Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”
Primanews.ro, 16 septembrie 2025 18:20
Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”
• • •
Acum 15 minute
18:30
Robert Redford, un idol al marelui ecran devenit regizor şi activist, a murit la 89 de ani
Interferenţe ruse în alegerile din 2024. Preşedintele: „Vom apăra suveranitatea”
Acum 30 minute
18:20
Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”
Acum 2 ore
17:30
Atacuri puternice în Harkov şi Zaporojie. Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”
Acum 8 ore
11:50
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Acum 24 ore
22:00
Nicuşor Dan: Coaliţia a reuşit să se armonizeze pe măsuri de reducere a deficitului, chiar dacă nu sunt perfecte. Unele puteau fi gândite altfel
22:00
Summitul Rusia-SUA-Ucraina rămâne incert. Kremlinul neagă afirmaţiile lui Trump
20:00
VIDEO. Daniel David, în Parlament, la moţiunea AUR împotriva sa: „Da, educaţia este în pericol” / Moţiunea a picat
Ieri
17:00
Premiile Emmy 2025. "Adolescence" şi "The Studio" au luat cele mai multe premii. Iar Owen Cooper, cel mai tânăr laureat din istoria galei
16:10
Kremlin: NATO este de facto în război cu Rusia!
14:50
Bani de alimente de la Guvern pentru anumiţi români
14:00
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni
13:00
Ambasada Rusiei, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a Ucrainei, care încearcă să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse
13:00
Grindeanu cere controale ANAF pentru plafonarea adaosurilor comerciale: „Sunt suspiciuni de încălcări grave”
12:30
Nicuşor Dan anunţă când va adera România la OCDE
00:00
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui ar putea fi la graniţa României”
14 septembrie 2025
23:50
Ambasadorul Rusiei, convocat de urgenţă la MAE după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian al României
23:50
Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Zelenski, despre drona care a pătruns sâmbătă seara în România: Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei. La început, cu paşi mici, apoi cu pierderi mari
22:20
Grindeanu: PSD se opune eliminării plafonării preţurilor / Precizările Executivului
22:10
Rusia a exersat lovituri cu rachete „Kinjal” asupra NATO în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
22:00
Aeronave F-16 ale României, ridicate de urgenţă după ce o dronă rusească a intrat în spaţiul aerian naţional
13:00
Ratingul României rămâne neschimbat. Agenţia Moody's avertizează: trebuie să fim atenţi la bani
12:50
VIDEO. Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării, întrebat dacă România va trimite militari în războiul din Ucraina: Asta este o minciună şi o speculaţie
12:40
VIDEO. Ministrul Apărării, la Prima TV: Nu este niciun semnal că Rusia va ataca vreun stat NATO
12:30
VIDEO. Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării: Putin a testat reacţia NATO, a fost o provocare. Răspunsul aliaţilor este unul ferm / Dacă vor intra în România, dronele vor fi doborâte
09:00
NATO îşi mobilizează forţele în est prin noua misiune „Santinela Estică”. „Comportamentul Rusiei este periculos şi provocator”
08:00
Preţurile la produsele de bază vor creşte de la 1 octombrie. Neînţelegeri între PSD şi Ilie Bolojan privind prelungirea plafonării
00:20
Şeful de la „Apele Române” a fost demis. Ce i-a reproşat ministra Mediului lui Sorin Lucaci
00:20
Susţinere copleşitor majoritară la ONU pentru crearea unui stat palestinian. România, printre susţinători
00:10
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00 - Primul interviu după atacul cu drone ruseşti în Polonia
12 septembrie 2025
20:00
UPDATE. Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment
20:00
Suspect arestat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. FBI confirmă capturarea / Trump: „Soţia lui este devastată”
19:50
FMI sprijină reformele Guvernului Bolojan: „Eforturi esenţiale pentru reducerea deficitului”
18:00
Deficitul extern depăşeşte 17 miliarde de euro în iulie, însă deteriorarea încetineşte uşor. Investiţiile străine directe cresc
15:50
ULTIMA ORĂ Fidelis – oferta lunii septembrie de titluri de stat pentru populaţie adună subscrieri semnificativ mai mari decât la exerciţiile din vară. Preferinţă clară pentru titlurile denominate în euro
15:00
Ministrul Finanţelor s-a întâlnit cu marii finanţatori de pe Wall Street
13:00
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026
12:50
Polonia, mesaj pentru Donald Trump după ce preşedintele SUA a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greşeală”
12:50
Franţa şi Germania trimit avioane de luptă pentru protejarea spaţiului aerian polonez
12:40
Femeie prinsă la intrarea în Parlament cu şase cuţite asupra sa / Era înscrisă pe lista AUR pentru un eveniment
11:50
Investiţiile în economia naţională au crescut
11 septembrie 2025
23:40
Nicuşor Dan: „România va începe o creştere vizibilă până cel târziu în 2027. Nu se pune problema de alegeri anticipate”
23:40
România condamnă ferm violarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE
23:20
VIDEO. Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, a fost împuşcat mortal. Se conturează ideea unui asasinat politic
23:20
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: „Nu este vorba despre ce vrea PSD, ci despre respectarea legii. Alegerile trebuie organizate”
23:10
Noul program Rabla Auto pentru persoane fizice a fost aprobat: vouchere mai mici pentru maşinile electrice
23:10
Şoc la Casa Albă. Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat mortal
18:40
Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. Ce măsuri aduce
18:30
Guvernul va acorda ajutoarele de 250 lei, în total, pentru persoanele cu venituri mici, în septembrie şi decembrie. Cine beneficiază de ajutor
