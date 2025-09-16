BANC | „Ce zice la mine în horoscop?”
Gândul, 16 septembrie 2025 10:20
„Gândul" îți aduc zâmbetul pe buze, cu un banc savuros: „Ce zice la mine în horoscop?" „-Ce faci puiuț? -Citeam horoscopul. -Ce zice la mine? -Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele. -Și la tine ce zice? -La mine zice că dacă nu dai cu aspiratorul şi nu speli vasele, […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală # Gândul
Jurgen Faff, administratorul firmei suspectate că ar fi asigurat transportul mercenarilor coordonați de Horațiu Potra, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Acesta este acuzat de evaziune fiscală. Știre în curs de actualizare… AUTORUL RECOMANDĂ: Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA a fost AMÂNAT […]
11:00
ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza # Gândul
O comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a declarat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza, în contextul numeroaselor operațiuni întreprinse împotriva grupării islamiste Hamas. Un nou raport prezintă motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul […]
11:00
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix” # Gândul
Piața imobiliară traversează o perioadă incertă și s-ar putea confrunta cu o scădere accentuată la începutul anului viitor, avertizează Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară” cu Adrian Artene. În acest context, el recomandă investitorilor să se orienteze către obligațiuni, pe care le consideră o soluție sigură și avantajoasă pentru venit pasiv. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Pentru […]
Acum 15 minute
10:50
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri # Gândul
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 11.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice susțin că două dintre subiecte vor fi cel al plafonării prețurilor la alimentelor de bază, dar și cel al reformei administrației publice locale. De asemenea, surse din PSD au transmis că partidul va merge la ședința coaliției cu programul […]
Acum 30 minute
10:40
PACEA ruso-ucraineană, visul neîmplinit al lui Trump? De ce nu renunță la negocierile Putin – Zelenski: „Nu ar mai rămâne nimeni să poată media” # Gândul
Donald Trump nu renunță la visul păcii din Ucraina și la stingerea unui război care durează de mai bine de trei ani, de când Rusia a invadat Ucraina. Marco Rubio, secretar de stat în administrația Trump Donald, a precizat că este posibil ca președintele american să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna […]
10:40
Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB # Gândul
Accidentat în minutul 80 al meciului cu Cipru, de la Nicosia, terminat la egalitate de „naționala” României, scor 2-2, mijlocașul Adrian Șut a aflat câte zile va lipsi de pe teren. Situația internaționalului celor de la FCSB nu pare atât de gravă, așa cum anunțase Mihai Stoica. Șut nu a rezistat decât 5 minute în […]
10:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat o întrebare apărută în presa americană privind libertatea de exprimare și posibila excludere a unor țări din NATO. Analistul a ironizat scenariile lansate și a explicat că, procedural, o astfel de situație nu este posibilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
10:40
DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gadea – Antena3, abia pe locul 3. Cine a condus topul # Gândul
La aproape 4 luni de la preluarea mandatului de președinte al României, aparițiile televizate ale lui Nicușor Dan nu mai trezesc interesul românilor. Cifrele seci ale audiențelor înregistrate confirmă o scădere dramatică a popularității TV de care se bucură Nicușor Dan în ultima perioadă, iar telespectatorii butonează telecomanda și aleg să urmărească alte emisiuni. Luni, […]
Acum o oră
10:30
Buzunarul tot mai gol și frigiderul tot mai plin. Românii sunt pe primele locuri în Europa la capitolul OBEZITATE # Gândul
Nivelurile de obezitate cresc alarmant în România, în timp ce guvernul Bolojan aplică măsuri dure de austeritate. Prețurile alimentelor de bază se majorează, TVA-ul a urcat, iar din ocrombrie dispare și plafonarea adaosului comercial. Deși sunt printre cei mai săraci din Europa, românii cheltuie cea mai mare parte din venituri pe mâncare. Un raport european […]
10:20
10:10
Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră” # Gândul
Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat un mesaj dur în legătură cu deciziile economice luate de Guvernul Bolojan în numele austerității prin care trece România. Fostul ministru susține că cifrele etalate de Ilie Bolojan „arată o realitate foarte diferită de propagandă.” Claudiu Năsui acuză și faptul că educația a fost demomeniul de serviciu, […]
10:10
Ar putea fi el SUCCESORUL lui Zelenski? Dacă s-ar organiza alegeri, principalul rival al liderului de la Kiev nu ar fi pro-rus. Cine sunt favoriții lui Putin # Gândul
Kremlinul a transmis, în repetate rânduri, că Rusia nu va semna un acord de pace cu Ucraina atât timp cât președintele Volodimir Zelenski, pe care îl consideră un conducător ilegitim, rămâne la putere. Oficialii ruși își doresc ca Kievul să organizeze alegeri prezidențiale, dar nu pentru că ar crede în procesul democratic, ci pentru că […]
10:10
10:10
Rubio îndeamnă gruparea Hamas să accepte un ACORD de încetare a focului/ ISRAELUL continuă operațiunile în orașul Gaza # Gândul
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a avertizat, marți, că gruparea islamistă militantă Hamas are la dispoziție doar câteva zile pentru a ajunge la un acord de încetare a focului cu Israelul, pe fondul intensificării operațiunilor pe teritoriul Fâșiei Gaza. „Israelienii au început operațiunile acolo. Credem că avem o fereastră de timp foarte scurtă pentru […]
Acum 2 ore
10:00
Patru zodii binecuvântate de DIVINITATE din 16 septembrie 2025. Vor avea noroc la bani și șanse uriașe în viață # Gândul
Patru zodii binecuvântate de DIVINITATE din 16 septembrie 2025. Vor avea noroc la bani și șanse uriașe în viață Patru zodii binecuvântate de DIVINITATE din 16 septembrie 2025 Vești fabuloase pentru patru zodii după 16 septembrie 2025. Acestea se vor bucura de protecție divină, iar norocul este mereu de partea lor în perioada imediat următoare. […]
10:00
ACCIDENT grav la Piatra Olt. 9 răniți după ce un șofer de 19 ani a intrat cu mașina în terasa unui restaurant # Gândul
Nouă persoane au ajuns la spital după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul în terasa unui restaurant din Piatra Olt. Printre victime se află șoferul, pasagerii din mașină și clienți aflați la mese. Un grav accident rutier a avut loc duminică seară în orașul Piatra Olt, […]
10:00
Ion Cristoiu analizează în episodul de marți al „pastilei” zilnice prestația președintelui Nicușor Dan la Antena 3, în interviul pe care l-a acordat luni seară, 15 septembrie. Concluzia reputatului om de presă este următoarea: „Ce blestem pe țara asta! După Arogantul, a venit Nevolnicul”. Astfel, Cristoiu l-a criticat dur pe Nicușor Dan, catalogând apariția șefului […]
09:40
Dinamo a învins Petrolul Ploiești, 3-0, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii și Liviu Ciobotariu e aproape demis de la echipa prahoveană. Petrolul are șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri, și conducerea îl va înlocui pe Ciobotariu. Favorit ca antrenor la ploieșteni e Marius Șumudică, liber de contract, […]
09:40
Pentru azi, marți, 16 septembrie, GÂNDUL.RO vă propune un banc amuzant, care să vă descrețească frunțile în dimineața celei de-a două zi a săptămânii. Hai să muncim zâmbind! Banc: „Părinte, m-am mutat. Vii să îmi sfințești și mie apartamentul?” -Părinte, m-am mutat. Vii să îmi sfințești și mie apartamentul? -E bloc vechi sau bloc nou? […]
09:40
Decizia care a schimbat radical viața unui cuplu de români. Au lăsat în urmă viața agitată a Capitalei pentru liniștea unui SAT din Sibiu # Gândul
După opt ani petrecuți într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, Andreea și Emanuel au lăsat în urmă agitația Bucureștiului pentru liniștea satului Nou Român din județul Sibiu, unde cei dou au cumpărat o casă din 1940, cu o curte de 2.000 de metri pătrați, pe care acum o renovează pas cu pas, înconjurați de […]
09:20
Trump a semnat ordinul: GARDA NAȚIONALĂ, desfășurată și în Memphis/„Vom rezolva asta exact așa cum am făcut la Washington” # Gândul
Președintele Donald Trump nu se abate de la planul anunțat care urmărește reducerea criminalității în SUA, în special în statele și orașele conduse de guvernatori/primari democrați. Luni seară, 15 septembrie, liderul de la Casa Albă a semnat ordinul prin care Garda Națională și alte autorități federale vor fi desfășurate la Memphis, scrie AP. Chicago, următoarea […]
09:10
Alertă alimentară în supermaketurile din România. Un CONDIMENT utilizat în bucătărie, contaminat cu un insecticid periculos. Decizia ANSVSA # Gândul
Alertă alimentară după ce un sortiment de condimente a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Produsele vizate sunt ambalate în plicuri de 10 grame. Consumatorii care le-au cumpărat sunt sfătuiți să nu folosească produsul sub nicio formă. Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un sortiment de cuișoare marca Kamis […]
09:10
Danemarca efectuează un exercițiu MILITAR în Groenlanda, în colaborare cu NATO/ Statele Unite nu vor participa # Gândul
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, supraveghează un exercițiu militar major în Groenlanda, la care participă mai multe state NATO, cu excepția SUA. Poulsen se află în Groenlanda alături de omologii săi islandez și norvegian pentru un exercițiu de amploare la care Statele Unite, care și-au exprimat intenția de a anexa teritoriul, nu vor […]
Acum 4 ore
08:50
Dinamo, victorie la scor de forfait la Ploiești, 3-0 cu Petrolul. De ce este NEMULȚUMIT croatul Zeljko Kopic # Gândul
Dinamo București s-a impus în deplasarea de la Ploiești la scor de forfait, 3-0 pe terenul Petrolului, în etapa a 9-a Superligii. În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 3 în clasament. Cu toate că echipa sa a arătat un joc solid, antrenorul croat Zeljko Kopic a fost nemulțumit după meci. Ce nemulțumiri […]
08:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cazul cetățeanului moldovean acuzat de trădare. Acesta susține că, în spatele cazului, s-ar afla interese ascunse, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Alexandru Bălan, acuzat de trădare Prin prezentarea unor documente oficiale, dr. […]
08:20
Ucigașul lui Charlie KIRK și-a recunoscut fapta într-o discuție privată pe Discord: „Am vești proaste pentru voi. Da, eu am fost” # Gândul
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului MAGA Charlie Kirk, a recunoscut crima într-o discuție privată pe Discord, cu doar câteva ore înainte să fie arestat. „Hei, am niște vești proaste pentru voi toți. Eu am fost cel de la UVU (Utah Valley University – locul unde a avut loc asasinarea […]
08:10
Valentin Stan: În comunitatea jurnalistică din SUA, România a ajuns pe locul 1 în materie de pericol de încălcare a LIBERTĂȚII de exprimare # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România este catalogată drept o țară care îngrădește dreptul la liberă exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Jucan, deja ai creat un spațiu de liberă […]
08:10
ATENȚIE, se închid ușile la metrou?! AVERTISMENTUL sindicaliștilor: „Dacă Guvernul Bolojan nu găsește soluții, circulația ar putea fi oprită” # Gândul
Metroul bucureștean este la un pas de colaps, asta în condițiile în care Metrorex a rămas singura societate feroviară din subordinea Ministerului Transportului (MT) care nu are buget aprobat pe anul 2025, deși suntem în septembrie. Liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon, spune că, din noiembrie, trenurile din subteran ar putea fi oprite, din […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 711. Premierul Netanyahu vrea ca Israelul să contracareze izolarea prin „operațiuni de influență” # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că țara sa ar trebui să investească masiv în „operațiuni de influență” în presa tradițională și în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate, transmite agenția Reuters. La o conferință a Ministerului de Finanțe, șeful guvernului a afirmat că investițiile străine în Israel au […]
07:40
Oficial BCE: Economia UE și cea globală rămân reziliente, în pofida INCERTITUDINII /„Proiecțiile experților confirmă stabilitatea prețurilor” # Gândul
Economia Uniunii Europene și cea mondială își mențin reziliența, deși impactul generat de tarifele comerciale aplicate de Administrația Donald Trump rămâne ”incert”, afirmă Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), într-un raport de evaluare. ”Economia globală încă este rezilientă, deși impactul tarifelor comerciale asupra exporturilor rămâne incert”, a declarat Isabel Schnabel […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur măsurile din reforma învățământului, susținând că, în spatele măririi normei de lucru a profesorilor, Guvernul ascunde, de fapt, o metodă de diminuare a salariilor cadrelor didactice. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Mărirea normei didactice Dr. Valentin Stan, printr-o analogie […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1301. Șapte transporturi de muniții cu dispersie, livrate de SUA forțelor lui Zelenski, între iulie 2023 și octombrie 2024 # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 16 septembrie 2025, în a 1.301-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Dezvăluiri incredibile au fost făcute într-un nou raport dat publicității la Geneva și preluat de agenția Reuters. Germania, intermediară în transportul muniției cu dispersie SUA au transferat în Ucraina muniții cu dispersie în […]
07:20
16 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Mickey Rourke împlinește 73 de ani/ Ultimul concert al lui Dinu Lipatti # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 16 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mickey Rourke este un actor american cunoscut pentru talentul său și pentru cariera sa neobișnuită, marcată de suișuri și coborâșuri spectaculoase. Născut pe 16 septembrie 1952, în Schenectady, New York, Rourke a […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul unei bunici care și-a recuperat nepotul din linia frontului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Rușii au spus că cei care aveți copii, produceți credențialele pentru […]
07:10
Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe EMIL GÂNJ. Criminalul a învățat să supraviețuiască în sălbăticie pe banii Ministerului Justiției # Gândul
Polițiștii care îl caută pe fugarul Emil Gânj au aflat cum a reușit criminalul din Mureș să reziste în sălbăticie de unul singur. Anchetatorii sunt acum siguri că bărbatul și-a premeditat crima încă din perioada în care era deținut în Penitenciarul Târgu Mureș. Căutat de mai bine de două luni, criminalul Emil Gânj este încă […]
Acum 8 ore
04:00
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va crește, după care a revenit” # Gândul
Nicușor Dan a recunoscut la Antena 3CNN că Guvernul s-a instalat pe promisiunea de a nu crește TVA, însă ulterior premierul Bolojan i-a transmis că „doar așa poate”. „Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez. A fost parte din înțelegerea […]
Acum 12 ore
01:20
Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală. Fritz nu este cetățean român # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan are discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Membri ai partidelor politice pot fi cetățenii care […]
01:10
Noul an școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL # Gândul
În prima săptămână de școală, jandarmii din Capitală au gestionat trei situații tensionate care ar fi putut produce efecte nedorite în mai multe unități școlare. 1. Miercuri, 10 septembrie, în zona Liceului Tehnic Iuliu Maniu, jandarmii au identificat un elev al liceului care avea asupra sa un dispozitiv care produce şocuri electrice. Adolescentul, în vârstă […]
01:00
Tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, după BOMBARDAMENTE masive /Trump amenință grupul Hamas # Gândul
Armata israeliană a intensificat, luni seară, bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, iar tancuri israeliene au pătruns în orașul Gaza, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut grupului militant Hamas să elibereze imediat ostaticii. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
00:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Kelemen Hunor legată de reforma instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Voi vă umflați, îmbuibaților, în posturi guvernamentale Invitat la Marius Tucă Show, Valentin […]
15 septembrie 2025
23:10
Nicușor Dan se vaită de prea mult bine. Copleșit de atenția lui Pahonțu și a agenților SPP: Sunt așa multe măsuri de securitate # Gândul
Nicușor Dan se vaită că este copleșit de prea „multe măsuri de securitate”. Președintele se plânge că îi este greu să se deplaseze cu „atât de mulți oameni” în jurul său. Acesta este și motivul pentru care nu știe dacă au crescut prețurile în supermarket. Pentru că nu merge la magazin, din cauza dispozitivului de […]
23:10
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. […]
23:00
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea […]
22:50
Ce ascunde Nicușor Dan cu privire la echipa care îi filmează concediile? DEZVĂLUIREA Gândul îi dă emoții președintelui. # Gândul
Nicușor Dan păstrează la secret detaliile colaborării sale cu faimoasa, deja, echipă de filmare care l-a însoțit pe președinte în vacanță. Dar, aruncă o informație prețioasă. Cei doi cameramani au lucrat cu el și în campaniile electorale. Tăcere cu privire la modalitatea în care doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP. Cât despre […]
22:30
22:10
22:10
Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite # Gândul
Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamne. Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat cu […]
Acum 24 ore
22:00
Un copil de 13 ani din județul Argeș a MURIT, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean a lovit un copac # Gândul
Un băiat de 13 ani din județul Argeș a murit, luni, după ce ATV-ul pe care îl conducea pe un drum județean din satul Popești, comuna Cocu, a lovit un copac. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda Vedea, cu o autospecială de prim ajutor, și un echipaj SAJ. și un echipaj al […]
22:00
Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spașiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile # Gândul
„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc.”, a spus Nicușor Dan despre drona căzută pe teritoriul României. Întrebat la Antena 3 CNN, dacă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan: „Aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara […]
21:50
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va creste, după care a revenit” # Gândul
Nicușor Dan povestește cum și-a încălcat Ilie Bolojan promisiunea referitoare la TVA, încă de la începutul mandatului. „Dacă vorbim de TVA, atunci Guvernul s-a instalat pe aceasta promisiune, a revenit apoi”, spune președintele, la Sinteza Zilei. Acesta a fost întrebat dacă îl „enervează” Ilie Bolojan, pentru că îi tot refuză solicitările, cum ar fi cea […]
