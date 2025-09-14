Ofertă supriză pentru Jurgen Klopp: Echipa care a anunțat că il dorește
SportMedia, 14 septembrie 2025 18:50
Jurgen Klopp s-a despărțit de Liverpool în vara lui 2024, punând capăt unei perioade de nouă ani pe banca „cormoranilor". Totuși, el ar putea reveni pe bancă anul următor. Tehnicianul german a explicat atunci că are nevoie de o pauză, însă nu a stat departe de fotbal: în prezent lucrează pentru gigantul Red Bull, unde
• • •
Acum 30 minute
18:50
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent,
18:50
Jaqueline Cristian are o adversară pe măsură la debutul în turneul de la Seul (Coreea de Sud). Sportiva noastră o va întâlni în runda inaugurală pe Emma Răducanu, ocupanta locului 34 în clasamentul WTA. Va fi prima întâlnire între Jaqueline și jucătoarea cu origini românești. Ambele sportive vin după parcursul de la US Open, unde
18:50
Triplă istorică pentru Norvegia la Campionatul Mondial de Ironman de la Nisa. Casper Stornes este noul rege al triatlonului # SportMedia
Tocmai s-a încheiat Campionatul Mondial de Ironman de la Nisa, Franța, o competiție care a fost o demonstrație de forță fără precedent a Norvegiei. Casper Stornes a câștigat titlul de campion mondial Ironman, fiind urmat pe podium de compatrioții săi, Gustav Iden și Kristian Blummenfelt.
18:50
Acum 4 ore
16:50
Gică Hagi a oferit prima reacție după ce fiul Ianis a debutat pentru Alanyaspor. „Regele" s-a arătat încântat de revenirea lui Ianis și a precizat că acesta mai are nevoie de timp. "Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea
16:50
Zeci de concedieri controversate în SUA după comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk # SportMedia
Zeci de oameni – între care jurnaliști, profesori și pompieri – au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk. Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară
16:50
Gică Hagi a fost întrebat dacă va prelua echipa națională. Hagi a afirmat că îl respectă prea mult pe Mircea Lucescu pentru a vorbi despre înlocuirea acestuia. "E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm. După aceea, președintele Federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul
16:50
Piloții aveau autorizarea de a trage asupra dronei ruseșt. De ce au decis să nu o doboare # SportMedia
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul, anunță Ministerul Apărării Naționale. O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și a fost interceptată de
Acum 6 ore
14:50
O ambulanţă care transporta un pacient s-a răsturnat, duminică, la Piaţa Leu din Capitală, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul au fost răniţi. "În jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa
14:50
Andrea Mandorlini nu-l iartă pe Ciprian Deac: Decizia luată în cazul veteranului de la CFR Cluj # SportMedia
Andrea Mandorlini a reluat conflictul pe care l-a avut cu veteranul lui CFR Cluj, Ciprian Deac. Relația dintre cei doi jucători este tot mai rece, așa cum s-a întâmplat și în ultimul mandat al italianului la CFR Cluj. În partida cu Metaloglobus, Mandorlini a hotărât să îl umilească pe Deac și l-a introdus pe teren
14:50
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, transmitea un mesaj: nu intenționează să își încheie războiul împotriva Occidentului prea curând. Incursiunea rusă în spațiul aerian NATO vine în urma mai multor săptămâni de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au deteriorat clădirile care găzduiesc delegațiile
14:50
Nicolae Stanciu a primit o veste excelentă în Italia. Chiar dacă nu a impresionat la primele meciuri pentru Genoa, Nicolae Stanciu va primi o nouă șansă din partea antrenorului Patrick Vieira. Gazzetta dello Sport anunță că Stanciu va fi titularizat în partida contra celor de la Como, programată luni. "Patrick Vieira este conștient de importanța
14:50
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova. El spune că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României, vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora. "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa
Acum 8 ore
12:50
Concluzia fermă trasă de Cristi Chivu după eșecul nebun suferit de Inter în derby-ul cu Juventus Torino # SportMedia
Cristi Chivu a tras o concluzie clară după ce Inter Milano a pierdut cu 4-3 derby-ul cu Juventus. Antrenorul lui Inter este convins că nu are niciun motiv să-și facă griji, deoarece echipa sa este pe drumul cel bun. „Echipa a dominat din primul minut, a venit aici să-și facă jocul. Din păcate, a lipsit
12:50
The Guardian: România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian # SportMedia
Cotidianul britanic The Guardian scrie, duminică, într-un amplu material publicat în deschiderea site-ului despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României. România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, comentează The Guardian. Ministerul Apărării din România a declarat sâmbătă că spațiul său
12:50
Ziua 1299 O fabrică chimică și o rafinărie de petrol din Rusia au fost atacate cu drone. Ucrainenii au recâștigat controlul asupra unui sat (Video) # SportMedia
În ziua 1299 de război, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă Iskander și 58 de drone, 52 dintre ele fiind distruse de apărarea aeriană. Șase oameni au fost uciși și 28 răniți în atacurile rusești din ultimele 24 de ore asupra regiunilor Zaporijie, Harkov, Herson și Donețk. Între timp, forțele ucrainene au anunțat că
12:50
Sabrina Voinea se califică în finala de la Cupa Mondială de gimnastică: A obținut cea mai mare notă # SportMedia
Sabrina Maneca Voinea s-a calificat în finala de la sol, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris, după ce a obținut cea mai mare notă în calificări, 13,633 puncte. Tot 13,633 a primit și a doua clasată în calificări, britanica Ruby Evans. Sabrina Maneca Voinea va fi prima repriză la sărituri, după ce
12:50
Alba Iulia intră în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume (Foto) # SportMedia
Alba Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare masă din materiale reciclabile din lume. Este a treia oară când stabilește un record mondial, după "Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina", în 2009, și cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, în 2018. Inițiativa a avut loc în cadrul evenimentului
Acum 12 ore
10:50
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere. Ce strategie are pentru a face bugetul să treacă # SportMedia
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii – foarte criticate şi nepopulare – de eliminare a două zile de sărbătoare legală pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar. „Am decis să retrag eliminarea a două zile de sărbătoare legală",
10:50
Gică Hagi a dat răspunsul după ce a fost ofertat pentru a prelua naționala României. „Regele" a fost principala variantă pe care FRF a avut-o după ce Mircea Lucescu s-a arătat dispus să plece de la echipa națională. Conform informațiilor difuzate în podcastul 3 SportCast de la Orange Sport, Gică Hagi a decis să refuze
10:50
Simona Halep are alte preocupări după ce s-a retras din tenis. Fosta sportivă se dedică activităților din zona de afaceri și începe să-și creeze un nume în domeniu. Simona primește tot mai multă recunoaștere, iar pe 17 septembrie va lua parte la un eveniment în care va fi speaker. Este vorba despre Impact Bucharest, unde
10:50
FCSB a luat o decizie importantă pentru a scăpa din subsolul clasamentului. Campioana a făcut strategia pentru a evita ratarea calificării în play-off-ul Superligii. Staff-ul tehnic a convenit cu Gigi Becali ca în meciurile de campionat să fie folosiți cei mai buni jucători menajați. În schimb, la meciurile din deplasare din Europa League, FCSB va
10:50
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspirației # SportMedia
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului. Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat
10:50
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor și a bifat primele minute după o pauză de patru luni. Fotbalistul român a fost introdus pe teren în partida contra celor de la Konyaspor, câștigată în deplasare cu 2-1. Ianis a fost introdus pe teren în minutul 66 și a fost notat cu 4 pentru evoluția sa de
10:50
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol" care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace. Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie
08:50
Producătorii avertizează că medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani # SportMedia
Producătorii de medicamente generice atrag atenția că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienților la terapii esențiale. Aceștia subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime și ale bunurilor industriale au crescut, prețurile medicamentelor generice au
Acum 24 ore
04:40
Psihoterapeutul George Chiriacescu răspunde la întrebările cititorilor: Ce pot face părinții când copilul are o învățătoare care țipă, iar el vine încărcat de furie acasă? # SportMedia
După ce psihoterapeutul adlerian George Chiriacescu a pregătit un text pentru cititorii spotmedia.ro cu ocazia începerii anului școlar – „Învățarea copiilor nu e o cursă: de ce echilibrul contează mai mult decât performanța" – am primit întrebări despre un subiect care îi preocupă pe mulți părinți: Ce pot face părinții atunci când copilul are o
02:40
Un nou record pentru Japonia: Aproape 100.000 de persoane de peste 100 de ani, iar majoritatea covârșitoare sunt femei. Secretul longevității lor # SportMedia
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, dintre care aproape 90% sunt femei, a anunțat guvernul nipon. Explicația pentru această longevitate remarcabilă ține de mai mulți factori, de la o alimentație și un stil de viață sănătos la însăși cultura
02:40
Robotul cu AI care ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme majore a spitalelor din întreaga lume # SportMedia
În întreaga lume, personalul medical este deja insuficient și suprasolicitat, iar până în 2030 se estimează o lipsă de 4,5 milioane de asistenți medicali, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). O soluție la această problemă o pot reprezenta roboții de asistență medicală prevăzuți cu inteligență artificială. Un astfel de robot este Nurabot, care a fost
02:40
Ia-ți un câine sau măcar un semn „Atenție! Câine rău”: 14 sfaturi de la experți pentru a-ți proteja locuința # SportMedia
Vrei să-ți ții casa în siguranță? Special
02:40
Măștile din era Covid se transformă în bombe cu ceas pentru sănătatea noastră și a planetei # SportMedia
Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu. Pe măsură ce miliardele de măști aruncate și acumulate pe uscat și în cursurile de apă încep să de degradeze, ele pot elibera microplastice și substanțe chimice toxice în mediu, prezentând riscuri atât pentru sănătatea umană, cât și … The post Măștile din era Covid se transformă în bombe cu ceas pentru sănătatea noastră și a planetei appeared first on spotmedia.ro.
02:40
Cel mai recent sondaj arată nu atât o creștere a AUR, care jonglează între un extremism fățiș și consolidarea ca partid de masă, cât o reușită a strategiei PSD de a juca la două capete și o inabilitate a USR-ului de a ocupa poziția adultului din cameră. Faptul că Opoziția capitalizează în perioade de criză … The post De ce a crescut PSD și cine pierde cel mai mult appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Un jucător de la revelația campionatului, propus la FCSB: „Să nu vă mire dacă ajunge acolo!” # SportMedia
FC Argeș a demonstrat în acest început de sezon că este cu adevărat revelația acestei noi stagiuni, iar în meciul cu UTA de sâmbătă a condus cu 3-0, sfârșind prin a termina la egalitate, scor 3-3. Fostul mare internațional Basarab Panduru vede un jucător de la Argeș în următoarea perioadă la campioană, în rolul unui … The post Un jucător de la revelația campionatului, propus la FCSB: „Să nu vă mire dacă ajunge acolo!” appeared first on spotmedia.ro.
00:30
CFR Cluj a pierdut două puncte mari în deplasarea de la Metaloglobus, codașa Ligii 1 la acest moment, scor 1-1 în etapa cu numărul 9 din stagiunea competițională 2025/2026. Ambele goluri au venit din penalti, oaspeții ratând și unul adițional, prin același Korenica, care l-a transformat pe cel din minutul 37. Huiban a marcat pentru … The post CFR Cluj pierde două puncte mari la codașa Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
00:30
O adolescentă care voia să se sinucidă într-o parcare supraetajată din Ploiești a fost salvată de un jandarm # SportMedia
O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploiești a fost salvată, sâmbătă, de polițiști și jandarmi. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești, în jurul orei 15:10, prin apel la 112, … The post O adolescentă care voia să se sinucidă într-o parcare supraetajată din Ploiești a fost salvată de un jandarm appeared first on spotmedia.ro.
13 septembrie 2025
22:30
Cristi Chivu pierde primul său derbi al Italiei ca antrenor, într-un meci nebun cu Juventus # SportMedia
Internazionale Milano a pierdut marele „Derby D’Italia” în deplasare la rivala Juventus, scor 4-3 pentru torinezi, după un meci dramatic. Într-un duel între Igor Tudor și Cristi Chivu pe cele două bănci, buni prieteni de altfel, Juventus a fost echipa mai bună, în primul Juventus – Inter din ultimii 51 de ani în care ambele … The post Cristi Chivu pierde primul său derbi al Italiei ca antrenor, într-un meci nebun cu Juventus appeared first on spotmedia.ro.
22:30
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite, sâmbătă, trei fiind în stare gravă, în urma unei explozii de gaz înregistrate sâmbătă într-o cafenea din Madrid. Explozia, care a avut loc în jurul orei 15:00 pe strada Manuel Maroto, din Vallecas, un cartier central-sudic din Madrid, și a afectat clădirea de locuinţe situată deasupra localului … The post Explozie într-o cafenea din Madrid: 25 de răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:30
O jucătoare cunoscută din circuitul WTA a fost diagnosticată cu o boală gravă: „E un calvar!” # SportMedia
Cunoscuta jucătoare de tenis armeană Elina Avanesyan, care a reprezentat în trecut și Federația Rusă, trece prin momente mai mult decât complicate pe plan medical. Jucătoarea de 22 de ani, cea mai bine clasată pe 36 WTA, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu mononucleoză infecțioasă, cunoscută și ca „boala sărutului”. Aceeași problemă a infecției … The post O jucătoare cunoscută din circuitul WTA a fost diagnosticată cu o boală gravă: „E un calvar!” appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Ministrul Educației, despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne același # SportMedia
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că în urma modificării normei didactice salariul cadrelor didactice rămane acelaşi. Ceea ce se schimbă este faptul că în cadrul celor 40 de ore de lucru pe săptămână profesorii nu mai predau 18 ore pe săptămână, ci 20, a arătat el. Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi … The post Ministrul Educației, despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne același appeared first on spotmedia.ro.
20:30
UTA și FC Argeș au realizat un adevărat spectacol fotbalistic în acest debut de sezon 2025/2026, ele terminând la egalitate, scor 3-3, după ce oaspeții au condus lejer la pauză cu 3-0. Mai mult decât atât, se credea că la finele primei jumătăți de oră, meciul era ca și rezolvat, după cele trei reușite bifate … The post UTA și FC Argeș au produs cel mai nebun meci al acestui început de sezon appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Daniel David: Dacă moțiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru. Mă simt liniștit # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, spune că nu va mai rămâne în funcție dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nici el, nici premierul nu sunt obligați să-i ceară demisia. David afirmă că și-a făcut datoria în educație și așteaptă ca programul său de reforme să fie susținut. „Dacă în urma moțiunii … The post Daniel David: Dacă moțiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru. Mă simt liniștit appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Proteste la Londra: Miting extremist uriaș și manifestație antirasism, cu polițiștii la mijloc (Video) # SportMedia
Peste 100.000 de oameni la un miting extremist și o manifestație antirasism, cu polițiștii la mijloc Peste 100.000 de persoane iau parte sâmbătă la un marș în centrul Londrei, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în același timp având loc și un contraprotest al activiștilor antirasism, relatează BBC. Participanții la mitingul denumit „Unite … The post Proteste la Londra: Miting extremist uriaș și manifestație antirasism, cu polițiștii la mijloc (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Gruparea din România Gloria Bistrița, vicecampioana din Liga Florilor, a repurtat o victorie fantastică sâmbătă la prânz împotriva maghiarelor de la Debrecen. Scorul a fost 34-33, un meci cu intense accente dramatice, până la ultima secundă, Bistrița câștigând meciul, după ce a fost condusă și cu 5 goluri în prima repriză. Lorena Ostase a marcat … The post Gloria Bistrița, victorie fenomenală în ultima secundă, în Champions League appeared first on spotmedia.ro.
20:30
Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Aeronavele F 16 ridicate de la sol au detectat o dronă în spațiul aerian national. Potrivit MApN, două … The post Alertă aeriană în Tulcea: Dronă rusească, urmărită de două avioane F-16 appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
18:30
Un bărbat a murit, patru au fost răniți și trei reținuți, sâmbătă, după un conflict pe un bulevard din Craiova. Conflictul a izbucnit pe unul din marile bulevarde ale Craiovei, relatează Gazeta de Sud. Mai mulţi bărbaţi s-au bătut cu bâte şi topoare, iar în urma incidentului un bărbat a murit şi alţi patru au … The post Bătaie cu bâte și topoare pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Andrei Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Mondiale # SportMedia
Sportivul român Andrei Rareș Toader a ratat accederea în finala probei de aruncare a greutății, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, după ce a ocupat locul al 13-lea în calificări. Toader, campion european în sală la Apeldoorn (Olanda) anul acesta, a aruncat 20,38 metri (al șaptea în Grupa A), la fel ca … The post Andrei Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Mondiale appeared first on spotmedia.ro.
18:30
Guvernul vrea să elimine plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Grindeanu cere „urgent” clarificări în coaliție # SportMedia
Coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să renunțe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Însă Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că PSD nu e de acord și că măsura nu a fost discutată în coaliția de guvernare. Guvernul intenționează să renunțe, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la … The post Guvernul vrea să elimine plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Grindeanu cere „urgent” clarificări în coaliție appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Ministrul Apărării, despre ajutorul pentru Ucraina: Există niște liste care sunt clasificate. Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit tu depozitele # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România a trimis Ucrainei 23 de pachete de echipamente militare decise împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile de echipare ale acesteia şi de disponibilităţile Armatei Române. El a precizat că sunt nişte liste cu aceste echipamente militare, dar că sunt clasificate deoarece aşa s-a … The post Ministrul Apărării, despre ajutorul pentru Ucraina: Există niște liste care sunt clasificate. Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit tu depozitele appeared first on spotmedia.ro.
16:30
FCSB câștigă o sumă importantă printr-un jucător care este foarte aproape de Campionatul Mondial # SportMedia
FCSB își umflă conturile în viitorul apropiat, grație unui jucător străin care este foarte aproape de calificarea la Mondialul din 2026, cu țara sa. Echipa națională unde activează Siyabonga Ngezana (28 de ani), sud-africanul venit la FCSB în 2023, ocupă primul loc în preliminariile africane, în grupa C, cu 17 puncte, cu trei lungimi peste … The post FCSB câștigă o sumă importantă printr-un jucător care este foarte aproape de Campionatul Mondial appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violența legată de droguri, potrivit ministrului Apărării belgian, Theo Francken. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, în care a … The post Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldați appeared first on spotmedia.ro.
