POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

06:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Opt proiecte de infrastructură medicală care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi transferate pe fonduri europene nerambursabile, prin Programul Sănătate 2021–2027. Anunțul a fost făcut vineri de premierul Ilie Bolojan, în urma unei întâlniri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și […] Articolul Opt spitale pierd finanțarea din PNRR, dar sunt salvate cu bani europeni | Premierul Ilie Bolojan: „Investițiile în sănătate nu se opresc!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.