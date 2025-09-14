Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria. Compania se clatină însă, după ce regiunea separatistă a rămas fără gazul rusesc gratuit. Ar putea fi un moment-cheie pentru Moldova
News.ro
,
14 septembrie 2025 21:40
O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune. Un hotel. O reţea de telefonie mobilă. Un cazinou. O fermă de caviar şi sturioni. O serie de site-uri de minare criptografică. Imperiul în expansiune al holdingului Sheriff ar fi probabil unul dintre cele mai mari şi mai bogate de la periferia Europei – dacă cineva ar putea calcula cât valorează de fapt această afacere secretă, scrie Financial Times într-un articol semnat de Polina Ivanova în care conglomeratul care domină Transnistria este descris drept „compania ce controlează o ţară”. Numai că, acum, Sheriff trece prin cea mai gravă provocare de la înfiinţare. Războiul din Ucraina a tăiat accesul holdingului la portul Odesa şi la gazul rusesc gratuit, surse vitale pentru imperiul construit de oligarhul Viktor Guşan. Iar pentru Chişinău există acum o oportunitate de schimbare a statu-quo-ului într-o regiune care ani de zile i-a creat probleme, arată Financial Times.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de News.ro
22:10
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, despre incidentul cu drona rusească intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, că aceasta trebuia doborâtă. „Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unităţile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona. În opinia fostului preşedinte, cel mai mare risc acum este „decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării”, în condiţiile în care „această dronă ne-a fost trimisă ca să ne testeze”. Băsescu spune că modul de reacţie al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul intrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”.
22:00
Echipa Bogdan Pavel / Mircea-Alexandru Jecan a pierdut, duminică, meciul de dublu al întâlnirii El Salvador – România, astfel că scorul general a devenit 1-2.
21:40
O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune. Un hotel. O reţea de telefonie mobilă. Un cazinou. O fermă de caviar şi sturioni. O serie de site-uri de minare criptografică. Imperiul în expansiune al holdingului Sheriff ar fi probabil unul dintre cele mai mari şi mai bogate de la periferia Europei – dacă cineva ar putea calcula cât valorează de fapt această afacere secretă, scrie Financial Times într-un articol semnat de Polina Ivanova în care conglomeratul care domină Transnistria este descris drept „compania ce controlează o ţară”. Numai că, acum, Sheriff trece prin cea mai gravă provocare de la înfiinţare. Războiul din Ucraina a tăiat accesul holdingului la portul Odesa şi la gazul rusesc gratuit, surse vitale pentru imperiul construit de oligarhul Viktor Guşan. Iar pentru Chişinău există acum o oportunitate de schimbare a statu-quo-ului într-o regiune care ani de zile i-a creat probleme, arată Financial Times.
21:30
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească, la trei zile de la convocarea diplomatului după incidentul din Polonia. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale”. MAE a solicitat părţii ruse să ia „neîntârziat” toate măsurile pentru „a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”.
21:30
Echipa spaniolă Osasuna a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Rayo Vallecano, în etapa a patra din La Liga.
21:00
Echipa României conduce El Salvador, scor 2-0, în întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II. Al doilea meci de simplu, întrerupt noaptea trecută din cauza vremii nefavorabile, a fost câştigat duminică de Gabriel Gheţu cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2. În momentul întreruperii jocului din cauza vremii, Gheţu îl conducea pe César Cruz cu 6-1, 2-6, 5-2.
20:50
Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire din cauza manifestanţilor pro-palestinieni de pe străzile Madridului. Conducerea cursei a decis să nu mai continue etapa. De asemenea, nu a existat podiumul protocolar, relatează AFP.
20:00
Echipa Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanţa, în etapa a noua din Superligă.
19:50
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, duminică, la Ministerul Afacerilor Externe în cazul încălcării spaţiului aerian naţional de o dronă rusească. Partea română a transmis protestul „ferm” faţă de acest „act inacceptabil şi iresponsabil, ce reprezintă o violare a suveranităţii României”. Potrivit MAE, astfel de „situaţii recurente” determină „escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale”. MAE a solicitat părţii ruse să ia „neîntârziat” toate măsurile pentru „a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României”.
19:40
Echipa de handbal masculin CSM Constanţa s-a calificat duminică, pe teren propriu, în turul secund al European Cup, cu dublă victorie în faţa formaţiei cipriote Parnassos Strovolou Nicosia.
19:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”. În declaraţia sa postată pe X, ea a transmis şi un mesaj de solidaritate în limba română.
19:40
Etapa finală a Turului României 2025 s-a încheiat, duminică, cu Radosław Frątczak şi Cesare Chesini sărbătorind după 14 tururi pe circuitul urban din Bucureşti. În timp ce polonezul de la Voster ATS Team a obţinut victoria la sprint pe Bulevardul Libertăţii, Chesini, de la echipa italiană MBH Bank Ballan CSB, şi-a apărat tricoul galben şi a devenit câştigătorul general al celei de-a 57-a ediţii a Turului României.
19:20
Arbitrii Ionuţ Coza şi Andrei Florin Chivulete vor conduce la centru ultimele meciuri ale etapei a noua a Superligii, care se vor disputa luni.
19:10
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă şi la sărituri, gimnasta tricoloră nu s-a calificat în finale.
19:00
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că a discutat cu „colegii” implicaţi în operaţiunea de sâmbătă seară, chiar şi cu pilotul care a condus formaţia de aeronave F-16 ridicate de la sol după ce o dronă rusească a pătruns neautorizat în spaţiul naţional. Potrivit lui Moşteanu, piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”. „E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat Moşteanu. Ministrul a precizat că aprobarea doborârii dronelor „este dată de comandantul militar al operaţiunii”.
18:40
Campioana CSM Bucureşti a obţinut duminică, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 31-28 (12-14), cu FTC Budapesta. Omoregie a marcat 8 goluri pentru campioana României.
18:30
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Lecce, în etapa a treia din Serie A. În meciul dintre Pisa şi Udinese, oaspeţii – cu Răzvan Sava titular, s-au impus cu scorul de 1-0.
18:30
Campioana Angliei. FC Liverpool a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Burnley, în etapa a patra din Premier League.
18:20
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi eurodeputaţii români pro-europeni, are loc în contextul incidentelor cu drone din ultimele zile, care arată „cât de important” este că România nu este singură, ci face parte din NATO şi din Uniunea Europeană. Europarlamentarul afirmă că această structură va proteja „rutele comerciale”, porturile româneşti, în special Portul Constanţa, dar şi resursele de petrol şi gaze, va eficientiza acţiunile de deminare şi va asigura României „un plus de securitate”, „mai multe oportunităţi” de dezvoltare economice şi bani europeni suplimentari. „Mă aştept ca în lunile următoare comunitatea internaţională să vină cu noi sancţiuni ferme împotriva Federaţiei Ruse pentru a scădea, spre exemplu, capacitatea de producţie a dronelor. În această logică, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune”, mai spune Negrescu.
17:50
Echipa FC Botoşani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălăţeană Oţelul, în etapa a noua din Superligă.
17:40
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.
17:10
Echipa spaniolă Celta Vigo a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea catalană Girona. La Celta, portarul român Ionuţ Radu a fost integralist.
17:00
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.
16:50
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din municipiul Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat care era inconştient a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa.
16:50
Marc Marquez (Ducati) a obţinut, duminică, cea de-a 11-a victorie a sezonului de MotoGP, la Marele Premiu din San Marino, relatează L'Equipe.
16:40
Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, relatează The Guardian.
16:40
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat cum un tânăr care nu a trăit în comunism poate fi nostalgic după perioada de dinainte de 1989. ”Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste”, a explicat el.
16:20
Justiţia sportivă din Brazilia a suspendat sancţiunea de 12 meciuri impusă la începutul lunii septembrie atacantului brazilian Bruno Henrique, vedeta echipei Flamengo, acuzat că ar fi favorizat persoane apropiate în pariuri online, a anunţat, sâmbătă, clubul carioca într-un comunicat.
16:10
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură rusească şi a explicat că într-un asemenea ordin pot fi trecute până la 400 de linkuri. El a adăugat că platformele de social-media nu te lasă să cauţi conţinut ilegal, iar aceasta reprezintă o problemă pentru autorităţi.
16:00
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio.
15:50
Ministerul Apărării a anunţat că o dronă dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16. Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloţii aveau autorizaţia de a doborî ţinta, dar au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.
15:30
Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu. Cum în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut, duminică, precizări pe această temă.
15:20
Circuitul de la Misano, care găzduieşte în acest weekend Marele Premiu al San Marino, va rămâne în calendarul MotoGP pentru mai mulţi ani. A fost oficializat un contract valabil până în 2031.
15:00
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.
15:00
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters.
14:40
De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, observă Reuters. Trump a fost primul oficial care a confirmat decesul victimei într-o ţară bulversată de împuşcarea lui Kirk şi primul care a anunţat că un suspect a fost arestat. El a comunicat data la care va avea loc înmormântarea lui Kirk şi a spus că va participa la aceasta.
14:20
Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut.
14:20
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:10
Atleta Andrea Mikloş s-a calificat, duminică, în semifinalele probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. În aceeaşi probă, la masculin, Mihai Dringo nu a trecut de serii.
13:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz.
13:10
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.
13:10
Pompierii spanioli au găsit duminică cadavrul unui bărbat sub ruinele unui bar din Madrid distrus de o explozie care s-a produs în ziua precedentă şi care a rănit 25 de persoane, dintre care două grav, relatează AFP.
13:10
Poliţiştii din Dolj au instituit o zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova după incidentul de sâmbătă în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au fost rănite. Astfel, au fost suplimentate forţele de ordine publică, investigaţii criminale şi de la Poliţia rutieră, iar în cartier acţionează patrule mixte care monitorizează zona permanent.
13:00
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.
13:00
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa CSM Satu Mare, în etapa a şasea a Ligii a II-a.
12:30
Atletul Jakob Ingebrigtsen a descris evoluţia sa ca fiind „îngrozitoare” după ce a suferit o eliminare şocantă în calificările la 1500 m masculin, la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo.
12:20
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implica, au fost răniţi.
12:20
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO.
12:10
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală. O asistentă medicală şi o altă femeie, care conducea celălalt vehicul implicat, au fost transportate la spital.
12:00
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite faţă de Patrie”, gradul IV, relatează agenţia TASS, care precizează că Medvedev devine astfel cavaler deplin al acestui ordin.