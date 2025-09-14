Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit! Urma să revină în ring în acest an
Sport.ro, 14 septembrie 2025 15:20
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
Acum o oră
15:30
Michael Olise (23 de ani) impresionează la Bayern Munchen. Mai multe echipe importante din Europa au pus ochii pe starul francez și vor să-l transfere de la campioana Germaniei.
15:20
15:10
Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record. Motivul invocat de Arne Slot # Sport.ro
Alexander Isak (25 de ani) a fost cumpărat de Liverpool de la Newcastle, în ultima zi a ferestrei de transferuri, însă atacantul suedez va mai aștepta pentru debut.
15:10
Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby-ul orașului Manchester, se dispută astăzi de la ora 18:30, între City și United.
Acum 2 ore
14:30
Ianis Hagi a debutat, sâmbătă, în fotbalul din Turcia. Mijlocașul român a jucat aproximativ jumătate de oră pentru Alanyaspor în victoria de pe terenul lui Konyaspor, scor 2-1.
14:10
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o întâlnire cu șefii FRF, imediat după egalul cu Cipru (2-2).
14:10
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO: PSG - Lens și Rennes - Lyon sunt cele mai tari dueluri # Sport.ro
Toate meciurile de duminică din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
14:00
Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat: „A dat de mai mult ori” # Sport.ro
Costel Pantilimon și Florin Gardoș au vorbit despre jucătorii români care aveau execuții spectaculoase din voleu.
13:50
Gică Hagi a vorbit în premieră despre posibilitatea de a prelua naționala României după criza primei reprezentative sub comanda lui Mircea Lucescu.
13:30
Cum o numește Csikszereda pe FCSB înaintea meciului direct: "Actuala echipă, denumită cu patru litere..." # Sport.ro
FK Csikszereda - FCSB, duel în premieră în fotbalul românesc, duminică, de la ora 21:00, în a noua etapă din Superliga.
13:20
După rezultatele din etapa a șasea din Liga 2, avem un nou lider.
13:10
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor, iar presa din Turcia a reacționat imediat după debutul lui.
12:50
Carlo Ancelotti a numit singura echipă pe care ar mai antrena-o după ce pleacă de la naționala Braziliei # Sport.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat la finalul sezonului trecut naționala Braziliei, alături de care va participa la Cupa Mondială de anul viitor.
12:50
Rămas fără echipă după despărțirea de FC Botoșani, Romario Benzar (33 de ani) și-a găsit un nou angajament.
12:10
Real Madrid merge direct la FIFA! Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost” # Sport.ro
Xabi Alonso a protestat vehement în urma eliminării lui Dean Huijsen din partida cu Real Sociedad.
Acum 6 ore
12:00
Cu doar trei puncte obținute în primele trei etape din Serie A, Cristi Chivu are parte de un start de sezon foarte complicat la Inter, iar acum se pregătește de primul duel din Champions League.
11:40
Gică Hagi (60 de ani) ar putea fi din nou o soluție pentru banca tehnică a echipei naționale, dacă România nu va prinde Campionatul Mondial din 2026.
11:20
Eroul etapei în Premier League: a insistat să joace cu o umflătură de mărimea unei mingi de golf # Sport.ro
Lucas Digne (32 de ani), fundașul lui Aston Villa, a suferit o accidentare în timpul meciului cu Everton, însă a ținut să rămână pe teren până la final. Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0.
11:10
Oțelul - FC Botoșani se va vedea în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45.
11:10
Carlo Ancelotti nu s-a ferit când a fost întrebat despre Neymar: ”Nu există nicio discuție! Asta vreau” # Sport.ro
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale.
11:00
Jurgen Klopp (58 de ani) a plecat de la Liverpool în vara anului 2024, după nouă ani petrecuți la club.
10:40
Universitatea Craiova - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00. Oltenii încearcă să se desprindă de Rapid # Sport.ro
Universitatea Craiova - Farul Constanța, meci contând pentru etapa a noua din Superliga, se joacă pe Stadionul Ion Oblemenco, duminică, de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:20
Ianis Hagi a debutat în campionatul Turciei cu o victorie în tricoul lui Alanyaspor, 2-1 contra lui Konyaspor, în runda a cincea din Super Lig.
10:20
Fotbalistul a fost lăudat de Chivu, chiar dacă Inter a pierdut dramatic cu Juventus: „Asta ne poate oferi” # Sport.ro
Cristi Chivu a scos în evidentă unul dintre oamenii săi de bază după înfrângerea cu Juventus.
Acum 8 ore
10:00
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă # Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și FCSB poate fi urmărit de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, e impresionat de un jucător transferat de echipa sa în această vară.
09:40
Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis de la Fenerbahce la finalul lunii august, la scurtă vreme după eliminarea din Champions League.
09:10
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Cormoranii" vizează revenirea în fotoliul de lider # Sport.ro
Burnley - Liverpool, primul meci de duminică al etapei a patra din Premier League, începe la ora 16:00 și va fi transmis în direct de VOYO.
09:00
Marius Baciu a numit antrenorul din Superliga care ar putea fi demis în următoarea perioadă.
08:40
Telenovela Mario Tudose continuă, chiar dacă FCSB și FC Argeș nu au ajuns la o înțelegere până la urmă.
08:40
Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, a suferit un eșec drastic în Major League Soccer, 0-3 contra lui Charlotte.
08:30
Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a arătat impresionat de un antrenor din campionatul nostru.
08:30
Întrebarea pe care Gazzetta dello Sport i-o adresează lui Cristi Chivu după două eșecuri consecutive la Inter # Sport.ro
Cristi Chivu a pierdut dramatic primul Derby D'Italia ca antrenor. Juventus s-a impus în prelungiri contra lui Inter, scor 4-3, în etapa a treia din Serie A.
08:10
Tomas Ribeiro (26 de ani), fundaș portughez cu o cotă de piață impresionantă, a fost dorit insistent de Dinamo în această perioadă de transferuri.
Acum 24 ore
00:30
Mihai Teja, discurs tăios după egalul cu CFR: "Fără transferuri ne mișcăm ca broasca țestoasă. Cine arbitrează, VAR-ul?" # Sport.ro
Metaloglobus a produs una dintre surprizele etapei a 9-a, ținând-o în șah pe vicecampioana CFR Cluj, scor 1-1.
00:10
Ce surpriză! Dat afară de la Dinamo după ce a fost prins drogat, atacantul a revenit în fotbalul românesc # Sport.ro
Atacantul senegalez Magaye Gueye (35 de ani), protagonistul unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a lui Dinamo, revine în fotbalul românesc.
00:10
CFR Cluj s-a împiedicat și de Metaloglobus în startul noului sezon.
13 septembrie 2025
23:50
CFR Cluj a remizat sâmbătă seară în etapa #9 din sezonul regulat al SuperLigii României în deplasare cu Metaloglobus București, scor 1-1.
23:40
Viitorul lui Chivu la Inter, în pericol după o nouă înfrângere? Italienii anunță: "Luna septembrie va fi decisivă" # Sport.ro
Început dificil de sezon pentru Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano.
23:20
Mijlocașul de 26 de ani a fost trimis pe teren din minutul 66, când meciul Konyaspor – Alanyaspor era la egalitate: 1-1.
23:10
Cristi Chivu, discurs manifest la conferință: "În 20 de ani n-am văzut așa ceva! Trebuie să fim mai concreți, nu frumoși" # Sport.ro
Inter Milano a pierdut dramatic derby-ul cu Juventus, scor 3-4, la capătul unui meci nebun jucat în deplasare, dar Cristi Chivu a surprins la conferința de presă.
23:10
Fostul internațional Basarab Panduru anticipează un transfer pe ruta FC Argeș - FCSB, după ce s-a disputat aproape o treime din sezonul regulat.
22:40
Costel Pantilimon, fără perdea după ce a văzut-o jucând: ”Nu își revine nici cum din forma asta dezastruoasă” # Sport.ro
Emisiunea Play On Sport a fost în direct pe VOYO.
22:40
Frații Thuram, "trădați" de tehnologie în derby-ul Italiei! Imaginea cu reacția identică a celor doi a ajuns virală # Sport.ro
O imagine inedită a fost surprinsă în timpul derby-ului dintre Juventus și Inter, grație unei noi tehnologii, RefCam, camera video purtată de arbitru.
22:30
Mijlocașul de 26 de ani și-a făcut apariția pe teren, într-o partidă oficială, după mai bine de patru luni.
22:10
Cristi Chivu e optimist după ce Inter a pierdut cu Juventus într-un meci în care s-au înscris șapte goluri: ”Am câștigat!” # Sport.ro
Juventus a învins-o cu 4-3 pe Inter în etapa #3 din Serie A.
22:10
Alertă pentru olteni! Adversara din Conference League a Universității Craiova a transferat un campion european # Sport.ro
Universitatea Craiova a primit o veste care îi dă fiori înaintea duelului cu AEK Atena din Conference League.
22:00
Internaționalul român a legat prestațiile slabe, în acest debut de sezon, iar în fotbalul de nivel înalt nimeni nu stă după tine. Ceea ce vedem și în cazul lui Dennis.
21:50
Juventus a câștigat Derby D'Italia contra lui Inter, scor 4-3. A fost al doilea eșec consecutiv al echipei lui Cristi Chivu în Serie A.
21:40
Crește presiunea pe antrenorul lui Inter, după al doilea eșec succesiv în Serie A: 3-4 cu Juventus, la Torino, la capătul unui meci nebun.
