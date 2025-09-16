Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Inculpați în dosar mai sunt Horațiu Potra și alte 20 de persoane | AUDIO
Europa FM, 16 septembrie 2025 15:20
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de alte încă 20 de persoane pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Aceștia ar fi pus la cale un plan prin care urmau să destabilizeze România prin haos și violențe. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
15:20
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Inculpați în dosar mai sunt Horațiu Potra și alte 20 de persoane | AUDIO # Europa FM
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de alte încă 20 de persoane pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Aceștia ar fi pus la cale un plan prin care urmau să destabilizeze România prin haos și violențe. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis […]
15:20
România în Direct, Cap la Cap cu Cristian Tudor Popescu. Nicușor Dan: Ce-a făcut bine, ce-a făcut rău? # Europa FM
Cristian Tudor Popescu revine la România în direct, Cap la Cap cu Cătălin Striblea. În prima ediție a sezonului, întrebăm cum evaluați activitatea lui Nicușor Dan în primele luni de mandat. Președintele Nicușor Dan a acordat o serie de interviuri la împlinirea a 100 de zile de mandat. Președintele a cerut publicului să nu-și piardă […]
15:20
Procurorul general al României: Parchetul consideră că există probe suficiente privind comiterea, de către Călin Georgescu, a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată | AUDIO # Europa FM
Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativa de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Procurorul general al României, Alex Florența, spune să s-au adunat suficiente probe la dosar pentru ca fostul candidat la funcția de președinte să fie trimis în judecată. „Cu respectarea prezumției de […]
15:20
Alex Florența: România a fost ținta predilectă a unor campanii ample hibride în contextul scrutinurilor electorale din 2024. Actorii ostili au urmărit modelarea continuă a opiniei publice | AUDIO # Europa FM
România a fost și este ținta atacurilor hibride coordonate din Rusia, spune procurorul general al României. Alex Florența a explicat, astăzi, într-o conferință de presă mecanismele prin care Rusia a încercat să manipuleze populația pentru a susține un anumit candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut. Potrivit procurorului general, au fost identificate patru firme care […]
15:20
Cristian Tudor Popescu, despre războiul hibrid purtat de Federația Rusă în România: „Au folosit cele mai fine principii ale propagandei și manipulării” | VIDEO # Europa FM
Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorul general al României, Alex Florența, spune că s-au adunat suficiente probe la dosar pentru ca fostul candidat la funcția de președinte să fie trimis în judecată. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor […]
Acum 24 ore
23:20
Răzvan Petri, cofondatorul platformei „Politică la minut”: Partidele extremiste confiscă nemulțumirile profesorilor pentru a puncta politic. Cadrele didactice trebuie să se disocieze de aceste acțiuni | VIDEO # Europa FM
Prezent la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de profesorul Marcel Bartic, Răzvan Petri, cofondatorul platformei media „Politică la minut”, a declarat că moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației reprezintă doar o acțiune prin care partidul „punctează politic”: „Când se ivește o astfel de oportunitate, atacă, depun o moțiune de cenzură sau depun o […]
23:20
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, reținut pentru 24 de ore: Este acuzat de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei | AUDIO # Europa FM
Administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra a fost reţinut în această seară, transmite Poliția Capitalei. Omul de afaceri Jurgen Faff este acuzat de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 12 milioane de lei. Omul de afaceri, a cărui companie aeriană, Fly Lili, ar fi transportat în Congo […]
23:20
Cluj: Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a spart cutia milei de la Mănăstirea Piatra Craiului din Bucea | AUDIO # Europa FM
A spart cutia milei dintr-o mănăstire și a fugit cu banii. Un bărbat de 34 de ani din Iași, a fost prins în gara din Cluj-Napoca. A fost retinut pentru 24 de ore, în timp ce ancheta continuă. Fapta a avut loc pe data de 14 septembrie, la Mănăstirea Piatra Craiului din Bucea, județul Cluj. […]
23:20
Constanța: Profesoară de germană, bătută de un elev de clasa a IX-a. Poliția a deschis dosar penal | AUDIO # Europa FM
Profesoară de germană bătută la unul dintre cele mai apreciate licee din Constanța. Deși femeia nu a cerut ordin de protecție, poliția a întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc în jurul orei 14:30, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, una dintre cele mai apreciate unități de […]
19:20
Un bărbat de 66 de ani a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările. Pacientul s-a lovit cu capul de beton | AUDIO # Europa FM
Incident tragic la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un pacient de 66 de ani a murit după ce o bucată dintr-o treaptă s-a rupt în timp ce cobora scările. Autoritățile sanitare au deschis o anchetă. Europa FM a solicitat explicații din partea spitalului, însă, deocamdată, nu a primit un răspuns. Din primele informații, bărbatul […]
19:20
Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Ce motive justifică o posibilă demisie a ministrului Educației? # Europa FM
Astăzi, la inițiativa Alianței pentru Unirea Românilor, este dezbătută în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Acesta a amenințat cu demisia în cazul în care moțiunea va fi adoptată. Discutăm astăzi, la Academia Europa FM, despre modul în care sunt capitalizate politic nemulțumirile profesorilor și despre ce motive ar putea justifica demisia […]
19:20
India: Opt elevi au ajuns la spital după ce colegii de internat le-au lipit ochii cu lipici în timp ce dormeau | AUDIO # Europa FM
Incident periculos la un internat din India. Opt elevi de la un internat au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau. Medicii spun că adezivul a creat leziuni oculare semnificative. Totul a pornit de la o glumă proastă, pusă la cale de câțiva elevi din internat. […]
19:20
Primăria Sectorului 3 modifică statutul anumitor posturi. Reorganizarea a dus la o creștere a cheltuielilor cu 21.000 de lei pe lună | AUDIO # Europa FM
De la promisiunea unei reorganizări, la majorări salariale. Primăria Sectorului 3 a aprobat o hotărâre care modifică statutul de funcții și, implicit, salariile mai multor angajați, ceea ce a dus la o creștere a cheltuielilor primăriei cu 21.000 de lei pe lună. Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”, unul împotrivă și opt abțineri. […]
19:20
București: Bărbat reținut și propus pentru arest la domiciliu după ce, la sfârșitul lunii trecute, ar fi provocat intenționat un incendiu de vegetație | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 63 de ani din București a fost reținut și propus pentru arest la domiciliu după ce, la sfârșitul lunii trecute, ar fi provocat intenționat un incendiu de vegetație. 25 de hectare au ars și un autoturism a fost distrus. Bărbatul este cercetat penal pentru distrugere prin incendiere. Pe 28 august, bărbatul de […]
19:20
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, respinsă de Senat | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației a fost respinsă de Senat. S-au înregistrat 82 de voturi împotrivă, 40 de voturi favorabile și o abținere. Opoziția a contestat reforma din Educație, acuzând Guvernul că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe catastrofale asupra calității educației. În cadrul dezbaterii din Senat, ministrul Educației, Daniel […]
Ieri
15:20
USR votează împotriva moțiunii simple prin care AUR cere demisia ministrului Educației. Ștefan Pălărie: „Este lipsită de credibilitate” | AUDIO # Europa FM
USR va vota împotriva moțiunii simple prin care AUR cere demisia ministrului Educației, a anunțat liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Dezbaterea și votarea acestei moțiuni are loc astăzi, la Senat, începând cu ora 16:00. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Această moțiune simplă a fost inițiată de un partid care susține antiștiința” „Să nu uităm că […]
15:20
Președintele CCIR: Economia nu merge rău. Anxietatea mediului de afaceri este generată de zvonurile de la televizor | AUDIO # Europa FM
Economia nu merge rău în momentul de față, spune președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Bilanțurile persoanelor juridice arată că, anul acesta, au crescut atât cifra de afaceri, cât și profitul companiilor din România, spune Mihai Daraban. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: „A crescut cifra de afaceri de la […]
14:10
Rata șomajului ajunge la 6% în al doilea trimestru al anului, cu 0,2% mai scăzut față de primul trimestru din 2025 | AUDIO # Europa FM
Rata șomajului în trimestrul al doilea din acest an a ajuns la 6 procente. Cel mai ridicat nivel rămâne în rândul tinerilor. În comparație cu primul trimestru al acestui an, rata șomajului a fost în scădere cu 0,2 puncte procentuale, arată datele Institutului Național de Statistică. A ajuns la 6 la sută. Pe sexe, diferența […]
14:10
Protest în plină desfășurare în Piața Victoriei din București. Sindicaliştii din Administraţia Publică s-au adunat în fața sediului Guvernului, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv în privința reducerilor de posturi vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Bogdan Șchiop, președintele […]
14:10
Sorin Grindeanu cere ANAF să verifice cum a fost respectată măsura plafonării alimentelor de bază # Europa FM
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere ANAF să verifice modul în care comercianții au respectat plafonarea la alimentele de bază iar raportul să fie prezentat de urgență în Coaliție. Plafonarea adaosului la alimentele de bază a fost o decizie corectă, spune președintele interimar al PSD, care a dus la scăderea inflației și i-a ajutat […]
14:10
„Mersi”, „bonjour”, „șic”, „parfum”, „garaj”. Nu, nu e conversația a doi francezi la Paris, e româna de zi cu zi. Dacă stai să te gândești, vorbim franceză mai des decât credem. Doar că o facem românizat, cu accent balcanic și cu sensuri pe alocuri schimbate. Franceza din buzunarul fiecăruia Ai zice că n-ai treabă cu […]
14:10
Ilie Bolojan: Am încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aproape două treimi din cele 25 de evaluări în comitetele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au fost încheiate cu concluzii pozitive. Aderarea la OCDE va ajuta la modernizarea României și consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a spus premierul după întâlnirea cu delegația OCDE. ” Am încheiat […]
14:10
O dronă folosită de Federația Rusă a intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României. Două aeronave F-16 au interceptat drona. Aceasta a rămas în spațiul aerian românesc timp de 50 de minute și ulterior s-a îndreptat spre Ucraina. Drona nu a fost doborâtă, deși piloții au avut permisiunea. În momentele în care au avut […]
14:10
Ministrul Muncii, despre reducerea posturilor din administrație: Avem deficit de personal în multe instituții. Obiectivul reorganizării este eficientizarea, nu disponibilizarea | AUDIO # Europa FM
Ministrul Muncii spune că nu se pot face reduceri de posturi în multe instituții din Administrație. Florin Manole se plânge că în subordinea sa sunt mai multe agenții și Case de Pensii care, dimpotrivă, au nevoie de angajați și în care nu pot fi făcute reduceri de personal. Florin Manole, ministrul Muncii: „Avem deficit de […]
14 septembrie 2025
16:20
Flăcările au cuprins o rulotă de mâncare. Martorii au sunat la 112 și imediat la fața locului au sosit mai multe echipaje de pompieri, întrucât exista pericolul extinderii flăcărilor și la tarabele comercianților din piață. La sosirea forțelor de intervenție, rulota ardea generalizat, iar flăcările cuprinseseră deja și o terasă învecinată. Puțin a lipsit ca […]
16:20
După înmulțirea cazurilor de drone rusești în spațiul aerian al statelor membre NATO – îngrijorare și spijin. Rusia neagă vreo acțiune intenționată. # Europa FM
Drona rusească care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României este un subiect dezbătut pe larg de cotidianul britanic The Guardian. Publicația amintește și declarațiile liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, care avertizează că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone. NATO – a anunțat întărirea apărării pe flancul estic. „România a devenit cel […]
16:20
Trei bărbați au fost reținuți în urma conflictului sângeros din Craiova. Anchetatorii spun că au extins cercetările. # Europa FM
După incident, Poliția a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești. Această măsură presupune: * Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră; * Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova; * Patrule mixte, […]
16:20
MApN despre drona rusească din Delta Dunării: “Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul” # Europa FM
Ministerul Apărării Naționale a făcut o evaluare a situației de sâmbătă, când o dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Potrivit unui comunicat de presă, Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. Se precizează, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, nu exclude un compromis pentru situația locatarilor din Cartierul Greenfield, din Pădurea Băneasa, care au un singur drum de acces către Capitală. Invitată la Misiunea Verde, cu Mona Nicolici, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus că se ia în calcul asigurarea unui transport public în comun, chiar dacă asta ar însemna […]
20:10
Descoperirea a fost făcută de specialiștii Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. O cercetare aflată încă în desfășurare în zona de nord vest a vechii cetăți antice Tomis a scos la iveală un complex funerar creștin, din secolul al IV-lea e.n. Monumentul descoperit de arheologul Constantin Băjenaru este unicat in vestul Mării Negre și […]
16:10
Bătaie cu topoare în Craiova. Un bărbat a murit în urma scandalului, alți patru sunt la spital | VIDEO # Europa FM
Scandal cu bâte și topoare, sâmbătă, la Craiova. Un bărbat a murit și patru au fost duși la spital. O parte dintre cei implicați au fugit de la fața locului. Au fost urmăriți și prinși de polițiști. Conflictul a avut loc pe o stradă din zona Romanești, Craiova. Au oprit mașinile în trafic și au […]
00:10
Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate în luna septembrie. Care sunt cele mai căutate destinații | AUDIO # Europa FM
Tot mai mulți români merg în vacanțe în străinătate în luna septembrie – în afara sezonului estival clasic. Prețurile sunt mai mici față de perioada de vară, iar preferate rămân sejururile tip city-break. Anul acesta, prețurile pentru vacanțe în luna septembrie au scăzut cu 15% comparativ cu lunile estivale și cu aproape 10% față de […]
00:10
București: Cetățean străin arestat după ce a agresat și violat o femeie, în locuința acesteia din Sectorul 6. Poliția face apel către alte posibile victime să sesizeze imediat autoritățile # Europa FM
Un cetățean străin a fost arestat preventiv în București, fiind acuzat de viol, distrugere și violare de domiciliu, după ce a agresat sexual și fizic o tânără în propria locuință. Poliția face apel către alte posibile victime să sesizeze autoritățile. Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat preventiv după ce a violat o prostituată […]
00:10
Franța vrea să introducă limba română în școli ca limbă obligatorie în sistemul public de învățământ. Ministerul francez al Educației a lansat un program pilot | AUDIO # Europa FM
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă obligatorie în sistemul public de învățământ. Este vorba despre un program pilot, lansat deja de Ministerul Educației de la Paris. Anunțul a fost făcut de Ambasada României din capitala Franței. Programul pilot a fost lansat de Ministerul Educației Naționale din Franța, prin intermediul Academiei Créteil. Astfel, […]
00:10
Sorin Lucaci, directorul Apele Române, a fost demis de ministra Mediului, Diana Buzoianu # Europa FM
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că a decis să-l demită pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale „Apele Române”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu spune că reforma Apele Române este esențială iar instituția are nevoie de transparență. ”Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul […]
12 septembrie 2025
20:10
Treningurile te însoțesc în multe situații: sală, plimbări relaxante sau timp petrecut acasă. Le alegi pentru confort și libertate de mișcare, iar dacă ții la modul în care arată în timp, merită să le acorzi atenția cuvenită. Uzura apare rapid dacă le neglijezi, iar culorile, textura și detaliile riscă să se piardă. Află mai jos […]
20:10
Hunedoara: Combinatul siderurgic ArcelorMittal își oprește definitiv producția după 141 de ani. Aproape 500 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic | AUDIO # Europa FM
Combinatul siderurgic ArcelorMittal de la Hunedoara își oprește definitiv producția după 141 de ani. Aproximativ 500 de angajați vor fi concediați. Combinatul siderurgic de la Hunedoara a fost înființat în anul 1884, când Transilvania era parte a Imperiului Austro-Ungar, a trecut apoi în proprietatea statului român, iar în timpul perioadei comuniste a ajuns să aibă […]
20:10
Donald Trump a anunțat că principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost reținut # Europa FM
Donald Trump a anunțat că principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost reținut. Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a declarat că „cineva foarte apropiat de el l-a denunțat”. Deocamdată nu au fost publicate numele și fotografia suspectului, dar autoritățile urmează să ofere detalii oficiale în cursul orelor următoare. „Cred, cu […]
20:10
Albania numește un robot, creat de inteligența artificială, în funcția de ministru, pentru a combate corupția din guvern | AUDIO # Europa FM
Albania intenționează să combată corupția din Guvern printr-o premieră mondială: numirea unui ministru creat de inteligența artificială. „Diella” va fi responsabilă pentru toate deciziile legate de licitațiile pentru contracte publice, a anunțat premierul albanez. Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, va conduce Ministerul Achizițiilor Publice, a anunțat premierul albanez Edi Rama, în timp ce își […]
20:10
Protest la Royal Opera House din Londra: Zeci de ucraineni și susținători ai lor au manifestat împotriva apariției sopranei ruse Anna Netrebko la premiera operei „Tosca” | AUDIO # Europa FM
Protest la Royal Opera House din Londra. Zeci de ucraineni și susținători ai lor au manifestat împotriva apariției soprane ruse Anna Netrebko la premiera operei „Tosca”. Protestatarii au manifestat împotriva apariției sopranei ruse Anna Netrebko la premiera operei „Tosca” de Giacomo Puccini. Au fluturat steaguri ucrainene și au afișat pancarte cu mesaje precum „În timp ce […]
20:10
NATO anunță lansarea unei noi operațiuni pentru protejarea flancului estic: Santinela Estică. Decizia – după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei | AUDIO # Europa FM
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea unei operațiuni numită Santinela Estică, o inițiativă care va consolida apărarea NATO pe flancul estic, unde se află și România. Anunțul este, practic, un răspuns la încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu mai multe drone rusești. Incidentul este periculos și inacceptabil, a declarat Mark Rutte. Ce […]
20:10
Cum ne putem controla apetitul? Dr. Mihaela Bilic: Metoda „sharing is caring” ne ajută să reducem cantitatea de mâncare consumată și sprijină pierderea în greutate # Europa FM
Voi cu cine mâncați? Mâncați mai mult când sunteți singuri decât atunci când sunteți împreună cu familia sau prietenii? Indiferent de momentele din zi în care îți satisfaci anumite pofte alimentare, cantitatea și compania celor din jur fac diferența, a spus, în cadrul emisiunii „Frecvența Gustului”, la Europa FM, medicul nutriționist Mihaela Bilic. Când suntem […]
20:10
Uniunea Europeană ar putea renunța la gazele rusești în următorul an, potrivit secretarul american al Energiei | AUDIO # Europa FM
Uniunea Europeană ar putea renunța la gazele rusești în următorul an. În următoarele luni se va trece la folosirea gazelor naturale lichefiate din SUA, susține secretarul american al Energiei. Informațiile au apărut după o întâlnire la Bruxelles între oficialul american și comisarul european pentru energie. Statele Unite ale Americii au început să crească presiunile asupra […]
16:10
Radu Oprea, despre majorarea TVA la 21% pentru sectorul Horeca: Pe litoral s-au înregistrat scăderi față de anul trecut. Nu consider că o asemenea măsură este oportună acum | AUDIO # Europa FM
Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a afirmat vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD, că, în urma discuțiilor avute cu mai mulți antreprenori din domeniul ospitalității, a constatat o reducere a numărului de turiști pe litoral comparativ cu sezonul trecut. El a subliniat că majorarea TVA la 21% nu ar […]
16:10
FBI îl caută de mai bine de 24 de ore pe cel care l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk. Se oferă 100.000 de dolari în schimbul unor informații care să ajute la prinderea lui | AUDIO # Europa FM
La mai bine de 24 de ore de la uciderea activistului Charlie Kirk, autoritățile americane îl caută în continuare pe autorul asasinatului. FBI a anunțat că au imagini video cu acesta și că au recuperat arma folosită în atac. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment în aer liber la o universitate din statul […]
16:10
INS: Salariul mediu net în luna iulie, în ușoară scădere față de prima lună a verii. Cele mai mari salarii sunt în producția și extracția de petrol și în domeniul IT | AUDIO # Europa FM
Salariul mediu net a fost în ușoară scădere în luna iulie, față de prima lună a verii: 5.517 de lei lei este valoarea anunțată de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari salarii au rămas în producția și extracția de petrol și în zona IT. Cele mai mici rămân în industria hainelor și în HORECA. […]
16:10
Radu Mihaiu acuză parlamentarii că și-ar fi luat cărți de vizită cu foiță de aur, de 310 lei. Reacția Camerei Deputaților | AUDIO # Europa FM
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat că a fost surprins de informațiile legate de presupusele cărți de vizită cu foiță de aur de la Parlament, făcute publice de Radu Mihaiu, președintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaților, pe pagina sa de Facebook. Radu Mihaiu a afirmat recent că Parlamentul a comandat […]
16:10
Sorin Grindeanu, după ce deputatul PSD Mihai Weber și-a cumpărat un bolid de 140.000 de euro:„Nu trebuie să mă intereseze pe mine, ca președinte PSD, acest lucru” | AUDIO # Europa FM
În timp ce social-democrații își prezentau propriul program de relansare economică, în plină austeritate, jurnaliștii au remarcat bolizii de lux din curtea de pe bulevardul Kiseleff. Publicația Snoop a arătat cum deputatul PSD, Mihai Weber, a primit la un butic dintr-un sat o mașină de 140.000 de euro. În satul Buduhala, județul Gorj, funcționează un […]
16:10
Raport ONU: Coreea de Nord aplică pedeapsa cu moartea pentru cei care sunt prinși că vizionează filme sau seriale străine: „Niciun alt popor nu se află sub astfel de restricții în lumea de astăzi” # Europa FM
Guvernul nord-coreean aplică din ce în ce mai des pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru persoanele surprinse că vizionează și distribuie filme și seriale străine, conform unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), publicat vineri, 12 septembrie. De altfel, statul nord-coreean a înăsprit controlul asupra „tuturor aspectelor vieții cetățenilor”, a constatat Biroul ONU pentru Drepturile Omului, […]
16:10
FMI estimează că economia României va înregistra o creștere de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026 | AUDIO # Europa FM
FMI se așteaptă ca economia României să crească cu 1% în acest an și cu doar 1,4% în 2026. Estimările sunt în scădere semnificativă: prognoza pentru 2025 a fost redusă cu aproape 40%, iar cea pentru 2026, cu 50%. Sunt concluziile delegației Fondului Monetar Internațional, după întâlnirile cu guvernanții români. De asemenea, inflația ar urma […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.