MotoGP a prelungit contractul circuitului Misano până în 2031
News.ro, 14 septembrie 2025 15:20
Circuitul de la Misano, care găzduieşte în acest weekend Marele Premiu al San Marino, va rămâne în calendarul MotoGP pentru mai mulţi ani. A fost oficializat un contract valabil până în 2031.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
16:00
Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a încălcat spaţiul aerian românesc. Premierul Jeliazkov: „Cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră” # News.ro
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio.
Acum 15 minute
15:50
Ministerul Apărării: O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian al României / Drona a orbitat 50 de minute la nord-est de Chilia Veche / Piloţii au decis să nu deschidă focul după evaluarea ri # News.ro
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloţii aveau autorizaţia de a doborî ţinta, dar au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.
Acum o oră
15:30
Preşedinţia Republicii Moldova precizează cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu. Cum în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut, duminică, precizări pe această temă.
15:20
Acum 2 ore
15:00
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # News.ro
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
15:00
Ucraina ia în considerare limitarea serviciilor de telefonie mobilă pentru a contracara dronele ruseşti # News.ro
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters.
14:40
Reuters: Trump preia rolul de mesager-şef după moartea lui Charlie Kirk. Preşedintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show şi sparge cutumele în materie de comunicare publică # News.ro
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, observă Reuters. Trump a fost primul oficial care a confirmat decesul victimei într-o ţară bulversată de împuşcarea lui Kirk şi primul care a anunţat că un suspect a fost arestat. El a comunicat data la care va avea loc înmormântarea lui Kirk şi a spus că va participa la aceasta.
14:20
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat pentru faza finală a Cupei Davis # News.ro
Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut.
14:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc - Ministrul de Externe Oana Ţoiu: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile. Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:10
Atletism: Andrea Mikloş s-a calificat în semifinale la 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo; Mihai Dringo nu a trecut de serii # News.ro
Atleta Andrea Mikloş s-a calificat, duminică, în semifinalele probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. În aceeaşi probă, la masculin, Mihai Dringo nu a trecut de serii.
Acum 4 ore
13:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz.
13:10
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan # News.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
13:10
Pompierii spanioli au găsit duminică cadavrul unui bărbat sub ruinele unui bar din Madrid distrus de o explozie care s-a produs în ziua precedentă şi care a rănit 25 de persoane, dintre care două grav, relatează AFP.
13:10
Poliţiştii au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după conflictul în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite # News.ro
Poliţiştii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după incidentul de sâmbătă în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite. Astfel, au fost suplimentate forţele de ordine publică, investigaţii criminale şi de la Poliţia rutieră, iar în cartier acţionează patrule mixte care monitorizează zona permanent.
13:00
Axios: Colegul de cameră transsexual al lui Tyler Robinson, ucigaşul lui Charlie Kirk, ar putea fi cheia motivului asasinatului. Acesta cooperează cu autorităţile # News.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.
13:00
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa CSM Satu Mare, în etapa a şasea a Ligii a II-a.
12:30
Atletul Jakob Ingebrigtsen a ratat calificarea în finala la 1500 metri. El spune că a avut o evoluţie „îngrozitoare” # News.ro
Atletul Jakob Ingebrigtsen a descris evoluţia sa ca fiind „îngrozitoare” după ce a suferit o eliminare şocantă în calificările la 1500 m masculin, la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo.
12:20
Bucureşti - Accident în care au fost implicată o ambulanţă care transporta un pacient / Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implicat, au fost răniţi # News.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implica, au fost răniţi.
12:20
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO.
12:10
Acum 6 ore
12:00
Putin l-a decorat pe Medvedev, care împlineşte 60 de ani, „pentru contribuţia sa semnificativă la consolidarea statalităţii ruse şi la asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse” # News.ro
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV, relatează agenţia TASS, care precizează că Medvedev devine astfel cavaler deplin al acestui ordin.
12:00
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un deces / Alte patru persoane sunt internate în spital, fiind supravegheate de poliţişti / Anchetatorii cercetează dacă au mai fost şi alţii implicaţi în conflict # News.ro
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoan se află internate în spital, aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost şi alte persoane prezente la momentul incidentului.
11:20
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi termenul-limită pentru vânzarea TikTok. Găzduind întâlnirea, Madridul speră să-şi îmbunătăţească relaţia cu Trump # News.ro
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că Washingtonul cere G7 şi aliaţilor europeni să impună tarife Chinei pentru a opri achiziţiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
11:20
MLS: Lionel Messi a ratat un penalti în meciul cu Charlotte / Thomas Muller a reuşit un hattrick în ziua în care a împlinit 36 de ani - VIDEO # News.ro
Inter Miami a pierdut la Charlotte, scor 0-3, în MLS. Lionel Messi, a cărui încercare de panenka a fost parată de portarul Charlotte a ratat primul său penalty de la Cupa Mondială din 2022.
11:10
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea va evolua, duminică, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă, gimnasta tricoloră a ratat evoluţia, iar la sărituri este prima rezervă în finală.
10:40
Rusia a lansat în Marea Barents o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad # News.ro
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de reperat şi doborât de apărarea antiaeriană, susţine Moscova. Racheta ar fi fost folosită deja în războiul din Ucraina încă de anul trecut.
10:40
Rogobete: La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă. Valoarea proiectului este de 135 de milioane de euro.
10:30
„Obiectivul său trebuie să fie acela de a fi pregătit în iunie”: Ancelotti pune presiune pe Neymar pentru Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale. Tehnicianul italian a revenit asupra deciziei sale şi a pus puţină presiune pe starul brazilian.
10:10
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc - Moşteanu: Armata şi aliaţii care fac poliţie aeriană pot doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian/ Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea # News.ro
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu afirmă, referindu-se la drona care a intrat în spaţiul aerian al României sâmbătă, că Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian. explicând că piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională, iar sâmbătă au avut această aprobare. ”Normele/procedurile care stabilesc lanţul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT şi vor fi aprobate în prima şedinţă”, a precizat ministrul Apărării.
Acum 8 ore
09:50
Armata chineză a declarat, duminică dimineaţă, că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare.
09:30
Box - Surpriză la Las Vegas. Saul Canelo Alvarez, învins fără drept de apel de Terence Crawford - VIDEO # News.ro
Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas.
09:20
Papa Leon al XIV-lea împlineşte duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago - VIDEO # News.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.
09:10
INTERVIU - Mihai Mitrică, directorul Asociaţiei Editorilor: Citim cel mai puţin din UE. Avem o piaţă de 60 de milioane de euro pe an, cât Bulgaria, cu populaţie de trei ori mai mică. Cifrele sunt îngrozitoare # News.ro
Îmbrâncită de politicieni, România a plonjat într-o gaură neagră din care va mai ieşi extrem de greu, explică Mihai Mitrică, directorul Asociaţiei Editorilor, într-un interviu acordat News.ro. Politicile succesive ale guvernelor, orientate împotriva educaţiei şi a culturii, au dus la consecinţe catastrofale care au depăşit sfera teoriei şi s-au revărsat în viaţa politică, economică şi socială. Impactul teoriilor conspiraţioniste şi lipsa de productivitate sunt două dintre aceste efecte. Abandonaţi de stat, părinţii caută soluţii disperate individuale, iar acest lucru se vede în ascensiunea puternică a pieţei de carte pentru copii.
09:00
08:50
08:50
Slujbă comemorativă pentru Charlie Kirk la 21 septembrie, în Arizona. Trump, JD Vance şi Marco Rubio ar urma să fie prezenţi # News.ro
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC.
08:30
Campioană olimpică în 2021, sportiva kenyană Peres Jepchirchir a câştigat titlul mondial la maraton / Surpriza de pe locul 3 # News.ro
Campioană olimpică în 2021, sportiva kenyană Peres Jepchirchir a devenit, duminică dimineaţă, campioană mondială la maratonul de la Tokyo, învingând-o la sprint pe etiopianca Tigst Assefa.
08:30
Marca americană Ram renunţă la planurile pentru un pickup complet electric, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice # News.ro
Marca americană Ram, a grupului Stellantis, renunţă la dezvoltarea unui pickup complet electric Ram 1500, invocând scăderea cererii pentru astfel de modele în America de Nord, transmite CNBC.
08:20
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko.
08:20
Atletism: Bianca Ghelber, locul 17 la aruncarea ciocanului şi ratează finala, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # News.ro
Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea, duminică, în finala probei de aruncarea ciocanului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
Acum 12 ore
08:00
Cel puţin 15 persoane au murit şi două au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier între Mérida şi Campeche, în sud-estul Mexicului, potrivit autorităţilor locale.
08:00
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspiraţiei # News.ro
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului. Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat intensele dezbateri politice din SUA legate de acest caz extrem de mediatizat, scrie The Guardian.
07:50
Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie # News.ro
Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNBC şi Financial Times.
07:20
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.
07:10
AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat, transmite CNBC.
06:50
Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra - VIDEO # News.ro
În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.
06:40
Producătorii chinezi de maşini electrice au provocat giganţii tradiţionali la salonul auto de la Munchen # News.ro
Germania a găzduit în această săptămână unul dintre cele mai mari târguri auto din lume, IAA Mobility de la München, iar surpriza nu a venit de la Volkswagen, BMW sau Mercedes, ci de la noii producători chinezi care au atras atenţia prin standuri uriaşe şi modele electrice spectaculoase, relatează CNBC.
06:30
O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniţă - presă # News.ro
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra, citând imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent.
06:20
Cupa Davis: România conduce El Salvador, scor 1-0. Al doilea meci, întrerupt în setul decisiv din cauza vremii # News.ro
Echipa României conduce El Salvador, scor 1-0, în întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II. Al doilea meci de simplu a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile.
06:10
Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. În popor se mai numeşte Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui # News.ro
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota, de aceea este cinstită prin post aspru, fiind totodată considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocută în popor drept Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui.
