Băsescu îl bușește pe ambasadorul Rusiei: ”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN”
Aktual24, 16 septembrie 2025 18:20
Mesaj ironic al lui Traian Băsescu după ce Parchetul General a anunțat că extremistul pro-rus Călin Georgescu a fost trimis în judecată. ”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:40
Ce fel de președinte este Nicușor Dan? Cum își pune el amprenta asupra României, asupra funcționării instituțiilor românești? Cum exercită el puternicul mandat pe care i l-au dat cetățenii, cu cele aproape 6 milioane 200 de mii de voturi? Au trecut aproape 4 luni de la preluarea poziției de președinte și aceste lucruri încă nu […]
17:30
Anca Alexandrescu, principala propagandistă a lui Călin Georgescu de la Realitatea Plus, a declarat, după ce idolul ei a fost trimis în judecată, că extremistul Georgescu ”rămâne președintele meu”. „În primul rând vreau să fac următoarea constatare: suntem sub asediu pentru că – după declarațiile de aseară ale lui Nicușor Dan în legătură cu reevaluarea […]
17:10
Surse: Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la consumul de droguri. El a fost dus la control după ce a plecat de la locul unui accident de circulație # Aktual24
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost audiat marți și testat antidrog. Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că fiul lui Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină. I se vor recolta și probe de sânge, au precizat sursele. Polițiștii l-au depistat marți pe Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de […]
16:50
Beijingul a cerut marţi Japoniei şi SUA să retragă „cât mai repede” de pe teritoriul nipon sistemul american de lansatoare de rachete cu rază de acţiune medie „Typhon”, pe care China îl consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, informează AFP, citată de Agerpres. Sistemul a fost desfăşurat pentru prima dată în Japonia luni, potrivit […]
Acum 4 ore
16:40
Cătălin Cherecheș, mesaj din penitenciar: „Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare” # Aktual24
Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, a transmis un mesaj surprinzător din Penitenciarul Baia Mare, chiar în timpul vizitei ministrului Justiției. Pe o tablă din sala de activități, Cherecheș a scris: „Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare”, citat preluat […]
16:30
Un adolescent din Piatra-Neamţ, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Neamţ. Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul. „La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din […]
16:30
Răzbunare la Bârlad. Mașina unui polițist a fost incendiată de un infractor căruia i-a făcut dosar penal # Aktual24
Mașina unui polițist din Bârlad și mașina unei rude a acestuia au fost incendiate de un infractor, a anunțat poliția din oraș. Individul a fost prins și băgat după gratii. ”La data de 15.09.2025 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore […]
16:10
Avioane britanice vor apăra spațiul aerian al Poloniei după incursiunea dronelor rusești: ”Marea Britanie își va juca pe deplin rolul. Când suntem amenințați, răspundem împreună” # Aktual24
Avioane de vânătoare din Marea Britanie se vor alătura aliaților NATO în apărarea spațiului aerian polonez după incursiunea dronelor rusești de săptămâna trecută, a confirmat ministrul Apărării de la Londra. Avioanele RAF Typhoon vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii alianței militare de a consolida flancul estic, relatează BBC. Tensiunile […]
15:40
Alphabet atinge o capitalizare de piață de 3 trilioane de dolari, după creșterea acțiunilor în septembrie # Aktual24
Compania-mamă Google a atras un interes puternic al investitorilor în urma unei hotărâri antitrust favorabile care a oprit vânzarea forțată a browserului său Chrome. Acțiunile Alphabet au continuat să crească, ducând capitalizarea de piață a companiei de tehnologie la un nou nivel și valoarea companiei la peste 3 trilioane de dolari, relatează Euronews. Aceasta înseamnă […]
15:10
ONU anunță că stratul de ozon al Pământului își revine, gaura ar putea dispărea în câteva decenii # Aktual24
Stratul de ozon protector al Pământului se vindecă și gaura ar trebui să dispară complet în următoarele decenii, a anunțat ONU marți, salutând succesul acțiunii internaționale concertate. Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale a ONU a subliniat că gaura de ozon de deasupra Antarcticii a fost mai mică în 2024 decât în ultimii ani, […]
15:00
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, a fost depistat de polițiști după ce a plecat de la locul unui accident auto. El este adus la audieri # Aktual24
Polițiștii l-au depistat marți pe Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la un accident rutier grav produs în București. La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul numărului unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație la […]
Acum 6 ore
14:40
Vizita lui Trump în Marea Britanie testează unitatea transatlantică în privința Rusiei. Ce scop urmăresc Statele Unite # Aktual24
A doua vizită de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, care începe astăzi, este o afacere cu mize mari, marcată de fast regal, acorduri economice ambițioase și o diviziune diplomatică profundă cu privire la cea mai presantă problemă de securitate cu care se confruntă Europa: Rusia. În timp ce administrația Trump este […]
14:10
Noi acuzații delirante ale lui Viktor Orbán la adresa Suediei. Premierul suedez: „Minciuni scandaloase” – VIDEO # Aktual24
O dispută publică între prim-miniștrii suedez și ungar a izbucnit pe rețelele de socializare după ce Viktor Orbán a susținut că 280 de fete minore suedeze au fost arestate pentru crimă, citând un articol dintr-un ziar german. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a respins public o postare de pe platforma de socializare X a omologului său […]
14:00
Dan, reacție la rechizitoriul Georgescu: ”Dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024” # Aktual24
Cercetarea prezentată marți de procurorul general reprezintă o dovadă ‘consistentă’ a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România în ultimii ani și a influențării ‘substanțiale’ a alegerilor prezidențiale din 2024, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan. ”Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în […]
13:50
Vizită surpriză a unui lider al partidului de extremă dreaptă AfD din Germania la Casa Albă # Aktual24
Un lider important al partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania s-a întâlnit săptămâna aceasta cu oficiali din administrația Trump. Beatrix von Storch, lider adjunct al AfD, a purtat discuții la Casa Albă împreună cu Joachim Paul, un cunoscut politician AfD. Cei doi s-au întâlnit cu reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate […]
13:40
Concret, cum a intervenit Rusia pentru Georgescu. Procurorul general explică: ”Tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației. Campanii de micro-targetare a populației, dezinformare și influențarea electoratului # Aktual24
Procurorul general Alex Florența a explicat, marți, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de care s-ar fi folosit și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, arătând că România a fost ținta ‘predilectă’ a unor astfel de campanii ample în contextul scrutinelor din anul 2024, ‘actorii ostili urmărind modelarea continuă a […]
13:30
Speriată că își pierde influența în Balcani, Rusia acuză UE că plănuiește un „maidan sârbesc”. Președintele Serbiei mulțumește serviciului de spionaj extern al Rusiei # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vucic a mulțumit Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei pentru informațiile despre un complot european de a organiza un „Maidan” în republica balcanică, afirmând că serviciile speciale ale Serbiei își vor contacta omologii ruși pe această temă. Uniunea Europeană plănuiește un „Maidan” în Serbia, având în vedere tulburările actuale din țară, […]
13:20
EXCLUSIV Rechizitoriu, dovezile in cazul Călin Georgescu: ”Este strategul întregului mecanism”. Anca Alexandrescu apare în rechizitoriu # Aktual24
Rechizitoriul întocmit de procurori privind trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu conține numeroase declarații ale martorilor, interceptări și alte probe care dovedesc că ”inculpatul Georgescu Călin este strategul întregului mecanism care ar fi condus la alegerea sa în calitate de președinte al României, deziderat pe care și l-a imaginat a fi atins inclusiv prin […]
Acum 8 ore
12:10
După ce partidul său a fost zdrobit în alegerile locale, președintele Argentinei, Javier Milei, promite creșterea cheltuielilor sociale # Aktual24
Președintele Argentinei, Javier Milei, a surprins opinia publică și scena politică prin anunțul făcut cu ocazia prezentării proiectului de buget pentru anul 2026: guvernul său intenționează să crească cheltuielile pentru pensii, sănătate și educație, în ciuda unei politici economice bazate până acum pe reduceri drastice de costuri și austeritate fiscală. Potrivit Reuters, Milei a declarat […]
12:10
Horațiu Potra caută să obțină azil în Rusia, anunță procurorul general al României. Surse: Potra a contactat ambasada Rusiei # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire generală, face demersuri pentru a obține azil în Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența, marți, într-o conferință de presă. Florebța a menționat că sunt indicii că Potra cere azil ăn Rusia. Surse oficiale au menționat pentru aktual24.ro că Potra a contactat deja ambasada Rusiei. Reamintim că extremistul Călin […]
11:50
Profesorul Papahagi: ”Suntem români și suverani, nu ne închinăm la idolii MAGA. AUR l-a transformat deja pe Kirk în ciomag, cu care vrea să-și intimideze adversarii” # Aktual24
Postare usturătoare a profesorului clujean Adrian Papahagi în legătura cu isteria creată în România de lideri ai AUR după uciderea lui Charlie Kirk în Statele Unite. ”Mihail Neamțu l-a reclamat azi pe Vasile Bănescu la Consiliul Național al Audiovizualului pentru că a dat un citat din Biblie, pe care Neamțu l-a interpretat ca lipsă de […]
11:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță lansarea unei operațiuni militare „semnificative” în Fâșia Gaza # Aktual24
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat recent lansarea unei operațiuni militare „semnificative” în Fâșia Gaza, marcând o escaladare clară în conflictul cu Hamas. Operațiunea include bombardamente aeriene intense, raiduri și planuri de consolidare a controlului asupra unor teritorii extinse din Gaza, potrivit Financial Times. Obiectivul declarat al guvernului israelian este distrugerea structurilor militare ale Hamas […]
11:30
Trump a intentat un proces de defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva The New York Times # Aktual24
Președintele Donald Trump a decis luni să deschidă un proces de defăimare în care cere despăgubiri în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva publicației The New York Times și a patru dintre jurnaliștii săi, conform documentelor instanței. Procesul intentat la Tribunalul Districtual SUA din Florida evidențiază mai multe articole și o carte scrise de […]
11:10
Sondaj Avangarde: Politica externă a președintelui Nicușor Dan, dezaprobată de 51% dintre români. Maia Sandu este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere # Aktual24
Românii au o opinie critică față de politica externă a lui Nicușor Dan, sondajul Avangarde din 8-14 septembrie 2025 relevând un nivel ridicat de nemulțumire: doar 43% se declară satisfăcuți de activitatea sa, în timp ce 51% sunt critici. Liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației sunt Maia Sandu […]
11:00
BREAKING Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de răsturnare a ordinii constituționale # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a fost trimis, marți, în judecată în dosarul ăn care este acuzat, alături de Horațiu Potra, de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale. Reamintim că la percheziții în locuința mercenarului Horațiu Potra, anchetatorii au găsit un adevărat arsenal de război: pistoale, pistoale-mitralieră, grenade, aruncătoare și multă muniție. ‘Acum, s-a mai întregit puțin […]
Acum 12 ore
10:40
O cunoscută editorialistă de la The Washington Post, concediată după ce a dezvăluit opiniile rasiste ale lui Charlie Kirk despre femeile de culoare # Aktual24
Karen Attiah, cunoscută jurnalistă și editorialistă afro-americană la The Washington Post, a fost concediată în urma unei postări pe rețelele sociale, pe care conducerea cu simpatii trumpiste a publicației a considerat-o inacceptabile. Attiah a reamintit opiniei publice americane că activistul MAGA Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Utah, a fost un rasist incorigibil și a […]
10:20
Un fost spion militar israelian susține că premierul Netanyahu îl șantazează pe Donald Trump cu informații din dosarele Epstein – VIDEO # Aktual24
Fostul ofițer israelian de informații, Ari Ben-Menashe, a făcut o serie de declarații explozive cu privire la modul în care Israelul și premierul Benjamin Netanyahu ar folosi materiale compromițătoare pentru a șantaja lideri politici internaționali, inclusiv pe președintele american Donald Trump. Potrivit lui Ben-Menashe, Jeffrey Epstein, controversatul miliardar condamnat pentru trafic de minori, ar fi […]
09:40
Discurs emoționant: „Germania declară război antisemitismului, vechi și nou”, a afirmat, cu vocea gâtuită de lacrimi, cancelarul Friedrich Merz – VIDEO # Aktual24
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a rostit un discurs profund emoționant la ceremonia de redeschidere a sinagogii restaurate din München, promițând o luptă neîntreruptă împotriva tuturor formelor de antisemitism din Germania. Cu vocea tremurândă, înlăcrimat și vizibil copleșit de emoție, Merz a transmis un mesaj dur, dar necesar, într-un moment simbolic pentru comunitatea evreiască germană, relatează […]
09:10
Donald Trump nu a participat la priveghiul organizat în memoria lui Charlie Kirk, preferând să-și petreacă weekendul la clubul său de golf # Aktual24
În ciuda așteptărilor publicului și ale susținătorilor săi, fostul președinte Donald Trump a ales să nu participe la priveghiul organizat la Kennedy Center în memoria activistului conservator Charlie Kirk, care a decedat recent în circumstanțe controversate. Evenimentul, care a avut loc sâmbătă seară, a adunat sute de persoane, printre care politicieni, lideri religioși și figuri […]
08:50
Prizonierii ruși eliberați din captivitate sunt trimiși direct înapoi pe frontul din Ucraina # Aktual24
Pentru prizonierii ucraineni de război, eliberarea din captivitate echivalează adesea cu o salvare de la iad. În schimb, pentru mulți dintre cei ruși, eliberarea poate însemna doar o scurtă pauză înainte de a fi trimiși din nou pe front, într-un alt cerc al infernului, scrie cotidianul Kyiv Independent. După eliberarea din lagărele ucrainene, mulți prizonieri […]
08:40
Patru bărbați implicați în scandalul izbucnit sâmbătă la Craiova au fost „săltați” de polițiști chiar de la priveghiul victimei # Aktual24
După mai multe zile de anchetă în privința scandalului izbucnit sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, IPJ Dolj a anunțat luni că o femeie de 57 de ani, internată în spital în urma altercației, a fost externată și dusă la audieri. Potrivit cotidianului Gazeta de Sud, procurorul de caz a dispus reținerea acesteia pentru […]
08:20
Rezultatul „geniului diplomatic” al lui Trump: India a trimis trupe să participe la exercițiile militare Zapad-2025, organizate de Rusia și Belarus # Aktual24
India s-a alăturat oficial exercițiilor militare comune Zapad-2025, desfășurate de Rusia și Belarus, trimițând 65 de militari să participe la manevre. Potrivit publicației The Times, Ministerul Apărării de la New Delhi a confirmat că din contingent fac parte și soldați ai regimentului Kumaon, una dintre cele mai temute unități ale armatei indiene. Trupele indiene au […]
08:10
Guvernul ceh a trimis în Polonia trei elicoptere de luptă pentru consolidarea apărării antiaeriene împotriva agresiunii rusești # Aktual24
Trei elicoptere Mi-171Sh aparținând armatei cehe au aterizat duminică, 14 septembrie, în estul Poloniei, într-o mișcare menită să întărească apărarea aeriană a flancului estic al NATO. Măsura vine ca răspuns la recentele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul polonez, relatează publicația Ceske Noviny. Echipajele cehe vor sprijini forțele armate poloneze în protejarea spațiului aerian timp […]
07:50
Un bărbat băut din Bistrița, care a răpit doi copii cu mașina, eliberat de judecător pentru că… nu i-a sechestrat suficient de mult # Aktual24
Un caz revoltător a zguduit opinia publică din Bistrița, după ce un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a răpit doi copii dintr-un parc, a fost eliberat la doar 24 de ore după incident. Deși minorii au fost urcați cu forța într-un autoturism și amenințați, judecătorii au decis plasarea agresorului sub control judiciar, […]
07:40
Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy, afirmă că l-a cunoscut pe activistul MAGA la podcasul acestuia, în 2001 – deși pe atunci Kirk avea doar 7 ani și nu avea podcast! # Aktual24
Discursul rostit de Robert F. Kennedy Jr., actualul Secretar al Sănătății în administrația Trump, la priveghiul organizat în memoria lui Charlie Kirk, a stârnit confuzie, ironii și acuzații de manipulare. Potrivit The Daily Beast, în fața unei mulțimi adunate la Kennedy Center, RFK Jr. a afirmat că l-a cunoscut pe Charlie Kirk în „iulie 2001”, […]
07:20
Donald Trump a semnat decretul prezidențial privind desfășurarea de trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, oraș condus de un primar democrat # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga țară conduse de democrați. Operațiunea „va include Garda Națională, FBI” și alte agenții federale, a precizat președintele SUA, citat de […]
07:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, acuză Statele Unite că pregătesc o „agresiune” cu „caracter militar” # Aktual24
Statele Unite pregătesc o „agresiune” cu caracter militar împotriva Venezuelei, care își va exercita „dreptul legitim de a se apăra”, a declarat luni, într-o conferință de presă, președintele venezuelean Nicolas Maduro. Există „o agresiune în curs de desfășurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptățită conform dreptului internațional să răspundă” și își va exercita „dreptul […]
Acum 24 ore
00:30
Gâdea i s-a plâns președintelui Dan că patronul Voiculescu a fost ”abuzat” de justiție. Cum a răspuns Nicușor Dan # Aktual24
Președintele Dan a participat, luni seară, la un interviu la Antena 3, iar Mihai Gâdea a profitat de situație pentru a se plânge că patronul postului, Dan Voiculescu, ar fi fost ”abuzat” de justiție. „Cel mai mediatizat dosar din România, dosarul ICA. Sunt confiscări uriașe, încă de atunci erau suspiciuni cu privire la modul în […]
15 septembrie 2025
23:40
Nicușor Dan: ”Președintele Trump m-a invitat într-o vizită oficială”. Când va avea loc vizita # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni seară, într-un interviu, că a fost invitat de Donald Trump într-o vizită oficială în Statele Unite. „Am avut o conversație telefonică, m-a invitat într-o vizită oficială. Va avea loc la începutul anului viitor. Mai important e conținutul acestei vizite: România are două obiective mari care țin de relația cu […]
23:20
Guvernul spaniol a anulat un contract pentru lansatoare de rachete de concepție israeliană, de aproape 700 de milioane de euro, în contextul embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul confirmat săptămâna trecută, potrivit unor documente oficiale consultate de AFP. Contractul, atribuit unui consorțiu de companii spaniole, prevedea achiziționarea a 12 unități din sistemul de lansare […]
23:20
Varșovia: O dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale a fost ”neutralizată”, anunță premierul Tusk. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Aktual24
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni seară că forțeel speciale au neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. ”În urmă cu un moment, Serviciul Național de Securitate a neutralizat o dronă care operează deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a transmis Tusk. Incidentul […]
22:50
Secretarul american de stat Marco Rubio pleacă în Qatar după întâlnirea cu Netanyahu. Qatar a acuzat Israelul că face tot ce poate pentru a „se asigura că Gaza nu mai este locuibilă” # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a declarat că secretarul de stat Marco Rubio se va deplasa în Qatar după întâlnirea din Israel cu premierul Benjamin Netanyahu. Vizita anunțată luni are loc în timp ce regiunea este încă afectată de atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, capitala Qatarului. SUA au încercat să reducă tensiunile dintre […]
22:40
Premierul Spaniei solicită excluderea Israelului din competițiile sportive după incidentele de la cursa de ciclism # Aktual24
Premierul spaniol Pedro Sánchez a cerut, luni, interzicerea participării Israelului la evenimentele sportive după ce activiștii pro-palestinieni au perturbat finalul cursei cicliste Vuelta Spaniei în scene haotice la Madrid. Ministrul israelian de Externe a răspuns numindu-l pe Sánchez „antisemit și mincinos”. Tensiunile dintre cele două țări au escaladat în ultimele săptămâni, deoarece guvernul de stânga […]
22:30
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru între China și SUA pentru preluarea proprietății platformei video sociale populare TikTok, după discuțiile comerciale din weekendul din Spania. Bessent a declarat într-o conferință de presă, după încheierea ultimei runde de discuții comerciale dintre primele două economii ale lumii, la Madrid, că […]
22:10
ADN-ul prelevat de pe un prosop înfășurat în jurul unei puști găsite în apropierea locului unde a fost asasinat activistul conservator american Charlie Kirk se potrivește cu cel al tânărului de 22 de ani acuzat de crimă, a declarat, luni, directorul FBI, Kash Patel. Ancheta au folosit, de asemenea, probe ADN pentru a-l lega pe […]
21:50
Una dintre persoanele implicate în scandalul din Craiova a fost externată din spitală și arestată # Aktual24
Una dintre persoanele implicate în ciocnirile dintre două clanuri de la Craiova, soldate cu un mort și patru raniți, a fost, luni, externată din spital, audiată de către poliţişti și la final, reținută. „În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată şi […]
21:40
Bătaie pe stradă la Galați. Două adolescente s-au luat la harță, familiile au intervenit și ele # Aktual24
Două adolescente din Galați s-au luat la bătaie pe stradă, iar familiile lor s-au alăturat conflictului. Din primele verificări, poliţiştii au constatat că două minore, de 13, respectiv 15 ani, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar în sprijinul acestora ar fi intervenit mai mulţi membri ai familiilor lor, scrie Monitorul de Galați. Persoanele implicate nu […]
21:30
O profesoară de la liceul constanțean Mircea cel Bătrân a fost lovită de un elev. Polițiștii au constatat ca un minor de 15 ani ar fi palmuit-o pe femeia in varsta de 45 de ani pe fondul unui conflict verbal spontan, provocând indignarea celorlalți elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a […]
21:20
Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles că ar putea demisiona dacă pe 26 septembrie Curtea Constituțională îi va respinge setul de măsuri adoptate prin asumarea răspunderii, așa numitul „Pachet 2 de reforme”. Asta ar putea fi o veste proastă pentru partidele din coaliție. Nu că l-ar simpatiza în mod deosebit vreunul dintre ele, nici […]
