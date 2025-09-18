Trump a desemnat mişcarea "Antifa" drept organizaţie teroristă
Primanews.ro, 18 septembrie 2025 10:20
Trump a desemnat mişcarea "Antifa" drept organizaţie teroristă
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 5 minute
10:30
Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet # Primanews.ro
Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet
10:30
Cum folosesc oamenii ChatGPT în viaţa de zi cu zi
Acum 15 minute
10:20
Trump a desemnat mişcarea "Antifa" drept organizaţie teroristă
Acum o oră
09:50
Meci amical: România - Moldova, joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, la Prima TV
Acum 4 ore
08:00
Zelenski: Primele loturi de arme din programul NATO sunt deja în drum spre Ucraina: rachete pentru Patriot şi HIMARS # Primanews.ro
Zelenski: Primele loturi de arme din programul NATO sunt deja în drum spre Ucraina: rachete pentru Patriot şi HIMARS
Acum 12 ore
01:00
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: În sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este una dintre cele mai finanţate din Europa # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: În sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este una dintre cele mai finanţate din Europa
00:50
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă reaşezăm lucrurile ... # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă reaşezăm lucrurile ...
00:30
Acord în coaliţie: USR primeşte mai puţine prefecturi, dar obţine funcţii-cheie în Guvern # Primanews.ro
Acord în coaliţie: USR primeşte mai puţine prefecturi, dar obţine funcţii-cheie în Guvern
Acum 24 ore
17:00
Zilele Bucureştiului, sâmbătă şi duminică. Paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball # Primanews.ro
Zilele Bucureştiului, sâmbătă şi duminică. Paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball
16:30
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
16:00
România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie din Uniunea Europeană
15:40
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacţia pentru preluarea E.ON România
15:00
SURSE. Decizia privind plafonarea preţurilor la alimentea fost amânată cu o săptămână # Primanews.ro
SURSE. Decizia privind plafonarea preţurilor la alimentea fost amânată cu o săptămână
14:50
Moţiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Când va fi dezbătută şi votată # Primanews.ro
Moţiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Când va fi dezbătută şi votată
14:40
Procurorul general: „Dosarul Georgescu - cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii” # Primanews.ro
Procurorul general: „Dosarul Georgescu - cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii”
14:30
Seriale care au scris istorie şi premiere aşteptate în grila de toamnă de la Nostalgia TV # Primanews.ro
Seriale care au scris istorie şi premiere aşteptate în grila de toamnă de la Nostalgia TV
14:00
NEWS ALERT. Nicuşor Dan a aprobat suplimentarea forţelor de la baza militară aeriană Kogălniceanu # Primanews.ro
NEWS ALERT. Nicuşor Dan a aprobat suplimentarea forţelor de la baza militară aeriană Kogălniceanu
14:00
YouTube intră în era IA şi anunţă revoluţia: Noile instrumente vor modela următorii 20 de ani # Primanews.ro
YouTube intră în era IA şi anunţă revoluţia: Noile instrumente vor modela următorii 20 de ani
13:30
Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,8% în primele şapte luni
13:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre o presupusă demisie a premierului Ilie Bolojan: Fake absolut # Primanews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre o presupusă demisie a premierului Ilie Bolojan: Fake absolut
13:00
Prima reacţie a lui Georgescu la trimiterea în judecată: Rechizitoriul este un discurs, o copie la indigo a dosarului preşedintelui Trump # Primanews.ro
Prima reacţie a lui Georgescu la trimiterea în judecată: Rechizitoriul este un discurs, o copie la indigo a dosarului preşedintelui Trump
12:30
Merz: Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor şi de sabotaj # Primanews.ro
Merz: Încălcarea spaţiului aerian polonez şi românesc de către Rusia face parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor şi de sabotaj
12:00
50:50 - Noua emisiune-concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
11:10
VIDEO. Donald Trump a aterizat în Marea Britanie. Care sunt principalele mize economice ale vizitei # Primanews.ro
VIDEO. Donald Trump a aterizat în Marea Britanie. Care sunt principalele mize economice ale vizitei
10:50
Petrolul l-a demis pe Liviu Ciobotariu după doar nouă etape
10:40
Val de şedinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Bolojan insistă să taie 10% din posturi, PSD şi UDMR se opun # Primanews.ro
Val de şedinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Bolojan insistă să taie 10% din posturi, PSD şi UDMR se opun
Ieri
10:30
Maghiarii pot călători în Statele Unite fără viză. Trump a reprimit complet Ungaria în programul Visa Waiver # Primanews.ro
Maghiarii pot călători în Statele Unite fără viză. Trump a reprimit complet Ungaria în programul Visa Waiver
10:30
Scandal de proporţii în Polonia. Ipoteza serviciilor secrete pun într-o altă lumină decizia României de a nu lovi drona rusească # Primanews.ro
Scandal de proporţii în Polonia. Ipoteza serviciilor secrete pun într-o altă lumină decizia României de a nu lovi drona rusească
10:20
Maghiarii pot călători în Statele Unite fără viză. Trump reprimit complet Ungaria i în programul Visa Waiver # Primanews.ro
Maghiarii pot călători în Statele Unite fără viză. Trump reprimit complet Ungaria i în programul Visa Waiver
10:00
ANALIZĂ. România, cel mai mare deficit bugetar din regiune, cea mai mare inflaţie, cele mai mici creşteri de salarii şi o economie sub potenţial # Primanews.ro
ANALIZĂ. România, cel mai mare deficit bugetar din regiune, cea mai mare inflaţie, cele mai mici creşteri de salarii şi o economie sub potenţial
09:00
Administraţia Trump a aprobat primele livrări de armament american către Ucraina, plătit de aliaţii europeni din NATO # Primanews.ro
Administraţia Trump a aprobat primele livrări de armament american către Ucraina, plătit de aliaţii europeni din NATO
08:30
Procurorul general: „Dosarul Georgescu - cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii”. Ancheta, de interes pentru parchete din Estul Europei # Primanews.ro
Procurorul general: „Dosarul Georgescu - cel mai grav caz monitorizat în România în ultimele 3 decenii”. Ancheta, de interes pentru parchete din Estul Europei
08:00
VIDEO. Reforma pensiilor speciale, pe masa CCR. Magistraţii vor afla pe 24 septembrie dacă vor încasa pensii mai mici # Primanews.ro
VIDEO. Reforma pensiilor speciale, pe masa CCR. Magistraţii vor afla pe 24 septembrie dacă vor încasa pensii mai mici
00:30
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Procurorii cer pedeapsa cu moartea # Primanews.ro
Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Procurorii cer pedeapsa cu moartea
00:00
Premierul Ilie Bolojan: România va plăti 11 miliarde de euro doar pe dobânzi în 2025 - cât costă Autostrada Moldovei # Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan: România va plăti 11 miliarde de euro doar pe dobânzi în 2025 - cât costă Autostrada Moldovei
00:00
Procurorul General: România se află în plin război hibrid. Infrastructura folosită pentru manipulare electorală în 2024, activă şi în 2025 # Primanews.ro
Procurorul General: România se află în plin război hibrid. Infrastructura folosită pentru manipulare electorală în 2024, activă şi în 2025
16 septembrie 2025
18:30
Robert Redford, un idol al marelui ecran devenit regizor şi activist, a murit la 89 de ani # Primanews.ro
Robert Redford, un idol al marelui ecran devenit regizor şi activist, a murit la 89 de ani
18:30
Interferenţe ruse în alegerile din 2024. Preşedintele: „Vom apăra suveranitatea”
18:20
Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii” # Primanews.ro
Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” privind încheierea războiului: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”
17:30
Atacuri puternice în Harkov şi Zaporojie. Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război” # Primanews.ro
Atacuri puternice în Harkov şi Zaporojie. Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”
11:50
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Nicuşor Dan: Coaliţia a reuşit să se armonizeze pe măsuri de reducere a deficitului, chiar dacă nu sunt perfecte. Unele puteau fi gândite altfel # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Coaliţia a reuşit să se armonizeze pe măsuri de reducere a deficitului, chiar dacă nu sunt perfecte. Unele puteau fi gândite altfel
22:00
Summitul Rusia-SUA-Ucraina rămâne incert. Kremlinul neagă afirmaţiile lui Trump
20:00
VIDEO. Daniel David, în Parlament, la moţiunea AUR împotriva sa: „Da, educaţia este în pericol” / Moţiunea a picat # Primanews.ro
VIDEO. Daniel David, în Parlament, la moţiunea AUR împotriva sa: „Da, educaţia este în pericol” / Moţiunea a picat
17:00
Premiile Emmy 2025. "Adolescence" şi "The Studio" au luat cele mai multe premii. Iar Owen Cooper, cel mai tânăr laureat din istoria galei # Primanews.ro
Premiile Emmy 2025. "Adolescence" şi "The Studio" au luat cele mai multe premii. Iar Owen Cooper, cel mai tânăr laureat din istoria galei
16:10
Kremlin: NATO este de facto în război cu Rusia!
14:50
Bani de alimente de la Guvern pentru anumiţi români
14:00
Importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni
13:00
Ambasada Rusiei, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a Ucrainei, care încearcă să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse # Primanews.ro
Ambasada Rusiei, despre incidentul cu drona: O provocare intenţionată a Ucrainei, care încearcă să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse
13:00
Grindeanu cere controale ANAF pentru plafonarea adaosurilor comerciale: „Sunt suspiciuni de încălcări grave” # Primanews.ro
Grindeanu cere controale ANAF pentru plafonarea adaosurilor comerciale: „Sunt suspiciuni de încălcări grave”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.