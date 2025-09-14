MotoGP a prelungit contractul circuitului Misano până în 2031

13:00

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.