Donald Trump, gata să declare stare de urgență națională în Washington DC
PSNews.ro, 15 septembrie 2025 16:20
Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul! Capitala […] Articolul Donald Trump, gata să declare stare de urgență națională în Washington DC apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 10 minute
16:30
BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România dedicată lucrătorilor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte platforme similare. Potrivit unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) va funcționa ca un sindicat național, cu filiale […] Articolul BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt apare prima dată în PS News.
16:30
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg. Ana Andreea a trecut în calificări de Xuejing Liang (China), cu scorul de 12-2, în optimi de americanca Cristelle N. Rodriguez pe care a învins-o cu 6-3, iar în sferturi a trecut de Karla Godinez Gonzales, cu 3-1. […] Articolul Lupte: Ana Andreea Beatrice este în semifinale la Campionatul Mondial de Seniori apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:20
Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul! Capitala […] Articolul Donald Trump, gata să declare stare de urgență națională în Washington DC apare prima dată în PS News.
16:10
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
O firmă de curierat a sesizat Poliția Transporturi Aeriene București cu privire la faptul că ar fi fost furate mai multe colete, în perioada 28 iulie – 30 august, iar în urma perchezițiilor s-a descoperit că hoțul este un curier. Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul […] Articolul Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni apare prima dată în PS News.
16:10
Inițiativă financiară în premieră la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ce este fondul de tip endowment # PSNews.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anunță, luni, în premieră în spațiul academic românesc, constituirea primului fond de tip endowment – un mecanism financiar strategic, menit să sprijine excelența academică și să asigure sustenabilitatea proiectelor universitare pe termen lung. Fondul de tip endowment este o practică consacrată la nivel internațional, utilizată de cele mai prestigioase universități […] Articolul Inițiativă financiară în premieră la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ce este fondul de tip endowment apare prima dată în PS News.
Acum o oră
16:00
Explozie a numărului de accidente cu trotinete: în anul 2025 s-au produs deja peste 1500 # PSNews.ro
Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit datelor furnizate de Poliția Română la solicitarea G4Media. 80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, arată datele transmise G4Media. […] Articolul Explozie a numărului de accidente cu trotinete: în anul 2025 s-au produs deja peste 1500 apare prima dată în PS News.
16:00
AUR depune săptămâna aceasta la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă cu titlul ”Slăbirea Securităţii Energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, a anunţat deputatul AUR Valeriu Munteanu, într-o conferinţă de presă. ”AUR va depune în zilele următoare la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă, cu […] Articolul AUR pregătește o moţiune simplă pe energie, împotriva ministrului Mediului apare prima dată în PS News.
15:50
Andras Demeter: „Am pornit cu dorința de a fi actor liber profesionist, dar am ajuns ministrul Culturii” # PSNews.ro
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a declarat în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene că, deși a ocupat funcții administrative importante de-a lungul timpului, cea mai apropiată de suflet rămâne profesia de actor. „E profesia, e meseria până la urmă, deci expresia aceea că e brățară de aur nu e un fals. E un adevăr și […] Articolul Andras Demeter: „Am pornit cu dorința de a fi actor liber profesionist, dar am ajuns ministrul Culturii” apare prima dată în PS News.
15:50
Luni, 15 septembrie, David Popovici a împlinit 21 de ani. Marele campion s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti. David Popovici e singurul înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. El îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi […] Articolul David Popovici a împlinit 21 de ani. Mesajul Cameliei Potec pentru marele campion apare prima dată în PS News.
15:50
Autoritățile române și cele din R. Moldova au semnat Memorandumul pentru crearea Bursei de valori de la Chișinău # PSNews.ro
Chișinău – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupașcu, transmite: Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova. Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe […] Articolul Autoritățile române și cele din R. Moldova au semnat Memorandumul pentru crearea Bursei de valori de la Chișinău apare prima dată în PS News.
15:40
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen. ”Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat […] Articolul România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES apare prima dată în PS News.
15:40
Viața la bloc, în comunitate, implică respectarea unor reguli prevăzute de lege, dar și de cutumele conviețurii sociale. Orice proprietar de apartament trebuie să țin cont de acestea pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Ce prevede legislația referitor la viața la bloc Legislația în vigoare, – Legea 196/2018, care stabilește regulile pentru viața la bloc, […] Articolul Reguli la bloc 2025. Sancțiuni pentru locatarii care depozitează vechituri pe scară apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:30
Trei deputați s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, inclusiv fostul ministru, Grațiela Gavrilescu # PSNews.ro
Deputații Graţiela Leocadia Gavrilescu, Liviu Bogdan Ciucă și Ștefan Alexandru Băieșanu au anunțat președintele Camerei Deputaților și Secretariatul General al Camerei Deputaților, că au devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal și, în continuare, vor desfășura activitatea ca parlamentari afiliați Grupului parlamentar PSD. Oamenii de la PUSL și S.O.S România trec la PSD Grațiela Gavrilescu a […] Articolul Trei deputați s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, inclusiv fostul ministru, Grațiela Gavrilescu apare prima dată în PS News.
15:30
Fenomenele extreme din 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro # PSNews.ro
Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de caniculă, secetă și inundații. Fenomenele extreme au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, citate de The Guardian. Impactul imediat asupra economiei al unei singure veri brutale, marcată de caniculă, secetă și inundații, s-a ridicat la 0,26 % din producția economică a UE […] Articolul Fenomenele extreme din 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro apare prima dată în PS News.
15:20
Adrian Câciu: Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosului la alimente # PSNews.ro
În luna noiembrie, inflația va ajunge la peste 15%, daca se va elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat la Digi24 fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu. Nu a existat încă o discuție în coaliție cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, spune Adrian Câciu, subliniind că PSD nu va fi […] Articolul Adrian Câciu: Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosului la alimente apare prima dată în PS News.
15:20
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține, într-un comunicat transmis TASS, că Uniunea Europeană ar pregăti o destabilizare de tip „revoluție colorată” în Serbia, planificată să atingă un punct culminant pe 1 noiembrie, odată cu marcarea aniversării evenimentelor tragice de la Novi Sad, atunci cînd acoperișul recent renovat al gării s-a prăbușit omorînd 15 […] Articolul SIE rus acuză U.E. că pregătește un „maidan” în Serbia pe 1 noiembrie apare prima dată în PS News.
15:20
Primești un salariu corect? Preocupările legate de salarii îi divizează pe europeni – Eurobarometru # PSNews.ro
Primirea unui salariu echitabil, bazat pe competențe și experiență, susține angajamentul UE de a promova justiția socială și egalitatea. Cu toate acestea, două treimi (67%) dintre cetățenii UE consideră că nu primesc un salariu echitabil, bazat pe competențele și experiența lor. Acest lucru subliniază importanța unei remunerații echitabile pentru muncă, se arată în raport, potrivit […] Articolul Primești un salariu corect? Preocupările legate de salarii îi divizează pe europeni – Eurobarometru apare prima dată în PS News.
15:20
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat. Banii vin în două tranșe, pe cardurile sociale # PSNews.ro
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat pe cardurile sociale, pentru a cumpăra alimente de bază, deși prețurile tot mai mari reduc puterea de cumpărare. Banii vor fi virați în două tranșe. Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul bugetar pentru încărcarea acestor […] Articolul Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat. Banii vin în două tranșe, pe cardurile sociale apare prima dată în PS News.
15:10
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS. „NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt […] Articolul Kremlin: NATO se află de facto în război cu Rusia apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele PNL al Senatului: Până la urmă, România merge într-o direcţie corectă, într-o direcţie bună # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că reforma administraţiei locale presupune, în forma de proiect, reducerea numărului de posturi ocupate, dar o decizie finală asupra acestei teme va fi luată în coaliţia de guvernare. „Poziţia PNL va fi exprimată de către premierul Bolojan, preşedintele partidului. Aşa cum a exprimat-o ca intenţie, reforma înseamnă […] Articolul Președintele PNL al Senatului: Până la urmă, România merge într-o direcţie corectă, într-o direcţie bună apare prima dată în PS News.
15:10
Războiul Bolojan-PSD pe prețurile la alimente. ”Dacă inflația ajunge în decembrie la 14% ar trebui să răspundă cineva” # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii a precizat luni, la Antena 3 CNN, că este în favoarea prelungirii măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, iar acest lucru îl va transmite premierului Ilie Bolojan. Florin Barbu a spus că cifrele Consiliului Concurenței arată că, de la adoptarea măsurii, inflația a scăzut și a avertizat că eliminarea […] Articolul Războiul Bolojan-PSD pe prețurile la alimente. ”Dacă inflația ajunge în decembrie la 14% ar trebui să răspundă cineva” apare prima dată în PS News.
15:00
Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit. Românul spune că a făcut […] Articolul Un român, erou în Italia, după ce s-a luptat singur cu hoții care i-au spart casa apare prima dată în PS News.
15:00
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA” în faţa celor dragi. Mălina (29 de ani), floretistă legitimată la CSA Steaua, este una dintre cele mai valoroase sportive ale generaţiei sale. Multiplă campioană naţională, Mălina a câştigat în 2015 sezonul de Cupă Mondială la […] Articolul Nuntă în lumea scrimei: Casă de piatră, Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu apare prima dată în PS News.
15:00
Producţia industrială a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 1,3%. Care sunt principalele cauze # PSNews.ro
Producţia industrială a scăzut în primele şapte luni ale anului cu 1,3%, ca serie brută, din cauza reducerilor din industria prelucrătoare (-1,6%) şi industria extractivă (-0,7%), arată datele INS. În acelaşi interval, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,3%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul […] Articolul Producţia industrială a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 1,3%. Care sunt principalele cauze apare prima dată în PS News.
15:00
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News. „Uneori este necesar. Chiar dacă nu ne plac fețele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru Fareed Zakaria de la CNN, vineri, la Conferința Ialta de […] Articolul Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni apare prima dată în PS News.
14:50
Cercetătorul de origine română Paul Negulescu, distins cu „Nobelul american” pentru cercetare medicală clinică # PSNews.ro
Acesta a condus proiectul care a culminat cu punerea la punct a unui tratament pentru o boală considerată, până nu de mult, incurabilă. Premiile pentru Cercetare Medicală Clinică pe 2025 ale prestigioasei Fundații Lasker onorează trei oameni de știință pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea unui tratament salvator nou al fibrozei chistice: Michael Welsh, Jesus Gonzalez […] Articolul Cercetătorul de origine română Paul Negulescu, distins cu „Nobelul american” pentru cercetare medicală clinică apare prima dată în PS News.
14:50
Ministrul Muncii respinge nostalgia comunistă în privința intervenției statului în economie # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, apără necesitatea unei implicări mai mari a statului în economie, în contextul unui sondaj care arată că doar 33% dintre români susțin piața liberă nereglementată. Întrebat cum interpretează datele care indică că majoritatea românilor vor mai multă intervenție de stat și dacă aceasta reflectă o reîntoarcere la „vremurile apuse”, Manole a […] Articolul Ministrul Muncii respinge nostalgia comunistă în privința intervenției statului în economie apare prima dată în PS News.
14:40
JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis # PSNews.ro
JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, va găzdui luni seara o ediție a emisiunii „The Charlie Kirk Show” pentru a-l omagia pe prietenul său apropiat Charlie Kirk, activist conservator împușcat mortal săptămâna trecută la un eveniment universitar din Utah. Conform NBC News, Vicepreședintele american JD Vance a anunțat pe platforma X că va prezenta o ediție […] Articolul JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis apare prima dată în PS News.
14:40
ÎCCJ motivează decizia fără precedent cu privire la abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan # PSNews.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a nesocotit principiul legalităţii în materie penală, aplicând retroactiv directive UE în cazul confiscărilor decise în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, afirmă judecătoarea Lia Savonea în motivarea deciziei prin care a acceptat plângerile […] Articolul ÎCCJ motivează decizia fără precedent cu privire la abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan apare prima dată în PS News.
14:40
Ipocrizia USR: primarii își măresc salariile, dar îi acuză pe alții pentru creșterea cheltuielilor # PSNews.ro
Primarii USR și-au mărit salariile, în timp ce deficitul bugetar al țării continua să crească. Ipocrizia de care dau dovadă USR-iștii se reflectă și când e vorba de declarațiile de avere, pentru că liderii partidului cer transparență, însă nu-și mai publică declarațiile de avere după decizia CCR. Dominic Fritz, salariu mai mare cu 38.000 lei […] Articolul Ipocrizia USR: primarii își măresc salariile, dar îi acuză pe alții pentru creșterea cheltuielilor apare prima dată în PS News.
14:40
Poliția cere daune unui angajat care s-a răsturnat cu mașina în timpul unei misiuni. Cât are de plată # PSNews.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, aparent, pericol, a pătruns cu autospeciala pe un drum forestier închis circulației și s-a răsturnat cu mașina. Angajatorul, Poliția, vrea acum ca agentul să plătească reparația. Niciun tip de asigurare auto nu este valabilă în afara drumurilor […] Articolul Poliția cere daune unui angajat care s-a răsturnat cu mașina în timpul unei misiuni. Cât are de plată apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:30
Lista alimentelor care se scumpesc de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial # PSNews.ro
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței […] Articolul Lista alimentelor care se scumpesc de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial apare prima dată în PS News.
14:30
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24% # PSNews.ro
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, […] Articolul INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24% apare prima dată în PS News.
14:30
Fost director de aeroport 5 membri din Consiliul de Administrație, trimiși în judecată de DNA # PSNews.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit DNA, doi consilieri juridici din cadrul companiei au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă […] Articolul Fost director de aeroport 5 membri din Consiliul de Administrație, trimiși în judecată de DNA apare prima dată în PS News.
14:20
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 15 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Și aurul a fost evaluat în scădere, la fel ca dolarul american și francul elvețian. Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul […] Articolul Curs valutar, 15 septembrie. Euro a scăzut, iar aurul a fost mai ieftin apare prima dată în PS News.
14:10
Ponta despre reforma Bolojan: În zona privată e o atmosferă de genul „să ne ferim, că mai vine statul să ne ia ceva“ # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta i-a dat un sfat lui Ilie Bolojan, actual prim-ministru al României. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Victor Ponta, fost premier al României, a explicat pe ce ar trebui să se concentreze Ilie Bolojan pentru a reda încrederea românilor și pentru a relansa economia. „Ce l-ați sfătui să facă în […] Articolul Ponta despre reforma Bolojan: În zona privată e o atmosferă de genul „să ne ferim, că mai vine statul să ne ia ceva“ apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD. Cele trei obiective concrete # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri. Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni […] Articolul VIDEO Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD. Cele trei obiective concrete apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO China a construit cel mai înalt pod din lume, deasupra Canionului Huajiang. Imagini spectaculoase # PSNews.ro
China a construit cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de 625 de metri, deasupra Canionului Huajiang. O structură masivă a fost amplasată peste Canionul Huajiang, având o înălțime de 625 de metri și o lungime de aproape 3 kilometri – dublul înălțimii Turnului Eiffel. Construcția a început pe 18 ianuarie 2022. Pe 21 […] Articolul VIDEO China a construit cel mai înalt pod din lume, deasupra Canionului Huajiang. Imagini spectaculoase apare prima dată în PS News.
13:50
Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple: Adevărul este mai important decât poziția mea # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni, înainte de votul asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa, că vede acest demers ca o oportunitate de a clarifica informațiile privind schimbările din sistemul de educație, scrie News.ro. Despre moțiunea de cenzură, ministrul Educației a afirmat, luni, la Antena 3 CNN că este „o ocazie de […] Articolul Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple: Adevărul este mai important decât poziția mea apare prima dată în PS News.
13:50
Mihai Daraban: Teama în rândul oamenilor de afaceri, inspirată mai mult din ceea ce văd la tv decât din realitate # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 15 septembrie a.c., evenimentul „Restart reciclare – un nou început pentru mediu”, organizat de Garda Națională de Mediu. Întâlnirea a marcat lansarea campaniei naționale „ReStart reciclare” și a avut ca obiective principale protecția mediului prin reducerea poluării și a risipei, promovarea economiei […] Articolul Mihai Daraban: Teama în rândul oamenilor de afaceri, inspirată mai mult din ceea ce văd la tv decât din realitate apare prima dată în PS News.
13:30
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, vrea un nou pod peste Dunăre, la Silistra. „În afară de cel de-al doilea pod de la Ruse, adică al treilea pod peste Dunăre, trebuie să existe încă două, dintre care unul trebuie neapărat să fie în Silistra”, a explicat Karadjov, conform BTA. Potrivit acestuia, […] Articolul Bulgaria acuză România că întârzie construirea unui nou pod peste Dunăre, la Silistra apare prima dată în PS News.
13:30
Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a trei persoane implicate în scandalul cu violențe care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite. De asemenea, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a altor […] Articolul Trei persoane arestate preventiv în urma scandalului violent din Craiova apare prima dată în PS News.
13:30
Analiză. Privilegiul pensiilor speciale civile ne-a costat 1,7 miliarde de lei în 2024, cu 16% mai mult decât în 2023 # PSNews.ro
Pensiile de serviciu civile au costat, în total, bugetul de stat (BS) şi bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) 2,2 miliarde de lei în anul 2024, cu peste 22% mai mult decât în anul 2023, arată analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Peste 11.000 […] Articolul Analiză. Privilegiul pensiilor speciale civile ne-a costat 1,7 miliarde de lei în 2024, cu 16% mai mult decât în 2023 apare prima dată în PS News.
13:20
Reacțiile nepotrivite privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, anchetate. Trump: Sunt oameni bolnavi # PSNews.ro
Mai multe persoane sunt în atenția autorităților americane pentru comentarii nepotrivite legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Aliat apropiat al liderului de la Casa Albă, acesta a fost ucis pe 10 septembrie, cu un singur foc de armă, în timpul unui eveniment în aer liber. Cunoscut pentru discursurile sale vehemente anti-LGBT și anti-imigrație, Kirk […] Articolul Reacțiile nepotrivite privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, anchetate. Trump: Sunt oameni bolnavi apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO Florin Manole: PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază # PSNews.ro
PSD susține continuarea măsurii de plafonare a prețului la alimentele de bază, spune, luni, ministrul Muncii, Florin Manole, despre această măsură spunând că este una cu impact pentru toți românii, în special pentru cei cu venituri mici. Manole a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, care este poziția PSD despre măsura anunțată de premierul […] Articolul VIDEO Florin Manole: PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază apare prima dată în PS News.
13:10
Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el # PSNews.ro
Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton. Bărbatul a fost transportat imediat în Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi […] Articolul Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el apare prima dată în PS News.
13:00
SUA / afaceri interne. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile va merge la Washington DC pentru a discuta modalități de consolidare a cooperării dintre agențiile UE, precum Europol, și omologii americani, de exemplu Biroul Federal de Investigații (FBI), în domenii precum combaterea criminalității organizate, a terorismului și a criminalității cibernetice, precum și protejarea copiilor […] Articolul Agenda Parlamentului European: săptămână plină de vizite și negocieri internaționale apare prima dată în PS News.
13:00
Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură # PSNews.ro
Odată cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara, unul dintre cele mai industrializate județe ale României în secolul XX își pierde unul dintre ultimele simboluri economice. În anii ’80, Hunedoara număra peste 100.000 de angajați în industria grea. Cu mai puțin de 500 de angajați, cei mai mulți deja pensionari, combinatul din Hunedoara devenise în ultimii […] Articolul Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură apare prima dată în PS News.
12:50
Bătălia de la Otopeni. Șapte oameni s-au luat la bătaie în avion, înainte de aterizare. De la ce a pornit scandalul # PSNews.ro
30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o cursă Tel Aviv- Otopeni, operată de compania HelloJets, conform informațiilor Gândul. Sursele Gândul spun că a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la aterizare și nu este stabilit, în acest moment, de ce natură a fost conflictul. Zborul a fost operat de compania HelloJets, urmașă […] Articolul Bătălia de la Otopeni. Șapte oameni s-au luat la bătaie în avion, înainte de aterizare. De la ce a pornit scandalul apare prima dată în PS News.
12:50
Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România # PSNews.ro
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu variații de temperatură pentru următoarele două săptămâni. Nu vor lipsi nici ploile. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 15 – 28 septembrie. Vremea în Banat În primele zile din interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, media maximelor va oscila între […] Articolul Început de toamnă cu temperaturi de 30 de grade Celsius. De când se răceşte vremea în România apare prima dată în PS News.
