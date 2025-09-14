Fostul președinte al României Traian Băsescu spune că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României depind de votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie
Rador, 14 septembrie 2025 21:40
• • •
Acum 30 minute
21:50
SUA – Suspectul reținut în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile, anunță guvernatorul din Utah # Rador
Guvernatorul statului american Utah, Spencer Cox, a declarat că bărbatul aflat în custodia autorităților în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk nu cooperează. Activistul religios de dreapta a fost împușcat miercuri. Într-o intervenție pentru postul ABC News, guvernatorul Cox a declarat că suspectul nu a făcuit nicio mărturisire în fața autorităților. Dl Cox a precizat […]
Acum o oră
21:40
Acum 2 ore
21:10
Zeci de mii de oameni au protestat duminică în capitala Ankara împotriva unui proces care l-ar putea înlătura luni pe liderul principalului partid de opoziție, după o represiune judiciară de un an împotriva a sute de membri ai formațiunii politice. Imaginile difuzate în direct au arătat mulțimi care scandau cerând demisia președintelui Tayyip Erdoğan, fluturând […]
21:00
SRDNBM dă asigurări că terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular # Rador
Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) dă asigurări că terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular. Specialiștii atenționează că întreruperea bruscă a tratamentului poate avea efecte grave asupra sănătății. Studiile arată că scăderea colesterolului prin statine reduce semnificativ riscul de infarct miocardic și de accident vascular cerebral fără […]
20:50
Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa la un protest în București # Rador
Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa mâine la București la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunțate de Guvern. Ei atrag atenția că deciziile luate fără consultare afectează administrația locală, deja subdimensionată și îmbătrânită. Potrivit unui comunicat al sindicatului „Forța Legii”, ei se vor strânge […]
20:20
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească # Rador
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de ieri, precizează diplomația română. Tot astăzi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian al […]
Acum 4 ore
20:10
Președinția Republicii Moldova dezminte speculațiile privind cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican # Rador
Președinția Republicii Moldova a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram referitoare la presupusele cheltuieli ale familiei președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. „Pe unele canale de Telegram au apărut speculații false despre cheltuielile familiei Președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile […]
19:30
Guvernul pregătește adoptarea unor acte normative, prin care mai multe ministere vor anunța ce proiecte păstrează pentru a fi finanțate prin PNRR # Rador
Guvernul pregătește adoptarea unor acte normative, prin care mai multe ministere vor anunța ce proiecte păstrează pentru a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și ce investiții vor fi eliminate. Autoritățile susțin că este necesară prioritizarea celor aflate în stadiu avansat pentru a evita pierderea fondurilor europene, având în vedere că finanțarea […]
19:30
Hidrologiii au emis astăzi o atenționare Cod galben de inundații pentru cinci bazine hidrografice din Transilvania, Crișana și Maramureș, valabilă până mâine la ora 12:00. Fenomenele vizate includ scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale. Avertizarea acoperă râurile Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș și Tur, […]
19:20
Cetățenii Uniunii Europene aruncă până la 10% din alimentele pe care le au la dispoziție, iar România contribuie la risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual. Aceste date vin în contextul în care decidenții europeni vor reducerea până la jumătate a risipei alimentare până în anul 2030 pe tot lanțul, de la ferme până […]
19:00
După un marş anti-imigraţie, premierul britanic a declarat că oamenii au dreptul la proteste pașnice # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că oamenii au dreptul la proteste pașnice după ce peste 100.000 de demonstranți au participat sâmbătă la un marș anti-imigrație prin Londra, dar a condamnat atacurile împotriva polițiştilor și a spus că Marea Britanie este construită pe toleranță și diversitate. Activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a organizat sâmbătă […]
Acum 6 ore
18:10
Papa Leon al XIV-lea a împlinit astăzi 70 de ani. La finalul rugăciunii ‘Angelus’, el le-a mulțumit miilor de credincioși veniți în Piața Sfântul Petru de la Vatican pentru a-l felicita. „Îi aduc mulțumire Domnului, părinților mei și tuturor celor care s-au gândit la mine în rugăciune”, a încheiat Suveranul Pontif, aplaudând mulțimea. Niciun eveniment […]
18:00
Uciderea activistului american conservator Charlie Kirk indică cât de polarizată este societatea americană, a declarat secretarul de presă al președintelui rus Dmitri Peskov, într-o discuţie cu jurnalistul VGTRK Pavel Zarubin. „Este treaba forțelor de ordine americane să afle dacă acestea sunt episoade izolate sau o tendință, ceea ce este mult mai rău. Dar faptul că […]
17:00
Premierul Pedro Sanchez a salutat protestele pro-palestiniene care au afectat desfăşurarea competiţiei cicliste Turul Spaniei # Rador
Premierul spaniol Pedro Sanchez a salutat protestele pro-palestiniene care au afectat desfăşurarea Turului Spaniei – La Vuelta – la ciclism. Dl Sanchez a declarat că demonstraţiile l-au umplut de mândrie şi că oamenii s-au mobilizat pentru o cauză dreaptă./opopescu/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 14 septembrie
16:50
România și Bulgaria pregătesc proiecte culturale comune de interes major pentru ambele state # Rador
Ministrul Culturii, András Demeter, a efectuat o vizită oficială la Sofia, la invitația omologului său bulgar, ministrul Marian Bachev. Programul vizitei a inclus o întrevedere între cei doi miniștrii, precum și discuții plenare între cele două delegații. În cadrul dialogului, miniștrii au trecut în revistă stadiul actual al cooperării culturale dintre România și Bulgaria, precum […]
16:30
Comunicat de presă MApN – Evaluarea incidentului produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național # Rador
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE […]
16:20
Armata ucraineană a anunţat că a organizat un atac cu drone împotriva uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia, la sud-est de Sankt Petersburg. Forţele Ucrainene de Drone au precizat că atacul a provocat un incendiu de amploare la rafinăria Kirishi, situată la 800 de kilometri depărtare de frontiera ucraineană. /opopescu/geftene BBC SERVICIUL MONDIAL […]
Acum 8 ore
15:50
Marco Rubio, nemulţumit în legătură cu atacul israelian care i-a vizat pe liderii Hamas din Qatar # Rador
Secretarul american de stat şi-a exprimat din nou nemulţumirea în legătură cu atacul israelian care i-a vizat pe liderii Hamas din Qatar, în condiţiile în care începe o vizită de două zile în Israel. Cu toate acestea, Marco Rubio a spus că incidentul nu va afecta relaţiile puternice dintre cele două ţări. Este uimitor că […]
15:40
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază (Marius Budăi) # Rador
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază programată pentru 1 octombrie, afirmă fostul ministru al muncii, social-democratul Marius Budăi. El avertizează că măsura ar afecta în special persoanele cu venituri reduse și subliniază că până acum nu a existat nicio discuție în coaliție privind eliminarea acestei plafonări. Într-o postare pe […]
15:30
Forţele israeliene îşi continuă ofensiva care are ca obiectiv ocuparea completă a oraşului Gaza, cu atacuri împotriva unor clădiri rezidenţiale înalte despre care susţin că ar fi folosite de Hamas. Armata israeliană a anunţat că, duminică, a fost atactă o astfel de clădire folosită de Hamas ca punct de observaţie şi de colectare de informaţii. […]
14:50
Senatul dezbate luni o moțiune simplă depusă de AUR la adresa ministrului educației, Daniel David # Rador
Senatul dezbate mâine o moțiune simplă depusă de AUR la adresa ministrului educației, Daniel David. Formațiunea de opoziție afirmă că sistemul național de învățământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale și critică deciziile de creștere a normei didactice, comasarea unor școli și reducerea fondului de burse. De partea cealaltă, ministrul Daniel David declară […]
14:40
Suspendat în luna iunie, cu doar o zi înainte de start, programul RABLA se reia mâine, la ora 10:00, cu validarea producătorilor și a dealerilor auto. Etapa ar urma să se încheie miercuri la miezul nopții, după care va începe sesiunea pentru cei care vor să-și cumpere mașini noi cu sprijini de la stat. Ei […]
14:30
Seria concertelor extraordinare continuă la Festivalul Internațional George Enescu. Diseară, de la ora 19:30, pe scena Sălii Palatului vor urca Orchestra Națională și Corul Academic Radio. Va dirija orchestra Giancarlo Guerrero, iar la pupitrul corului va fi Ciprian Țuțu, în timp ce regia multimedia va fi asigurată de Carmen Lidia Vidu. Toți aceștia vor aduce […]
Acum 12 ore
10:50
Ucraina a atacat cu drone rafinăria de petrol Kirishi din nord-vestul Rusiei, una dintre cele mai mari din țară, provocând un incendiu după ce resturi provenite de la o dronă doborâtă au căzut la sol, au declarat oficialii ruși duminică. În timp ce marile puteri discută despre cum să pună capăt celui mai sângeros conflict […]
09:40
Creştinii sărbătoresc, astăzi, Înălțarea Sfintei Cruci, zi care amintește de găsirea lemnului crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Credincioșii respectă această sărbătoare prin post și rugăciune. Remus Rădulescu: Sărbătoarea Crucii de la 14 septembrie se leagă de un eveniment din secolul al IV-lea. După ce Împărăteasa Elena a găsit la Ierusalim, în anul […]
Acum 24 ore
08:00
Secretarul de stat american începe duminică o vizită de două zile în Israel, ce are loc după atacurile israeliene asupra Hamas în Qatar, săptămâna trecută. Marco Rubio a clarificat neliniştea Washingtonului în această privinţă, însă a adăugat că doreşte să evalueze impactul atacului israelian asupra eforturilor de eliberare a ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza. Vizita […]
02:30
Trei tineri ucraineni care au trecut granița în România și au solicitat ajutorul autorităților au fost recuperați de pe munte, aseară, iar starea lor de sănătate este bună, anunță Salvamont Maramureș. Intervenția a fost dificilă, deoarece aceștia nu au respectat indicațiile de a rămâne pe loc și plecaseră din zona în care au fost localizați./asalar […]
13 septembrie 2025
23:40
Ultima etapă a turului ciclist al României impune mai multe restricții de circulație în București # Rador
Ultima etapă a turului ciclist al României va impune mâine încă de dimineață mai multe restricții de circulație în București, pe traseul competiției care are plecare de pe Bulevardul Libertății și se desfășoară pe mai multe artere din centrul orașului, între care Splaiul Independenței, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, zona Buzești, Piața și Calea Victoriei. Polițiștii rutieri […]
23:40
Sorin Grindeanu, mesaj pe internet privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază # Rador
Coaliția de guvernare a convenit încă de acum trei luni, când s-a prelungit din nou plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază până la finalul lui septembrie, că va fi ultima prelungire a termenului, deoarece măsura a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților, a precizat azi purtătoarea de cuvânt […]
23:30
Locuitorii din județul Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert, care anunță prezența unei a doua drone rusești în spațiul aerian al țării # Rador
Locuitorii din județul Tulcea au primit în această seară un nou mesaj RO-Alert, care anunță prezența unei a doua drone rusești în spațiul aerian al țării. Și de data aceasta, durata alertei aeriene este 90 de minute. Corespondentul RRA Luiza Rosetti amintește că primul mesaj de avertizare a fost emis în jurul orei 18:00, iar […]
Ieri
21:50
ANPDPD – clarificări cu privire la proiectul de modificare a criteriilor pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap # Rador
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a pus la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail pentru preluarea întrebărilor și solicitărilor de clarificare cu privire la proiectul de modificare a criteriilor pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Ministrul muncii a justificat nevoia de revizuire pentru a […]
21:00
Tokyo – Numărul centenarilor din Japonia a crescut pentru al 55-lea an consecutiv, apropiindu-se de 100.000, iar aproape 90% dintre aceștia sunt femei. Potrivit Ministerului Sănătății din Japonia, care a publicat date înainte de sărbătoarea națională de luni dedicată persoanelor în vârstă, numărul persoanelor de 100 de ani și peste este de 99.763, o creștere […]
21:00
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărarea sa în 2026, declară ministrul apărării # Rador
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărarea sa în 2026, în contextul în care războiul cu Rusia se prelungește în al patrulea an, a declarat sâmbătă ministrul apărării, Denis Șmihal. Șmihal a spus că finanțarea este esențială pentru menținerea liniilor de apărare, producerea mai multor drone și alte […]
20:30
Realizator: Mihaela Enache – O dronă rusească a intrat în această seară în spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării Naționale anunță că două avioane militare F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat de urgență pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, unde au loc atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii de la Dunăre. Colonel […]
19:50
Autoritățile poloneze au ridicat avioane de la sol și au închis, preventiv, aeroportul din Lublin # Rador
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone în Ucraina vecină, iar aeroportul din orașul Lublin, estul Poloniei, a fost închis, au declarat autoritățile poloneze. Comandamentul Operațional al forțelor armate poloneze a transmis că avioanele au participat la o operațiune în apropierea […]
19:20
Un mesaj RO-ALERT a fost transmis cu aproximativ o jumătate de oră în urmă pe telefoanele mobile din zona de nord a județului Tulcea. Oamenii sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sunt sfătuiți să se protejeze. Alerta este valabilă pentru încă aproximativ o oră. Astfel de mesaje sunt transmise […]
19:00
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit 14 persoane, dintre care una grav, au transmis serviciile de urgență. Explozia a avut loc la ora 15:00 (01:00 GMT) în Vallecas, un cartier din centrul-sud al Madridului, potrivit serviciilor de urgență. Cauza exploziei nu este deosamdată cunoscută./cstoica/eradu (REUTERS – 13 septembrie)
19:00
Madrid – 21 de persoane rănite în explozia de la o cafenea din cartierul Vallecas – știre actualizată # Rador
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit 21 de persoane, dintre care trei grav, au transmis serviciile de urgență. Explozia a avut loc la ora locală 15:00 (01:00 GMT) în Vallecas, un cartier din centrul-sud al Madridului, potrivit serviciilor de urgență. Cauza exploziei este deocamdată necunoscută./cstoica/eradu (REUTERS – 13 septembrie)
18:00
Circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe firul II, până pe 5 octombrie, în vederea executării unor lucrări # Rador
De luni, circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe firul II, în vederea executării unor lucrări care vor dura până pe 5 octombrie. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA precizează că după finalizarea lucrărilor programate, circulația feroviară între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare va fi reluată […]
18:00
Președinta Maia Sandu afirmă că dialogul politic dintre Republica Moldova și Italia, țara care găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni, s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii patru ani. Dacă până în 2021 relațiile între guvernele celor două state erau aproape inexistente, astăzi Republica Moldova beneficiază de un sprijin important din partea Italiei, citează IPN. Într-un […]
17:30
A fost semnat contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad-Oradea, de 39,7 km. Lucrarea va fi executată de o asociere formată dintr-o companie din Turcia și una din România, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorii au la dispoziție doi ani pentru a termina lotul […]
17:30
Poliția a reținut încă două persoane implicate în scandalul din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis # Rador
Poliția anunță că a reținut încă două persoane implicate în scandalul din această dimineață din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit IPJ Dolj, cei doi au fost duși la audieri. În total, în custodia forțelor de ordine sunt cinci persoane. […]
16:40
Rusia duce acum un război legitim, drept, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Aș vrea să le mulțumesc moscoviților pentru contribuția la războiul nostru comun, legitim, drept, pentru disponibilitatea de a lupta și a trudi în numele Patriei”, a declarat Putin, felicitându-i pe locuitorii Moscovei cu ocazia Zilei orașului./snicolau/dstanesc (www.tass.ru – 13 septembrie)
16:20
Avioane rusești echipate cu rachete balistice supersonice au zburat deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad 2025” # Rador
Avioane de luptă rusești MiG-31 echipate cu rachete balistice hipersonice au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de știri Interfax. Rusia și Belarus au demarat exercițiile comune vineri, într-un moment tensionat din războiul dintre Rusia și Ucraina, la câteva […]
15:50
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă # Rador
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție un buget de aproape 15 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă. Banii provin dintr-un apel de proiecte relansat ieri de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene prin Programul Tranziție Justă. Proiectele pot fi depuse până la 1 noiembrie și […]
15:50
José Carreras, Arash și Loreen vor urca pe scena din Piața Constituției în ultima zi a Festivalului Unforgettable # Rador
În București, José Carreras, Arash și Loreen vor urca astăzi pe scena din Piața Constituției în cea de a treia și ultima zi a Festivalului Unforgettable, dedicată muzicii pop simfonice. Publicul va avea de parte, pe lângă spectacolele live și instalațiile artistice, de o zonă gastronomică diversificată, va exista și un spațiu de relaxare cu […]
15:30
ANAF a început controale în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început controale cu 120 de inspectori antifraudă în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituției. Acțiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat. […]
15:20
Donald Trump cere tuturor statelor NATO să nu mai cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a emis sâmbătă o scrisoare către națiunile NATO, îndemnându-le să înceteze să cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi convenit și vor începe să facă același lucru și […]
13:50
ArcelorMittal a anunțat oprirea producției la fabrica sa din Hunedoara din cauza prețurilor foarte mari la energia electrică și a presiunii tot mai mari din partea importurilor la prețuri mici din afara Uniunii Europene. Potrivit conducerii companiei, ArcelorMittal nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne europene și internaționale și a ajuns într-o […]
13:40
Armata israeliană a anunţat că 250.000 de oameni au părăsit oraşul Gaza, în condiţiile în care forţele israeliene îşi intensifică operaţiunile militare în cea mai mare zonă urbană a teritoriului palestinian. Purtătorul de cuvânt al forţelor armate israeliene a declarat în limba arabă că palestinienii s-au mutat în afara oraşului, pentru siguranţa lor. De asemenea, […]
