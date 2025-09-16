BANC | „Ce zice la mine în horoscop?”

„Gândul” îți aduc zâmbetul pe buze, cu un banc savuros: „Ce zice la mine în horoscop?” „-Ce faci puiuț? -Citeam horoscopul. -Ce zice la mine? -Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele. -Și la tine ce zice? -La mine zice că dacă nu dai cu aspiratorul şi nu speli vasele, […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul