Primul laborator de cristalizare a proteinelor din România, funcțional la UBB Cluj-Napoca
ViaCluj, 17 septembrie 2025 12:50
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Centrul de Cercetare Enzimiologie și Biocataliză Aplicată din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează o premieră națională prin înființarea primului laborator de cristalizare a proteinelor din România. Proiectul ce are ca obiectiv explorarea interacțiunilor proteină-proteină din bacterii în vederea dezvoltării unor noi antibiotice. Noul laborator este dotat […] The post Primul laborator de cristalizare a proteinelor din România, funcțional la UBB Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 10 minute
13:00
USAMV Cluj-Napoca organizează cea de-a patra ediție Vinea Apoldia Maior Fest: bucate tradiționale, vinuri și muzică live # ViaCluj
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca va organiza, în 27 septembrie 2025, la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a Vinea Apoldia Maior Fest, un eveniment care va reuni, ca în fiecare an, muzica de calitate cu vinurile parfumate și cu mâncarea tradițională delicioasă, într-un decor unic. Va fi o […] The post USAMV Cluj-Napoca organizează cea de-a patra ediție Vinea Apoldia Maior Fest: bucate tradiționale, vinuri și muzică live appeared first on ViaClujTV.
Acum 30 minute
12:50
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Centrul de Cercetare Enzimiologie și Biocataliză Aplicată din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează o premieră națională prin înființarea primului laborator de cristalizare a proteinelor din România. Proiectul ce are ca obiectiv explorarea interacțiunilor proteină-proteină din bacterii în vederea dezvoltării unor noi antibiotice. Noul laborator este dotat […] The post Primul laborator de cristalizare a proteinelor din România, funcțional la UBB Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Acum o oră
12:30
Consiliul Județean Cluj a început lucrările de asfaltare a drumului comunal DC 177 Câțcău–Vad, un tronson recent preluat în administrare. Proiectul vizează modernizarea unui sector esențial pentru locuitorii din zonă, dar și pentru șoferii care caută rute alternative între Baia Mare și Cluj-Napoca. Pe sectorul DN 1C Câțcău – Vad (DJ 109E) se toarnă în […] The post Consiliul Județean Cluj asfaltează drumul comunal DC 177 Câțcău–Vad appeared first on ViaClujTV.
12:30
O nouă scumpire a carburanților are loc pe 17 septembrie 2025, a treia creștere consecutivă a prețurilor în această lună. Este foarte probabil ca această majorare să fie aplicată treptat și în alte stații din rețelele de distribuție din România. În dimineața zilei de miercuri, prețul benzinei standard era de 7,55 lei/litru, iar cel al […] The post Carburanții se scumpesc din nou pe 17 septembrie 2025 appeared first on ViaClujTV.
12:20
Pe 24 septembrie 2025, de la ora 18:00, curtea interioară a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca va găzdui concertul „Muzica Vindecă”, un eveniment emoționant susținut de Orchestra New Hope, una dintre cele mai apreciate orchestre de tineret din România, sub bagheta dirijorului Octavian Lup. Organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul […] The post „Muzica Vindecă” – concert caritabil la Institutul Oncologic Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:20
Evelin Fink și Tudor Halațiu au câștigat trofeul „Moda Cum Laude” la Transilvania Fashion Festival 2025 # ViaCluj
Designerii Evelin Fink (Ungaria) și Tudor Halațiu (România) au fost distinși cu prestigiosul trofeu „Moda Cum Laude” la ediția 2025 a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion – Powered by Banca Transilvania, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 11-14 septembrie 2025. Ajuns la cea de-a cincea ediție, Transilvania Fashion Festival (FTF) a reunit în acest an […] The post Evelin Fink și Tudor Halațiu au câștigat trofeul „Moda Cum Laude” la Transilvania Fashion Festival 2025 appeared first on ViaClujTV.
12:10
Adaptare inteligentă într-un climat economic instabil: Cum răspunde PFG Finance provocărilor actuale din România # ViaCluj
Economia României traversează o perioadă de incertitudine marcată de creșteri de taxe, tăieri bugetare și o presiune accentuată asupra veniturilor populației. În timp ce măsurile de austeritate implementate de autorități au încercat să tempereze un deficit bugetar acumulat în ani de politici ineficiente, efectele lor s-au resimțit rapid în activitatea economică a mediului privat. Cu […] The post Adaptare inteligentă într-un climat economic instabil: Cum răspunde PFG Finance provocărilor actuale din România appeared first on ViaClujTV.
Acum 2 ore
11:10
Incendiu pe 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au finalizat miercuri dimineața o intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie situată pe strada Mică din comuna Apahida. Incendiul s-a manifestat generalizat la o magazie și la trei adăposturi unde erau adăpostiți mai mulți porci. Din nefericire, un porc nu a mai putut fi salvat, iar alți […] The post Incendiu pe 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări appeared first on ViaClujTV.
Acum 4 ore
11:00
Incendiu de 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au finalizat miercuri dimineața o intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie situată pe strada Mică din comuna Apahida. Incendiul s-a manifestat generalizat la o magazie și la trei adăposturi unde erau adăpostiți mai mulți porci. Din nefericire, un porc nu a mai putut fi salvat, iar alți […] The post Incendiu de 60 de metri pătrați într-o gospodărie din Apahida – Un porc a fost ucis de flăcări appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
16:10
Start înscrieri la Com’ON Cluj-Napoca 2025: Bugetare participativă pentru tinerii clujeni cu idei pentru comunitate # ViaCluj
O nouă ediție a programului de bugetare participativă Com’ON Cluj-Napoca invită tinerii clujeni să își facă vocea auzită, prin idei inovatoare și de impact pentru oraș. Ediția din acest an vine cu mesajul „Com’ON Be Loud” – un îndemn pentru tineri să vorbească deschis, cu încredere și curaj despre ideile lor. Tinerii cu vârste între […] The post Start înscrieri la Com’ON Cluj-Napoca 2025: Bugetare participativă pentru tinerii clujeni cu idei pentru comunitate appeared first on ViaClujTV.
16:00
Asociația Niște Oameni lansează un call for projects deschis timp de o lună de acum înainte, respectiv între 15 septembrie și 15 octombrie 2025. Proiectele alese vor fi propuse donatorilor în ediția cu numărul 15 a Sferei Donatorilor din Transilvania, eveniment care va avea loc în 4 decembrie, cu scopul de a pune în discuție […] The post Asociația Niște Oameni caută proiecte care să facă bine oamenilor prin tehnologie appeared first on ViaClujTV.
14:40
Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj, singurul de acest tip din România și Europa de Sud-Est, nu a fost inclus în programele de finanțare PNRR sau europene. În prezent, institutul funcționează în mansarda Palatului „nou”, o clădire istorică construită în 1900, cu un acoperiș deteriorat, situată deasupra blocului operator recent renovat. Institutul Clinic de […] The post Susține Institutul de Urologie și Transplant Renal: Viață, sănătate și un acoperiș sigur appeared first on ViaClujTV.
14:10
Jazz in the Park Competition: Clujenii votează live cele 14 trupe finaliste ce concertează în Parcul Central # ViaCluj
Mai sunt câteva zile până la Jazz in the Park Competition, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de profil din Estul Europei. 14 trupe finaliste din 10 țări, dintre care și România, alese dintr-un număr record de 308 înscrieri din 50 de țări, vor concura între 19–21 septembrie în Parcul Central din Cluj-Napoca, pentru premii […] The post Jazz in the Park Competition: Clujenii votează live cele 14 trupe finaliste ce concertează în Parcul Central appeared first on ViaClujTV.
Ieri
11:20
Asociația eLiberare, cu sprijinul Fundației Dacia pentru România, lansează proiectul „Restart – Integrare pe Piața Muncii pentru Supraviețuitorii Traficului de Persoane”, o inițiativă care facilitează drumul spre autonomie al persoanelor afectate de exploatare. Proiectul, parte din campania națională „România se mișcă”, va fi derulat în București între toamna 2025 și vara 2026 și oferă sprijin […] The post Restart: Integrare profesională pentru supraviețuitorii traficului de persoane în România appeared first on ViaClujTV.
11:10
Palatul Brukenthal din Avrig pune la dispoziția mirilor oferte speciale pentru organizarea nunții în anul 2026. În lunile septembrie și octombrie, pentru zilele de vineri și duminică, cei care aleg această locație beneficiază de 10% reducere la meniu și de pachetul I de băuturi gratuit. Rezervările pentru nunți 2026 la Palatul Brukenthal Avrig se fac […] The post Oferte speciale pentru nuntă la Palatul Brukenthal din Avrig – 10% reducere meniu appeared first on ViaClujTV.
10:40
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 20 septembrie 2025, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității și în preajma Zilei Europene Fără Mașini, cea de-a 186-a ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC186). Startul va avea loc la ora 10:00, din Piața Unirii. Evenimentul este deschis tuturor locuitorilor din zona metropolitană Cluj care dețin o bicicletă […] The post Marșul Bicicliștilor Clujeni, ediția 186: apel pentru mobilitate urbană durabilă appeared first on ViaClujTV.
10:30
UMF Cluj primește finanțare europeană de 58 milioane lei pentru dezvoltarea cercetării doctorale și postdoctorale # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a obținut o finanțare europeană de 58 milioane de lei, destinată dezvoltării pregătirii doctorale și postdoctorale. Proiectul, intitulat „Consolidarea capacității UMF «Iuliu Hațieganu» de formare a studenților doctoranzi și postdoctoranzi prin dezvoltarea de programe de cercetare și perfecționare medicală continuă”, este finanțat în cadrul Programului Sănătate […] The post UMF Cluj primește finanțare europeană de 58 milioane lei pentru dezvoltarea cercetării doctorale și postdoctorale appeared first on ViaClujTV.
10:30
La Cluj-Napoca a fost inaugurat primul sistem de echitație adaptată din România. Evenimentul a încheiat ediția a cincea a proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”. La activități au participat 700 de beneficiari, dublu față de anul trecut. Sistemul de echitație adaptată este destinat persoanelor cu dizabilități, în special celor locomotorii. Inaugurarea a avut […] The post Cluj-Napoca, pionier în incluziune: echitație adaptată pentru persoanele cu dizabilități appeared first on ViaClujTV.
15 septembrie 2025
14:50
Comuna Florești, județul Cluj, devine prima localitate din România care implementează un sistem de supraveghere video inteligent bazat pe inteligență artificială. Noul proiect presupune instalarea unor camere performante, capabile nu doar să înregistreze imaginile, ci și să detecteze în timp real diverse abateri, pe care le raportează direct autorităților locale. Cum funcționează supravegherea inteligentă din […] The post Sistem inteligent de supraveghere implementat în comuna Florești appeared first on ViaClujTV.
14:40
Zilele Recoltei 2025: Află când are loc și ce poți găsi la cea mai mare piață în aer liber pentru clujeni # ViaCluj
Sărbătoarea toamnei care reunește aproximativ 120 de fermieri și mici întreprinzători locali la Cluj-Napoca va avea loc în perioada 19 – 21 septembrie pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian. Este vorba despre cea de-a XIII-a ediție a Zilelor Recoltei, organizată de Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, un eveniment de […] The post Zilele Recoltei 2025: Află când are loc și ce poți găsi la cea mai mare piață în aer liber pentru clujeni appeared first on ViaClujTV.
14:00
Accident petrecut în localitatea Căianu-Vamă – Două persoane au fost transportate la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în dimineața de luni, 15 septembrie, la un accident rutier petrecut pe raza localității Căianu-Vamă, comuna Căianu. În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate. O femeie de aproximativ 40 de ani și un bărbat de aproximativ 25 de ani au fost transportați […] The post Accident petrecut în localitatea Căianu-Vamă – Două persoane au fost transportate la spital appeared first on ViaClujTV.
13:40
Proiectul „Consolidarea capacității UMF «Iuliu Hațieganu» de formare a studenților doctoranzi și post-doctoranzi prin dezvoltarea de programe de cercetare și perfecționare medicală continuă” a primit 58 de milioane de lei finanțare. Printre obiective se numără creșterea calității cercetării medicale și a numărului de teze de doctorat finalizate, precum și stimularea producției științifice. Proiectul este derulat […] The post Finanțare de 58 de milioane de lei pentru cercetătorii medicali de la UMF Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:10
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 11-a din Superligă, iar derby-ul Clujului va fi ultimul din rundă. Meciul dintre „U” Cluj şi CFR Cluj se va disputa luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena. În sezonul trecut, „U” Cluj a câştigat trei derby-uri din patru cu CFR. Ultima […] The post Când are loc derby-ul Clujului: CFR – „U” Cluj în Superligă appeared first on ViaClujTV.
13:10
Asociația Aeroporturilor din România, fără David Ciceo după aproape trei decenii de activitate # ViaCluj
David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, își încheie mandatul la Asociația Aeroporturilor din România (AAR), după aproape trei decenii în care a contribuit decisiv la dezvoltarea și consolidarea acestei organizații. Fondată în urmă cu 27 de ani, la inițiativa sa, Asociația Aeroporturilor din România s-a transformat dintr-un proiect ambițios într-o voce […] The post Asociația Aeroporturilor din România, fără David Ciceo după aproape trei decenii de activitate appeared first on ViaClujTV.
13:10
Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025 revine la Cluj-Napoca între 24 și 28 septembrie, transformând Piața Unirii în centrul culturii și literaturii contemporane. Ajuns la a XI-a ediție, evenimentul se desfășoară sub motto-ul „Construim viitorul prin cultură” și propune unul dintre cele mai ample programe de până acum. În cele cinci zile de festival, publicul […] The post Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025 – Program, invitați și evenimente appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Pe 15 septembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Democrației 2025, un eveniment instituit de Organizația Națiunilor Unite pentru a reaminti rolul esențial al valorilor democratice în întreaga lume. Această zi este celebrată anual, începând din 2008, la inițiativa Adunării Generale a ONU. Mesajul ONU pentru Ziua Internațională a Democrației 2025 În mesajul oficial, Secretarul General […] The post 15 septembrie: Ziua Internațională a Democrației appeared first on ViaClujTV.
13:00
Un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca a intervenit în urmă cu puțin timp la un accident rutier petrecut pe raza localității Vâlcele. La sosirea echipajelor, pompierii au găsit un autoturism avariat, însă, din fericire, nu au existat persoane încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă […] The post Intervenție la accident rutier în Vâlcele – un bărbat evaluat medical appeared first on ViaClujTV.
12:50
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) face un pas istoric în mediul academic românesc prin lansarea primului fond de tip endowment. Acest mecanism financiar strategic este conceput pentru a susține excelența universitară, cercetarea și inovația, garantând sustenabilitatea proiectelor academice pe termen lung. Ce este un fond de tip endowment UBB? Practică internațională consacrată în marile universități […] The post Ce înseamnă fondul de tip endowment UBB și cum va transforma universitatea appeared first on ViaClujTV.
12:50
Prima lună de toamnă este cea dedicată culesului viei. Multe sunt obiceiurile legate de culesul strugurilor și „facerea” vinului. Din vremuri de demult, bătrânii se apucau de culesul viei după ziua înălțării Sfintei Cruci, respectiv după 14 septembrie. De altfel, această dată reprezintă începutul sărbătorii Ostrovul Viilor sau Vinițel. Această ultimă denumire este și numele popular […] The post Culesul viei – Tradiții și obiceiuri în prima lună de toamnă appeared first on ViaClujTV.
12:20
Programul de colectare selectivă a hainelor și materialelor textile „Hai, Na!”, implementat la Cluj-Napoca, se dovedește un real succes. De la începutul acestui an, clujenii au depus în cele 40 de containere amplasate în cartiere peste 147 de tone de articole textile, o cantitate impresionantă. „Clujenii au adus în containerele amplasate în cartiere peste 147 de […] The post Peste 147 de tone de haine pentru reciclare au fost colectate la Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:10
Programul de colectare selectivă a hainelor și materialelor textile „Hai, Na!”, implementat la Cluj-Napoca, se dovedește un real succes. De la începutul acestui an, clujenii au depus în cele 40 de containere amplasate în cartiere peste 147 de tone de articole textile, o cantitate impresionantă. „Clujenii au adus în containerele amplasate în cartiere peste 147 de […] The post Peste 147 de tone de haine și textile pentru reciclare au fost colectate la Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:00
Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea pentru toata țara. Potrivit acestora, din după-amiaza zilei de duminică, 14 septembrie, vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Precipitațiile vor fi la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile […] The post Avertizare meteo de averse în toată țara – Până când e valabilă appeared first on ViaClujTV.
14 septembrie 2025
14:30
Serviciul de telemedicină pediatrică Peditel care oferă sfaturi medicale gratuite părinților, a asistat, în ultimele trei luni, peste 24.000 de copii. Află din emisiune unul dintre cele mai emoționate momente, când un medic a reușit să salveze, la telefon, nu doar viața și sănătatea unul copil, ci și a mamei (întreaga poveste la minutul 16:34). […] The post Cum a salvat un medic Peditel mai mult decât viața unui copil appeared first on ViaClujTV.
11:20
CJ Cluj investește peste 33 de milioane de lei în modernizarea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a aprobat, cu unanimitate de voturi (33 pentru), actualizarea costurilor proiectului de revitalizare și extindere a Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia”, cunoscut și ca Muzeul Satului din Pădurea Hoia. Valoarea totală a investiției se ridică la 33,73 milioane de lei, TVA inclus. Din această sumă, aproximativ 4 milioane de lei vor fi […] The post CJ Cluj investește peste 33 de milioane de lei în modernizarea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia appeared first on ViaClujTV.
10:10
Cerința specială a lui Islam Slimani la pentru a veni la CFR Cluj – Ce salariu va avea noul jucător din Gruia # ViaCluj
CFR Cluj a continuat seria loviturilor spectaculoase și l-a prezentat oficial pe Islam Slimani (37 de ani). Golgheterul all-time al naționalei Algeriei a sosit în Gruia liber de contract. Chiar dacă are un CV excelent, în care se regăsesc echipe precum Newcastle, Leicester, Monaco, Sporting și Lyon, Slimani nu va avea nici pe departe un salariu ”faraonic” […] The post Cerința specială a lui Islam Slimani la pentru a veni la CFR Cluj – Ce salariu va avea noul jucător din Gruia appeared first on ViaClujTV.
13 septembrie 2025
10:00
Louis Munteanu (23 de ani) a rămas la CFR Cluj, deși s-a vorbit despre interesul mai multor formații importante pentru el în perioada de mercato din vară. Internaționalul român a fost pe lista celor de la Rennes, Lille, Valencia și Sevilla, însă prețul solicitat de Ioan Varga, 18 milioane de euro, plus procente dintr-un eventual […] The post Ofertă de 8 milioane de euro pentru Louis Munteanu de la o campioană din Europa appeared first on ViaClujTV.
12 septembrie 2025
15:30
Iubitorii muzicii disco, eurodance și pop sunt invitați să asculte LIVE artiști de renume internațional care vor urca pe scena DISCOTECII ‘80-’90. Este conceptul care transformă Clujul în inima muzicii retro, într-un weekend unic în an, dedicat nostalgiei și distracției, adresat publicului din întreaga țară. Află mai multe în materialul de mai jos: Călătoria în […] The post DISCOTECA ‘80-’90: weekend retro cu artiști de renume la Cluj appeared first on ViaClujTV.
14:30
Primark, retailerul internațional de modă, a deschis astăzi primul magazin din regiunea de nord-vest a țării, în centrul comercial VIVO! Cluj-Napoca, în urma unei investiții de 11 milioane euro. Cu o suprafață de vânzare de 3.700 mp, desfășurată pe două niveluri, noul magazin oferă clienților din Transilvania experiența de cumpărături pentru care Primark este recunoscut în […] The post Primark a deschis primul magazin din Transilvania la Cluj – Vezi cum arată appeared first on ViaClujTV.
14:10
Pe 13 septembrie, între orele 08:45 și 17:30, Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca va găzdui Campionatul Național de Para Tenis de Masă – ediția 2025, competiția de referință a sportului paralimpic românesc în această disciplină. Ora ceremoniei de deschidere este 13:30. Organizat de Comitetul Național Paralimpic, în parteneriat cu Federația Română de Tenis de […] The post Cluj-Napoca devine capitala para tenisului de masă românesc: Campionatul Național 2025 appeared first on ViaClujTV.
14:00
Etapa a 9-a din Superligă începe cu un meci tare, și anume cel dintre Universitatea Cluj și Rapid București, echipele de pe locurile 8 și 2 în întrecerea internă. U Cluj primește vizita echipei Rapid București, vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00, în meciul care deschide etapa. În sezonul trecut, clujenii i-au învins în trei dintre cele […] The post „U” Cluj – Rapid deschide etapa a 9-a din Superliga de fotbal appeared first on ViaClujTV.
13:50
Medicul anatomopatolog Ștefan Claudiu Mirescu a vorbit la Doctor online despre care este, de fapt, rolul acestei specialități în traseul pacientului cu suspiciune de cancer, dar și ce ar trebui să înțeleagă publicul larg despre rolul al anatomopatologului, dincolo de “analiza la microscop”. Ce afli dacă te uiți la emisiune: Ce informații esențiale oferiți medicului […] The post Analiza anatomopatologică, cât de importantă e și ce ne spune ea appeared first on ViaClujTV.
13:20
Peste 1.000 de profesori, părinți, elevi și studenți au participat la un miting de protest, organizat în Piața Unirii din Cluj. Ei au cerut abrogarea măsurilor de austeritate care vizează educația, precum și demisia ministrului Educației, Daniel David. Protestul de la Cluj a fost organizat de sindicatele din învățământul preuniversitar clujean, cărora li s-au alăturat […] The post Profesorii clujeni au protestat în centrul Clujului împotriva măsurilor de austeritate appeared first on ViaClujTV.
13:00
Pe 19 septembrie 2025, Cluj-Napoca devine centrul cinematografiei românești odată cu ediția a 16-a a Nopții Albe a Filmului Românesc, eveniment dedicat exclusiv producțiilor autohtone. Timp de o seară specială, pe marele ecran al Cinema Victoria vor rula trei filme-eveniment, unele prezentate în premieră: „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc) – de la ora 17:00, […] The post Noaptea Albă a Filmului Românesc: trei proiecții-eveniment la Cinema Victoria appeared first on ViaClujTV.
12:00
Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” pune la dispoziție un nou program de masterat. Este vorba despre Medicina stilului de viață, o disciplină de sănătate publică, o ramură a medicinei care utilizează intervenții privind stilul de viață pentru prevenirea, tratarea și inversarea bolilor cronice pe parcursul vieții. Noul program este unul modern, bazat […] The post Program nou de master din toamnă, la UMF Cluj-Napoca: Medicina stilului de viață appeared first on ViaClujTV.
12:00
Măsurile de austeritate introduse recent de Guvernul României reprezintă o povară pentru populație și au generat nemulțumiri sociale, însă deciziile au împiedicat un scenariu mult mai grav: intrarea țării într-o criză de finanțare a datoriei publice. Concluzia aparține economiștilor de la Romanian Economic Monitor (RoEM) UBB-FSEGA, un proiect de cercetare al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. […] The post Economiștii UBB: România a evitat o criză a datoriei publice prin măsurile de austeritate appeared first on ViaClujTV.
11:10
O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul României – Era pe o listă suplimentară a partidului AUR # ViaCluj
Un incident neobișnuit a avut loc în dimineața de vineri, 12 septembrie, la Parlamentul României. O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în instituție. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădirea Parlamentului având asupra sa nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare. Conform surselor, […] The post O femeie a încercat să intre cu 6 cuțite în Parlamentul României – Era pe o listă suplimentară a partidului AUR appeared first on ViaClujTV.
11:00
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de vineri, 12 septembrie, în jurul orei 07:00, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc. A rezultat o singură victimă, un biciclist accidentat. „În momentul în care echipajele noastre au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, fiind […] The post Accident grav în Jucu de Mijloc – Un biciclist de 50 de ani a decedat appeared first on ViaClujTV.
10:10
Securitatea cibernetică devine obligatorie în România: Ce se schimbă pentru firme și instituții prin Directiva NIS2 # ViaCluj
Într-un context tot mai vulnerabil în fața amenințărilor cibernetice, Uniunea Europeană a adoptat Directiva NIS2, un set de reglementări stricte menite să creeze un standard ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice în toate statele membre. Și România este obligată să implementeze noile cerințe prin OUG 155/2024, ce vizează în mod direct companiile din […] The post Securitatea cibernetică devine obligatorie în România: Ce se schimbă pentru firme și instituții prin Directiva NIS2 appeared first on ViaClujTV.
11 septembrie 2025
16:40
Avem vești bune! Lansăm prima ediție a noii emisiuni Business de Familie – o serie de conversații dedicate celor care cred că Familia, Avere și Afacerea sunt trei sisteme care se împletesc și se influențează reciproc. ”Debutăm cu un episod special: eu sunt cea intervievată. Voi povesti din experiența mea de consultant în business de […] The post De ce ne-am apucat de Business de Familie appeared first on ViaClujTV.
16:30
Candidații entry level și muncitorii calificați sunt cei mai căutați în acest moment de angajatori # ViaCluj
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață în ultima lună și, dintre acestea, aproximativ 7.500 au fost postate de la începutul lunii septembrie. În această perioadă, angajatorii caută cu preponderență candidați din segmentul entry level, dar și muncitori calificați, în condițiile în care peste 60% din numărul total de poziții deschise […] The post Candidații entry level și muncitorii calificați sunt cei mai căutați în acest moment de angajatori appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.