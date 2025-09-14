Fostul președinte al României Traian Băsescu spune că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României depind de votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie

15:50

Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție un buget de aproape 15 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă. Banii provin dintr-un apel de proiecte relansat ieri de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene prin Programul Tranziție Justă. Proiectele pot fi depuse până la 1 noiembrie și […]