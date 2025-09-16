BREAKING: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru ”tentativă de lovitură de stat”

22:30

Scârbită peste măsură de reacțiile oamenilor noi, frumoși și dăștepți, cum ar veni, excitați de ideea (cum altfel?) a morții unui creștin, mă întreb ce trebuie să se mai întâmple ca să înțelegem că scopul final al acestei așa-zise lumi noi este a doua Răstignire.