sau electrice.Marca bavareză nu este de acord cu interdicția...
16:20
Începând din 2023, Mercedes-AMG C 63 a primit un motor cu 4 cilindri în linie și un sistem hibrid cu încărcare la priză. Asta după ce generația anterioară avea sub capotă un motor V8 bi-turbo. Această decizie de a renunța la motorul V8 în favoarea unuia mai mic s-a dovedit a fi una foarte nepopulară mai ales în rândul fanilor mărcii. Din această cauză, vânzările lui Mercedes-AMG C 63, dar și ale lui C 43 au fost foarte mici.Din...
14:50
Stellantis schimbă macazul: va continua să vândă mașini cu motoare termice și după 2030 # Automarket.ro
În urmă cu 3 ani, Stellantis anunțase că va vinde doar mașini electrice în Europa începând din 2030. Obiectivul, care fusese stabilit de către Carlos Tavares, fostul CEO al grupului multinațional, nu mai este în vigoare.Asta pentru că Stellantis tocmai a decis că renunță la acest obiectiv și va continua să vândă mașini cu motoare termice și după 2030 în Europa, potrivit unor declarații făcute de Jean-Philippe Imparato, șeful...
13:20
În urmă cu 60 de ani, Aston Martin a lansat primul său model care să poarte numele Volante. Mai exact, acesta a fost DB5 Volante, care era varianta decapotabilă a modelului devenit faimos datorită filmelor James Bond. Primul Aston Martin Volante a fost produs în doar 37 de exemplare, fiind unul dintre cele mai rare modele din istoria mărcii.Pentru a marca această aniversare, constructorul britanic a pregătit o ediție specială pentru modelele DB12 Volante și Vanquish...
12:50
BMW a donat Papei Leon al XIV-lea o motocicletă. Va fi scoasă la licitație în scop caritabil # Automarket.ro
La începutul lui septembrie, BMW Motorrad Deutschland, filiala germană a diviziei de motociclete a mărcii bavareze, a donat Papei Leon al XIV-lea un exemplar R 18 Transcontinental. În colaborare cu organizația Jesus-Biker, fondată de Thomas Drexler, exemplarul destinat noului papă a fost vopsit în alb perlat și cu stema Vaticanului vopsită pe aripile din față și din spate.Motocicleta a fost condusă pe șosea din Germania până la Vatican. Călătoria a...
11:00
Constructorul italian de mașini exotice tocmai a readus în gama sa un nume legendar după o pauză de 34 de ani. Mai exact, este vorba despre noul Ferrari 849 Testarossa, un model plasat în gamă sub F80 și care este succesorul vechiului SF90 Stradale.Noul Ferrari 849 Testarossa este al patrulea model al mărcii italiene care poartă acest nume celebru. Primul model a fost 500 Testa Rossa, un prototip creat special pentru competiții lansat în 1956. Al doilea model care...
09:20
Diesel sau benzină? Liniuță între BMW M4 și un BMW 435d modificat cu 500 CP Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între un BMW M4 generația F82 și un BMW Seria 4 diesel, mai exact versiunea 435d. Doar că modelul diesel este modificat și dezvoltă 500 de cai putere. Aflați în video care mașină a câștigat liniuța. drag race, carwow, liniuta, bmw drag race, bmw liniuta, bmw carwow, bmw m4, bmw 435d, diesel, bmw diesel, bmw m4 drag race...
