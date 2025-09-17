Primul laborator de cristalizare a proteinelor din România, funcțional la UBB Cluj-Napoca

16:40

Avem vești bune! Lansăm prima ediție a noii emisiuni Business de Familie – o serie de conversații dedicate celor care cred că Familia, Avere și Afacerea sunt trei sisteme care se împletesc și se influențează reciproc. ”Debutăm cu un episod special: eu sunt cea intervievată. Voi povesti din experiența mea de consultant în business de […] The post De ce ne-am apucat de Business de Familie appeared first on ViaClujTV.