Israelul încearcă să transforme Gaza City într-un oraş nelocuibil, afirmă raportorul ONU Francesca Albanese
Rador, 15 septembrie 2025 20:50
Cel mai important expert al ONU în domeniul drepturilor palestinienilor, Francesca Albanese, a declarat că Israelul încearcă să facă nelocuibil orașul Gaza prin atacurile asupra celei mai mari zone urbane din enclava palestiniană, punând în pericol viețile ostaticilor israelieni. „Israelul bombardează folosind arme neconvenționale … încearcă să evacueze forțat palestinienii. De ce? Aceasta este ultima […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Comisia Europeană a lansat o strategie prin care vrea să consolideze poziţia Uniunii ca lider mondial în ştiinţă şi inovare # Rador
Comisia Europeană a lansat, astăzi, o strategie prin care vrea să consolideze poziţia Uniunii ca lider mondial în ştiinţă şi inovare. Strategia urmărește să înlesnească accesul la laboratoare de top, echipamente de ultimă generaţie, cum ar fi acceleratoarele de particule, dar şi la date de calitate, pentru cercetători, inovatori şi industrie. O corespondență de la […]
20:20
Senatul a respins moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului educaţiei, Daniel David. Au fost doar 40 de voturi „pentru” şi 82 „împotrivă”. Relatează Alina Stănuţă: Reporter: Reprezentanţii AUR au criticat măsurile și politicile actualului guvern în domeniul educației și au arătat că acestea aruncă sistemul românesc de învățământ în colaps și au consecințe […]
Acum 2 ore
Acum 4 ore
19:00
Ungaria a semnat un acord cu China, ceea ce reprezintă un potențial major pentru cooperarea dintre cele două țări în domeniile energiei nucleare, securității și inovării, a anunțat luni, la Viena, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei ungare a relatat că a fost semnat […]
17:40
Uniunea Europeană merge pe calea celor mai proaste practici, înconjurându-se cu „sârmă ghimpată”(Zaharova) # Rador
Țările membre ale Uniunii Europene merg pe calea celor mai proaste practici, înconjurându-se cu „sârmă ghimpată” și introducând în permanență interdicții pentru proprii cetățeni, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. „Este o poveste surprinzătoare faptul cum Uniunea Europeană merge pe calea celor mai proaste practici prin […]
17:30
La Senat este în desfăşurare dezbaterea moţiunii simple iniţiate de parlamentarii AUR la adresa ministrului educaţiei # Rador
La Senat este în desfăşurare dezbaterea moţiunii simple iniţiate de parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor la adresa ministrului educaţiei. Criticile vizează în general politicile actualului Guvern, despre care AUR afirmă că „prin decizii aberante şi distructive aruncă sistemul de învăţământ românesc în colaps şi condamnă viitorul acestei naţiuni la mediocritate şi haos”. Iniţiatorii moţiunii îi […]
Acum 6 ore
15:30
Introducere La 15 septembrie 1774 începea prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească, o perioadă de mari transformări în plan administrativ, fiscal și juridic. Personalitate complexă, provenită dintr-o familie fanariotă influentă, Ipsilanti a rămas în istorie atât prin reformele sale, cât și prin încercarea de a moderniza statul românesc în contextul delicat al […]
15:20
Israelul nu exclude noi atacuri asupra liderilor Hamas, „oriunde s-ar afla” aceştia (Netanyahu) # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat luni că nu exclude noi atacuri asupra liderilor Hamas „oriunde s-ar afla”, după ce Israelul a lansat săptămâna trecută un atac asupra liderilor politici ai grupării palestiniene aflați în Qatar. Netanyahu a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat al SUA, Marco […]
15:20
Ce poate fi mai potrivit pentru o seară de toamnă decât un concert de muzică bună? După o frumoasă participare la Festivalul Internațional „George Enescu”, Orchestrele și Corurile Radio România revin la Sala Radio și se pregătesc pentru deschiderea noii stagiuni (2025-2026)! Stagiunea cu numărul 97 pe scena radioului public va debuta pe 9 octombrie […]
15:20
Introducere La 15 septembrie 1946, Bulgaria a trecut printr-o transformare politică majoră: monarhia a fost abolită, iar Republica Populară Bulgară a fost proclamată. Acest moment a marcat începutul perioadei comuniste, în care influența sovietică a modelat instituțiile și societatea bulgară pentru următoarele decenii. Contextul intern și international După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, Bulgaria, […]
Acum 8 ore
15:00
Poeţi din peste 30 de ţări participă la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti # Rador
Poeţi din peste 30 de ţări participă de astăzi dupa-amiază şi până pe 21 septembrie la cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti, care programează peste 60 de evenimente, dar vor fi şi peste 220 de momente de lecturi publice, susţinute de nume importante ale scenei poeziei internaţionale din peste 30 de […]
14:30
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani și a primit mesaje de felicitare din întreaga lume # Rador
„Se pare că știți: astăzi împlinesc 70 de ani. Îi mulțumesc Domnului, părinților mei și tuturor celor care m-au pomenit în rugăciunile lor. Multe mulțumiri tuturor”. Cu aceste cuvinte, Papa Leon al XIV-lea a mulțumit credincioșilor care s-au adunat duminică în Piața „Sfântul Petru”, la sfârșitul rugăciunii „Angelus”. Sute de pancarte fluturau din piață, iar […]
14:30
Mii de oameni au participat la concertul de la Vatican cu Bocelli și Pharrell Williams, animat de un spectacol surprinzător cu drone # Rador
Peste 80.000 de persoane au participat la concertul extraordinar, care a avut loc sâmbătă în Piața Sfântul Petru de la Vatican, și care a încheiat evenimentul World Meeting on Human Fraternity 2025. Andrea Bocelli, Pharrell Williams și alți artiști internaționali precum John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo și Teddy Swims au concertat în […]
Acum 12 ore
12:20
Şeful Administraţiei Militare Regionale Harkiv, Oleh Sinehubov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a atacat șapte localități, provocând distrugeri semnificative infrastructurii civile și rănirea a cel puțin două persoane. Într-un comunicat transmis luni, oficialul a precizat că, în oraşul Kupiansk, un bărbat de 67 de ani a fost rănit, iar un […]
12:20
Premierul Ilie Bolojan va discuta cu retailerii despre efectele deciziei de eliminare a plafonării adaosurilor la alimentele de bază # Rador
Premierul Ilie Bolojan va discuta zilele acestea cu retailerii despre efectele deciziei de eliminare a plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază. Practic, şeful Guvernului vrea să se asigure că măsura nu va determina creşteri semnificative de preţuri. Executivul aminteşte că, în urmă cu trei luni, coaliţia de guvernare a decis să prelungească pentru ultima […]
11:50
Cercetare a alegerilor europarlamentare din România din 2024: USR și AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor pe Facebook # Rador
USR și AUR conduc clasamentul manipulării algoritmilor de Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD, arată o cercetare realizat de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București (FJSC). Cercetarea a analizat utilizarea conturilor cu comportament inautentic (cunoscute popular […]
09:00
Protest în capitală faţă de măsurile de reducere a personalului din administraţia publică locală # Rador
Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa astăzi, în capitală, la un protest faţă de măsurile de reducere a personalului în domeniu, anunţate de Guvern. Potrivit unui comunicat al Sindicatului „Forţa Legii”, protestatarii se vor strânge în cursul dimineţii în Piaţa Victoriei, iar ulterior se vor deplasa spre Parcul Izvor, având […]
Acum 24 ore
08:10
Israelul trebuie să fie „foarte, foarte atent” înainte de a ataca din nou Qatarul (Donald Trump) # Rador
Președintele Donald Trump a declarat că Israelul trebuie să fie „foarte, foarte atent” înainte de a ataca din nou Qatarul. Întrebat de jurnaliști la Washington care ar fi mesajul său pentru premierul israelian după ce avioane israeliene au bombardat Doha săptămâna trecută, Trump a spus că Qatarul a fost „un aliat foarte important al Statelor […]
08:10
Australia – 1,5 milioane de persoane vor fi expuse pericolului de inundaţii până la mijlocul secolului # Rador
Un nou raport arată că 1,5 milioane de australieni vor fi expuși pericolului de inundații în zonele de coastă până la mijlocul secolului, din cauza creșterii niveului mării. Evaluarea Națională a Riscurilor Climatice a constatat că temperaturile în creștere vor avea un impact compus asupra vieții, inclusiv printr-o creștere accentuată a deceselor cauzate de valurile […]
08:10
PSD nu este de acord cu încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază programată pentru 1 octombrie, a spus fostul ministru al muncii Marius Budăi. El a advertizat că măsura ar afecta, în special, persoanele cu venituri reduse și a susținut că nu s-a discutat în coaliție despre eliminarea plafonării. Într-o postare pe o […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Programul președintelui Nicușor Dan: ora 9:00 – Primirea unei delegații conduse de Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann – la Palatul Cotroceni – Parlament * ora 17:30 – Ședința Comisiei speciale comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la […]
06:10
„România anunță prezența unei drone rusești în spațiul său aerian”, titrează The New York Times, menționând că „Scurta incursiune s-a semnalat la câteva zile după ce Polonia a reclamat și ea drone rusești pe teritoriul său. Ministerul Apărării a mai precizat că drona nu a survolat zone populate și nu a reprezentat un pericol iminent […]
02:00
Secretarul american de stat Marco Rubio a vizitat Zidul Plângerii din Ierusalim, alături de premierul Benjamin Netanyahu # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio a vizitat unul dintre cele mai sacre locuri ale iudaismului, Zidul Plângerii din Ierusalim, aflat în partea de vest a Muntelui Templului, alături de primul ministru al Israelului. Benjamin Netanyahu a declarat că vizita lui Rubio subliniază legăturile strânse dintre cei doi. Dl Rubio a insistat asupra faptului că […]
14 septembrie 2025
23:40
Surse medicale palestiniene anunță că cel puțin 50 de persoane au fost ucise în această seară în Gaza, în urma atacurilor israeliene # Rador
Potrivit unor surse medicale palestiniene, peste 50 de persoane au fost ucise în Gaza după căderea serii. Atacurile aeriene israeliene continuă să distrugă locuințe în Gaza City, încercând să forțeze evacuarea populației spre sud. Trei clădiri cu multe etaje au fost distruse. Israelul susține că atacurile sale vizează centre de supraveghere ale Hamas./cstoica/dstanesc/amirea (BBC SERVICIUL […]
22:20
Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul Ministerului de Externe pentru explicații referitoare la drona care a încălcat spațiul aerian național. De asemenea, Oana Țoiu a mai anunțat că va ridica problema incursiunii dronei rusești la Adunarea Generală a ONU. Într-o postare pe platform X, ministra de Externe a punctat incursiunea dronelor, a […]
21:50
SUA – Suspectul reținut în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile, anunță guvernatorul din Utah # Rador
Guvernatorul statului american Utah, Spencer Cox, a declarat că bărbatul aflat în custodia autorităților în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk nu cooperează. Activistul religios de dreapta a fost împușcat miercuri. Într-o intervenție pentru postul ABC News, guvernatorul Cox a declarat că suspectul nu a făcuit nicio mărturisire în fața autorităților. Dl Cox a precizat […]
21:40
Fostul președinte al României Traian Băsescu spune că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României depind de votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Rador
Fostul președinte al României Traian Băsescu spune că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României depind de votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie și că rezultatele, ca și la prezidențiale, ar putea fi influențate decisiv de cum va vota diaspora, transmite IPN. Băsescu a scris pe Facebook că „pe 28 septembrie, seara, Putin și […]
Ieri
21:10
Zeci de mii de oameni au protestat duminică în capitala Ankara împotriva unui proces care l-ar putea înlătura luni pe liderul principalului partid de opoziție, după o represiune judiciară de un an împotriva a sute de membri ai formațiunii politice. Imaginile difuzate în direct au arătat mulțimi care scandau cerând demisia președintelui Tayyip Erdoğan, fluturând […]
21:00
SRDNBM dă asigurări că terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular # Rador
Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) dă asigurări că terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular. Specialiștii atenționează că întreruperea bruscă a tratamentului poate avea efecte grave asupra sănătății. Studiile arată că scăderea colesterolului prin statine reduce semnificativ riscul de infarct miocardic și de accident vascular cerebral fără […]
20:50
Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa la un protest în București # Rador
Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa mâine la București la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunțate de Guvern. Ei atrag atenția că deciziile luate fără consultare afectează administrația locală, deja subdimensionată și îmbătrânită. Potrivit unui comunicat al sindicatului „Forța Legii”, ei se vor strânge […]
20:20
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească # Rador
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de ieri, precizează diplomația română. Tot astăzi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian al […]
20:10
Președinția Republicii Moldova dezminte speculațiile privind cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican # Rador
Președinția Republicii Moldova a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram referitoare la presupusele cheltuieli ale familiei președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. „Pe unele canale de Telegram au apărut speculații false despre cheltuielile familiei Președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile […]
19:30
Guvernul pregătește adoptarea unor acte normative, prin care mai multe ministere vor anunța ce proiecte păstrează pentru a fi finanțate prin PNRR # Rador
Guvernul pregătește adoptarea unor acte normative, prin care mai multe ministere vor anunța ce proiecte păstrează pentru a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și ce investiții vor fi eliminate. Autoritățile susțin că este necesară prioritizarea celor aflate în stadiu avansat pentru a evita pierderea fondurilor europene, având în vedere că finanțarea […]
19:30
Hidrologiii au emis astăzi o atenționare Cod galben de inundații pentru cinci bazine hidrografice din Transilvania, Crișana și Maramureș, valabilă până mâine la ora 12:00. Fenomenele vizate includ scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale. Avertizarea acoperă râurile Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș și Tur, […]
19:20
Cetățenii Uniunii Europene aruncă până la 10% din alimentele pe care le au la dispoziție, iar România contribuie la risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual. Aceste date vin în contextul în care decidenții europeni vor reducerea până la jumătate a risipei alimentare până în anul 2030 pe tot lanțul, de la ferme până […]
19:00
După un marş anti-imigraţie, premierul britanic a declarat că oamenii au dreptul la proteste pașnice # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că oamenii au dreptul la proteste pașnice după ce peste 100.000 de demonstranți au participat sâmbătă la un marș anti-imigrație prin Londra, dar a condamnat atacurile împotriva polițiştilor și a spus că Marea Britanie este construită pe toleranță și diversitate. Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a organizat sâmbătă […]
18:10
Papa Leon al XIV-lea a împlinit astăzi 70 de ani. La finalul rugăciunii ‘Angelus’, el le-a mulțumit miilor de credincioși veniți în Piața Sfântul Petru de la Vatican pentru a-l felicita. „Îi aduc mulțumire Domnului, părinților mei și tuturor celor care s-au gândit la mine în rugăciune”, a încheiat Suveranul Pontif, aplaudând mulțimea. Niciun eveniment […]
18:00
Uciderea activistului american conservator Charlie Kirk indică cât de polarizată este societatea americană, a declarat secretarul de presă al președintelui rus Dmitri Peskov, într-o discuţie cu jurnalistul VGTRK Pavel Zarubin. „Este treaba forțelor de ordine americane să afle dacă acestea sunt episoade izolate sau o tendință, ceea ce este mult mai rău. Dar faptul că […]
17:00
Premierul Pedro Sanchez a salutat protestele pro-palestiniene care au afectat desfăşurarea competiţiei cicliste Turul Spaniei # Rador
Premierul spaniol Pedro Sanchez a salutat protestele pro-palestiniene care au afectat desfăşurarea Turului Spaniei – La Vuelta – la ciclism. Dl Sanchez a declarat că demonstraţiile l-au umplut de mândrie şi că oamenii s-au mobilizat pentru o cauză dreaptă./opopescu/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 14 septembrie
16:50
România și Bulgaria pregătesc proiecte culturale comune de interes major pentru ambele state # Rador
Ministrul Culturii, András Demeter, a efectuat o vizită oficială la Sofia, la invitația omologului său bulgar, ministrul Marian Bachev. Programul vizitei a inclus o întrevedere între cei doi miniștrii, precum și discuții plenare între cele două delegații. În cadrul dialogului, miniștrii au trecut în revistă stadiul actual al cooperării culturale dintre România și Bulgaria, precum […]
16:30
Comunicat de presă MApN – Evaluarea incidentului produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național # Rador
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE […]
16:20
Armata ucraineană a anunţat că a organizat un atac cu drone împotriva uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia, la sud-est de Sankt Petersburg. Forţele Ucrainene de Drone au precizat că atacul a provocat un incendiu de amploare la rafinăria Kirishi, situată la 800 de kilometri depărtare de frontiera ucraineană. /opopescu/geftene BBC SERVICIUL MONDIAL […]
15:50
Marco Rubio, nemulţumit în legătură cu atacul israelian care i-a vizat pe liderii Hamas din Qatar # Rador
Secretarul american de stat şi-a exprimat din nou nemulţumirea în legătură cu atacul israelian care i-a vizat pe liderii Hamas din Qatar, în condiţiile în care începe o vizită de două zile în Israel. Cu toate acestea, Marco Rubio a spus că incidentul nu va afecta relaţiile puternice dintre cele două ţări. Este uimitor că […]
15:40
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază (Marius Budăi) # Rador
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază programată pentru 1 octombrie, afirmă fostul ministru al muncii, social-democratul Marius Budăi. El avertizează că măsura ar afecta în special persoanele cu venituri reduse și subliniază că până acum nu a existat nicio discuție în coaliție privind eliminarea acestei plafonări. Într-o postare pe […]
15:30
Forţele israeliene îşi continuă ofensiva care are ca obiectiv ocuparea completă a oraşului Gaza, cu atacuri împotriva unor clădiri rezidenţiale înalte despre care susţin că ar fi folosite de Hamas. Armata israeliană a anunţat că, duminică, a fost atactă o astfel de clădire folosită de Hamas ca punct de observaţie şi de colectare de informaţii. […]
14:50
Senatul dezbate luni o moțiune simplă depusă de AUR la adresa ministrului educației, Daniel David # Rador
Senatul dezbate mâine o moțiune simplă depusă de AUR la adresa ministrului educației, Daniel David. Formațiunea de opoziție afirmă că sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale și critică deciziile de creștere a normei didactice, comasarea unor școli și reducerea fondului de burse. De partea cealaltă, ministrul Daniel David declară […]
14:40
Suspendat în luna iunie, cu doar o zi înainte de start, programul RABLA se reia mâine, la ora 10:00, cu validarea producătorilor și a dealerilor auto. Etapa ar urma să se încheie miercuri la miezul nopții, după care va începe sesiunea pentru cei care vor să-și cumpere mașini noi cu sprijini de la stat. Ei […]
14:30
Seria concertelor extraordinare continuă la Festivalul Internațional George Enescu. Diseară, de la ora 19:30, pe scena Sălii Palatului vor urca Orchestra Națională și Corul Academic Radio. Va dirija orchestra Giancarlo Guerrero, iar la pupitrul corului va fi Ciprian Țuțu, în timp ce regia multimedia va fi asigurată de Carmen Lidia Vidu. Toți aceștia vor aduce […]
