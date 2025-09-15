Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Ce motive justifică o posibilă demisie a ministrului Educației?

14:10

Ministrul Muncii spune că nu se pot face reduceri de posturi în multe instituții din Administrație. Florin Manole se plânge că în subordinea sa sunt mai multe agenții și Case de Pensii care, dimpotrivă, au nevoie de angajați și în care nu pot fi făcute reduceri de personal. Florin Manole, ministrul Muncii: „Avem deficit de […]