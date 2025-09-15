Ce înseamnă fondul de tip endowment UBB și cum va transforma universitatea

10:40

Informațiile din video sunt de folos celor care nu au sau nu mai au asigurare de sănătate la stat, celor care au asigurare, dar vor și alte servicii medicale, dar și celor care vor să se trateze în privat de boli cu diagnostice grave, cum ar fi cancerul. Există soluții de asigurare privată de sănătate […] The post Cum să îți asiguri sănătatea: soluții de finanțare pentru servicii de sănătate appeared first on ViaClujTV.