Bilanț la 6 luni de Schengen: Ce am câștigat, care sunt provocările în transporturi
PSNews.ro, 15 septembrie 2025 17:50
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indică o efervescență pe piața transporturilor și de logistică din țara noastră, dar și existența unor probleme de infrastructură ce trebuie rezolvate rapid. La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând
Acum 10 minute
18:00
ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu # PSNews.ro
Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit unui comunicat remis Agerpres, ASF a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele României în alinierea la principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările
18:00
Bolojan, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Educației: Nu mai puteam continua așa # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat luni contextul financiar care a determinat implementarea măsurilor controversate din educație. Acesta a subliniat că România se confruntă cu un deficit bugetar de 30 de miliarde de euro anual. „Aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30
Acum 30 minute
17:50
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indică o efervescență pe piața transporturilor și de logistică din țara noastră, dar și existența unor probleme de infrastructură ce trebuie rezolvate rapid. La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând
17:40
Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, președinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București, iar prim-vicepreședinte – Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova. Potrivit lui Sorin Manda, noua conducere a fost aleasă, luni, la Brașov, în cadrul ședinței AAR, care a luat act de demisia lui
Acum o oră
17:30
Economistul Andrei Caramitru spune că incidentul cu drona care a ajuns în spațiul României și nu a fost doborâtă de Armată, fiind ulterior escortată în Ucraina, este de un penibil ieșit din comun. Nicușor Dan ne face de rușine, acuză Caramitru care analizează incidentul pe Facebook „Situația cu drona e de un penibil abisal, care ne-a făcut de râs
17:30
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk # PSNews.ro
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul European. În Senatul României, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, momentul a fost ținut luni, 15 septembrie. În Camera Deputaților, tot un reprezentant AUR, Gianina Şerban. „Vă propun
17:20
Lovitură pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună # PSNews.ro
Lovitură dură pentru pensionarii din România! Aproape 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR). Măsura, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările FMI, înseamnă, în practică, o scădere dramatică a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se
17:20
Data de la care se pot depune cereri pentru granturi de 50.000 euro. Anunțul ministerului Economiei # PSNews.ro
Aplicația electronică pentru înscrierea persoanelor juridice la finanțare, în cadrul programului Start-Up Nation, va fi disponibilă pe platforma https://minimis.imm.gov.ro începând cu data de 1 octombrie, ora 10:00, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, scrie Termene.ro. Formularul de înscriere va fi deschis timp de 45 de zile lucrătoare, între orele 10:00 (în prima zi)
17:10
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luni dimineața, 15 septembrie, la Fox News, că Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, a scris o notiță în care spunea că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk" și că „o va face". Biletul era în locuința suspectului înainte de împușcare. Chiar dacă notița a fost distrusă fizic,
17:10
Încă e nevoie de mulţi bani – Un nou împrumut al statului român. Un miliard de lei, de la bănci # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Astfel, Ministerul Finanţelor a atras 479 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 43 de luni, la un randament mediu
17:10
Prima comună din România unde localnicii vor fi „turnați” autorităților de către Inteligența Artificială # PSNews.ro
Un soft bazat pe inteligență artificială va fi implementat pentru a permite camerelor de supraveghere să identifice și să raporteze automat, direct autorităților, mai multe tipuri de nereguli. Sistemul va raporta nereguli de la acte de vandalism și aruncarea gunoiului până la parcări neregulamentare, scrie ProTV, și va fi implementat pe toate camerele de supraveghere din comuna Florești,
Acum 2 ore
17:00
Președintele american Donald Trump a sugerat luni că s-a ajuns la un acord cu China pentru menținerea funcționalității TikTok în Statele Unite, încheierea unui efort de mai mulți ani care a început în timpul primului mandat al lui Trump. „Marea reuniune comercială din Europa între Statele Unite ale Americii și China a decurs FOARTE BINE!
17:00
Canotoarea Ioana Vrînceanu a afirmat, luni, în cadrul unui eveniment organizat la Ambasada Franței din București cu ocazia Sărbătorii Naționale a Sportului în Hexagon, că la Jocurile Olimpice de anul trecut de la Paris a trăit cel mai frumos moment al carierei sale, câștigând medalia de aur la 8 plus 1 și argintul la dublu
16:50
Șefa din CFR, concediată că ar fi dat presei un document compromițător, a ajuns în instanță. Ce au decis judecătorii # PSNews.ro
Curtea de Apel București a programat la finalul lunii septembrie 2025 un prim termen dintr-un proces în faza de apel în care o angajată cu funcție de conducere din Compania Națională de Căi Ferate „CFR" SA, dată afară cu acuzația că a scurs în presă un document compromițător pentru șefi, contestă concedierea. În primă instanță,
16:40
Nazare: România, pregătită să obțină avizul Comitetului Afaceri Fiscale al OCDE în octombrie # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România face un pas înainte în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după o întâlnire avută luni cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann. „Întâlnirea, parte a vizitei oficiale a domnului Cormann în țara noastră, a confirmat că suntem pe drumul cel bun.
16:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că un produs vândut de lanțuri celebre de magazine a fost retras urgent de la rafturi. Alertă alimentară în România. ANSVSA avertizează că un anumit tip de condimente pune în pericol sănătatea consumatorilor. Alertă alimentară în România. Avertismentul ANSVSA Este alertă în magazinele din România din
16:30
BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România dedicată lucrătorilor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte platforme similare. Potrivit unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) va funcționa ca un sindicat național, cu filiale
16:30
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg. Ana Andreea a trecut în calificări de Xuejing Liang (China), cu scorul de 12-2, în optimi de americanca Cristelle N. Rodriguez pe care a învins-o cu 6-3, iar în sferturi a trecut de Karla Godinez Gonzales, cu 3-1.
16:20
Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul! Capitala
16:10
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
O firmă de curierat a sesizat Poliția Transporturi Aeriene București cu privire la faptul că ar fi fost furate mai multe colete, în perioada 28 iulie – 30 august, iar în urma perchezițiilor s-a descoperit că hoțul este un curier. Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul
16:10
Inițiativă financiară în premieră la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ce este fondul de tip endowment # PSNews.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anunță, luni, în premieră în spațiul academic românesc, constituirea primului fond de tip endowment – un mecanism financiar strategic, menit să sprijine excelența academică și să asigure sustenabilitatea proiectelor universitare pe termen lung. Fondul de tip endowment este o practică consacrată la nivel internațional, utilizată de cele mai prestigioase universități
Acum 4 ore
16:00
Explozie a numărului de accidente cu trotinete: în anul 2025 s-au produs deja peste 1500 # PSNews.ro
Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525, potrivit datelor furnizate de Poliția Română la solicitarea G4Media. 80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor de trotinete, arată datele transmise G4Media.
16:00
AUR depune săptămâna aceasta la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă cu titlul "Slăbirea Securităţii Energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989", a anunţat deputatul AUR Valeriu Munteanu, într-o conferinţă de presă. "AUR va depune în zilele următoare la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă, cu
15:50
Andras Demeter: „Am pornit cu dorința de a fi actor liber profesionist, dar am ajuns ministrul Culturii” # PSNews.ro
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a declarat în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene că, deși a ocupat funcții administrative importante de-a lungul timpului, cea mai apropiată de suflet rămâne profesia de actor. „E profesia, e meseria până la urmă, deci expresia aceea că e brățară de aur nu e un fals. E un adevăr și
15:50
Luni, 15 septembrie, David Popovici a împlinit 21 de ani. Marele campion s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti. David Popovici e singurul înotător din istorie care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. El îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi
15:50
Autoritățile române și cele din R. Moldova au semnat Memorandumul pentru crearea Bursei de valori de la Chișinău # PSNews.ro
Chișinău – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupașcu, transmite: Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova. Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții "Moldova Business Week", care a debutat luni și se va încheia pe
15:40
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen. "Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat
15:40
Viața la bloc, în comunitate, implică respectarea unor reguli prevăzite de lege, dar și de cutumele conviețurii sociale. Orice proprietar de apartament trebuie să țin cont de acestea pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Ce prevede legislația referitor la viața la bloc Legislația în vigoare, – Legea 196/2018, care stabilește regulile pentru viața la bloc,
15:30
Trei deputați s-au afiliat grupului parlamentar al PSD, inclusiv fostul ministru, Grațiela Gavrilescu # PSNews.ro
Deputații Graţiela Leocadia Gavrilescu, Liviu Bogdan Ciucă și Ștef
15:30
Fenomenele extreme din 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro # PSNews.ro
Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de caniculă, secetă și inundații. Fenomenele extreme au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro, citate de The Guardian. Impactul imediat asupra economiei al unei singure veri brutale, marcată de caniculă, secetă și inundații, s-a ridicat la 0,26 % din producția economică a UE […] Articolul Fenomenele extreme din 2025 au provocat economiei europene pierderi de 43 de miliarde de euro apare prima dată în PS News.
15:20
Adrian Câciu: Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosului la alimente # PSNews.ro
În luna noiembrie, inflația va ajunge la peste 15%, daca se va elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat la Digi24 fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu. Nu a existat încă o discuție în coaliție cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, spune Adrian Câciu, subliniind că PSD nu va fi […] Articolul Adrian Câciu: Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosului la alimente apare prima dată în PS News.
15:20
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține, într-un comunicat transmis TASS, că Uniunea Europeană ar pregăti o destabilizare de tip „revoluție colorată” în Serbia, planificată să atingă un punct culminant pe 1 noiembrie, odată cu marcarea aniversării evenimentelor tragice de la Novi Sad, atunci cînd acoperișul recent renovat al gării s-a prăbușit omorînd 15 […] Articolul SIE rus acuză U.E. că pregătește un „maidan” în Serbia pe 1 noiembrie apare prima dată în PS News.
15:20
Primești un salariu corect? Preocupările legate de salarii îi divizează pe europeni – Eurobarometru # PSNews.ro
Primirea unui salariu echitabil, bazat pe competențe și experiență, susține angajamentul UE de a promova justiția socială și egalitatea. Cu toate acestea, două treimi (67%) dintre cetățenii UE consideră că nu primesc un salariu echitabil, bazat pe competențele și experiența lor. Acest lucru subliniază importanța unei remunerații echitabile pentru muncă, se arată în raport, potrivit […] Articolul Primești un salariu corect? Preocupările legate de salarii îi divizează pe europeni – Eurobarometru apare prima dată în PS News.
15:20
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat. Banii vin în două tranșe, pe cardurile sociale # PSNews.ro
Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat pe cardurile sociale, pentru a cumpăra alimente de bază, deși prețurile tot mai mari reduc puterea de cumpărare. Banii vor fi virați în două tranșe. Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul bugetar pentru încărcarea acestor […] Articolul Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat. Banii vin în două tranșe, pe cardurile sociale apare prima dată în PS News.
15:10
Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS. „NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt […] Articolul Kremlin: NATO se află de facto în război cu Rusia apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele PNL al Senatului: Până la urmă, România merge într-o direcţie corectă, într-o direcţie bună # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că reforma administraţiei locale presupune, în forma de proiect, reducerea numărului de posturi ocupate, dar o decizie finală asupra acestei teme va fi luată în coaliţia de guvernare. „Poziţia PNL va fi exprimată de către premierul Bolojan, preşedintele partidului. Aşa cum a exprimat-o ca intenţie, reforma înseamnă […] Articolul Președintele PNL al Senatului: Până la urmă, România merge într-o direcţie corectă, într-o direcţie bună apare prima dată în PS News.
15:10
Războiul Bolojan-PSD pe prețurile la alimente. ”Dacă inflația ajunge în decembrie la 14% ar trebui să răspundă cineva” # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii a precizat luni, la Antena 3 CNN, că este în favoarea prelungirii măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, iar acest lucru îl va transmite premierului Ilie Bolojan. Florin Barbu a spus că cifrele Consiliului Concurenței arată că, de la adoptarea măsurii, inflația a scăzut și a avertizat că eliminarea […] Articolul Războiul Bolojan-PSD pe prețurile la alimente. ”Dacă inflația ajunge în decembrie la 14% ar trebui să răspundă cineva” apare prima dată în PS News.
15:00
Un român din Italia a devenit eroul localității în care trăiește după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să intre în casă. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit. Românul spune că a făcut […] Articolul Un român, erou în Italia, după ce s-a luptat singur cu hoții care i-au spart casa apare prima dată în PS News.
15:00
Doi dintre sportivii de top ai scrimei româneşti şi-au unit destinele: Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu au spus „DA” în faţa celor dragi. Mălina (29 de ani), floretistă legitimată la CSA Steaua, este una dintre cele mai valoroase sportive ale generaţiei sale. Multiplă campioană naţională, Mălina a câştigat în 2015 sezonul de Cupă Mondială la […] Articolul Nuntă în lumea scrimei: Casă de piatră, Mălina Călugăreanu şi Iulian Teodosiu apare prima dată în PS News.
15:00
Producţia industrială a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 1,3%. Care sunt principalele cauze # PSNews.ro
Producţia industrială a scăzut în primele şapte luni ale anului cu 1,3%, ca serie brută, din cauza reducerilor din industria prelucrătoare (-1,6%) şi industria extractivă (-0,7%), arată datele INS. În acelaşi interval, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,3%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul […] Articolul Producţia industrială a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 1,3%. Care sunt principalele cauze apare prima dată în PS News.
15:00
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News. „Uneori este necesar. Chiar dacă nu ne plac fețele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru Fareed Zakaria de la CNN, vineri, la Conferința Ialta de […] Articolul Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni apare prima dată în PS News.
14:50
Cercetătorul de origine română Paul Negulescu, distins cu „Nobelul american” pentru cercetare medicală clinică # PSNews.ro
Acesta a condus proiectul care a culminat cu punerea la punct a unui tratament pentru o boală considerată, până nu de mult, incurabilă. Premiile pentru Cercetare Medicală Clinică pe 2025 ale prestigioasei Fundații Lasker onorează trei oameni de știință pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea unui tratament salvator nou al fibrozei chistice: Michael Welsh, Jesus Gonzalez […] Articolul Cercetătorul de origine română Paul Negulescu, distins cu „Nobelul american” pentru cercetare medicală clinică apare prima dată în PS News.
14:50
Ministrul Muncii respinge nostalgia comunistă în privința intervenției statului în economie # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, apără necesitatea unei implicări mai mari a statului în economie, în contextul unui sondaj care arată că doar 33% dintre români susțin piața liberă nereglementată. Întrebat cum interpretează datele care indică că majoritatea românilor vor mai multă intervenție de stat și dacă aceasta reflectă o reîntoarcere la „vremurile apuse”, Manole a […] Articolul Ministrul Muncii respinge nostalgia comunistă în privința intervenției statului în economie apare prima dată în PS News.
14:40
JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis # PSNews.ro
JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, va găzdui luni seara o ediție a emisiunii „The Charlie Kirk Show” pentru a-l omagia pe prietenul său apropiat Charlie Kirk, activist conservator împușcat mortal săptămâna trecută la un eveniment universitar din Utah. Conform NBC News, Vicepreședintele american JD Vance a anunțat pe platforma X că va prezenta o ediție […] Articolul JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis apare prima dată în PS News.
14:40
ÎCCJ motivează decizia fără precedent cu privire la abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan # PSNews.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a nesocotit principiul legalităţii în materie penală, aplicând retroactiv directive UE în cazul confiscărilor decise în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare în care omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, afirmă judecătoarea Lia Savonea în motivarea deciziei prin care a acceptat plângerile […] Articolul ÎCCJ motivează decizia fără precedent cu privire la abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan apare prima dată în PS News.
14:40
Ipocrizia USR: primarii își măresc salariile, dar îi acuză pe alții pentru creșterea cheltuielilor # PSNews.ro
Primarii USR și-au mărit salariile, în timp ce deficitul bugetar al țării continua să crească. Ipocrizia de care dau dovadă USR-iștii se reflectă și când e vorba de declarațiile de avere, pentru că liderii partidului cer transparență, însă nu-și mai publică declarațiile de avere după decizia CCR. Dominic Fritz, salariu mai mare cu 38.000 lei […] Articolul Ipocrizia USR: primarii își măresc salariile, dar îi acuză pe alții pentru creșterea cheltuielilor apare prima dată în PS News.
14:40
Poliția cere daune unui angajat care s-a răsturnat cu mașina în timpul unei misiuni. Cât are de plată # PSNews.ro
Un polițist care a răspuns la un apel de urgență și a plecat în căutarea unei persoane aflate, aparent, pericol, a pătruns cu autospeciala pe un drum forestier închis circulației și s-a răsturnat cu mașina. Angajatorul, Poliția, vrea acum ca agentul să plătească reparația. Niciun tip de asigurare auto nu este valabilă în afara drumurilor […] Articolul Poliția cere daune unui angajat care s-a răsturnat cu mașina în timpul unei misiuni. Cât are de plată apare prima dată în PS News.
14:30
Lista alimentelor care se scumpesc de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial # PSNews.ro
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței […] Articolul Lista alimentelor care se scumpesc de la 1 octombrie, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial apare prima dată în PS News.
14:30
INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24% # PSNews.ro
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, la 11.121 milioane kWh, în timp ce exportul a urcat cu 23,8%, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, […] Articolul INS: Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni, iar exportul cu aproape 24% apare prima dată în PS News.
14:30
Fost director de aeroport 5 membri din Consiliul de Administrație, trimiși în judecată de DNA # PSNews.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit DNA, doi consilieri juridici din cadrul companiei au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă […] Articolul Fost director de aeroport 5 membri din Consiliul de Administrație, trimiși în judecată de DNA apare prima dată în PS News.
