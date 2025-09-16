Alphabet (Google) anunță o investiție de aproape 6 miliarde de euro în infrastructura și cercetarea AI în Marea Britanie, înaintea vizitei lui Donald Trump, în urma căreia și alte companii americane s-ar putea angaja să facă investiții în UK.

12:10

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de Cod Galben de vânt puternic. Prima este valabilă începând din această seară, de la ora 20.00, până duminică dimineață la ora 8.00, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general […]