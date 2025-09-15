Donald Trump, gata să declare stare de urgență națională în Washington DC

13:10

Incident dramatic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat de 66 de ani a murit, după ce o treaptă de la secția de Urologie s-a rupt în timp ce cobora scările, s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton. Bărbatul a fost transportat imediat în Unitatea de Primiri Urgențe cu fracturi […] Articolul Incident șocant la spitalul din Reșița: Un bărbat a murit după ce o treaptă s-a rupt sub el apare prima dată în PS News.