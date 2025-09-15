Proprietarul FlyLili, compania aeriană acuzată de evaziune fiscală, prezent la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice
Adevarul.ro, 15 septembrie 2025 14:30
Jürgen Faff, proprietarul companiei aeriene FlyLili, se află în prezent la sediul SICE 1, în contextul în care compania este vizată de un dosar de evaziune fiscală estimat la 12 milioane de lei.
Acum 5 minute
15:00
Veste bună pentru șoferi: campaniile de rechemare ale mașinilor pot fi verificate online # Adevarul.ro
Registrul Auto Român (RAR) a lansat luni, 15 septembrie, secțiunea „Campanii de rechemare”, prin care șoferii pot verifica dacă mașinile lor sunt vizate de astfel de campanii.
15:00
Opt copii au ajuns la spital după ce colegii le-au pus lipici în ochi în timpul somnului # Adevarul.ro
Opt elevi de la un internat din statul indian Odisha au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau.
15:00
Inflația ar putea depăși 15% în noiembrie dacă se renunță la plafonarea adaosului la alimentele de bază. Avertismentul lui Adrian Câciu # Adevarul.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea împinge inflația la peste 15% în luna noiembrie.
15:00
Kremlinul avertizează că „NATO este, de facto, în război cu Rusia”. „Nu e nevoie de vreo confirmare suplimentară” # Adevarul.ro
„NATO este, de facto, în război cu Rusia”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, comentând o declarație recentă a ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.
Acum 30 minute
14:45
Suporterul poreclit „Zicu”, bătut pentru simpatia pentru Dinamo, și-a reîntâlnit idolul după 19 ani # Adevarul.ro
Întâlnire emoționată sâmbătă, înaintea meciului de fotbal Universitatea Craiova - Farul Constanța 2-0.
14:45
Măsurile propuse în planul de relansare economică al PSD: creșterea valorii tichetelor de masă și sprijin financiar pentru mame și tineri # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni, 15 septembrie, programul de relansare economică al PSD pe muncă. Între măsurile cuprinse sunt creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţii lunare de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă și subvenții pentru tineri.
Acum o oră
14:30
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton # Adevarul.ro
Un bărbat de 66 de ani a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările și s-a lovit cu capul de beton.
14:30
Accident mortal în Olt: Un tânăr de 18 ani a intrat cu mașina într-un copac, în timp ce conducea spre liceu # Adevarul.ro
Un tânăr de 18 ani din județul Olt a murit luni, 15 septembrie, în urma unui accident rutier pe DN54, în afara localității Deveselu.
14:30
Angajații Guvernului se alătură protestatarilor din stradă. Cei din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și au ieșit în Piața Victoriei pentru a protesta alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei.
14:30
14:15
Un român este căutat de autoritățile italiene după ce a provocat haos pe autostrada A4 în Italia. În cursa sa, a furat trei mașini și a rănit grav un polițist care încerca să îl oprească.
14:15
Lovituri ucrainene în serie asupra infrastructurii feroviare din Rusia: Explozii și deraieri de trenuri # Adevarul.ro
Surse din serviciile de informații ucrainene au confirmat că se află în spatele cel puțin a unui atacul asupra infrastructurii feroviare prin care sunt aprovizionate trupele ruse de pe frontul din Ucraina, relatează presa ucraineană.
Acum 2 ore
14:00
Românii vor stat puternic și valori tradiționale. Polarizarea între generații, tot mai vizibilă SONDAJ # Adevarul.ro
Peste 61% dintre români sunt de părere că în general statul ar trebui să intervină mai mult în economie. La polul opus, 33% cred că piața liberă ar trebui să fie cât mai puțin reglementată, arată un sondaj Inscop.
14:00
Republica Moldova accelerează reformele economice și digitale, cu obiectivul de a se integra tot mai mult în piața europeană.
14:00
Cum schimbă războiul din Ucraina industria plăcerii din Rusia. „Tot ce câștigă din moarte, aruncă pe prostituate” # Adevarul.ro
Soldații ruși întorși din Ucraina aduc cu ei nu doar cicatrici fizice, ci și o tensiune crescândă într-una dintre cele mai vulnerabile lumi ale societății ruse: prostituția.
13:45
Vremea se va răci brusc în toată țara și sunt așteptate ploi. Prognoza meteo pentru două săptămâni # Adevarul.ro
Vremea se răcește și sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării.
13:45
Ministrul de Externe după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București: „Neagă evidențele. Moscova are aceeaşi abordare ca atunci când a început războiul în Ucraina” # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe, Ioana Țoiu, a declarat după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, că discuțiile nu au dus la niciun rezultat şi că Moscova continuă să nege evidențele.
13:30
Bărbat din Bistrița, reținut după ce a agresat doi copii de 11 ani și i-a urcat cu forța în mașină # Adevarul.ro
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița este cercetat după ce ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-ar fi urcat cu forța într-un autoturism, aceștia reușind să sară și să ceară ajutorul trecătorilor.
13:30
FBI sub presiune: Stilul de conducere al lui Kash Patel, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk.
13:30
România, mai aproape de aderarea la OCDE. Bolojan: „Facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere în anul viitor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE. Guvernul vrea ca România să adere anul viitor.
13:15
Ministrul Apărării, reacție la ironiile Rusiei cu OZN-ul: „Drona era rusească. Ce voia? Poză cu eticheta?” # Adevarul.ro
Ministrul Ionuţ Moşteanu a reacţionat după ce Rusia a ironizat armata română, distribuind pe Facebook un comentariu potrivit căruia drona care a violat spaţiul aerian al României ar fi „un OZN”.
Acum 4 ore
13:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost implicat într-un accident rutier într-un accident în București și a fugit de la fața locului SURSE # Adevarul.ro
Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul incidentului. El este căutat de oamenii legii.
13:00
Protest al angajaților din administrația publică în Capitală. Restricții de circulație # Adevarul.ro
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni, 15 septembrie, în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv. Oamenii vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului.
13:00
Mesaje oribile la adresa lui Adrian Mititelu, după ce Craiova și-a pierdut o echipă: Mori în cancer! # Adevarul.ro
E și bucurie, dar e și război în Bănie.
13:00
Daniel David își menține poziția privind demersul AUR: „Dacă moțiunea trece, nu are sens ca eu să rămân ministru” # Adevarul.ro
Luni, 15 septembrie, senatorii sunt chemați să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației.
13:00
Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce Vaticanul nu ar putea fi un mediator al negocierilor de pace între Ucraina și Rusia, relatează New York Times.
13:00
Bursa de Valori București (BVB), MAIB și Premier Energy au semnat memorandumul de parteneriat pentru lansarea Bursei de Valori a Moldovei.
12:45
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat pe cardurile sociale. Banii vin în două tranșe # Adevarul.ro
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat pe cardurile sociale, pentru a cumpăra alimente de bază, deși prețurile tot mai mari reduc puterea de cumpărare.
12:30
Bursa de la București începe săptămâna pe roșu, cu scăderi pe toți indicii principali. Companiile care au pierdut cel mai mult # Adevarul.ro
Bursa de Valori București a început săptămâna pe minus, toți indicii principali consemnând scăderi la debutul ședinței de tranzacționare de luni, 15 septembrie.
12:15
Accident mortal în Suceava. Momentul în care un TIR intră pe contrasens și strivește un autoturism # Adevarul.ro
Momentul accidentului mortal care a avut loc pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți, a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.
12:15
Grindeanu cere controale ANAF: „Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost una corectă și benefică, contribuind la scăderea inflației și la protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.
12:00
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Și-ar fi reînnoit mandatul fără niciun concurs # Adevarul.ro
Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” și alte cinci persoane au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu.
12:00
Băsescu îl critică pe ministrul Apărării: „Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată” # Adevarul.ro
Traian Băsescu critică reacția autorităților după incidentul în care o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României timp de aproape o oră, acuzând lipsa unor proceduri clare.
12:00
Michelle Obama la IMPACT București. JIDVEI, vinul oficial al celui mai important eveniment de business & tech din Europa de Sud-Est # Adevarul.ro
Jidvei, născut în inima Transilvaniei, ajunge din Țara Vinului pe scena globală a ideilor: Jidvei este desemnat vinul oficial al IMPACT București 2025, cel mai important eveniment de business, tehnologie și leadership din Europa de Sud-Est, organizat pe 17-18 septembrie.
12:00
Linia frontului din Ucraina, afectată direct de căderea la nivel global a serviciului Starlink al lui Elon Musk # Adevarul.ro
Rețeaua de internet prin satelit Starlink, operată de compania lui Elon Musk, a suferit luni o întrerupere globală care a afectat inclusiv frontul din Ucraina, unde serviciul este esențial pentru comunicațiile civile și militare.
12:00
Europa este departe de a avea forța necesară de a ține la distanță Rusia, avertizează Estonia # Adevarul.ro
Rusia reprezintă o amenințare acută pentru „orice țară sănătoasă”, iar Europa este abia la începutul reconstrucției apărării sale, a declarat pentru publicația The Times premierul estonian, Kristen Michal, care a chemat aliații europeni ai NATO să ia măsuri, precum să înceapă să achiziționeze arme.
11:45
Experți militari cer Europei să lanseze misiunea Skyshield pentru a doborî dronele rusești deasupra Ucrainei # Adevarul.ro
Experți militari și reprezentanți ai societății civile au cerut implementarea imediată a proiectului european „Skyshield” din cauza incursiunii dronelor rusești în Polonia și România.
11:45
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis # Adevarul.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, a fost partener principal al celei de-a 37-a ediții a Turneului Societății Balcanice de Tenis a Medicilor, desfășurat în perioada 31 august – 6 septembrie, la Mamaia.
11:30
Duminică 7 septembrie la ora prânzului, iubitorii artei lirice au ascultat opera „Flautul fermecat” de Mozart reprezentată semi-scenic de către trupa aleasă de dirijorul Tarmo Peltokoski, acompaniată de orchestra Deutsche Kammerphilharmonie Bremen și cu concursul Chorwerk Ruhr.
11:30
De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România # Adevarul.ro
În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale.
11:30
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl” # Adevarul.ro
Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl.
11:15
Rușii înaintează în regiunea Zaporojie, deși susțin că duc doar o „apărare activă” . Întreruperi ale serviciului Starlink pe întreg frontul ucrainean # Adevarul.ro
Trupele ruse au obținut recent câștiguri teritoriale în zona de est a localității Stepnohirsk, situată în regiunea Zaporojie, potrivit unui nou raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
11:15
Bătaie în centrul Galațiului între două familii. Poliția a intervenit cu trupe speciale # Adevarul.ro
Un conflict de proporții a avut loc duminică seară, în centrul orașului Galați.
11:15
Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025. Cine sunt câștigătorii tricourilor puse la bătaie # Adevarul.ro
Etapa a 5-a, ultima, nu a adus schimbări majore în clasamentul general, iar liderul cursei, Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB), și-a apărat cu succes tricoul galben.
11:15
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției # Adevarul.ro
Cea de-a doua ediție a Unforgettable Festival a transformat Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural al României, reunind peste 60.000 de spectatori în trei zile de muzică pop-simfonică și experiențe artistice unice.
11:15
Emmanuel Macron are dreptate considerând că numai făcând dreptate palestinienilor poate Israelul să-și asigure supraviețuirea pe termen lung.
11:15
Polonia are una dintre cele mai dinamice rate de creștere din UE și devine un pilon economic strategic al Uniunii # Adevarul.ro
Polonia, în ciuda politicii agresive a Rusiei și a amenințărilor constante din partea Kremlinului, demonstrează una dintre cele mai dinamice rate de creștere din Uniunea Europeană și devine un pilon economic strategic al UE.
Acum 6 ore
11:00
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News.
10:45
Ultimele trageri organizate de Loteria Română au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din întreaga țară.
10:45
Alertă în Utah, după ce sub o maşină a presei a fost descoperit un dispozitiv exploziv. Suspectul, acuzat de terorism, anchetat de FBI # Adevarul.ro
Un bărbat de 58 de ani din Utah a fost arestat sub acuzații de terorism după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv plasat sub un vehicul de presă în Salt Lake City, în statul Utah.
