Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident rutier, în Mexic
News.ro, 14 septembrie 2025 08:00
Cel puţin 15 persoane au murit şi două au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier între Mérida şi Campeche, în sud-estul Mexicului, potrivit autorităţilor locale.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
08:20
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko.
08:20
Atletism: Bianca Ghelber, locul 17 la aruncarea ciocanului şi ratează finala, la Campionatele Mondiale de la Tokyo # News.ro
Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea, duminică, în finala probei de aruncarea ciocanului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
Acum 30 minute
08:00
Cel puţin 15 persoane au murit şi două au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier între Mérida şi Campeche, în sud-estul Mexicului, potrivit autorităţilor locale.
08:00
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspiraţiei # News.ro
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului. Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat intensele dezbateri politice din SUA legate de acest caz extrem de mediatizat, scrie The Guardian.
Acum o oră
07:50
Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie # News.ro
Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNBC şi Financial Times.
Acum 2 ore
07:20
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.
07:10
AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat, transmite CNBC.
06:50
Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra - VIDEO # News.ro
În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.
06:40
Producătorii chinezi de maşini electrice au provocat giganţii tradiţionali la salonul auto de la Munchen # News.ro
Germania a găzduit în această săptămână unul dintre cele mai mari târguri auto din lume, IAA Mobility de la München, iar surpriza nu a venit de la Volkswagen, BMW sau Mercedes, ci de la noii producători chinezi care au atras atenţia prin standuri uriaşe şi modele electrice spectaculoase, relatează CNBC.
06:30
O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniţă - presă # News.ro
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra, citând imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent.
Acum 4 ore
06:20
Cupa Davis: România conduce El Salvador, scor 1-0. Al doilea meci, întrerupt în setul decisiv din cauza vremii # News.ro
Echipa României conduce El Salvador, scor 1-0, în întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II. Al doilea meci de simplu a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile.
06:10
Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. În popor se mai numeşte Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui # News.ro
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota, de aceea este cinstită prin post aspru, fiind totodată considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocută în popor drept Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui.
06:10
China deschide anchete privind discriminarea şi dumpingul împotriva cipurilor americane, înaintea noilor negocieri comerciale # News.ro
Ministerul Comerţului din China a anunţat sâmbătă lansarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi înaintea unei noi runde de discuţii comerciale bilaterale programate să aibă loc începând de duminică la Madrid, transmite Reuters.
05:50
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a transforma unul dintre şantierele sale navale într-unul capabil să construiască o flotă de submarine cu propulsie nucleară, a anunţat duminică guvernul de la Canberra, citat de AFP.
05:30
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.
05:10
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere şi întinde mâna stângii. La începutul mandatului său, Sebastien Lecornu este mai puţin popular decât François Bayrou. Emmanuel Macron are popularitatea la cel mai scăzut nivel # News.ro
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii - foarte criticate şi nepopulare - de eliminare a două zile de sărbătoare legată pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar, relatează AFP.
05:10
Optsprezece femei şi copii au fost răpiţi de o bandă criminală în statul Zamfara, din nord-vestul Nigeriei, o regiune afectată de violenţele bandelor, au declarat sâmbătă un oficial local şi martori, citaţi de AFP.
Acum 12 ore
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Villarreal, în cadrul etapei a patra din La Liga.
00:10
Gorj: Incendiu puternic izbucnit la o clădire unde funcţionează o brutărie, în oraşul Ţicleni/ Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă. Din primele date, nu s-au înregistrat victime # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o clădire în care funcţionează o brutărie, în oraşul Ţicleni, din judeţul Gorj. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor, în condiţiile în care exista riscul propagării focului la clădirile din apropiere. La intervenţie s-au deplasat şase autospeciale cu apă şi spumă. Primele date au indicat că nu s-au înregistrat victime.
00:10
Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului # News.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat sâmbătă că eliminarea liderilor Hamas ar pune capăt războiului din Gaza, comentariul intervenind după recentele atacuri aeriene israeliene din Qatar, care au stârnit nemulţumire chiar şi la Washington, şi înainte ca secretarul american de stat Marco Rubio să vină în Israel, relatează AFP şi Reuters.
00:00
Campioana Italiei, Napoli a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, de formaţia AC Fiorentina, în etapa a treia din Serie A.
13 septembrie 2025
23:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obţinând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în clasament.
23:30
Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia - VIDEO # News.ro
O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, provocând un incendiu, a anunţat un oficial rus. Acest sit, care aparţine companiei petroliere ruse Başneft, se află în suburbia oraşului Ufa, situat în centrul teritoriului rus, la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina, relatează AFP.
23:30
Miruţă, despre plafonarea preţurilor la alimente: S-a decis că atunci când expiră se face o analiză să vedem care e situaţia cu banii din buget/ Dacă se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), afirmă, în legătură cu plafonarea preţurilor la alimente, că în coaliţie s-a decis în unanimitate ca la momentul la care expiră această plafonare să se facă o analiză pentru a se vedea „care este situaţia cu banii din buget” după ce Ministerul de Finanţe va veni cu cifre. „Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele”, a precizat ministrul.
23:20
Un medicament utilizat în mod obişnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire, potrivit unui studiu recent realizat în China. Cercetarea a arătat că medicamentul poate contribui la prelungirea telomerilor - markeri biologici ai îmbătrânirii - şi la îmbunătăţirea metabolismului, sugerând o nouă direcţie în tratamentul diabetului şi al procesului de îmbătrânire celulară.
23:00
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova a trimis în mod deliberat dronele pe teritoriul polonez, relatează Reuters.
22:40
Ministrul Apărării, despre drona din Tulcea: Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina/ Mâine vor fi survoluri cu elicoptere pentru a vedea dacă ar fi căzut # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape să o dea jos. Moşteanu a precizat că drona zbura foarte jos, iar la un moment dat a zburat către Ucraina. El a adăugat că duminică vor fi survoluri de elicoptere în acea zonă pentru a se vedea dacă drona ar fi căzut pe teritoriul României, deşi informaţiile din acest moment sunt că s-a deplasat în Ucraina.
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, a treia victorie consecutivă în meciuri amicale, scor 94-90, cu Igokea Aleksandrovac # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Igokea Aleksandrovac, scor 94-90 (46-48), în al treilea meci amical din intersezon. Cele două echipe se vor confrunta şi oficial, în grupa din Liga Adriatică.
22:10
Zapad 2025. Rusia a exersat lovituri cu rachete „Kinjal” asupra NATO în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents # News.ro
Avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare „Zapad 2025”, a informat sâmbătă agenţia rusă de ştiri Interfax, care preia un comunicat al Ministerului rus al Apărării.
22:10
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburger SV, în a treia etapă din Bundesliga.
22:10
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi aflat la debut, a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Konyaspor, pentru care a jucat şi Marius Ştefănescu.
22:00
Rusia a exersat lovituri cu rachete „Kinjal” asupra NATO în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents # News.ro
Avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare „Zapad 2025”, a informat sâmbătă agenţia rusă de ştiri Interfax, care preia un comunicat al Ministerului rus al Apărării.
22:00
Jonathan Rottmann a câştigat, sâmbătă, etapa a patra a Turului României, desfăşurată între Buzău şi Slobozia, pe distanţa de 212 kilometri.
22:00
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie.
22:00
Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului au fost recuperaţi de salvamontişti/ Deşi sunt deshidrataţi şi nemâncaţi, nu au probleme serioase medicale/ Greşeala pe care au făcut-o tinerii # News.ro
Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului, în zona Vârfului Budescu, au fost recuperaţi, sâmbătă, de către salvamontiştii maramureşeni. Tinerii, cu vârste de 22,23 şi 24 de ani, nu au respectat indicaţiile salvatorilor montani, care le spuseseră să să rămână ple loc, şi au plecat din zona unde fuseeră localizaţi. În cele din urmă, salvamontiştii i-au găsit şi i-au coborât la baza muntelui, unde au fost preluaţi de autorităţi. Potrivit Salvamont Maramureş, deşi nu aveau probleme serioase medicale, tinerii erau deshidrataţi şi nemâncaţi.
21:50
Echipa engleză Tottenham a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a patra din Premier League.
21:20
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, învinsă de Borac Cacak la Turneul Memorial ”Toni Alexe” # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă, sâmbătă, de formaţia Borac Cacak, scor 87-74 (48-43), în primul meci de la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Înaintea partidei, CSM Oradea şi-a prezentat oficial lotul pentru sezonul 2025-2026.
21:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A.
20:50
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului.
20:40
Polo: Campioana CSM Oradea a câştigat al cincilea trofeu Cupa României din palmares; La feminin, CSM Unirea Alba Iulia a fost câştigătoarea # News.ro
Campioana CSM Oradea a câştigat sâmbătă, la turneul de la Focşani, al cincilea trofeu Cupa României din palmares, după finala cu Dinamo Bucureşti. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Steaua Bucureşti.
20:30
Naţionala României va evolua în grupa D, cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European din 2026, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad.
20:20
UPDATE - MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru monitorizarea situatiei la graniţa cu Ucraina, după interceptarea unei drone în spaţiul aerian naţional/ Moşteanu: România rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.
20:00
Mihai Fifor (PSD) susţine că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază: Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea # News.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”. „Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, mai spune parlamentarul PSD.
20:00
La Liga: Real Madrid s-a impus la San Sebastian, 2-1 cu Real Sociedad, deşi a jucat mai bine de oră în zece oameni # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia bască Real Sociedad, în etapa a patra din La Liga. Madrilenii au avut un jucător eliminat în minutul 32.
19:50
Handbal masculin: CSM Constanţa – Parnassos Strovolou, scor 39-22, în turul I al European Cup # News.ro
Echipa de handbal masculin CSM Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia cipriotă Parnassos Strovolou Nicosia, scor 39-22 (18-11), în manşa tur din turul I al European Cup.
19:40
MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă seară pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.
19:40
Polonia mobilizează avioane de vânătoare şi închide aeroportul din Lublin ca măsură „preventivă” # News.ro
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au declarat autorităţile poloneze, relatează Reuters.
19:40
Arbitrii Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a noua a Superligii.
19:30
Maramureş: Intervenţie a Salvamont pentru recuperarea unui turist căruia i s-a făcut rău pe un traseu din zona Cavnic. La coborâre, un al doilea membru al grupului de turişti a avut nevoie de ajutor # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au intervenit, sâmbătă după-amiază, pentru recuperarea unui turist căruia i s-a făcut rău în timp ce se afla pe munte în zona cabanei Gutin, în apropiere de Cavnic. Potrivit salvatorilor montani, la coborâre, un alt membru al grupului de turişti a avut nevoie de ajutor.
19:30
MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.