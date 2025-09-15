Ce înseamnă fondul de tip endowment UBB și cum va transforma universitatea
ViaCluj, 15 septembrie 2025 12:50
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) face un pas istoric în mediul academic românesc prin lansarea primului fond de tip endowment. Acest mecanism financiar strategic este conceput pentru a susține excelența universitară, cercetarea și inovația, garantând sustenabilitatea proiectelor academice pe termen lung. Ce este un fond de tip endowment UBB? Practică internațională consacrată în marile universități
• • •
Acum 30 minute
13:10
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 11-a din Superligă, iar derby-ul Clujului va fi ultimul din rundă. Meciul dintre „U" Cluj şi CFR Cluj se va disputa luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena. În sezonul trecut, „U" Cluj a câştigat trei derby-uri din patru cu CFR. Ultima
13:10
Asociația Aeroporturilor din România, fără David Ciceo după aproape trei decenii de activitate # ViaCluj
David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu" Cluj, își încheie mandatul la Asociația Aeroporturilor din România (AAR), după aproape trei decenii în care a contribuit decisiv la dezvoltarea și consolidarea acestei organizații. Fondată în urmă cu 27 de ani, la inițiativa sa, Asociația Aeroporturilor din România s-a transformat dintr-un proiect ambițios într-o voce
13:10
Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025 revine la Cluj-Napoca între 24 și 28 septembrie, transformând Piața Unirii în centrul culturii și literaturii contemporane. Ajuns la a XI-a ediție, evenimentul se desfășoară sub motto-ul „Construim viitorul prin cultură" și propune unul dintre cele mai ample programe de până acum. În cele cinci zile de festival, publicul
Acum o oră
13:00
Pe 15 septembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Democrației 2025, un eveniment instituit de Organizația Națiunilor Unite pentru a reaminti rolul esențial al valorilor democratice în întreaga lume. Această zi este celebrată anual, începând din 2008, la inițiativa Adunării Generale a ONU. Mesajul ONU pentru Ziua Internațională a Democrației 2025 În mesajul oficial, Secretarul General
13:00
Un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca a intervenit în urmă cu puțin timp la un accident rutier petrecut pe raza localității Vâlcele. La sosirea echipajelor, pompierii au găsit un autoturism avariat, însă, din fericire, nu au existat persoane încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă
12:50
12:50
Prima lună de toamnă este cea dedicată culesului viei. Multe sunt obiceiurile legate de culesul strugurilor și „facerea" vinului. Din vremuri de demult, bătrânii se apucau de culesul viei după ziua înălțării Sfintei Cruci, respectiv după 14 septembrie. De altfel, această dată reprezintă începutul sărbătorii Ostrovul Viilor sau Vinițel. Această ultimă denumire este și numele popular
Acum 2 ore
12:20
Programul de colectare selectivă a hainelor și materialelor textile „Hai, Na!", implementat la Cluj-Napoca, se dovedește un real succes. De la începutul acestui an, clujenii au depus în cele 40 de containere amplasate în cartiere peste 147 de tone de articole textile, o cantitate impresionantă. „Clujenii au adus în containerele amplasate în cartiere peste 147 de
12:10
Acum 4 ore
11:00
Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea pentru toata țara. Potrivit acestora, din după-amiaza zilei de duminică, 14 septembrie, vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Precipitațiile vor fi la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile
Acum 24 ore
14:30
Serviciul de telemedicină pediatrică Peditel care oferă sfaturi medicale gratuite părinților, a asistat, în ultimele trei luni, peste 24.000 de copii. Află din emisiune unul dintre cele mai emoționate momente, când un medic a reușit să salveze, la telefon, nu doar viața și sănătatea unul copil, ci și a mamei (întreaga poveste la minutul 16:34).
Ieri
11:20
CJ Cluj investește peste 33 de milioane de lei în modernizarea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a aprobat, cu unanimitate de voturi (33 pentru), actualizarea costurilor proiectului de revitalizare și extindere a Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia", cunoscut și ca Muzeul Satului din Pădurea Hoia. Valoarea totală a investiției se ridică la 33,73 milioane de lei, TVA inclus. Din această sumă, aproximativ 4 milioane de lei vor fi
10:10
Cerința specială a lui Islam Slimani la pentru a veni la CFR Cluj – Ce salariu va avea noul jucător din Gruia # ViaCluj
CFR Cluj a continuat seria loviturilor spectaculoase și l-a prezentat oficial pe Islam Slimani (37 de ani). Golgheterul all-time al naționalei Algeriei a sosit în Gruia liber de contract. Chiar dacă are un CV excelent, în care se regăsesc echipe precum Newcastle, Leicester, Monaco, Sporting și Lyon, Slimani nu va avea nici pe departe un salariu "faraonic"
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Louis Munteanu (23 de ani) a rămas la CFR Cluj, deși s-a vorbit despre interesul mai multor formații importante pentru el în perioada de mercato din vară. Internaționalul român a fost pe lista celor de la Rennes, Lille, Valencia și Sevilla, însă prețul solicitat de Ioan Varga, 18 milioane de euro, plus procente dintr-un eventual
12 septembrie 2025
15:30
Iubitorii muzicii disco, eurodance și pop sunt invitați să asculte LIVE artiști de renume internațional care vor urca pe scena DISCOTECII '80-'90. Este conceptul care transformă Clujul în inima muzicii retro, într-un weekend unic în an, dedicat publicului din întreaga țară. Află mai multe în materialul de mai jos: Călătoria în
14:30
Primark, retailerul internațional de modă, a deschis astăzi primul magazin din regiunea de nord-vest a țării, în centrul comercial VIVO! Cluj-Napoca, în urma unei investiții de 11 milioane euro. Cu o suprafață de vânzare de 3.700 mp, desfășurată pe două niveluri, noul magazin oferă clienților din Transilvania experiența de cumpărături pentru care Primark este recunoscut în
14:10
Pe 13 septembrie, între orele 08:45 și 17:30, Sala Sporturilor „Horia Demian" din Cluj-Napoca va găzdui Campionatul Național de Para Tenis de Masă – ediția 2025, competiția de referință a sportului paralimpic românesc în această disciplină. Ora ceremoniei de deschidere este 13:30. Organizat de Comitetul Național Paralimpic, în parteneriat cu Federația Română de Tenis de
14:00
Etapa a 9-a din Superligă începe cu un meci tare, și anume cel dintre Universitatea Cluj și Rapid București, echipele de pe locurile 8 și 2 în întrecerea internă. U Cluj primește vizita echipei Rapid București, vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00, în meciul care deschide etapa. În sezonul trecut, clujenii i-au învins în trei dintre cele
13:50
Medicul anatomopatolog Ștefan Claudiu Mirescu a vorbit la Doctor online despre care este, de fapt, rolul acestei specialități în traseul pacientului cu suspiciune de cancer, dar și ce ar trebui să înțeleagă publicul larg despre rolul al anatomopatologului, dincolo de "analiza la microscop". Ce afli dacă te uiți la emisiune: Ce informații esențiale oferiți medicului
13:20
Peste 1.000 de profesori, părinți, elevi și studenți au participat la un miting de protest, organizat în Piața Unirii din Cluj. Ei au cerut abrogarea măsurilor de austeritate care vizează educația, precum și demisia ministrului Educației, Daniel David. Protestul de la Cluj a fost organizat de sindicatele din învățământul preuniversitar clujean, cărora li s-au alăturat
13:00
Pe 19 septembrie 2025, Cluj-Napoca devine centrul cinematografiei românești odată cu ediția a 16-a a Nopții Albe a Filmului Românesc, eveniment dedicat exclusiv producțiilor autohtone. Timp de o seară specială, pe marele ecran al Cinema Victoria vor rula trei filme-eveniment, unele prezentate în premieră: „Tata" (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc) – de la ora 17:00,
12:00
Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu" pune la dispoziție un nou program de masterat. Este vorba despre Medicina stilului de viață, o disciplină de sănătate publică, o ramură a medicinei care utilizează intervenții privind stilul de viață pentru prevenirea, tratarea și inversarea bolilor cronice pe parcursul vieții. Noul program este unul modern, bazat
12:00
Măsurile de austeritate introduse recent de Guvernul României reprezintă o povară pentru populație și au generat nemulțumiri sociale, însă deciziile au împiedicat un scenariu mult mai grav: intrarea țării într-o criză de finanțare a datoriei publice. Concluzia aparține economiștilor de la Romanian Economic Monitor (RoEM) UBB-FSEGA, un proiect de cercetare al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
11:10
O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul României – Era pe o listă suplimentară a partidului AUR # ViaCluj
Un incident neobișnuit a avut loc în dimineața de vineri, 12 septembrie, la Parlamentul României. O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în instituție. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădirea Parlamentului având asupra sa nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare. Conform surselor,
11:00
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de vineri, 12 septembrie, în jurul orei 07:00, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc. A rezultat o singură victimă, un biciclist accidentat. „În momentul în care echipajele noastre au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, fiind
10:10
Securitatea cibernetică devine obligatorie în România: Ce se schimbă pentru firme și instituții prin Directiva NIS2 # ViaCluj
Într-un context tot mai vulnerabil în fața amenințărilor cibernetice, Uniunea Europeană a adoptat Directiva NIS2, un set de reglementări stricte menite să creeze un standard ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice în toate statele membre. Și România este obligată să implementeze noile cerințe prin OUG 155/2024, ce vizează în mod direct companiile din
11 septembrie 2025
16:40
Avem vești bune! Lansăm prima ediție a noii emisiuni Business de Familie – o serie de conversații dedicate celor care cred că Familia, Avere și Afacerea sunt trei sisteme care se împletesc și se influențează reciproc. "Debutăm cu un episod special: eu sunt cea intervievată. Voi povesti din experiența mea de consultant în business de
16:30
Candidații entry level și muncitorii calificați sunt cei mai căutați în acest moment de angajatori # ViaCluj
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață în ultima lună și, dintre acestea, aproximativ 7.500 au fost postate de la începutul lunii septembrie. În această perioadă, angajatorii caută cu preponderență candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise
16:00
Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion: Peste 100 de designeri români și străini # ViaCluj
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion – Powered by Banca Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 11-14 septembrie 2025. Festivalul este parte a unui ciclu de gale dedicate prezentării, promovării și premierii excelenței în domeniul industriei textile și vestimentare și amplificării vizibilității designerilor. Accesul la festival este liber,
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 11 septembrie 2025, o atenționare Cod galben de ploi abundente și instabilitate atmosferică, valabilă până vineri noaptea, în opt județe din vestul și nord-vestul țării. Conform prognozei meteo, sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj și Satu Mare, unde se vor acumula cantități de
11:50
UBB și Administrația Națională a Penitenciarelor, protocol de colaborare pentru formare profesională # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și Administrația Națională a Penitenc
11:50
Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un ordin care ar putea adăuga 35 de medicamente noi pe lista compensatelor, măsură ce face parte dintr-un amplu proces de reformă a sistemului medical din România. Potrivit ministrului Sănătății, această decizie are rolul de a le oferi pacienților acces la tratamente moderne pentru afecțiuni grave, nu doar […] The post Ministerul Sănătății anunță includerea a 35 de medicamente moderne pe lista compensatelor appeared first on ViaClujTV.
11:40
Clujenii sunt invitați să participe sâmbătă, 13 septembrie 2025, la Ziua Pompierilor din România, un eveniment organizat în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, între orele 10:00 și 18:00. Programul include numeroase activități interactive și educative pentru toate vârstele: Ateliere pentru copii, unde cei mici învață prin joacă despre siguranță și prevenție; Prezentarea autospecialelor și a tehnicii […] The post Ziua Pompierilor este sărbătorită la Cluj-Napoca în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” appeared first on ViaClujTV.
11:30
Neurochirurgi de renume mondial vin la Cluj pentru Congresul Societății Române de Neurochirurgie – ediția a 50-a # ViaCluj
Peste 350 de specialiști români și internaționali participă, între 17 și 20 septembrie 2025, la Congresul Societății Române de Neurochirurgie, organizat la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Evenimentul aniversar, aflat la cea de-a 50-a ediție, are tema „Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor” și reunește experți din SUA, America de Sud, Asia și […] The post Neurochirurgi de renume mondial vin la Cluj pentru Congresul Societății Române de Neurochirurgie – ediția a 50-a appeared first on ViaClujTV.
11:30
Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în această dimineață, în jurul orei 05:30, la un accident rutier produs pe strada Oașului din Cluj-Napoca. La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au găsit un autotren avariat, ieșit în afara carosabilului. Impactul a afectat și două autoturisme parcate, precum și un stâlp de […] The post Accident rutier pe strada Oașului: un bărbat a fost transportat la spital appeared first on ViaClujTV.
11:20
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a recomandat antreprenorilor români să folosească forța de muncă din penitenciare și a vorbit despre avantajele acestui lucru. El a mai declarat la Cluj că trebuie luate măsuri pentru a reduce numărul de dosare care se prescriu. Ministrul a vorbit despre posibilele soluții pentru reducerea termenelor de judecată și a încărcăturii […] The post Ce avantaje au agenții economici dacă angajează deținuți appeared first on ViaClujTV.
10:40
Informațiile din video sunt de folos celor care nu au sau nu mai au asigurare de sănătate la stat, celor care au asigurare, dar vor și alte servicii medicale, dar și celor care vor să se trateze în privat de boli cu diagnostice grave, cum ar fi cancerul. Există soluții de asigurare privată de sănătate […] The post Cum să îți asiguri sănătatea: soluții de finanțare pentru servicii de sănătate appeared first on ViaClujTV.
10 septembrie 2025
19:50
La Cluj, există modele de succes pentru copiii instituționalizați. Există, de exemplu, centre care sunt create de bisericile creștine. Așa ar fi Casa Maicii Domnului, creată de prima congregație călugărească românească din Biserica Catolică: Congregația Surorilor Maicii Domnului. Unele dintre fetele îngrijite la Cluj au ajuns olimpice naționale la diferite materii școlare. Ele sunt educate […] The post Cine sunt Surorile Maicii Domnului care au grijă de orfanii Clujului appeared first on ViaClujTV.
15:50
Din 1 octombrie, compania aeriană AnimaWings crește frecvența zborurilor de pe Aeroportul Cluj, pe ruta Cluj-București, de la 9 la 14 zboruri pe săptămână. Mai mult, pentru cei care vor să călătorească în weekend, AnimaWings pune la dispoziție 3 zboruri în ziua de vineri. Mai mult, din 16 octombrie, clujenii vor avea zboruri directe spre […] The post AnimaWings: 14 zboruri pe săptămână pe ruta Cluj – București appeared first on ViaClujTV.
15:30
Lucrări de îmbunătățire pe unul dintre cele mai pitorești drumuri montane din județul Cluj # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 108C, mai exact pe sectorul de drum Răchițele – Doda Pilii, unul dintre cele mai spectaculoase sectoare de drum situate în zona de munte a județului. Potrivit reprezentanților forului administrativ județean, lucrările au drept scop îmbunătățirea infrastructurii […] The post Lucrări de îmbunătățire pe unul dintre cele mai pitorești drumuri montane din județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
15:10
Premieră la Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca: „Dracula. Despre cum am devenit monstru” # ViaCluj
O producție vizuală cu păpuși pentru copii va avea premiera la Teatrul de Păpuși „Puck” vineri, 12 septembrie, de la ora 17:00. Este vorba de „Dracula. Despre cum am devenit monstru”, un spectacol despre diversitate și integrare conceput și regizat de Dimitros Stamou și Demy Papada (Merlin Puppet Theatre, Berlin). Publicul clujean este invitat și […] The post Premieră la Teatrul de Păpuși „Puck” Cluj-Napoca: „Dracula. Despre cum am devenit monstru” appeared first on ViaClujTV.
14:10
Trasee turistice și de escaladă refăcute de către salvamontiștii clujeni: Circuitul Cetatea Lita, Moara de Pădure-Plopi # ViaCluj
Două trasee turistice din zona Băișoara – Valea Ierii precum și o zonă extrem de îndrăgită de sportivii care practică escalada au intrat în procese de reamenajare. Lucrările sunt coordonate de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj. Traseele turistice și de escaladă refăcute sunt: • Circuitul Cetatea Lita – punct galben Traseul de tip circuit […] The post Trasee turistice și de escaladă refăcute de către salvamontiștii clujeni: Circuitul Cetatea Lita, Moara de Pădure-Plopi appeared first on ViaClujTV.
13:30
Festivalul Internațional de Teatru Transilvania are loc în perioada 25-28 septembrie la Cluj-Napoca # ViaCluj
Festivalul Internațional de Teatru Transilvania revine la Cluj cu cea de-a doua ediție. Este vorba de o inițiativă ce dorește să transforme Cluj-Napoca într-un adevărat hub creativ, să aducă un suflu proaspăt scenei artistice clujene și să reunească toate categoriile de public, de la copii și iubitori de teatru până la critici, academicieni și personalități […] The post Festivalul Internațional de Teatru Transilvania are loc în perioada 25-28 septembrie la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:20
Peste 100 de persoane, reprezentanți ai mai multor sindicate locale, au organizat miercuri un protest la Cluj-Napoca împotriva reformelor Guvernului Bolojan. Manifestația a avut loc în fața sediilor PSD și PNL, partide aflate la guvernare. Protestul, coordonat de Cartel Alfa Cluj, a reunit membri din patru confederații sindicale din județ (CNS „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, CSDR […] The post Protest împotriva reformelor Guvernului Bolojan: peste 100 de sindicaliști în stradă appeared first on ViaClujTV.
12:50
Noutățile Young ARTA, programul de educație cinematografică și filme pentru copii, părinți și profesori # ViaCluj
În această toamnă, Young ARTA aduce la Cinema ARTA din Cluj-Napoca un program complex de educație prin film, dedicat copiilor, părinților și cadrelor didactice. Inițiat de Cinema ARTA și gândit ca un demers permanent, Young ARTA oferă publicului tânăr – și nu doar lui – contexte constante de întâlnire cu filmul, ca formă de exprimare […] The post Noutățile Young ARTA, programul de educație cinematografică și filme pentru copii, părinți și profesori appeared first on ViaClujTV.
12:10
În ultimii ani, județul Cluj s-a situat pe primul loc în România la Evaluarea Națională, Bacalaureat, Titularizare și alte forme de examinări și competiții destinate elevilor și profesorilor. Mai mult, actualul ministru al Educației, Daniel David, este reprezentantul Clujului. În județ, de trei ani, nu mai există nici măcar o școală cu toaleta în fundul […] The post Cu ce probleme a început anul școlar în județul Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:20
Concursurile de tracțiune cabalină, interzise la Cluj după ce armăsarul Falko a murit de epuizare # ViaCluj
Prefectura Cluj a anunțat că în județul Cluj s-a luat decizia interzicerii concursurilor de tracțiune cabalină. Măsura a fost luată pentru a preveni riscurile la adresa sănătății și bunăstării animalelor. În luna mai a acestui an, la Concursul Internațional de tracțiune cai din în localitatea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, Falko, un superb armăsar din Slovacia, câștigător […] The post Concursurile de tracțiune cabalină, interzise la Cluj după ce armăsarul Falko a murit de epuizare appeared first on ViaClujTV.
11:00
Trei autoturisme implicate într-un accident grav la Ciurila – Victimă cu multiple traumatisme, extrasă dintre fiare # ViaCluj
Salvatorii din Turda au intervenit în seara de marți, 9 septembrie, la un accident rutier petrecut pe raza comunei Ciurila. În accident au fost implicate trei autoturisme și au rezultat trei victime. ”Forțele noastre au găsit la fața locului trei autoturisme avariate, iar în interiorul unuia dintre acestea se afla încarcerat un bărbat. Pompierii l-au […] The post Trei autoturisme implicate într-un accident grav la Ciurila – Victimă cu multiple traumatisme, extrasă dintre fiare appeared first on ViaClujTV.
9 septembrie 2025
15:50
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: Rusia vrea să întoarcă Republica Moldova împotriva Europei # ViaCluj
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Parlamentului European la Strasbourg, marți, 9 septembrie, cu axare pe amenințările la adresa „democrațiilor noastre”. În discursul său în fața eurodeputaților, președinta Sandu a declarat că viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî „dacă […] The post Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: Rusia vrea să întoarcă Republica Moldova împotriva Europei appeared first on ViaClujTV.
15:20
CTP Cluj propune noi tipuri de bilete și abonamente – Bilet de 4 lei, valabil 90 de minute pe toate liniile # ViaCluj
Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca propune noutăți în grila tarifară, cum ar fi biletul de 4 lei, valabil 90 de minute, cu posibilitatea de a schimba liber între toate mijloacele de transport: autobuze, troleibuze și tramvaie. Numărul titlurilor de călătorie scade de la 26 la 15, iar clujenii ar avea la dispoziție abonamente mai […] The post CTP Cluj propune noi tipuri de bilete și abonamente – Bilet de 4 lei, valabil 90 de minute pe toate liniile appeared first on ViaClujTV.
