Dinamo, victorie la scor de forfait la Ploiești, 3-0 cu Petrolul. De ce este NEMULȚUMIT croatul Zeljko Kopic
Gândul, 16 septembrie 2025 08:50
Dinamo București s-a impus în deplasarea de la Ploiești la scor de forfait, 3-0 pe terenul Petrolului, în etapa a 9-a Superligii. În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 3 în clasament. Cu toate că echipa sa a arătat un joc solid, antrenorul croat Zeljko Kopic a fost nemulțumit după meci. Ce nemulțumiri […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
09:20
Trump a semnat ordinul: GARDA NAȚIONALĂ, desfășurată și în Memphis/„Vom rezolva asta exact așa cum am făcut la Washington” # Gândul
Președintele Donald Trump nu se abate de la planul anunțat care urmărește reducerea criminalității în SUA, în special în statele și orașele conduse de guvernatori/primari democrați. Luni seară, 15 septembrie, liderul de la Casa Albă a semnat ordinul prin care Garda Națională și alte autorități federale vor fi desfășurate la Memphis, scrie AP. Chicago, următoarea […]
Acum 30 minute
09:10
Alertă alimentară în supermaketurile din România. Un CONDIMENT utilizat în bucătărie, contaminat cu un insecticid periculos. Decizia ANSVSA # Gândul
Alertă alimentară după ce un sortiment de condimente a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Produsele vizate sunt ambalate în plicuri de 10 grame. Consumatorii care le-au cumpărat sunt sfătuiți să nu folosească produsul sub nicio formă. Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un sortiment de cuișoare marca Kamis […]
09:10
Danemarca efectuează un exercițiu MILITAR în Groenlanda, în colaborare cu NATO/ Statele Unite nu vor participa # Gândul
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, supraveghează un exercițiu militar major în Groenlanda, la care participă mai multe state NATO, cu excepția SUA. Poulsen se află în Groenlanda alături de omologii săi islandez și norvegian pentru un exercițiu de amploare la care Statele Unite, care și-au exprimat intenția de a anexa teritoriul, nu vor […]
Acum o oră
08:50
Dinamo, victorie la scor de forfait la Ploiești, 3-0 cu Petrolul. De ce este NEMULȚUMIT croatul Zeljko Kopic # Gândul
Dinamo București s-a impus în deplasarea de la Ploiești la scor de forfait, 3-0 pe terenul Petrolului, în etapa a 9-a Superligii. În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 3 în clasament. Cu toate că echipa sa a arătat un joc solid, antrenorul croat Zeljko Kopic a fost nemulțumit după meci. Ce nemulțumiri […]
08:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cazul cetățeanului moldovean acuzat de trădare. Acesta susține că, în spatele cazului, s-ar afla interese ascunse, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Alexandru Bălan, acuzat de trădare Prin prezentarea unor documente oficiale, dr. […]
Acum 2 ore
08:20
Ucigașul lui Charlie KIRK și-a recunoscut fapta într-o discuție privată pe Discord: „Am vești proaste pentru voi. Da, eu am fost” # Gândul
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului MAGA Charlie Kirk, a recunoscut crima într-o discuție privată pe Discord, cu doar câteva ore înainte să fie arestat. „Hei, am niște vești proaste pentru voi toți. Eu am fost cel de la UVU (Utah Valley University – locul unde a avut loc asasinarea […]
08:10
Valentin Stan: În comunitatea jurnalistică din SUA, România a ajuns pe locul 1 în materie de pericol de încălcare a LIBERTĂȚII de exprimare # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România este catalogată drept o țară care îngrădește dreptul la liberă exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Jucan, deja ai creat un spațiu de liberă […]
08:10
ATENȚIE, se închid ușile la metrou?! AVERTISMENTUL sindicaliștilor: „Dacă Guvernul Bolojan nu găsește soluții, circulația ar putea fi oprită” # Gândul
Metroul bucureștean este la un pas de colaps, asta în condițiile în care Metrorex a rămas singura societate feroviară din subordinea Ministerului Transportului (MT) care nu are buget aprobat pe anul 2025, deși suntem în septembrie. Liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon, spune că, din noiembrie, trenurile din subteran ar putea fi oprite, din […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 711. Premierul Netanyahu vrea ca Israelul să contracareze izolarea prin „operațiuni de influență” # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că țara sa ar trebui să investească masiv în „operațiuni de influență” în presa tradițională și în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate, transmite agenția Reuters. La o conferință a Ministerului de Finanțe, șeful guvernului a afirmat că investițiile străine în Israel au […]
07:40
Oficial BCE: Economia UE și cea globală rămân reziliente, în pofida INCERTITUDINII /„Proiecțiile experților confirmă stabilitatea prețurilor” # Gândul
Economia Uniunii Europene și cea mondială își mențin reziliența, deși impactul generat de tarifele comerciale aplicate de Administrația Donald Trump rămâne ”incert”, afirmă Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), într-un raport de evaluare. ”Economia globală încă este rezilientă, deși impactul tarifelor comerciale asupra exporturilor rămâne incert”, a declarat Isabel Schnabel […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur măsurile din reforma învățământului, susținând că, în spatele măririi normei de lucru a profesorilor, Guvernul ascunde, de fapt, o metodă de diminuare a salariilor cadrelor didactice. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Mărirea normei didactice Dr. Valentin Stan, printr-o analogie […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1301. Șapte transporturi de muniții cu dispersie, livrate de SUA forțelor lui Zelenski, între iulie 2023 și octombrie 2024 # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 16 septembrie 2025, în a 1.301-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Dezvăluiri incredibile au fost făcute într-un nou raport dat publicității la Geneva și preluat de agenția Reuters. Germania, intermediară în transportul muniției cu dispersie SUA au transferat în Ucraina muniții cu dispersie în […]
Acum 4 ore
07:20
16 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 73 de ani/ Ultimul concert al lui Dinu Lipatti # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 16 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mickey Rourke este un actor american cunoscut pentru talentul său și pentru cariera sa neobișnuită, marcată de suișuri și coborâșuri spectaculoase. Născut pe 16 septembrie 1952, în Schenectady, New York, Rourke a […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Rușii au spus că cei care aveți copii, produceți credențialele pentru […]
07:10
Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe EMIL GÂNJ. Criminalul a învățat să supraviețuiască în sălbăticie pe banii Ministerului Justiției # Gândul
Polițiștii care îl caută pe fugarul Emil Gânj au aflat cum a reușit criminalul din Mureș să reziste în sălbăticie de unul singur. Anchetatorii sunt acum siguri că bărbatul și-a premeditat crima încă din perioada în care era deținut în Penitenciarul Târgu Mureș. Căutat de mai bine de două luni, criminalul Emil Gânj este încă […]
Acum 6 ore
04:00
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va crește, după care a revenit” # Gândul
Nicușor Dan a recunoscut la Antena 3CNN că Guvernul s-a instalat pe promisiunea de a nu crește TVA, însă ulterior premierul Bolojan i-a transmis că „doar așa poate”. „Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez. A fost parte din înțelegerea […]
Acum 12 ore
01:20
Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală. Fritz nu este cetățean român # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan are discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Membri ai partidelor politice pot fi cetățenii care […]
01:10
Noul an școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL # Gândul
În prima săptămână de școală, jandarmii din Capitală au gestionat trei situații tensionate care ar fi putut produce efecte nedorite în mai multe unități școlare. 1. Miercuri, 10 septembrie, în zona Liceului Tehnic Iuliu Maniu, jandarmii au identificat un elev al liceului care avea asupra sa un dispozitiv care produce şocuri electrice. Adolescentul, în vârstă […]
01:00
Tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, după BOMBARDAMENTE masive /Trump amenință grupul Hamas # Gândul
Armata israeliană a intensificat, luni seară, bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, iar tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut grupului militant Hamas să elibereze imediat ostaticii. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
00:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Kelemen Hunor legată de reforma instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Voi vă umflați, îmbuibaților, în posturi guvernamentale Invitat la Marius Tucă Show, Valentin […]
15 septembrie 2025
23:10
Nicușor Dan se vaită de prea mult bine. Copleșit de atenția lui Pahonțu și a agenților SPP: Sunt așa multe măsuri de securitate # Gândul
Nicușor Dan se vaită că este copleșit de prea „multe măsuri de securitate”. Președintele se plânge că îi este greu să se deplaseze cu „atât de mulți oameni” în jurul său. Acesta este și motivul pentru care nu știe dacă au crescut prețurile în supermarket. Pentru că nu merge la magazin, din cauza dispozitivului de […]
23:10
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. […]
23:00
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea […]
22:50
Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui. # Gândul
Nicușor Dan păstrează la secret detaliile colaborării sale cu faimoasa, deja, echipă de filmare care l-a însoțit pe președinte în vacanță. Dar, aruncă o informație prețioasă. Cei doi cameramani au lucrat cu el și în campaniile electorale. Tăcere cu privire la modalitatea în care doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP. Cât despre […]
22:30
Începutul anului școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL # Gândul
În prima săptămână de școală, jandarmii din Capitală au gestionat trei situații tensionate care ar fi putut produce efecte nedorite în mai multe unități școlare. 1. Miercuri, în zona Liceului Tehnic Iuliu Maniu, jandarmii au identificat un elev al liceului care avea asupra sa un dispozitiv care produce şocuri electrice. Adolescentul, în vârstă de 16 […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 16 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite # Gândul
Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamne. Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat cu […]
22:00
Un copil de 13 ani din județul Argeș a MURIT, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean a lovit un copac # Gândul
Un băiat de 13 ani din județul Argeș a murit, luni, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean din satul Popești, comuna Cocu, a lovit un copac. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ. și un echipaj al […]
22:00
Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spașiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile # Gândul
„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc.”, a spus Nicușor Dan despre drona căzută pe teritoriul României. Întrebat la Antena 3 CNN, dacă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan: „Aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara […]
21:50
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va creste, după care a revenit” # Gândul
Nicușor Dan povestește cum și-a încălcat Ilie Bolojan promisiunea referitoare la TVA, încă de la începutul mandatului. „Dacă vorbim de TVA, atunci Guvernul s-a instalat pe aceasta promisiune, a revenit apoi”, spune președintele, la Sinteza Zilei. Acesta a fost întrebat dacă îl „enervează” Ilie Bolojan, pentru că îi tot refuză solicitările, cum ar fi cea […]
21:30
Un britanic și iubita sa, româncă, au fost surprinși de gondolieri în timp ce se SCĂLDAU în apele Veneției. Ce le-au făcut polițiștii # Gândul
Un britanic de 35 de ani și iubita sa, româncă, au fost surprinși în timp ce intrau în apă în Veneția. Aceștia au fost observați de niște gondolieri de la stația San Vidal, pe 11 septembrie, care au alertat imediat Poliția Locală. O patrulă a ajuns în câteva minute la fața locului și, cu ajutorul […]
21:30
Avioane de vânătoare britanice vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii “Santinela Estică” a NATO # Gândul
Guvernul britanic a confirmat că avioane de luptă britanice Typhoon vor zbura în misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a noii misiuni NATO “Santinela Estică.” Avioanele se vor alătura altor forțe aliate – inclusiv din Danemarca, Franța și Germania – pentru a patrula spațiul aerian polonez, după incursiunea dronelor rusești de săptămâna trecută, […]
21:20
Nicușor Dan recunoaște public faptul că l-a adus pe ambasadorul Lazurcă „pentru o funcție la București: „Am foarte mare încredere în el” # Gândul
Președintele Nicușor Dan recunoaște, în mod public, că l-a chemat în țară pe ambasadorul Marius Lazurcă pentru „o funcție la București.” El nu a precizat, în acest moment, dacă îl va numi la conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE). „L-am chemat în țară pentru o funcție la București. Am foarte mare încredere în el. În […]
21:20
Nicușor Dan recunoaște public că l-a adus pe ambasadorul Lazurcă “pentru o funcție la București: Am foarte mare încredere în el”. # Gândul
Nicușor Dan a recunoscut în direct la Antena 3 că l-a adus pe ambasadorul Marius Lazurcă pentru o funcție importantă la București. „Domnul Lazurcă este o persoană pe care o cunosc de multă vreme, în care am încredere. Consider că poate să ajute dintr-o poziție centraă. Utilitatea lui este mai mare la București. L-am […]
21:20
Nicușor Dan, amintiri de pe vremea olimpiadelor. Ce strategie aplica pentru a rezolva problemele. În ritmul lui, o să vedem rezultate peste ani buni # Gândul
Nicușor Dan explică de ce îi ies lucrurile, așa de greu. Se folosește în justificarea sa de o analogie cu propria experiență de la olimpiade, evident. Președintele povestește, la Sinteza Zilei de ce și-a dat doar nota 7-8 la activitatea sa din primele 100 de zile ale mandatului. Din amintirile fostului olimpic, ajuns președinte, aflăm […]
20:40
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Israelul să dea dovadă de precauție în privința Qatarului, în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu încearcă să justifice atacurile asupra liderilor Hamas aflați în exil la Doha. ”Israelienii trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să facă ceva în legătură cu grupul Hamas, dar Qatarul este un aliat […]
20:40
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului # Gândul
Mai mulți membri ai Administrației Trump i s-au alăturat vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance în timpul emisiunii “The Charlie Kirk Show”, ca un omagiu adus activistului conservator asasinat. Episodul, găzduit de J.D. Vance, a început cu un montaj de videoclipuri, fotografii și clipuri audio cu Kirk. Vance a început emisiunea amintindu-și de contribuția lui Kirk […]
Acum 24 ore
20:30
Românii sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. EUROSTAT prezintă cifrele alarmante pe anul 2024, din care reiese că 17,2% din populație este afectată de sărăcie. Și bulgarii o duc mai bine ca noi. Eliminarea plafonărilor la energie, alimentele de bază, creșterea TVA, majorarea impozitului pe locuințe de la 1 ianuarie, și alte scumpiri, ne […]
20:00
Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată pe Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române, dar și pe cea a celor de la Kiev, în legătură cu pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, remarcând o importantă discrepanță între dimensiunile date situației de […]
20:00
Tatăl bărbatului mort în răfuiala din Craiova a fost reținut. El ceruse să meargă la înmormântare # Gândul
Tatăl bărbatului mort în scandalul de la Craiova a fost reținut de poliție, conform informațiilor Gândul. El ceruse să fie externat să meargă la înmormântare „În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul […]
20:00
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra # Gândul
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei. „Cel în […]
20:00
Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan, a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în […]
19:40
Ion Cristoiu contestă PROFESIONALISMUL miniștrilor Țoiu și Moșteanu în gestionarea pătrunderii dronei rusești în spațiul aerian românesc # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu ridica semne de întrebare cu privire la profesionalismul autorităților române și capacitatea de apărare națională, privind situația pătrunderii spațiului aerian românesc de către o dronă rusească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: […]
19:40
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania # Gândul
De 25 de ani, regele Charles al III-lea al Marii Britanii revine periodic în sate „pierdute în timp” din Transilvania. România face „parte din viața lui”, a declarat contele Tibor Kalnoky, o rudă îndepărtată și prieten al regelui Charles. Reședința regelui de la marginea satului Valea Zălanului, sau Zalanpatak, din Covasna, nu are WiFi, nu […]
19:40
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el # Gândul
Ziaristul Ion Cristoiu analizează în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, momentul în care au avut loc contre între PSD și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pe subiectul plafonarea alimentelor, scoasă de la 1 octombrie. Moderatorul a rememorat cronologia evenimentelor privind eliminarea plafonului la produsele alimentare de bază de la 1 octombrie […]
19:30
Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul # Gândul
Polițiștii din Constanța cercetează un incident petrecut la un colegiu din municipiu, acolo unde un elev de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală. Cadrul didactic implicat în incidewn au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și emiterea unui ordin de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța […]
19:20
Moment de reculegere în Senat pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ # Gândul
A fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, în Parlamentul României. Doi parlamentari au ignorat momentul. „Viitorul aparține patrioților, nu globaliștilor”, a reacționat George Simion. La solicitarea parlamentarilor AUR Ștefan Geamănu și Gianina Șerban, deputații și senatorii au păstrat câteva momente de tăcere, înaintea ședințelor de plen. Cristian Ghinea (USR) și […]
19:20
Reacția lui MOȘTEANU în scandalul dronei, sub lupa unui fost șef de stat major/Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă # Gândul
Ştefan Dănilă, general cu patru stele și şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, a vorbit într-un interviu acordat GÂNDUL, despre subiectul care a deschis în aceste zile „Cutia Pandorei”, în ceea ce privește doborârea dronelor rusești neautorizate pe teritoriul României. Generalul (r) Ştefan Dănilă a precizat că era aproape obligatoriu […]
19:10
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre atitudinea MApN-ului față de dronele străine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „El este USR-ist. Ei când fac un ou, cotcodăcesc ca și cum ar fi făcut 10” Invitat […]
19:10
Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale # Gândul
Un român, plecat cu cortul în Grecia, a povestit experiența neplăcută pe care a trăit-o într-o noapte. Astfel, el îi avertizează pe ceilalți turiști dornici să trăiască o experiență în natură. „Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța. Am pus cortul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.