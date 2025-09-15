Generalul Mike Flynn: Globaliștii l-au ucis pe Charlie Kirk și au nume
ActiveNews.ro, 15 septembrie 2025 12:50
„Moartea lui Charlie Kirk a fost rezultatul anilor de dezumanizare a conservatorilor, în special a creștinilor conservatori, de către globaliști”, scrie generalul Mike Flynn într-o postare pe X, pe care o redăm mai jos.
• • •
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se consideră cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al coloratului, habarnistului și detestatului guvern condus de premierul Ilie Bolojan.
Stéphane Luçon, despre fața nevăzută a fact-checking-ului: 800 de dolari pentru fiecare adevăr ”verificat” # ActiveNews.ro
Stéphane Lucon dezvăluie cum fact-checking-ul a devenit o sursă de venit consistentă pentru unele organizații, precum Funky Citizens și Expert Forum. Cu sume de până la 800 de dolari pentru un singur articol, verifiările par...
Dacă spui Adevărul devii o pată de sânge. Dacă taci sau minți, devii un cont în bancă. Cu multe zerouri. Astfel a ajuns societatea la nivel planetar. Divizată, cu multă ură revărsată, cu înjurături, cu frustrări și cu asasinate. Politice!
Neamțu sesizează CNCD: Bănescu, acuzat de instigare și justificarea asasinatului lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Deputatul George-Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, a transmis o plângere oficială către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)...
Un celebru preot ortodox american, Pr. Prof. Dr. Josiah Trenham, îi face o evocare emoționantă patriotului creștin Charlie Kirk, afirmând ceea ce multe personalități de dreapta americane consideră, și anume că America și-a pierdut un președinte
Ion Cristoiu: Drona rusească? O invenție! De ce a fost pusă ”țățica” Oana Țoiu la Externe # ActiveNews.ro
În jurnalul său video din 14 septembrie, maestrul Ion Cristoiu dezbate incidentul cu drona rusească ce ar fi pătruns în spațiul nostru aerian. Potrivit publicistului, „n-a existat nicio dronă”, ceea ce ar explica de ce Ionuț Moșteanu a spus...
JD Vance va prezenta de la Casa Albă ”The Charlie Kirk Show”, în memoria prietenului său asasinat # ActiveNews.ro
Vicepreședintele JD Vance a anunțat că va găzdui luni, de la Casa Albă, emisiunea „The Charlie Kirk Show”, pentru a-i aduce un omagiu prietenului său ucis.
Coincidență șocantă: Asasinul lui Charlie Kirk, membru al grupului de Steam ”Citește asta dacă ești gay” – exact mesajul de pe cartușul crimei # ActiveNews.ro
Asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, ar fi fost membru al unui grup bizar pe platforma Steam, intitulat „Citește asta dacă ești gay” – un nume care amintește în mod straniu de inscripția batjocoritoare „Dacă citești asta, ești gay...
Senatul dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. AUR cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli # ActiveNews.ro
Senatul dezbate luni o moțiune simplă depusă de opoziție împotriva ministrului Educației, Daniel David, prin care se cere anularea imediată a măsurilor de austeritate din sistemul de învățământ.
Charlie Kirk și Ortodoxia - Celebru episcop ortodox din SUA: America și-a pierdut un Președinte. Charlie Kirk: Maica Domnului este Soluția! - VIDEO # ActiveNews.ro
Un celebru episcop ortodox american, Pr. Prof. Dr. Josiah Trenham, îi face o evocare emoționantă patriotului creștin Charlie Kirk, afirmând ceea ce multe personalități de dreapta americane consideră, și anume că America și-a pierdut un președinte
Incitatorii la crimă sunt printre noi. ”Extrema stângă” din România îl amenință pe George Simion: ”Va avea aceeași soartă ca Charlie Kirk” # ActiveNews.ro
Cunoscutul comentator conservator Andrei Murgescu analizează cauzele extremismului criminal din SUA care îți regăsește corespondenți și în România, oferind exemplele lui CTP - care ar fi trebuit să se afle în Dosarul Mineriadei pentru incitare la crimă, încă din 1990 - și al pupilului și emulului său, Florin Negruțiu:
Cunoscutul comentator conservator Andrei Murgescu analizează cauzele extremismului criminal din SUA care îți regăsește corespondenți și în România, oferind exemplele lui CTP - care ar fi trebuit să se afle în Dosarul Mineriadei pentru incitare la crimă, încă din 1990 - și al pupilului și emulului său, Florin Negruțiu:
Mihail Neamțu dezvăluie: Vasile Bănescu a justificat crima la adresa lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Aluzia la Charlie era foarte clară și la prima iterație, dar ipochimenul a revenit două ore și a editat textul pentru ca toți proștii să priceapă că el se referă la SUA, nu la meteorologie. Poate în vreo zece ani va redescoperi și pasajele nou-testamentare despre Iuda Iscarioteanul.
Scârbită peste măsură de reacțiile oamenilor noi, frumoși și dăștepți, cum ar veni, excitați de ideea (cum altfel?) a morții unui creștin, mă întreb ce trebuie să se mai întâmple ca să înțelegem că scopul final al acestei așa-zise lumi noi este a doua Răstignire.
Dracii sunt printre noi: Se cere uciderea văduvei și copiilor lui Charlie Kirk – Și, după ei, un Masacru Generalizat # ActiveNews.ro
Numărul uriaș de indivizi care au jubilatla asasinarea lui Kirk demonstrează un uluitor grad de îndrăcire la care aajuns societatea occidentală, zisă „civilizată”. Mai grav: îndrăcirea pare săse agraveze într-un ritm galopant.
De ce merge România cum merge. O întâmplare adevărată cu Părintele Sofian Boghiu și Profesorul Radu Ciuceanu și camaradul său, Starețul Gherasim Iscu # ActiveNews.ro
Dar mai „tare” a fost situația de la București, pe care o evoc acum, la 21 de ani de la urcarea la Ceruri a blândului iconar mărturisitor Sofian Boghiu și un an de la intrarea în veșnicie a mucenicului luptător Radu Ciuceanu.
Prof. Ilie Bădescu: Averea din cer a poporului român. Părintele Sofian Boghiu, Apostolul Bucureștiului. Încercare de iconomie duhovnicească. VIDEO # ActiveNews.ro
Schimbarea din 1989 a redeschis în tot Răsăritul Europei un război nou, care nu se mai poartă doar pe pământ ci și în cer, aș spune că mai mult în cer, ori poate mai corect ar fi să spunem, un război între apărătorii averii din cer, ai cetății din cer
14 septembrie: Mitropolia Basarabiei împlinește 33 de ani de la reactivarea sa, marcând peste 3 decenii de activități spirituale, culturale, filantropice și sociale ale Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia # ActiveNews.ro
La 14 septembrie Mitropolia Basarabiei împlinește 33 de ani de la reactivarea sa, marcând peste 3 decenii de activități spirituale, culturale, filantropice și sociale ale Bisericii din Basarabia, mărturisind și sintetizând, întregii lumi ortodoxe, energia spirituală și de credință a poporului basarabean.
85 de ani de la Masacrul de la Ip. 157 de români au fost EXECUTAȚI sălbatic de localnicii maghiari și hoarda lui Horthy. 13 spre 14 septembrie 1940. VIDEO # ActiveNews.ro
Masacrul din Ip se înscrie în seria masacrelor antiromânești desfășurate pe teritoriul Transilvaniei de Nord în toamna anului 1940. În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940 trupe maghiare ce făceau parte din armata de ocupație cantonată în orașul
Este greu să cuprinzi în cuvinte sfințenia. Este cu adevărat imposibil. Minunile săvârșite de Părintele Sofian ajunseseră fapte cotidiene în viața ucenicilor săi. Părintele Sofian Boghiu, Duhovnicul de la Antim, a fost cu siguranță unul din Sfinții Bisericii Ortodoxe Române din ultimul secol.
Arhim. Mihail Stanciu: Sfântul Sofian, ajutător cu sfatul și rugăciunea. Întâmplări minunate din viața Apostolului Bucureștilor, plecat la Domnul chiar în timpul slujbei de Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie 2002) # ActiveNews.ro
„Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunată a făcut Domnul toată voia într-înșii.” (Ps. 15, 3) (...) Pentru aceasta, cu evlavie și recunoștință, îndrăznim să propunem următorul tropar pentru cinstirea Părintelui Sofian Duhovnicul-Iconar:
ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. Sfântul Părinte Sofian Boghiu despre sensul Crucii: Nu numai ca o purtăm, dar noi înșine avem forma Sfintei Cruci. ICONARUL PORTRETIZAT # ActiveNews.ro
De altfel, cei doi mari Sfinți Duhovnici ai Ortodoxiei Române, Părinții Justin și Sofian, ajunseseră să semne izbitor în ultimii ani de viața, când Sfântul Duh vorbea chiar și prin chipul lor.
Numărul uriaș de indivizi care au jubilatla asasinarea lui Kirk demonstrează un uluitor grad de îndrăcire la care aajuns societatea occidentală, zisă „civilizată”. Mai grav: îndrăcirea pare săse agraveze într-un ritm galopant.
14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creștine (post). TROPARUL Sfintei Cruci din filmul Mihai Viteazul și CREZ de Radu Gyr cântat de Grupul Tronos - VIDEO # ActiveNews.ro
Sfânta și cinstita Cruce pe care o sărbătorim este de fapt lemnul Crucii pe care Domnul Hristos a fost răstignit pentru mântuirea noastră. Precum se știe, cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor.
Pascal Ilie Virgil: Dinspre Socrate către Charlie Kirk. PE MUCHIA CUVÂNTULUI: DESTINE OSÂNDITE # ActiveNews.ro
„Cuvântul are puterea de a elibera sau de a distruge; cine se teme de el, se teme de propria libertate.” Ne avertizează Emil Cioran
13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Bătălia din Dealul Spirii - ultima luptă dintre români și turci pe pământul țării noastre și faptele de eroism ale pompierilor # ActiveNews.ro
Pompierii sunt sărbătoriți începând din anul 1953, ca urmare a faptelor de patriotism și devotament de care au dat dovadă în 1848, atunci când au apărat Revoluția pașoptistă împotriva intervenției otomane, în bătălia din Dealul Spirii.
La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, inginerul, pilotul și pionierul mondial AUREL VLAICU s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, se pare că din cauza unui atac de cord.
ULTIMĂ ORĂ | Lance Twiggs (foto), în vârstă de 22 de ani, a fost identificat ca fiind „partenerul” transgender al asasinului acuzat Charlie Kirk.
Pascal Ilie Virgil: Dinspre Socrate către Charlie Kirk. PE MUCHIA CUVÂNTULUI: DESTINE OSÂNDITE. # ActiveNews.ro
„Cuvântul are puterea de a elibera sau de a distruge; cine se teme de el, se teme de propria libertate.” Ne avertizează Emil Cioran
George Simion și Elon Musk prezenți la Marșul celor 1 milion de britanici pentru Regat și Charlie Kirk - VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, cel mai mare eveniment de acest fel organizat până acum în capitala Marii Britanii. "Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!", a enunțat liderul AUR.
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, cel mai mare eveniment de acest fel organizat până acum în capitala Marii Britanii. "Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!", a enunțat liderul AUR.
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, cel mai mare eveniment de acest fel organizat până acum în capitala Marii Britanii. "Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!", a enunțat liderul AUR.
Elon Musk pierde pe mâna progresismului. Clienții renunță accelerat la Tesla și se reîntorc la benzină și diesel # ActiveNews.ro
Între dezamăgire, îmbătrânirea gamei și noi rivali, clienții îl părăsesc pe Elon Musk și mașinile sale electrice în Statele Unite.
“Emisarul Arhanghelului Mihail" - Un istoric evreu despre Corneliu Zelea Codreanu (13 Septembrie 1899 – 30 Noiembrie 1938) # ActiveNews.ro
"Legionarii erau totdeauna conștienți de marea diferență dintre ei, pe de o parte, și naziști sau fasciști, pe de altă parte. Unul dintre intelectualii lor de vârf, Mihail Polihroniade, explica:
Între dezamăgire, îmbătrânirea gamei și noi rivali, clienții îl părăsesc pe Elon Musk și mașinile sale electrice în Statele Unite.
Washington lovește puternic: un imens depozit de muniții va fi construit în apropierea Beijingului. Zona devine un hub al navelor militare # ActiveNews.ro
Filipine se angajează într-un proiect militar ambițios cu Statele Unite, promițând locuri de muncă și o apărare consolidată.
Cea mai mare navă militară a Chinei, în strâmtoarea Taiwan. Marile puteri, cu ochii pe portavionul Fujian # ActiveNews.ro
China a anunțat că unul dintre portavioanele sale de ultimă generație a traversat strâmtoarea Taiwanului. Portavionul Fujian a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua „teste științifice și misiuni de antrenament” în Marea Chinei de Sud.
Erika Kirk i-a adus un emoționant omagiusoțului său la sediul organizației Turning Point USA, pe care acesta aîntemeiat-o, afirmând că misiunea lui Charlie Kirk nu s-a încheiat. Dimpotrivă:abia începe.
Donald Trump, Scrisoare Deschisă către NATO: Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP - este RĂZBOIUL lui Biden și Zelenski. Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DE LA RUSIA # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis prin intermediul rețelei sale, Adevărul Social, o scrisoare deschisă către națiunile NATO, cu o trimitere directă către statele ipocrite ale organizației care pretind că luptă contra Moscovei dar se aprovizionează cu petrol din Rusia.
Prof. Ilie Bădescu: Despre moarte martirică și păcatul ruperii de Biserică. Charlie Kirk și-a vărsat sângele pentru Hristos, asemenea mucenicilor # ActiveNews.ro
Există o anume tulburare și grabă în judecarea semnificației morții prin asasinat a lui Charlie Kirk. Dacă moartea lui este martirică sau ba.
Exercițiu militar regulat Zapad 2025 între Rusia și Belarus, ediția din 2025 se desfășoară într-un context de tensiuni puternice cu Polonia.
Lecția dronelor din Polonia și slăbiciunile aliaților. Apărarea NATO contra acestor aeronave s-a dovedit șvaițer # ActiveNews.ro
Intruziunea "zmeilor" teleghidați din spațiul aerian polonez scoate în evidență slăbiciunea mijloacelor NATO de combatere a dronelor.
RETARDAȚI SAU MALEFICI? – Argumentele stângiștilor pentru a justifica asasinarea lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Mișcarea Woke este un cult al morții. Înorice cult există cu siguranță oameni care sunt idioți utili, ce fac lucrurirele pentru că li se spune să o facă, dar există, de asemenea, mulți oamenicare sunt în mod conștient răi.
Cea mai mare navă militară a Chinei, în strâmtoarea Taiwan. Marile puteri, cu ochii pe portavionul Fujian # ActiveNews.ro
China a anunțat că unul dintre portavioanele sale de ultimă generație a traversat strâmtoarea Taiwanului. Portavionul Fujian a traversat strâmtoarea Taiwan pentru a efectua „teste științifice și misiuni de antrenament” în Marea Chinei de Sud.
Trump îl rade pe Soros. ActiveNews a avut dreptate: Rețeaua Soros este o structură informativă de crimă organizată și influență malefică transnațională # ActiveNews.ro
ActiveNews primește o confirmare la cel mai înalt nivel privind Rețeaua Soros despre care scriem punctual de peste un deceniu: Președintele american Donald Trump a anunțat deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure.
13 septembrie: Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci. Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul și Sfântul Ioan Românul de la Prislop – sihastrul martir ucis în peștera care i-a fost chilie # ActiveNews.ro
Înainteprăznuirea Înălțării Sfintei Cruci – Sărbătorile mari din timpul unui an bisericesc sunt precedate de o zi de preserbare
12 septembrie: Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul # ActiveNews.ro
Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) – a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia
