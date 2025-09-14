Șefa diplomației UE, mesaj de solidaritate cu România

Cotidianul de Hunedoara, 14 septembrie 2025 18:40

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc

Acum 10 minute
19:00
O legendă a boxului a murit la 46 de ani Cotidianul de Hunedoara
Hatton, care a câștigat 45 din cele 48 de meciuri profesionale pe parcursul unei cariere de 15 ani, a luptat ultima dată la nivel profesionist
Acum 30 minute
18:40
Șefa diplomației UE, mesaj de solidaritate cu România Cotidianul de Hunedoara
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spațiul aerian românesc
Acum o oră
18:20
Ce a răspuns Gică Hagi despre venirea la echipa națională Cotidianul de Hunedoara
După ce România a pierdut fără drept de apel contra Canadei în meci amical și a terminat doar la egalitate, 2-2, partida oficială din Cipru, scaunul
Acum 2 ore
17:30
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Drona Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la
17:20
MApN: Zeci de fragmente de drone găsite pe teritoriul României Cotidianul de Hunedoara
În urma a peste 50% din atacurile Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României în timpul cărora s-au folosit drone ruseşti fragmente de drone
Acum 4 ore
16:30
130 de ani de la inaugurarea podului de la Cernavodă Cotidianul de Hunedoara
Podul Regele Carol I (redenumit în perioada comunistă Podul Anghel Saligny) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura
16:10
Cursă strânsă pentru premii la Oscarurile televiziunii Cotidianul de Hunedoara
În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să
16:00
Măsuri speciale după măcelul din stradă Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe
15:40
Măsuri speciale după încăierarea cu bâte și topoare Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe
15:40
Mircea Coșea: Guvernul vrea să crească inflația Cotidianul de Hunedoara
Profesorul în economie Mircea Coşea critică eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunțată de Guvern. Potrivit lui Mircea Coșea o
Acum 6 ore
15:00
Zonă specială de siguranță, după încăierarea cu bâte și topoare Cotidianul de Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe
14:30
Rugăciunea ascunsă de duminică Cotidianul de Hunedoara
Ştiu, tribunele britanice de fotbal n-au fost mereu o lojă de teatru. Nu sînt cu totul nici acum, după ce mai multe rînduri de morţi
13:30
Moartea lui Charlie Kirk: Simbol al violenței politice? Cotidianul de Hunedoara
Acest asasinat a devenit un reper al decivilizaţiei societăţii actuale, al fanatismului ideologic
Acum 8 ore
12:40
Povești din lumea celor ce nu cuvântă Cotidianul de Hunedoara
Castorii sunt adevărați arhitecți ai ecosistemelor. Prin comportamentul lor instinctiv, reușesc să ridice construcții care par aproape calculate matematic
12:00
Trump, prezent la înmormântare: Am obligația să fac asta Cotidianul de Hunedoara
Înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona, unde președintele american
11:30
2 decembrie 1991. Referendumul „nu poate avea valabilitate în teritoriile anexate abuziv”. Și totuși … Cotidianul de Hunedoara
În anii 1989 – 1991, artizanii programului vizând lichidarea Uniunii Sovietice au fost foarte grăbiți să-și vadă   împlinit „visul cu ochii", dar nu s-au gândit la
11:10
Piloții au avut aprobare să doboare drona ruseacă Cotidianul de Hunedoara
Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat ministrul Apărării
Acum 12 ore
10:10
Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte, Traian Băsescu, avertizează că alegerile de peste Prut vor influența decisiv viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României
09:40
Zelenski: Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc Cotidianul de Hunedoara
Într-o postare pe X, Zelenski a atras atenția că acest lucru înseamnă o extindere a războiului de către Rusia și că sunt necesare sancțiuni
09:40
Record mondial la Alba Iulia. ”Masa Care Unește” Cotidianul de Hunedoara
Alba Iulia a stabilit, pentru a treia oară, un nou record mondial, după 'Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina', în 2009, și cea mai mare hartă a unei țări
08:20
Câciu, reacție furioasă: Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Cotidianul de Hunedoara
În Coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că
08:00
Rubio, vizită în Israel, pe fondul creșterii tensiunilor Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat american Marco Rubio face o vizită în Israel duminică pentru a-l asigura de sprijinul SUA înainte de recunoașterea viitoare a unui
07:20
Imposibila reformă Cotidianul de Hunedoara
Nu am numărat de câte ori și cu ce ocazii Președintele României, domnul Nicușor Daniel Dan, a pronunțat cuvantul „reformă": reforma administrativă
Acum 24 ore
21:30
Oficial. Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a transmis că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază
20:50
Polonezii se pregătesc pentru ce-i mai rău din partea Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu
20:30
George Simion, prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertății de exprimare Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR, George Simion, a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Londra
19:40
Ro-Alert. Dronă rusească în spațiul aerian al României Cotidianul de Hunedoara
MApN a anunțat că două aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriana Fetesti au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.
19:20
Daniel David ia în calcul demisia Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că își va da demisia din funcție în cazul în care moțiunea simplă pe educație
Ieri
18:50
Riscăm retrogradarea din Liga B a Ligii Națiunilor! Cotidianul de Hunedoara
Au fost stabilite de UEFA urnele valorice ale fiecărei ligi din viitoarea ediție a Ligii Națiunillor, competiție în care naționala României a revenit
18:20
Văduva lui Charlie Kirk: „Nu aveți idee despre focul pe care l-ați aprins” Cotidianul de Hunedoara
Soția comentatorului conservator american Charlie Kirk, Erika, a promis vineri că va continua moștenirea soțului ei și a lansat un avertisment
17:30
La 13 septembrie 1913, Vlaicu a murit, voind să treacă peste Carpați Cotidianul de Hunedoara
Cum nu am fost contemporan cu Vlaicu, Aurel Vlaicu, nu pot a ști cum ar fi descris el zborul și au trecut o sută zece de ani de la MARELE ZBOR
16:20
Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă. Un mort și 4 răniți (video) Cotidianul de Hunedoara
O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite în urma unui scandal cu bâte între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul
15:50
Polonezii se pregătesc pentru cei mai rău din partea Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-și completeze rândurile cu
15:20
Scrisoarea lui Trump pentru toate națiunile din NATO și din lume Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci
14:50
Moşteanu, despre ajutoarele trimise Ucrainei: Sunt clasificate Cotidianul de Hunedoara
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină
14:20
Militari americani pedepsiți pentru postări negative despre Charlie Kirk Cotidianul de Hunedoara
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe
13:50
Alimentele de bază încing spiritele la masa Coaliției Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord
13:10
Ștefan Oprea (AUR): Guvernul își bate joc de bolnavii cronici Cotidianul de Hunedoara
România are cea mai mare rată de decese din cauze tratabile din întreaga Uniune Europeană. În acest context dramatic, CNAS a anunțat că vrea să
12:00
Ca Bulă, în războiul hibrid Cotidianul de Hunedoara
De ce scad veniturile oamenilor și le merge din ce în ce mai prost?
11:20
Ministra Mediului a numit un interimar la Apele Române Cotidianul de Hunedoara
Administrația Națională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparență și reorganizare
10:10
Moody’s confirmă ratingurile Baa3 ale României și menține perspectiva negativă Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului.
09:30
Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Deținuți evacuați Cotidianul de Hunedoara
Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii
09:10
Sămânță de scandal între UE și SUA Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE și SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni
08:20
ONU deschide calea recunoașterii unui stat palestinian Cotidianul de Hunedoara
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate 'declarația de la New York', care vizează reînvierea soluției
08:20
România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile române așteaptă aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN
07:50
Asasinarea lui Charlie Kirk. Suspectul a fost arestat Cotidianul de Hunedoara
Robinson se confruntă cu acuzațiile de omor calificat, obstrucționarea justiției și deținere ilegală de arme, iar omorul calificat ar putea fi considerat
07:30
Marile puteri europene cer încetarea operațiunilor în Gaza Cotidianul de Hunedoara
Berlinul, Parisul și Londra au cerut 'o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza', după ce armata israeliană și-a anunțat
06:30
Eugen Rădulescu (BNR): Suntem foarte aproape de marginea prăpastiei Cotidianul de Hunedoara
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care
06:30
Andrei Marga: Despre competitivitatea Chinei Cotidianul de Hunedoara
Discutarea Chinei nu este ușoară datorită multidimensionalității subiectului.
12 septembrie 2025
21:40
Directorul de la „Apele Române”, zburat din funcție Cotidianul de Hunedoara
Decizia este motivată de pierderea banilor din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.
