Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave
Jurnal de Vrancea, 16 septembrie 2025 13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii rutieri din Vrancea s-au alăturat din nou campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, o inițiativă care își propune ceva simplu și esențial: ca ziua de 18 septembrie 2025 să treacă fără victime pe șosele. Anul acesta, atenția se îndreaptă mai ales către cei mai vulnerabili participanți la trafic – copiii, pietonii, bicicliștii și utilizatorii de […] Articolul Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 30 minute
13:50
Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii rutieri din Vrancea s-au alăturat din nou campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, o inițiativă care își propune ceva simplu și esențial: ca ziua de 18 septembrie 2025 să treacă fără victime pe șosele. Anul acesta, atenția se îndreaptă mai ales către cei mai vulnerabili participanți la trafic – copiii, pietonii, bicicliștii și utilizatorii de […] Articolul Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 26 septembrie 2025, începând cu ora 19.00, Sala Polivalentă din Focșani va găzdui cea de-a doua ediție a Rock for Hope – un concert caritabil în care energia muzicii rock întâlnește cea mai profundă formă de solidaritate: sprijinul real pentru copiii cu autism. Evenimentul este organizat pentru susținerea construirii Centrului Terapeutic pentru Autism „Sf. […] Articolul Rock for Hope 2 – Dăruiește speranță copiilor cu autism! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 39 de ani din Răcăciuni, Bacău, a fost reținut de poliție, fiiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Din cercetări a reieșit că bărbatul a revenit la domiciliul soției, în vârstă de 40 de ani, deși îi era interzis acest lucru prin ordin de protecție emis […] Articolul VIDEO Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Adolescenți bătuți și jefuiți! O fată de 17 ani și doi bărbați au fost reținuți de polițiști # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara de 15 septembrie s-a transformat într-un coșmar pentru doi adolescenți din comuna Grivița, județul Galați. În jurul orei 20:00, cei doi – un băiat de 16 ani și o fată de 17 ani – se aflau în fața unui magazin din localitate, când au fost atacați de doi bărbați, de 23 și 35 de […] Articolul Adolescenți bătuți și jefuiți! O fată de 17 ani și doi bărbați au fost reținuți de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Focșani se mobilizează pentru curățenie! Aproape 800 de voluntari ies sâmbătă pe teren pentru Ziua de Curățenie Națională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă dimineață, 20 septembrie 2025, Focșaniul iese la treabă! Peste 760 de voluntari – elevi, profesori, angajați ai instituțiilor publice și oameni care vor să facă un bine comunității – se adună pentru Ziua de Curățenie Națională, parte din campania Let’s Do It, Romania! Este deja o tradiție pentru orașul nostru: sute de focșăneni își […] Articolul Focșani se mobilizează pentru curățenie! Aproape 800 de voluntari ies sâmbătă pe teren pentru Ziua de Curățenie Națională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
09:50
Campus industrial și rezidențial UMB la Adjud – proiect strategic avizat de Consiliul Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a prezidat joi, 11 septembrie 2025, ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, în cadrul căreia au fost aprobate documentații esențiale pentru dezvoltarea județului. Cel mai important proiect analizat și avizat este Planul Urbanistic Zonal pentru Campusul industrial și rezidențial UMB la Adjud, care se va întinde […] Articolul Campus industrial și rezidențial UMB la Adjud – proiect strategic avizat de Consiliul Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
00:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi îți aduce o doză de claritate și determinare. Vei avea ocazia să închizi un capitol sau să pui punct unei situații neclare. Fii hotărât. Dragoste: Posibilă discuție decisivă într-o relație.Bani: Ai șansa să negociezi un contract sau o sumă avantajoasă.Sfatul zilei: Nu te întoarce în […] Articolul Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15 septembrie 2025
17:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un conflict de proporții a avut loc duminică seară, 14 septembrie, în centrul orașului Galați. Mai multe femei de etnie romă s-au luat la bătaie sub ochii zecilor de trecători aflați la plimbare în jurul orei 19.00. Nu a durat mult până să intervină și alte persoane în bătaie. Bătaia, pornită inițial de două fete, […] Articolul Bătaie între femei ”cu fuste” în centru orașului. De la ce a pornit conflictul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Registrul Auto Român (RAR) a lansat luni, 15 septembrie, secțiunea „Campanii de rechemare”, prin care șoferii pot verifica dacă mașinile lor sunt vizate de astfel de campanii. „Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea «Campanii de rechemare» pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de […] Articolul Campaniile de rechemare ale mașinilor pot fi verificate online apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat din comuna Frumușița, județul Galați, a ajuns după gratii pentru 30 de zile, fiind acuzat de distrugere prin incendiere. Incidentul s-a produs pe 13 septembrie. Aflat în avansată stare de ebrietate, bărbatul și-a amenințat mama că îi va da foc la casă. Femeia, speriată, și-a luat nepotul și s-a refugiat la rude. La […] Articolul A dat foc la casă după ce s-a certat cu mama sa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Persoanele cu venituri mici primesc bani de stat pe carduri sociale. Când intră prima tranșă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii cu venituri mici primesc din nou 250 de lei de la stat pe cardurile sociale, pentru a cumpăra alimente de bază, deși prețurile tot mai mari reduc puterea de cumpărare. Banii vor fi virați în două tranșe. Prima tranșă va fi virată românilor pe carduri în luna septembrie până la final, iar cea de-a […] Articolul Persoanele cu venituri mici primesc bani de stat pe carduri sociale. Când intră prima tranșă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Ieri
12:00
România, printre ultimele locuri în UE la speranța de viață, în ciuda unei creșteri semnificative față de 2019 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România a înregistrat în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, cu o medie de 76,6 ani, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, citate de Agerpres. Doar Bulgaria are o speranță de viață mai mică, de 75,9 ani. La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța medie de viață a ajuns la […] Articolul România, printre ultimele locuri în UE la speranța de viață, în ciuda unei creșteri semnificative față de 2019 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Populația activă a României a ajuns, în trimestrul al II-lea din 2025, la 8,22 milioane de persoane, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Dintre acestea, 7,73 milioane aveau un loc de muncă, în timp ce 489.800 erau șomeri. Rata șomajului s-a situat la 6%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față […] Articolul Date statistice: crește șomajul în rândul tinerilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Calendarul zilelor libere pentru iarna 2025-2026: Crăciun și Revelion cu minivacanțe prelungite # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii pot începe să-și planifice din timp vacanțele de iarnă pentru sezonul 2025-2026, deoarece calendarul zilelor libere legale aduce vești excelente: mai multe minivacanțe prelungite care includ atât sărbători religioase, cât și zile festive naționale. Această combinație promite momente de relaxare îndelungată, fie alături de familie, fie pentru mici escapade turistice. Minivacanță de 3 zile […] Articolul Calendarul zilelor libere pentru iarna 2025-2026: Crăciun și Revelion cu minivacanțe prelungite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
VIDEO Incluziune prin educație. Școala Gimnazială Pufești a găzduit Seminarul Regional PITHEA, eveniment organizat în colaborare cu administrația locală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 13 septembrie, la Pufești, a avut loc Seminarul Regional PITHEA – Incluziune educațională prin activități extracurriculare, eveniment organizat de Școala Gimnazială Pufești împreună cu Primăria Pufești. Întâlnirea a fost parte a proiectului Erasmus+ „Promoting inclusion through extracurricular activities”, desfășurat în perioada octombrie 2023 – septembrie 2025. Proiectul, cu o valoare totală de 120.000 de […] Articolul VIDEO Incluziune prin educație. Școala Gimnazială Pufești a găzduit Seminarul Regional PITHEA, eveniment organizat în colaborare cu administrația locală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Programul Rabla Auto 2025 debutează luni cu validarea producătorilor și ecotichete de până la 18.500 lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță lansarea oficială a programului Rabla Auto 2025, care începe luni, 15 septembrie, cu etapa de validare a producătorilor auto. Această primă sesiune se va desfășura între 15 septembrie, ora 10:00, și 17 septembrie, ora 23:59. Lista producătorilor validați în această etapă va fi valabilă și pentru sesiunea dedicată persoanelor […] Articolul Programul Rabla Auto 2025 debutează luni cu validarea producătorilor și ecotichete de până la 18.500 lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Energie și curaj te definesc azi. E momentul să iei o decizie importantă legată de carieră sau un proiect personal. Nu lăsa fricile să te oprească – acțiunea este cheia. Dragoste: Posibile tensiuni dacă nu comunici clar.Bani: Fii atent la cheltuieli impulsive.Sfatul zilei: Încrederea în tine este atuul […] Articolul Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:20
Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Caporal clasa a III-a Ștefan Ionuț Valentin, militar profesionist încadrat în structurile Ministerului Apărării Naționale din anul 2014, se remarcă nu doar prin activitatea sa în cadrul armatei, ci și prin implicarea deosebită în promovarea aeromodelismului în rândul tinerilor. În afara atribuțiilor de serviciu, caporalul Ștefan este profesor la secția Aeromodele și Rachetomodele din cadrul […] Articolul Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
Muzeul Vrancei vă invită într-o incursiune captivantă în comerțul medieval din Ținutul Putnei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei, prin Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală, deschide porțile unei noi experiențe educative și interactive dedicată publicului tânăr și nu numai: „Secretele comerțului medieval și ale drumurilor comerciale din Ținutul Putnei”. În perioada 15–19 septembrie, 1–17 octombrie și 24–28 noiembrie, vizitatorii sunt invitați să exploreze, într-un format inedit, lumea fascinantă a Evului Mediu, […] Articolul Muzeul Vrancei vă invită într-o incursiune captivantă în comerțul medieval din Ținutul Putnei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
CSM Adjud 1946 a obținut prima victorie a sezonului într-un meci spectaculos cu USV Iași # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSM Adjud 1946 a reușit sâmbătă o revenire spectaculoasă pe teren propriu, în fața formației USV Iași, obținând prima victorie a sezonului în etapa a treia din Liga 3. Meciul s-a desfășurat pe stadionul din Adjud și a fost presărat cu faze spectaculoase, răsturnări de scor și intervenții decisive. Oaspeții au început în forță și […] Articolul CSM Adjud 1946 a obținut prima victorie a sezonului într-un meci spectaculos cu USV Iași apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
14 septembrie 2025
17:40
Vrancea a fost, din nou, gazda excelenței sportive – Finala Cupei României la polo s-a desfășurat la Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea a fost, sâmbătă, gazda unui eveniment de anvergură în sportul românesc: Finala Cupei României la polo, desfășurată la Bazinul de Înot din Focșani, administrat de Consiliul Județean Vrancea. Competiția a adus în prim-plan echipe de top ale polo-ului național, într-un spectacol sportiv de înaltă ținută, dominat de pasiune, fair-play și emoție. Trofeul a fost […] Articolul Vrancea a fost, din nou, gazda excelenței sportive – Finala Cupei României la polo s-a desfășurat la Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Inaugurare cu succes a noului noul stadion din Măicănești! „Viitorul Măicănești” câștigă cu 2–1 în fața „Gloriei Bălești” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 14 septembrie, comuna Măicănești a trăit un moment de sărbătoare: primul meci oficial disputat pe noul stadion local. În fața propriilor suporteri, „Viitorul Măicănești” a deschis sezonul Ligii a 4-a din Superliga Vrancei cu o victorie importantă, 2–1 împotriva formației „Gloria Bălești”. Partida a fost una disputată, cu ocazii de ambele părți, însă determinarea […] Articolul Inaugurare cu succes a noului noul stadion din Măicănești! „Viitorul Măicănești” câștigă cu 2–1 în fața „Gloriei Bălești” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
VIDEO: Peste 130 de autovehicule furate din Europa, descoperite la frontieră în ultimele opt luni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliția de Frontieră Română anunță că, în perioada ianuarie – august 2025, au fost identificate la nivel național nu mai puțin de 135 de autovehicule și utilaje aflate în atenția autorităților internaționale. Acestea au fost descoperite în urma misiunilor desfășurate în punctele de trecere a frontierei și în zonele adiacente de competență. Majoritatea vehiculelor descoperite […] Articolul VIDEO: Peste 130 de autovehicule furate din Europa, descoperite la frontieră în ultimele opt luni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
05:50
Dronă interceptată în spațiul aerian românesc! Avioane F-16 și Eurofighter au intervenit la granița cu Ucraina # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O dronă neidentificată a fost interceptată sâmbătă seară în spațiul aerian al României, în apropiere de granița cu Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Incidentul a fost confirmat oficial de Ministerul Apărării Naționale (MApN), iar autoritățile au transmis mesaje de avertizare RO-Alert locuitorilor din nordul județului Tulcea. Potrivit comunicatului […] Articolul Dronă interceptată în spațiul aerian românesc! Avioane F-16 și Eurofighter au intervenit la granița cu Ucraina apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Spitalul Municipal Adjud face angajări: se caută medici în mai multe specializări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud lansează un apel public pentru recrutarea de medici specialiști și primari în mai multe domenii medicale, în contextul extinderii și modernizării serviciilor oferite comunității. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a instituției, unde conducerea unității subliniază nevoia de profesioniști dedicați și dorința de a consolida echipa medicală existentă. „Căutăm […] Articolul Spitalul Municipal Adjud face angajări: se caută medici în mai multe specializări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
13 septembrie 2025
15:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
12:20
Aproape 250 de locuri de muncă vacante în Europa! Oportunități de angajare în Germania, Norvegia și Polonia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, un număr de 248 locuri de muncă vacante în diverse domenii de activitate. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în Germania (79 de posturi), unde se caută lucrători calificați în meserii precum: izolator, educator/educatoare, […] Articolul Aproape 250 de locuri de muncă vacante în Europa! Oportunități de angajare în Germania, Norvegia și Polonia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Moody’s a confirmat calificativul României la „Baa3”, pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenția internațională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare. (Profit.ro) 2. În primele șapte luni ale anului, […] Articolul Cronica dimineții – 13.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Weekend cu evenimente în Vrancea: jandarmii asigură ordinea și siguranța publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea vor fi prezenți pe parcursul acestui weekend în mai multe localități din județ, pentru a asigura ordinea publică la o serie de evenimente sportive, culturale și religioase. Măsurile vizează prevenirea incidentelor și desfășurarea în condiții de siguranță a activităților la care sunt așteptați numeroși participanți. Pe lista […] Articolul Weekend cu evenimente în Vrancea: jandarmii asigură ordinea și siguranța publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Tichete educaționale majorate pentru elevii din medii defavorizate la 500 lei/an | Peste 674.000 de elevi vor primi acest financiar în noul an școlar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul României a decis majorarea bugetului alocat elevilor din medii defavorizate, în contextul creșterii semnificative a numărului de beneficiari în învățământul preuniversitar de stat. Peste 674.000 de elevi – de la nivel preșcolar, primar și gimnazial – vor primi în anul școlar 2024–2025 un sprijin financiar anual în valoare de 500 de lei, sub formă […] Articolul Tichete educaționale majorate pentru elevii din medii defavorizate la 500 lei/an | Peste 674.000 de elevi vor primi acest financiar în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Opt spitale pierd finanțarea din PNRR, dar sunt salvate cu bani europeni | Premierul Ilie Bolojan: „Investițiile în sănătate nu se opresc!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Opt proiecte de infrastructură medicală care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi transferate pe fonduri europene nerambursabile, prin Programul Sănătate 2021–2027. Anunțul a fost făcut vineri de premierul Ilie Bolojan, în urma unei întâlniri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și […] Articolul Opt spitale pierd finanțarea din PNRR, dar sunt salvate cu bani europeni | Premierul Ilie Bolojan: „Investițiile în sănătate nu se opresc!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Ești mai calm decât de obicei. Poți simți nevoia să reflectezi asupra unor alegeri recente. Lasă competiția deoparte pentru o zi. Dragoste: Poate fi o zi ideală pentru a repara o neînțelegere.Bani: Situație financiară stabilă, dar nu forța lucrurile.Sfatul zilei: Gândește înainte de a acționa – nu toate […] Articolul Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12 septembrie 2025
19:00
ULTIMA ORĂ Ploi abundente în Vrancea: RO-Alert transmite avertizare de vreme extremă! Ce localități sunt vizate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O parte dintre locuitorii județului Vrancea au primit în această seară un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați să rămână vigilenți în fața fenomenelor meteo periculoase. Intervalul vizat este între orele 18:35 și 21:00, iar în acest timp sunt prognozate ploi abundente, cu acumulări suplimentare de apă. Conform avertizării, cantitățile de precipitații pot ajunge local […] Articolul ULTIMA ORĂ Ploi abundente în Vrancea: RO-Alert transmite avertizare de vreme extremă! Ce localități sunt vizate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor pe care le deținem la această oră, pe raza comunei Pufești s-a răsturnat un camion (basculantă) care transporta piatră. Cel mai probabil că șoferul nu și-a adaptat mersul la condițiile de drum (umed din cauza ploii) într-o curbă, a derapat, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din ce […] Articolul ULTIMA ORĂ Camion răsturnat la Pufești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
14:00
Vrei un cățeluș? Primăria Focșani organizează un nou Târg de adopţii la padocul din Golești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, vă invită în acest weekend la Târgul de adopție din luna septembrie organizat la adăpostul de animale de la Golești al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Îi așteptăm pe locuitorii Municipiului Focșani care îndrăgesc animalele să adopte un prieten necuvântător în perioada 13 – […] Articolul Vrei un cățeluș? Primăria Focșani organizează un nou Târg de adopţii la padocul din Golești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
1.500 de militari ai Brigăzii 282 din Focșani prezenți la cel mai amplu exercițiu NATO din ultimii ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România se pregătește să găzduiască un exercițiu NATO de proporții, numit „Dacian Fall”, la care vor lua parte peste 5.000 de militari. Scenariul presupune simularea unui atac asupra unui stat membru al Alianței și reacția comună a forțelor aliate. Primele trupe străine vor sosi în țară începând de luni. Timp de o lună, șoselele României […] Articolul 1.500 de militari ai Brigăzii 282 din Focșani prezenți la cel mai amplu exercițiu NATO din ultimii ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025: Vineri,12 Septembrie 13:30 Sneaks – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 14:00 […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 12 septembrie, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Homocea. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 48 de ani din județul Vaslui, în timp ce se afla pe DN 11 A, din […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Homocea! Un autoturism și o autoutilitară implicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
