Ce surpriză! Dat afară de la Dinamo după ce a fost prins drogat, atacantul a revenit în fotbalul românesc

Sport.ro, 14 septembrie 2025 00:10

Atacantul senegalez Magaye Gueye (35 de ani), protagonistul unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a lui Dinamo, revine în fotbalul românesc.

Acum 15 minute
00:30
Mihai Teja, discurs tăios după egalul cu CFR: "Fără transferuri ne mișcăm ca broasca țestoasă. Cine arbitrează, VAR-ul?" Sport.ro
Metaloglobus a produs una dintre surprizele etapei a 9-a, ținând-o în șah pe vicecampioana CFR Cluj, scor 1-1. 
Acum o oră
00:10
00:10
Ce a avut de zis Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1 Sport.ro
CFR Cluj s-a împiedicat și de Metaloglobus în startul noului sezon.
13 septembrie 2025
23:50
Alin Fică a rupt tăcerea după ce a picat transferul la Rapid Sport.ro
CFR Cluj a remizat sâmbătă seară în etapa #9 din sezonul regulat al SuperLigii României în deplasare cu Metaloglobus București, scor 1-1.
Acum 2 ore
23:40
Viitorul lui Chivu la Inter, în pericol după o nouă înfrângere? Italienii anunță: "Luna septembrie va fi decisivă" Sport.ro
Început dificil de sezon pentru Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano.
23:20
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor Sport.ro
Mijlocașul de 26 de ani a fost trimis pe teren din minutul 66, când meciul Konyaspor – Alanyaspor era la egalitate: 1-1.
23:10
Cristi Chivu, discurs manifest la conferință: "În 20 de ani n-am văzut așa ceva! Trebuie să fim mai concreți, nu frumoși" Sport.ro
Inter Milano a pierdut dramatic derby-ul cu Juventus, scor 3-4, la capătul unui meci nebun jucat în deplasare, dar Cristi Chivu a surprins la conferința de presă.
23:10
Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB" Sport.ro
Fostul internațional Basarab Panduru anticipează un transfer pe ruta FC Argeș - FCSB, după ce s-a disputat aproape o treime din sezonul regulat.
Acum 4 ore
22:40
Costel Pantilimon, fără perdea după ce a văzut-o jucând: ”Nu își revine nici cum din forma asta dezastruoasă” Sport.ro
Emisiunea Play On Sport a fost în direct pe VOYO.
22:40
Frații Thuram, "trădați" de tehnologie în derby-ul Italiei! Imaginea cu reacția identică a celor doi a ajuns virală Sport.ro
O imagine inedită a fost surprinsă în timpul derby-ului dintre Juventus și Inter, grație unei noi tehnologii, RefCam, camera video purtată de arbitru.
22:30
Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, în primul meci după 132 de zile Sport.ro
Mijlocașul de 26 de ani și-a făcut apariția pe teren, într-o partidă oficială, după mai bine de patru luni.
22:10
Cristi Chivu e optimist după ce Inter a pierdut cu Juventus într-un meci în care s-au înscris șapte goluri: ”Am câștigat!” Sport.ro
Juventus a învins-o cu 4-3 pe Inter în etapa #3 din Serie A.
22:10
Alertă pentru olteni! Adversara din Conference League a Universității Craiova a transferat un campion european Sport.ro
Universitatea Craiova a primit o veste care îi dă fiori înaintea duelului cu AEK Atena din Conference League.
22:00
Dennis Man a luat „palma“ care ustură rău: decizia olandezilor spune totul Sport.ro
Internaționalul român a legat prestațiile slabe, în acest debut de sezon, iar în fotbalul de nivel înalt nimeni nu stă după tine. Ceea ce vedem și în cazul lui Dennis.
21:50
Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu Sport.ro
Juventus a câștigat Derby D'Italia contra lui Inter, scor 4-3. A fost al doilea eșec consecutiv al echipei lui Cristi Chivu în Serie A.
21:40
„Groparii“ lui Chivu: „N-am să înțeleg cum a fost posibil așa ceva!“ Sport.ro
Crește presiunea pe antrenorul lui Inter, după al doilea eșec succesiv în Serie A: 3-4 cu Juventus, la Torino, la capătul unui meci nebun.
21:40
Rapidiștii răsuflă ușurați! Primele vești despre Aissatou Kouyate, după ce a părăsit terenul pe targă Sport.ro
Vești excelente dinspre spital în privința handbalistei Aissatou Kouyate.
21:20
Pe cine va întâlni România în grupele Campionatului European de polo din 2026 Sport.ro
Sâmbătă au avut loc tragerile la sorți.
21:20
Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia Sport.ro
Cristi Chivu a pierdut primul său Derby d'Italia în calitate de antrenor: Juventus - Inter 4-3, în runda a treia din Serie A.
21:10
Neluțu Varga, replică tăioasă pentru Ioan Becali în scandalul Munteanu: "Sunt aberații!" Sport.ro
Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a intervenit ferm pentru a stinge controversa iscată de agentul Ioan Becali cu privire la transferul lui Louis Munteanu.
21:00
Revoltă după faza controversată din Premier League: "Absolut șocant! Nu vom mai vedea niciodată astfel de goluri" Sport.ro
Arbitrajele din Premier League continuă să stârnească polemică. Ultimul astfel de exemplu, la derby-ul londonez West Ham - Tottenham.
21:00
Chivu, neinspirat: atacantul pe care l-a dat afară, debut fabulos la o echipă de Champions League Sport.ro
La scurt timp după ce a fost instalat pe banca Interului, tehnicianul român a început să facă o „curățenie“ temeinică. Iar una dintre deciziile sale l-au vizat pe fostul golgheter al Portugaliei.
21:00
Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha și a văzut direct cartonașul roșu Sport.ro
West Ham - Tottenham, LIVE TEXT - AICI.
Acum 6 ore
20:30
„Reghe“ a scris istorie: golurile care l-au făcut mare, comice Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a ajuns la o echipă din Sudan cu care, în aceste zile, joacă în Cupa CECAFA din Tanzania. Imaginile venite de aici vorbesc de la sine despre nivelul fotbalului.
20:20
Andrei Ivan, umilință după umilință: ZERO pe linie! Sport.ro
Andrei Ivan (28 de ani), fotbalistul de care Universitatea Craiova s-a despărțit în această vară, joacă acum în Grecia, la Panserraikos.
20:20
Reacția vestiarului după debutul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: "Încă nu pot spune nimic" Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat pentru Dinamo Kiev în remiza neașteptată, 2-2, cu rivala locală Obolon.
20:00
The Comeback. Cum s-a luptat Alex Cicâldău cu ultima accidentare Sport.ro
Mijlocașul este cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:40
Mikel Arteta a lăudat trei jucători după ce Arsenal a demolat-o pe Nottingham: ”Au fost excelenți!” Sport.ro
Arsenal a învins-o pe Nottingham la scor de neprezentare.
19:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată în ofensivă înaintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out Sport.ro
Răzvan Lucescu a primit vești proaste înaintea partidei pe care PAOK o dispută în deplasare cu OFI Creta, în etapa a treia a campionatului din Grecia.
19:30
Bistrița, meci de povestit nepoților, în Ungaria: rezultat uriaș, în Liga Campionilor Sport.ro
Gloria își continuă începutul de vis de sezon, în EHF Champions League, ediția 2025-2026.
19:20
Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare Sport.ro
Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, joacă sâmbătă, de la 20:00, pe terenul lui Konyaspor, în etapa a cincea din Superlig.
19:20
Drăguș, plătit degeaba: capitolul la care e zero barat de 160 de zile! Sport.ro
Internaționalul nostru a reușit o dublă, în partida cu Cipru de la Nicosia, 2-2, însă problemele sale, la nivel de club, sunt departe de a fi încheiate.
19:10
Coșmarul lui Lautaro Martinez! Statistica incredibilă care îi dă bătăi de cap lui Cristi Chivu Sport.ro
Înainte de marele Derby d'Italia, programat astăzi de la ora 19:00 pe Allianz Stadium, antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, are un motiv serios de îngrijorare.
19:00
Reacția lui Bogdan Andone după thriller-ul de la Arad, UTA - FC Argeș 3-3: "Jucătorul meu plângea în vestiar" Sport.ro
UTA Arad și FC Argeș au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului din Superliga. A fost 3-3 în runda a noua din Superliga.
19:00
Reacția lui Adrian Mihalcea după nebunia cu FC Argeș: ”Gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi” Sport.ro
UTA - FC Argeș s-a încheiat 3-3.
18:50
România, la Mondiale? Verdictul specialiștilor a venit Sport.ro
Tricolorii au pornit cu mari speranțe, în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 însă, la ora actuală, perspectivele noastre sunt sumbre, mai degrabă.
Acum 8 ore
18:40
Florentin Petre și-a găsit urmașul la Dinamo: "Parcă mă văd pe mine!" Sport.ro
Florentin Petre (49 de ani), secundul lui Dinamo și o legendă a clubului din Ștefan cel Mare, a lansat un val de laude la adresa noului căpitan al "câinilor", Cătălin Cîrjan (22 de ani).
18:20
Momente de panică la Rapid - Vâlcea! Aïssatou Kouyaté, comoționată după o ciocnire violentă: primele vești de la spital Sport.ro
Momente de panică în timpul meciului transmis sâmbătă de Pro Arena și VOYO, Rapid - Râmnicu Vâlcea, în etapa a treia din Liga Florilor.
18:10
Surpriză uriașă la handbal! Cine a învins-o pe campioana Dinamo Sport.ro
Meciurile din Liga Zimbrilor se văd pe Pro Arena și VOYO.
18:00
„Decontul“ dezastrului: ce o așteaptă pe naționala pregătită de Lucescu Sport.ro
În 2025, România a bătut doar două echipe „liliputane“ și, în acest context, viitorul sună rău!
18:00
Marea supărare a lui Papu Gomez: "Pentru cocaină iei șase luni, eu am luat doi ani pe un sirop de tuse!" Sport.ro
Alejandro „Papu” Gomez (37 de ani), campion mondial cu Argentina, se pregătește să revină pe teren după o suspendare de doi ani, dar nu înainte de a lansa un atac furibund la adresa celor care i-au schimbat radical soarta.
18:00
Lovitură pentru FCSB! Cât va lipsi Adrian Șut Sport.ro
Fotbalistul s-a accidentat în pauza internațională.
17:40
Fază cum rar se vede în Premier League! S-a accidentat în secunda 13 a meciului și a fost înlocuit Sport.ro
Jack Hinshelwood (20 de ani), mijlocașul lui Brighton, a avut parte de un ghinion teribil în debutul partidei cu Bournemouth, transmisă de VOYO în runda a patra din Premier League.
17:40
"Diavolul Blănuță"! Ultrașii Dinamo Kiev, nemiloși cu fotbalistul român la meciul de debut Sport.ro
Transferat pentru o sumă impresionantă de la FCU Craiova, Vladislav Blănuță a avut parte de o primire ostilă la primul său meci oficial pentru Dinamo Kiev.
17:30
Dennis Man, problemele se adâncesc: anunțul olandezilor Sport.ro
Internaționalul român are un debut de sezon dezolant, atât la PSV Eindhoven, cât și la echipa națională.
17:20
Costel Pantilimon a numit cei mai ofensivi antrenori din cariera sa: "Cu el era liber la joc!" Sport.ro
Costel Pantilimon, fostul portar al echipei naționale, și-a adus aminte de perioada petrecută ca jucător și a dezvăluit numele celor doi antrenori cu cea mai pronunțată mentalitate ofensivă sub comanda cărora a evoluat.
17:10
Influența politică și influența televiziunilor în Liga 1 din România Sport.ro
Caramavrov trage un semnal de alarmă asupra unor acțiuni nocive din fotbalul românesc.
17:10
Costel Pantilimon, discurs sonor despre un antrenor român: ”Cel mai bun pe care l-am avut în ultimii 20 de ani” Sport.ro
CFR Cluj a rămas fără Dan Petrescu în august.
16:50
Decizia luată de Patrick Vieira după ce l-a văzut pe Nicolae Stanciu la naționala României Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a întors la Genoa după ce a fost titular la naționala României în meciurile cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).
Acum 12 ore
16:40
Florin Gardoș a spus de ce depinde cel mai mult revenirea lui Radu Drăgușin după accidentare: ”Asta contează cu adevărat” Sport.ro
Fotbalistul român este legitimat la Tottenham Hotspur în Premier League, în eșalonul de elită al Angliei care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
