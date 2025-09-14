Cutremur de magnitudine 3 în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău
G4Media, 14 septembrie 2025
Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare...
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea "inacceptabilă" a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei...
„Când pădurile ard, apar bolile" – Cum protejarea copacilor apără milioane de oameni de boli
Păstrarea pădurii amazoniene protejează comunitățile de riscurile pentru sănătate generate de incendiile de vegetație și de defrișări, arată o nouă cercetare, potrivit The Guardian. Pentru...
Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanţa; un bărbat transportat inconştient la spital
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de...
VIDEO Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic și schimbarea guvernului, la mitingul de extremă dreapta din Londra / S-a adresat direct mulțimii prin videoconferință
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului" şi „schimbarea guvernului" în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul" din Londra,...
Vicepreşedintele CNA: Educaţia media, o chestiune de siguranţă naţională. Solicitare către preşedinte pentru includerea sa în strategia de securitate naţională
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă...
Marea Britanie „nu va renunța niciodată la steagul său" în fața protestatarilor de extremă dreapta, afirmă Keir Starmer / „O națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect"
Marea Britanie „nu va ceda niciodată" în fața protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violență și pentru a insufla teamă, a...
Fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniței, arată datele MApN
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone au...
De la puterea proletariatului la delicii gourmet. Sediul defunctului Partid Comunist Italian devine hotel de 5 stele, cu fine dining si terasă panoramică pe acoperiș
Clasa muncitoare nu mai merge în paradis, dacă vrem să parafrazăm un celebru film italian al anilor '70. De la puterea proletariatului la gastronomie de...
Premierul Bulgariei, după incidentul cu drona rusească ce a trecut granița de Est a României, în zona Dunării: „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian"
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen...
Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de gânditori și artiști muzicali în încercarea de a influența atât dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și viitorul omenirii. Un...
Marc Marquez, victorie de rutină la Misano și este tot mai aproape de a-și asigura titlul mondial
Pilotul Ducati Marc Marquez a câștigat un nou Mare Premiu, de data aceasta cel al statului San Marino, după ce a oprit cronometrul la 41'20.898....
Proiectilul Akeron MBT 120, care permite tancurilor să lovească ținte dincolo de linia orizontului, va intra în dotarea NATO din 2027
La expoziția de armament DSEI de la Londra, MBDA, liderul european în producția de rachete și proiectile, a dezvăluit Akeron MBT 120, o rachetă antitanc...
Inteligența artificială (AI) a schimbat complet modul în care interacționăm cu tehnologia, de la recunoașterea facială până la traducerea automată, dar un studiu recent arată...
O rasă de câini puternici, menționată de Shakespeare în piesele sale, are, în sfârșit, pedigree. Detalii neștiute despre ciobănescul islandez
O rasă de câine, menționată într-una dintre piesele lui William Shakespeare și despre care se crede că are peste 1.000 de ani, a fost recunoscută oficial...
Rusia: Candidaţii cu legături cu războiul din Ucraina reprezintă 1,5% din totalul înscrişilor la alegerile locale şi regionale / Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că veteranii de război ar trebui să devină viitoarea elită a ţării
Persoanele având legătură cu războiul din Ucraina reprezintă aproximativ 1,5% (1.375) din totalul candidaţilor care participă la alegerile locale şi regionale din Rusia, care se...
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicaţiilor mobile / Dronele echipate cu camere care transmit imagini necesită o conexiune 4G pentru a funcţiona
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică...
Autoritățile din Nepal au precizat că bilanțul victimelor din revoltele de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de căutare au recuperat cadavre...
Trump preia rolul de comunicator-șef după moartea lui Charlie Kirk. Președintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show și sparge cutumele în materie de comunicare publică
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de...
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro. Hatton, cunoscut pe tot parcursul...
EXCLUSIV Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu despre drona rusească: Avioanele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu ținta, piloții au avut aprobarea de a doborî ținta, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a explicat duminică într-o declarație pentru G4Media de ce piloții celor două avioane F-16 ridicate sâmbătă de la sol nu au...
ANALIZĂ România este sub media europeană în ce privește salariile profesorilor, la toate ciclurile de învățământ și în fiecare etapă a carierei didactice, chiar și după creșterile decise după greva din 2023 – Date Eurydice, Comisia Europeană
Salariile profesorilor din România, printre cele mai mici la nivel european înaintea grevei din 2023, au cunoscut o creștere ce a ridicat România în „clasamentele"...
Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. Rezultatele la 400 metri: Andrea Mikloş s-a calificat în semifinale, Mihai Dringo n-a trecut de serii
Atleta Andrea Mikloş s-a calificat, duminică, în semifinalele probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. În aceeaşi probă, la masculin, Mihai Dringo...
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc – Ministrul de Externe Oana Ţoiu: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile. Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt...
Premiile Emmy 2025/ Duel strâns între „Severance" şi „The Pitt" la Oscarurile televiziunii
Gala premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii americane, va avea loc duminică, experţii anticipând o cursă deosebit de strânsă pentru mult râvnitul premiu care...
FOTO | Ce am mâncat la un punct gastronomic local din Viscri / Tarta cu rubarbă rămâne „întipărită" pe papilele gustative / Locul a fost vizitat și de Regele Charles Ingrid Georgescu 14 septembrie 0 comentarii
La Viscri, într-un sat care a intrat de mult în circuitul turistic internațional, există un mic punct gastronomic local care te face să uiți că...
VIDEO Insula din Caraibe care sfidează amenințarea existențială a uraganelor: „Dacă cultura noastră supraviețuiește, atunci și noi vom supraviețui"
La un an după uraganul Beryl, care a doborât recorduri, Caraibele încă se resimt – dar pe o insulă, tradițiile de sfidare alimentează reziliența climatică,...
BREAKING România, lipsită de instrumente legale pentru a doborî avioane străine cu pilot și rachetele care atacă teritoriul național pe timp de pace. Lipsește o hotărâre CSAT, instituție condusă de președintele Nicușor Dan
România nu are nici acum o procedură legală care să stabilească lanțul de comandă pentru doborârea rachetelor și avioanelor militare străine cu pilot care intră...
Pericol de inundații în cinci județ
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile... © G4Media.ro.
Când și cum au devenit câinii „cei mai buni prieteni ai omului”? Știința are acum răspunsul # G4Media
Când au devenit câinii „cei mai buni prieteni ai omului”? Această întrebare i-a frământat mult timp pe arheologi și geneticieni. Un nou studiu publicat în... © G4Media.ro.
62% dintre germani se tem de un atac al Rusiei asupra NATO după provocarea cu drone din Polonia # G4Media
Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spaţiul aerian polonez, arată... © G4Media.ro.
Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: Încă opt medalii cucerite de tricolori / România încheie competiția cu 18 distincții # G4Media
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de... © G4Media.ro.
Colegul de cameră transsexual al lui Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar putea fi cheia motivului asasinatului. Acesta cooperează cu autorităţile # G4Media
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră,... © G4Media.ro.
Sindicaliştii din administraţia publică au anunțat un protest pentru luni în București și spun că sunt nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la... © G4Media.ro.
Duel fără precedent programat la Seul: Jaqueline Cristian o întâlnește pe Emma Răducanu / Cu cine va juca Sorana Cîrstea # G4Media
Startul competițiilor asiatice în tenis este dat de turneul WTA 500 de la Seul, acolo unde sunt prezente, pe lângă starurile Iga Swiatek (locul 2... © G4Media.ro.
Scandal uriaș în lumea inteligenței artificiale / Meta acuzată de piratare sistematică a milioane de cărți prin intermediul unei platforme create în Rusia # G4Media
O investigație bazată pe documente judiciare recent declasificate aruncă o lumină nouă asupra metodelor controversate prin care giganții tehnologici dezvoltă modelele lor de inteligență artificială.... © G4Media.ro.
VIDEO | Tartă rustică (galette) cu ton: o rețetă simplă, perfectă pentru acest început de toamnă # G4Media
Dacă vrei o idee rapidă și gustoasă pentru mesele de acasă, încearcă tarta rustică cu ton și amestec mexican. Se prepară ușor și aduce la... © G4Media.ro.
Cupa Davis: Meciul României cu El Salvador, amânat din cauza vremii în setul decisiv din al doilea meci / Când se va relua confruntarea # G4Media
Meciul României cu El Salvador din Cupa Davis a fost amânat din cauza vremii nefavorabile în setul decisiv din al doilea meci, după ce tricolorii... © G4Media.ro.
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului... © G4Media.ro.
Trei membri ai clanurilor interlope care s-au bătut în plină zi în Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore. Bătaia s-a soldat cu un deces și patru răniți # G4Media
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoane se... © G4Media.ro.
Presa din Noua Zeelandă critică dur înfrângerea istorică a celor de la All Blacks cu Africa de Sud: „Au fost anihilați” # G4Media
Noua Zeelandă a suferit cea mai grea înfrângere din istoria sa, sâmbătă, în Rugby Championship contra Africii de Sud (43-10). Presa națională nu a fost... © G4Media.ro.
STUDIU Șansele ca o persoană cu diabet să dezvolte simptome de depresie este aceeași indiferent de țară în Europa # G4Media
Creșterea relativă a șanselor ca o persoană cu diabet să dezvolte simptome severe de depresie – și invers – este aceeași, indiferent de țara în... © G4Media.ro.
26 de polițiști au fost răniți la Londra la protestul organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson. 25 de persoane au fost arestate # G4Media
Cel puţin 25 de persoane au fost arestate şi 26 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi – din care patru grav – la protestul... © G4Media.ro.
Ucraina ar putea limitarea serviciilor mobile de internet pentru a contracara dronele ruse # G4Media
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea reţelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică... © G4Media.ro.
Tendințe în hrana animalelor de companie: Totul despre insecte, proteine alternative și meniuri personalizate # G4Media
Ca iubitori de animale de companie, ne dorim întotdeauna ce-i mai bun pentru prietenii noștri necuvântători. Iar nutriția joacă un rol esențial în sănătatea și... © G4Media.ro.
Întâlnire SUA-China în Spania pentru discuții despre tarifele comerciale și termenul-limită pentru vânzarea TikTok # G4Media
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind... © G4Media.ro.
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea va evolua, duminică, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă, gimnasta tricoloră... © G4Media.ro.
Zeci de americani au fost concediaţi pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk, deși Administrația Trump susține că apără libertatea de exprimare # G4Media
Zeci de oameni – între care jurnalişti, profesori şi pompieri – au fost concediaţi de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că... © G4Media.ro.
„Țara care ajunge prima pe Lună va stabili regulile de desfășurare a activităților spațiale pentru decenii de acum înainte”, a declarat Allen Cutler, președinte și... © G4Media.ro.
