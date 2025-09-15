Victor Rebengiuc renunță la rolul “Andre” din spectacolul “Tatăl”, ultimul din cariera sa de 70 de ani.
Biziday.ro, 15 septembrie 2025 20:50
Victor Rebengiuc a anunțat vineri că își ia “adio” de la personajul Andre din piesa “Tatăl”. Teatrul Bulandra, pe scena căruia s-a jucat piesa, a transmis în această seară că “maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul <Tatăl>. Teatrul Bulandra onorează, cu […]
Reuters. Cei mai populari chatboți pot fi folosiți pentru scrierea de e-mailuri înșelătoare, cu linkuri capcană. Filtrele de siguranță pot fi ocolite când utilizatorii se dau drept cercetători sau scriitori și propun softurilor “scenarii ipotetice”. # Biziday.ro
Agenția Reuters și un cercetător de la Universitatea Harvard au derulat o investigație în urma căreia au arătat că chatboții alimentați de inteligența artificială pot fi folosiți pentru a plănui escrocherii online de tip phishing. Reporterii agenției au cerut celor mai populari cinci chatboți – Grok, ChatGPT, Meta AI, Claude și DeepSeek, să îi ajute […]
Investigație Haaretz. O operațiune de influență străină în mediul online vizează Israelul înainte de alegerile legislative din 2026. Este foarte asemănătoare cu cea care a dus la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, de anul trecut. # Biziday.ro
O investigație realizată de publicația israeliană Haaretz arată că un grup de Facebook, numit “Mother Cook Together”, care se dădea drept un spațiu pentru mame și bunici care vor să împărtășească sfaturi legate de gătit, a fost folosit ca parte a unei campanii de manipulare pe rețelele online israeliene, pentru a semăna haos înainte de […]
SUA și China au ajuns la un acord preliminar privind achiziția operațiunilor americane ale TikTok de către o companie din Statele Unite (nenumită), astfel încât platforma să nu fie interzisă. Detalii suplimentare vor fi stabilite în cadrul unei convorbiri între Donald Trump și Xi Jinping, vineri. # Biziday.ro
După închierea negocierilor cu oficialii chinezi, Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat că acordul este aproape încheiat, dar a refuzat să dezvăluie termenii comerciali. “Avem un acord-cadru referitor la TikTok. Nu vom discuta despre termenii comerciali ai acordului. Este o chestiune între două părți private, dar termenii comerciali au fost conveniți”, a specificat secretarul […]
Peste 1.500 de accidente cu trotinete au avut loc în primele șapte luni ale anului, în condițiile în care în tot anul trecut au avut loc 1.300. Conform Poliției Române, în 80% din cazuri, vina a aparținut conducătorilor de trotinete. # Biziday.ro
Numărul de accidente în care au fost implicate trotinete a crescut semnificativ, arată Poliția Română într-un comunicat emis la solicitarea G4Media. În anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525. Mai mult, 80% dintre accidente s-au produs din vina conducătorilor […]
Violențe în timpul ultimei etape a Turului Spaniei (ciclism). Aceasta a fost suspendată, după ce protestatarii pro-palestinieni au intrat pe traseu. Mai mulți polițiști au fost răniți în timpul manifestației. Critici la adresa premierului Sanchez, care i-a lăudat pe protestatari. # Biziday.ro
Incidentele au avut loc duminică, când, protestatarii pro-palestinieni au dărâmat gardurile care delimitau traseul cicliștilor de la Vuelta a España și au pătruns în mai multe zone ale acestuia, pe unde sportivii ar fi urmat să treacă, inclusiv pe Gran Via, zonă ce ar fi trebuit parcursă în mai multe ture. La manifestațiile de ieri […]
Moscova susține că ”NATO este de facto în război cu Rusia”, prin ajutorul direct și indirect pe care îl oferă Ucrainei. # Biziday.ro
”NATO este în război cu Rusia. Acest lucru este evident și nu necesită dovezi suplimentare”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, ca răspuns la afirmațiile Ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, conform cărora NATO nu este în război cu Rusia. Potrivit lui Dmitri Peskov, ”NATO este implicată de facto în acest război” prin furnizarea […]
Peste 17% din populația României s-a confruntat cu lipsuri materiale şi sociale grave, anul trecut. Este cea mai mare pondere din UE, conform Eurostat. # Biziday.ro
În 2024, 6,4% dintre persoanele din Uniunea Europeană s-au confruntat cu lipsuri materiale și sociale grave, în ușoară scădere față de 2023 (6,8%). Cea mai afectată categorie o reprezintă tinerii sub 18 ani, cu o medie europeană de 7,9%, urmată de cei cu vârste de 18-64 de ani (6,4%) şi cei peste 65 de ani […]
China. Autoritățile de reglementare anunță că Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării, conform unei anchete preliminare, și că vor continua investigațiile. Totuși, nu au precizat în ce fel nu a respectat compania americană legislația. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de autoritatea de reglementare din China, care a afirmat că o anchetă preliminară a constatat că gigantul american de cipuri Nvidia a încălcat legea antimonopol a țării. În comunicatul emis de către autoritățile chineze nu au fost oferite detalii despre modul în care compania americană ar fi încălcat legile antimonopol, iar […]
București. Peste 800 de blocuri din toate sectoarele nu vor avea apă caldă, în următoarea perioadă. Termoenergetica efectuează lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. # Biziday.ro
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări: 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, pe Bulevardul Ion Mihalache […]
Fostul director al aeroportului Timișoara, Iulian Idolu, și cinci foști membri din consiliul de administrație au fost trimiși în judecată de DNA. Sunt acuzați că i-au prelungit ilegal mandatul lui Idolu, în 2019, pentru o perioadă de patru ani. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Iulian Daniel Idolu, la data faptei director general și membru executiv în cadrul consiliului de administrație al aceleiași societăți, și a cinci foști membri ai consiliului: Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna Alexandra Vicol, Teodor Bar și Adrian Valentin Negoiță. […]
Importurile de energie electrică ale României au crescut cu 54%, în primele şapte luni, în timp ce exporturile s-au majorat cu aproape 24%. # Biziday.ro
România a importat 11.121 milioane kWh în primele șapte luni ale anului, cu 3.904 milioane kWh mai mult față de perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 54,1%, transmite INSSE. În aceeași perioadă, exporturile de energie au fost de 8.105 milioane kWh, în creștere cu 1.558 milioane kWh (+23,8%). În această […]
Ambasada Rusiei la București minimalizează incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Susține că românii au descoperit “un OZN” și că, de fapt, “a avut loc o provocare din partea Ucrainei”. # Biziday.ro
Ambasada publică o reacție în legătură cu pătrunderea dronei rusești pe teritoriul României, care a avut loc sâmbătă. Instituția diplomatică minimizează importanța celor întâmplate și pretinde că Ministerul român al Apărării a descoperit “un alt OZN (obiect zburător neidentificat)”, deși autoritățile române și cele ucrainene au confirmat că este vorba despre o dronă model Geran […]
Incident la bordul unui avion cu destinația București, care venea din Israel. Mai multe persoane s-au luat la bătaie, iar la aterizare a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Șapte persoane au fost amendate cu câte patru mii de lei. # Biziday.ro
Un scandal a izbucnit la bordul unui avion care venea la București, de la Tel Aviv. Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie, iar la aterizarea a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. Din unele informații, scandalul în care au fost implicate 30 de persoane a avut loc din motive religioase. Polițiștii de frontieră […]
Raport. Fenomenele meteo extreme din Europa din această vară au cauzat pierderi imediate economiei de cel puțin 43 de miliarde de euro. Specialiștii estimează că, în următorii cinci ani, costurile ar putea urca la 126 de miliarde de euro. # Biziday.ro
Raportul, realizat de economiști de la Universitatea Mannheim și Banca Centrală Europeană, arată că, în această vară, episoadele de vreme extremă – valurile de căldură, seceta și inundațiile – din Europa au dus la pierderi de cel puțin 43 de miliarde de euro pe termen scurt. Până în 2029, experții estimează că pierderile se vor […]
Guvernul britanic interzice israelienilor (personal militar, oficiali, politicieni) să urmeze cursurile prestigioasei academii militare Royal College of Defence Studies, începând de anul viitor. Măsura, o premieră, a fost luată în urma “escaladării greșite a operațiunilor israeliene din Gaza”. # Biziday.ro
Ministerul britanic al Apărării a explicat că această măsură a fost determinată de intensificarea operațiunilor militare israeliene din Gaza, pe care le consideră “greșite”, subliniind că este nevoie ca soluția să fie una diplomatică, cu încetarea imediată a focului, eliberarea ostaticilor și intensificarea ajutorului umanitar pentru civilii palestinieni. Decizia este prima de acest fel care […]
Premiile Emmy. “The Pitt” (HBO Max) a câștigat premiul pentru cea mai bună dramă. Cu 13 trofee, “The Studio” (Apple TV+) devine cel mai premiat serial de comedie. Miniseria “Adolescence” (Netflix) a obținut șase trofee. # Biziday.ro
Drama Netflix “Adolescence”, devenită al doilea cel mai urmărit titlu al platformei, a câștigat șase trofee, printre care cele pentru cea mai bună miniserie, regie și scenariu. Actorul britanic Owen Cooper a intrat în istorie drept cel mai tânăr câștigător al premiului pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie. Acum în vârstă […]
Ankara. Zeci de mii de oameni au protestat împotriva represiunii față de opoziție. Luni are loc un proces în care liderul principalului partid politic din opoziție ar putea fi înlăturat. Contracandidatul președintelui Erdogan a fost deja arestat în martie. # Biziday.ro
Ankara , Ankara olalı böyle miting görmedi pic.twitter.com/bJ7RaVeWrs — Aklımda deli sorular (@gecedusu) September 14, 2025 Principalul partid aflat în opoziție este Partidului Popular Republican (CHP), iar liderul acestuia este Özgür Özel. Politicianul a declarat că guvernul încearcă să se agațe de putere prin subminarea normelor democratice și suprimarea disidenței după victoriile opoziției în alegerile […]
Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat la sediul MAE pentru explicații, după incursiunea dronei rusești în spațiul aerian al României, ieri seară. # Biziday.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu a anunțat într-o intervenție telefonică la Digi24 că ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României. Potrivit ministrei, întâlnirea are loc duminică, de la ora 18.00. “Nu ne așteptăm să obținem ceva […]
Ministerul Apărării: Dronele rusești au pătruns de zece ori în spațiul aerian românesc, de când Rusia a invadat Ucraina, la începutul anului 2022. În România au ajuns de 38 de ori fragmente de drone rusești. # Biziday.ro
Începând din luna februarie a anului 2022, atunci când Rusia a invadat Ucraina, “în apropierea granițelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost implicate drone rusești. Dintre acestea, în 38 de situații, au ajuns fragmente de drone pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situații […]
Kier Starmer, după manifestația extremistă de sâmbătă de la Londra: Marea Britanie nu își va preda steagul celor care doresc să îl folosească ca simbol al violenței, fricii și diviziunii. Nu vom permite ca oamenii să se simtă intimidați pe străzile noastre, din cauza originii sau a culorii pielii lor. # Biziday.ro
Premierul britanic a reacționat după ce peste 150 de mii de oameni au ieșit pe străzile din centrul Londrei pentru marșul “Uniți Regatul”, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson. Keir Stermer a apărat dreptul oamenilor “la proteste pașnice, care este esențial pentru valorile țării noastre“, dar a subliniat că “nu vom tolera atacurile […]
MApN, despre drona care a pătruns în spațiul aerian al României: Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul. Drona rusească a orbitat pentru 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail. S-a întors în Ucraina, prin dreptul localității Pardina. # Biziday.ro
Ministerul Apărării a prezentat cronologia evenimentelor de seara trecută, din Tulcea. Potrivit evaluării MApN, “o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană […]
Analiză Reuters. Donald Trump și-a atribuit rolul de purtător de cuvânt în cazul uciderii apropiatului său Charlie Kirk. Președintele SUA ia, total neobișnuit, controlul asupra informațiilor, ceea ce creează riscul dezinformării. # Biziday.ro
Reuters observă într-o analiză că, din momentul în care activistul extremist de dreapta Charlie Kirk a fost ucis, Donald Trump și-a asumat rolul de purtător de cuvânt. Președintele SUA a fost primul care a confirmat oficial vestea morții lui Charlie Kirk și primul care a anunțat că suspectul este în arest. De asemenea, tot el […]
Germania. Alegeri locale în landul vestic Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat din întreaga țară. Sondajele dau favorit partidul extremist AfD, deși zona era cunoscută drept “inima social-democrației”. # Biziday.ro
Deși sunt doar alegeri locale, acestea vin cu o miză importantă pentru întreaga țară, întrucât este primul scrutin din Germania de când guvernul federal, compus din partidele conservatoare CDU și CSU și din social-democrați (SPD), a preluat mandatul în luna mai. “Într-un fel, acesta este testul decisiv pentru guvernul federal”, scrie DW care citează un […]
Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon asupra unei ținte simulate, în Marea Barents, în timpul exercițiilor militare Zapad. # Biziday.ro
Flota Nordică a Rusiei a lansat un atac cu arme hipersonice împotriva unui inamic simulat în Marea Barents, în cadrul exercițiilor Zapad 2025. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, echipajul Amiralului Golovko a lansat o rachetă Zircon. “Conform monitorizărilor primite în timp real, ținta a fost distrusă de o lovitură directă“, a declarat ministerul rus al […]
Maia Sandu: Moscova se folosește de preoți și boți pentru a răspândi propagandă prin conținut fals și încearcă să “captureze Moldova prin intermediul urnelor”. Viitoarele alegeri parlamentare sunt un ultim obstacol în calea aderării la UE. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat Financial Times, Maia Sandu acuză Kremlinul că încearcă să “captureze Moldova prin intermediul urnelor“. Aceasta spune că Rusia și-a extins interferența în alegerile din Republica Moldova asupra alegătorilor care locuiesc în străinătate, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Votul din diaspora i-a adus acesteia victoria în cel de-al doilea mandat, anul trecut. “Rușii […]
Marea Britanie. Un bărbat cu nume românesc, Ionuț Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, a fost pus sub acuzare pentru vandalizarea a patru sinagogi din nord-vestul Londrei. Naționalitatea sa nu a fost precizată. Acesta a fost arestat preventiv și va fi prezentat luni în fața instanței. # Biziday.ro
Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, este pus sub acuzare pentru vătămare corporală agravată din motive religioase, trei capete de acuzare de deteriorare a proprietății, hărțuire agravată din motive religioase și deținere a unui articol cu intenția de a deteriora proprietatea. Suspectul a fost plasat în arest preventiv și va apărea în fața Curții […]
Volodimir Zelenski a anunțat că documentul de bază privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este “aproape gata”. Între timp, dronele ucrainene au lovit o altă rafinărie de petrol – a doua cea mai mare din Rusia, în regiunea Leningrad, la 800 de km de graniță. # Biziday.ro
“Documentul de bază privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și, prin urmare, pentru întreaga noastră Europă, este deja gata. Detaliile sunt elaborate cu atenție, totul va fi convenit cu toți partenerii“, a spus Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, “acum trebuie să facem presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităților – pentru un format de întâlnire […]
Avioane rusești de luptă MiG-31, echipate cu rachete balistice Kinjal, au survolat Marea Barents (aproape de Cercul Polar), timp de patru ore, în timpul exercițiilor Zapad. Au simulat un atac aerian asupra unor obiective de importanță critică ale unui stat inamic. # Biziday.ro
“În timpul îndeplinirii unei misiuni de antrenament de luptă, echipajele au exersat executarea unui atac aerian simulat asupra unor obiective de importanță critică ale unui inamic simulat. Durata zborului a fost de aproximativ patru ore“, a declarat Ministerul Apărării din Rusia. Avioanele de vânătoare rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice, au efectuat un zbor […]
Alertă aeriană în Tulcea. IGSU a transmis un mesaj RO-Alert privind riscul căderii de obiecte din spațiul aerian. Presa ucraineană susține că o dronă rusească Shahed a intrat și a ieșit de mai mult ori din spațiul aerian românesc, în apropiere de Chilia. Polonia și-a ridicat avioanele de la sol, preventiv. # Biziday.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute. În comunicatul […]
Proteste masive la Londra. Peste o sută de mii de oameni participă la manifestația organizată de extremistul de dreapta Tommy Robinson. La anti-protestul organizat simultan sunt aproximativ cinci mii de persoane. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18:00. Poliția a transmis că manifestanții anti-migrație au aruncat cu obiecte în forțele de ordine aflate la fața locului și au încercat să rupă cordoanele formate pentru a separa cele două proteste. Things are heating up at the Tommy Robinson protests in London. Demonstrators have clashed with riot police and mounted armoured officers#london #londonprotests […]
Guvernul intenționează să nu mai prelungească plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Premierul va discuta cu reprezentanții din retail pentru a se asigura că măsura nu va aduce creșteri importante de prețuri. # Biziday.ro
Reprezentanții guvernului au transmis că “decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare.” De asemenea, au precizat că atunci când s-a hotărât, nimeni nu s-a opus. “Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să […]
Reuters: Zeci de mii de polonezi urmează programele de antrenament militar voluntar, pe fondul escaladării tensiunilor cu Rusia. Voluntarii învață să lupte alături de soldații profesioniști, dar nu sunt integrați în armată decât dacă solicită acest lucru. # Biziday.ro
În ultimele șapte luni, peste 20 de mii de polonezi s-au înscris pentru antrenament militar voluntar – nivel similar cu cel de anul trecut, potrivit colonelului Grzegorz Wawrzynkiewicz, șeful Centrului Central de Recrutare Militară din Polonia. Acesta estimează ca aproximativ 40 de mii de voluntari să finalizeze antrenamentul militar până la sfârșitul anului 2025. Spre […]
Financial Times: Directorii companiilor OpenAI și Nvidia vor anunța săptămâna viitoare un acord major de investiții în infrastructura AI din Marea Britanie. Sam Altman și Jensen Huang îl vor însoți pe Donald Trump în vizita de stat din UK. # Biziday.ro
Sam Altman de la OpenAI și Jensen Huang de la Nvidia îl vor însoți pe președintele american Donald Trump în vizita de săptămâna viitoare în Marea Britanie. Potrivit Financial Times, Altman și Huang urmează să anunțe investiții în proiecte majore de dezvoltare a unor centre de date în UK, parte a unui proiect ce vizează […]
Cod Galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, până duminică seara. Viteza vântului va fi de 50-70 km/h, iar pe creste poate ajunge la 100 km/h. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de Cod Galben de vânt puternic. Prima este valabilă începând din această seară, de la ora 20.00, până duminică dimineață la ora 8.00, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general […]
Rusia a plasat pe orbită un satelit militar și unul de cercetare (Mozhaets-6), cu ajutorul unei rachete Soiuz-2.1b. Nu au fost furnizate detalii cu privire la misiunea “navei spațiale care deservește interesului Ministerului Apărării”. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării, citat de presa rusă de stat, a anunțat lansarea rachetei Soiuz-2.1b de pe cosmodromul Pleșețk din regiunea Arhanghelsk din nord-vestul Rusiei. Scopul lansării a fost de a plasa satelitul Mozhaets-6 și altă “navă spațială în interesul Ministerului Apărării din Rusia” pe orbita Pământului. Conform oficialilor ruși, satelitul Mozhaets-6, proiect de un […]
Dâmbovița. Incendiu într-o cameră de detenție de la Penitenciarul Găești. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane. Pompierii intervin pentru aerisirea încăperilor. # Biziday.ro
Autoritățile informează că în această dimineață pompierii au fost chemați să acționeze la Penitenciarul Găești, unde a pornit un incendiu. După cercetările autorităților s-a stabilit că focul a pornit dintr-o cameră de detenție, unde au fost aprinse cârpe și hârtie. Se acționează pentru aerisirea încăperilor. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.
Analiză NY Times. Tyler Robinson, tânărul suspectat că l-a asasinat pe activistul Charlie Kirk, renunțase la colegiu și era un ucenic (în electrotehnică) cu rezultate bune. Provenit dintr-o familie conservatoare, cu părinții republicani, religioși, era pasionat de puști și de jocuri video. Fusese antrenat să folosească armele de vânătoare, pe care părinții săi le dețineau în mod legal. # Biziday.ro
The New York Times îl prezintă într-un articol pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani care l-a ucis pe activistul extremist Charlie Kirk. Conform publicației americane, veste despre ceea ce a făcut Tyler Robinson i-a surprins pe toți cei care îl cunoșteau. “În orașul conservator din sudul statului Utah, unde a crescut Tyler Robinson, […]
UPDATE. Ministerul român al Apărării Naționale a salutat decizia NATO de a lansa operațiunea Eastern Sentry. MApN arată într-un comunicat de presă că mișcarea NATO “reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au […]
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației “Apele Române”. Diana Buzoianu spune că “este nevoie de experiență reală, care să fie pusă în folosul proiectelor critice”. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat pe pagina sa de Facebook că l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale “Apele Române”. Membra guvernului argumentează că este nevoie de reformarea administrației, de transparență și de experiență reală la nivelul conducerii, care să fie pusă în sluja proiectelor de maximă importanță. În postare, ministra spune că […]
Raport. Numărul trecerilor frauduloase ale frontierelor Uniunii Europene a scăzut cu o cincime în primele opt luni din an. Cele mai accentuate scăderi, pe rutele Africii de Vest și Balcanilor de Vest. # Biziday.ro
În primele opt luni, au fost 112.375 de treceri frauduloase documentate, în scădere cu 21% față de intervalul similar din 2024, potrivit datelor preliminare ale Frontex, agenția Uniunii Europene pentru Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă. Concluzia Frontex este că Mediterana de Vest rămâne cea mai aglomerată rută, cu peste o treime din cazurile […]
Nepal. După cinci zile de proteste violente care au dus răsturnarea guvernului și dizolvarea parlamentului, cetățenii au nominalizat-o pe fosta președintă a Curții Supreme să fie noul prim-ministru. Manifestațiile au izbucnit după interzicerea rețelelor sociale. # Biziday.ro
Deși la nivelul societății existau de mai mult timp tensiuni, provocate de corupție și nepotism, scânteia a fost declanșată de interzicerea rețelelor sociale, o măsură anulată luni. Astfel, demonstrațiile de până atunci s-au transformat în proteste violente. Marți, în capitala Kathmandu, au fost incendiate clădirea parlamentului și locuințele unor oficiali de top, așa cum ar […]
SUA. Donald Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis, pentru a lupta împotriva criminalităţii, la o lună după ce a făcut același lucru în capitala Washington D.C. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că va trimite Garda Națională în Memphis, Tennessee, la o lună după ce a făcut același lucru în Washington D.C, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi. ”Mergem la Memphis”, a declarat Trump, care a numit orașul […]
Bulgaria. O dronă fără explozibil a fost descoperită în apă, pe plaja de nord a orașului Burgas, de un cetățean care a alertat autoritățile. Experții veniți la fața locului au stabilit că nu reprezenta un pericol. # Biziday.ro
Ministerul bulgar al Apărării transmite că “o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a Marinei Bulgare (BNB) a efectuat o misiune de recunoaștere și transport a vehiculului aerian fără pilot, care a fost aruncat din mare pe plaja de nord a orașului Burgas astăzi, 12 septembrie.” Conform sursei citate, operațiunile au fost demarate […]
Secretarul general al NATO anunță lansarea misiunii “Eastern Sentry” pe flancul estic, menită să protejeze aliații, ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriile acestora. Operațiunea începe în această seară, urmând ca detaliile acesteia să fie consolidate pe parcurs. # Biziday.ro
Mark Rutte a anunțat lansarea unei misiuni, denumită “Eastern Sentry”, care se va desfășura de-a lungul flancului estic al NATO. În cadrul misiunii, vor fi implicate o serie de resurse din partea aliaților, inclusiv Danemarca, Franța, Regatul Unit, Germania și alții. Printre resursele implicate vor fi avioane de vânătoare Rafale din Franța și avioane F-16 […]
SUA cere țărilor din G7 să impună taxe vamale de până la 100% pentru importurile din China și India, care cumpără petrol rusesc. O solicitate similară a fost transmisă și UE, acum câteva zile. # Biziday.ro
Administrația Trumpva cerene țărilor din G7 să impună sancțiuni Chinei și Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc, conform Financial Times, care relatează că acest lucru urmeazp să se întâmple în cadrul reuniunii virtuale a miniștrilor de finanțe din G7, pe 12 septembrie. Publicația britanică mai scrie că SUA propun taxe vamele între 50% și 100% […]
Guvernul anunță mutarea pe fonduri europene din “Programul de Sănătate” a lucrărilor la opt spitale, care nu vor mai fi finanțate prin PNRR. Între acestea, spitalul MAI “Dimitrie Gerota” și institute sau secții noi de oncologie la Timișoara, Alba Iulia și Giurgiu. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții a opt unități medicale, care inițial au fost incluse în PNRR, și cu constructorii acestora. Guvernul arată că proiectele au un grad de raportare mai mic de 36%, astfel că nu vor putea fi terminate până în august 2026, motiv pentru care au fost transferate pe […]
Ministerul Apărării anunță că mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară, între 20 octombrie și 13 noiembrie, către poligoanele de instruire. Va avea loc exercițiul “Dacian Fall”, cu participarea altor nouă țări din NATO. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță că peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania, vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și al Bulgariei. […]
Marea Britanie sancționează 70 de petroliere din “flota fantomă” a Federației Ruse și 30 de entități care furnizează componente electrice, substanțe chimice și explozibili pentru fabricarea de armament. # Biziday.ro
Cel mai recent pachet de sancțiuni a fost anunțat de secretara pentru Afaceri Externe, care vizitează astăzi Kievul. Scopul este de a reduce veniturile obținute de guvernul rus, de pe urma activității transportatorilor de produse petroliere și electronice. Printre cele o sută de entități vizate se numără Shenzhen Blue Hat International Trade Co, cu sediul […]
Raport OCDE. Aproape un sfert dintre studenții români abandonează studiile după primul an de facultate, iar o treime dintre adolescenți nu sunt înscriși la școală. România este printre puținele state europene în care numărul tinerilor cu studii superioare scade constant. # Biziday.ro
În raportul “Educația pe scurt 2025: România” întocmit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), statisticile arată că ponderea tinerilor adulți cu studii superioare a scăzut de la 26% în 2019 la 23% în 2024. “România este una dintre cele șase țări OCDE și partenere în care nivelul de absolvire a studiilor terțiare [orice […]
