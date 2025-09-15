Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală. Fritz nu este cetățean român
Gândul, 16 septembrie 2025 01:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan are discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Membri ai partidelor politice pot fi cetățenii care […]
• • •
Acum 30 minute
01:20
Acum o oră
01:10
Noul an școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL # Gândul
În prima săptămână de școală, jandarmii din Capitală au gestionat trei situații tensionate care ar fi putut produce efecte nedorite în mai multe unități școlare. 1. Miercuri, 10 septembrie, în zona Liceului Tehnic Iuliu Maniu, jandarmii au identificat un elev al liceului care avea asupra sa un dispozitiv care produce şocuri electrice. Adolescentul, în vârstă […]
01:00
Tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, după BOMBARDAMENTE masive /Trump amenință grupul Hamas # Gândul
Armata israeliană a intensificat, luni seară, bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, iar tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut grupului militant Hamas să elibereze imediat ostaticii. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Acum 2 ore
00:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Kelemen Hunor legată de reforma instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Voi vă umflați, îmbuibaților, în posturi guvernamentale Invitat la Marius Tucă Show, Valentin […]
Acum 4 ore
23:10
Nicușor Dan se vaită de prea mult bine. Copleșit de atenția lui Pahonțu și a agenților SPP: Sunt așa multe măsuri de securitate # Gândul
Nicușor Dan se vaită că este copleșit de prea „multe măsuri de securitate”. Președintele se plânge că îi este greu să se deplaseze cu „atât de mulți oameni” în jurul său. Acesta este și motivul pentru care nu știe dacă au crescut prețurile în supermarket. Pentru că nu merge la magazin, din cauza dispozitivului de […]
23:10
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. […]
23:00
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea […]
22:50
Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui. # Gândul
Nicușor Dan păstrează la secret detaliile colaborării sale cu faimoasa, deja, echipă de filmare care l-a însoțit pe președinte în vacanță. Dar, aruncă o informație prețioasă. Cei doi cameramani au lucrat cu el și în campaniile electorale. Tăcere cu privire la modalitatea în care doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP. Cât despre […]
22:30
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite # Gândul
Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamne. Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat cu […]
22:00
Un copil de 13 ani din județul Argeș a MURIT, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean a lovit un copac # Gândul
Un băiat de 13 ani din județul Argeș a murit, luni, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean din satul Popești, comuna Cocu, a lovit un copac. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ. și un echipaj al […]
22:00
Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spașiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile # Gândul
„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc.”, a spus Nicușor Dan despre drona căzută pe teritoriul României. Întrebat la Antena 3 CNN, dacă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan: „Aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara […]
Acum 6 ore
21:50
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va creste, după care a revenit” # Gândul
Nicușor Dan povestește cum și-a încălcat Ilie Bolojan promisiunea referitoare la TVA, încă de la începutul mandatului. „Dacă vorbim de TVA, atunci Guvernul s-a instalat pe aceasta promisiune, a revenit apoi”, spune președintele, la Sinteza Zilei. Acesta a fost întrebat dacă îl „enervează” Ilie Bolojan, pentru că îi tot refuză solicitările, cum ar fi cea […]
21:30
Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii # Gândul
Un britanic de 35 de ani și iubita sa, româncă, au fost surprinși în timp ce intrau în apă în Veneția. Aceștia au fost observați de niște gondolieri de la stația San Vidal, pe 11 septembrie, care au alertat imediat Poliția Locală. O patrulă a ajuns în câteva minute la fața locului și, cu ajutorul […]
21:30
Avioane de vânătoare britanice vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii “Santinela Estică” a NATO # Gândul
Guvernul britanic a confirmat că avioane de luptă britanice Typhoon vor zbura în misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a noii misiuni NATO “Santinela Estică.” Avioanele se vor alătura altor forțe aliate – inclusiv din Danemarca, Franța și Germania – pentru a patrula spațiul aerian polonez, după incursiunea dronelor rusești de săptămâna trecută, […]
21:20
Nicușor Dan recunoaște public faptul că l-a adus pe ambasadorul Lazurcă „pentru o funcție la București: „Am foarte mare încredere în el” # Gândul
Președintele Nicușor Dan recunoaște, în mod public, că l-a chemat în țară pe ambasadorul Marius Lazurcă pentru „o funcție la București.” El nu a precizat, în acest moment, dacă îl va numi la conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE). „L-am chemat în țară pentru o funcție la București. Am foarte mare încredere în el. În […]
21:20
21:20
Nicușor Dan, amintiri de pe vremea olimpiadelor. Ce strategie aplica pentru a rezolva problemele. În ritmul lui, o să vedem rezultate peste ani buni # Gândul
Nicușor Dan explică de ce îi ies lucrurile, așa de greu. Se folosește în justificarea sa de o analogie cu propria experiență de la olimpiade, evident. Președintele povestește, la Sinteza Zilei de ce și-a dat doar nota 7-8 la activitatea sa din primele 100 de zile ale mandatului. Din amintirile fostului olimpic, ajuns președinte, aflăm […]
20:40
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Israelul să dea dovadă de precauție în privința Qatarului, în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu încearcă să justifice atacurile asupra liderilor Hamas aflați în exil la Doha. ”Israelienii trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să facă ceva în legătură cu grupul Hamas, dar Qatarul este un aliat […]
20:40
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului # Gândul
Mai mulți membri ai Administrației Trump i s-au alăturat vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance în timpul emisiunii “The Charlie Kirk Show”, ca un omagiu adus activistului conservator asasinat. Episodul, găzduit de J.D. Vance, a început cu un montaj de videoclipuri, fotografii și clipuri audio cu Kirk. Vance a început emisiunea amintindu-și de contribuția lui Kirk […]
20:30
Românii sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. EUROSTAT prezintă cifrele alarmante pe anul 2024, din care reiese că 17,2% din populație este afectată de sărăcie. Și bulgarii o duc mai bine ca noi. Eliminarea plafonărilor la energie, alimentele de bază, creșterea TVA, majorarea impozitului pe locuințe de la 1 ianuarie, și alte scumpiri, ne […]
20:00
Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc # Gândul
20:00
Tatăl bărbatului mort în răfuiala din Craiova a fost reținut. El ceruse să meargă la înmormântare # Gândul
Tatăl bărbatului mort în scandalul de la Craiova a fost reținut de poliție, conform informațiilor Gândul. El ceruse să fie externat să meargă la înmormântare „În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul […]
20:00
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra # Gândul
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei. „Cel în […]
20:00
Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan, a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în […]
Acum 8 ore
19:40
19:40
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania # Gândul
De 25 de ani, regele Charles al III-lea al Marii Britanii revine periodic în sate „pierdute în timp” din Transilvania. România face „parte din viața lui”, a declarat contele Tibor Kalnoky, o rudă îndepărtată și prieten al regelui Charles. Reședința regelui de la marginea satului Valea Zălanului, sau Zalanpatak, din Covasna, nu are WiFi, nu […]
19:40
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el # Gândul
Ziaristul Ion Cristoiu analizează în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, momentul în care au avut loc contre între PSD și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pe subiectul plafonarea alimentelor, scoasă de la 1 octombrie. Moderatorul a rememorat cronologia evenimentelor privind eliminarea plafonului la produsele alimentare de bază de la 1 octombrie […]
19:30
Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul # Gândul
Polițiștii din Constanța cercetează un incident petrecut la un colegiu din municipiu, acolo unde un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală. Cadrul didactic implicat în incidewn au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și emiterea unui ordin de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța […]
19:20
Moment de reculegere în Senat pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ # Gândul
A fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, în Parlamentul României. Doi parlamentari au ignorat momentul. „Viitorul aparține patrioților, nu globaliștilor”, a reacționat George Simion. La solicitarea parlamentarilor AUR Ștefan Geamănu și Gianina Șerban, deputații și senatorii au păstrat câteva momente de tăcere, înaintea ședințelor de plen. Cristian Ghinea (USR) și […]
19:20
Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă # Gândul
Ştefan Dănilă, general cu patru stele și şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, a vorbit într-un interviu acordat GÂNDUL, despre subiectul care a deschis în aceste zile „Cutia Pandorei”, în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Generalul (r) Ştefan Dănilă a precizat că era aproape obligatoriu […]
19:10
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre atitudinea MApN-ului față de dronele străine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10” Invitat […]
19:10
Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale # Gândul
Un român, plecat cu cortul în Grecia, a povestit experiența neplăcută pe care a trăit-o într-o noapte. Astfel, el îi avertizează pe ceilalți turiști dornici să trăiască o experiență în natură. „Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul […]
19:00
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, la Guvern, la consultări pe reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora. Bolojan le-a transmis sindicaliștilor că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice. Șeful Executivului a avut un mesaj clar de schimbare și austeritate. „Nu mai […]
19:00
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază (SURSE) / Bolojan TACE în scandalul cu PSD # Gândul
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expira la 1 octombrie. […]
19:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, REȚINUT de Poliție. A amenințat un paznic din gara din Arad și a furat un bagaj # Gândul
Mihai-Alexandru Dincă, nepotul lui Gheorghe Dincă, a fost reținut de Poliția din Arad, după ce ar fi furat un bagaj și ar fi amenințat un paznic, au precizat surse pentru G4Media. Agenții din cadrul Poliției din Arad au reținut luni un bărbat care ce a furat un bagaj în gara din localitate și a amenințat […]
18:50
Studiu: USR, pe primul loc la MANIPULAREA algoritmilor pe social-media la europarlamentarele din 2024. Cum au „păcălit” partidele utilizatorii # Gândul
Un studiu realizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR se clasează în fruntea clasamentului în ceea ce privește manipularea algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024. Cercetarea condusă specialiștii din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a analizat distribuirea […]
18:50
Pacient mort după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta unui spital. Ce acuzații aduce medicilor fiica victimei # Gândul
România este din nou scena unor episoade de teatru absurd. Un pacient a încetat din viață la Spitalul Județean Reșița după ce a căzut pe treptele unor scări din incinta imobilului. Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. […]
18:40
Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre intrarea unor drone rusești pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Împotriva unei drone nu trimiți F-uri, pentru că ea nu trage” Invitat la emisiunea lui Ionuț […]
18:40
18:20
18:10
SPRIJIN educațional pentru elevii defavorizați. Ce valoare au tichetele sociale și cine poate beneficia de ele # Gândul
Preşcolarii şi elevii defavorizaţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial beneficiază și în anul școlar 2025-2026 de carduri educaționale în valoare de 500 de lei, acordate sub formă de tichete sociale pe suport electronic, potrivit OUG 83/2023. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună cererile la unitățile de învățământ până la 2 octombrie 2025. […]
18:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan. Conducătorii auto așteaptă cu îngrijorare noul bir decis de autorități # Gândul
Autoritățile iau în calcul introducerea unei noi taxe, care cu siguranță va nemulțumi foarte mulți conducători auto. Astfel, taxa de acces pe Transfăgărășan va asigura fondurile necesare unei resistematizări complete a căii rutiere cu impact național. Motivația unei taxe de acces pe Transfăgărășan vizează limitarea aglomerației, ordonarea comerțului și finanțarea investițiilor turistice, notează Profit.ro. Bâlea […]
Acum 12 ore
17:50
Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. „Tatăl” va fi ultimul rol, pe scena de la Teatrul Bulandra. Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea, că a decis […]
17:50
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA # Gândul
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre dorința președintelui Statelor Unite Donald Trump de a vedea războiul din Gaza încheiat în curând. Marco Rubio a pus la îndoială șansele de a negocia capitularea grupării militante palestiniene Hamas, spunând că un acord diplomatic pentru a […]
17:50
Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului” # Gândul
Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat. András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv […]
17:40
Gong final pentru Victor Rebengiuc. Mesajul de adio al marelui actor, care se retrage din activitate la 92 de ani # Gândul
Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea, că a decis să se retragă din activitate după o carieră de peste 7 […]
17:30
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT” Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate # Gândul
Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene. Manifestația a degenerat în confruntări cu poliția și a dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere […]
17:30
Pierdem al doilea meci de la CM de volei masculin! 6 puncte au făcut diferența cu Țările de Jos # Gândul
Prima reprezentativă de volei masculin a României a fost învinsă, luni, la Manila, de Ţările de Jos, scor 0-3, în al doilea meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani. Scorul pe seturi a fost 25-23, 26-24, 26-24. Meciul a fost extrem de echilibrat, partida decizându-se practic […]
