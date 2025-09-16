Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii
Gândul, 16 septembrie 2025 18:20
Senatoarele Gabriela Horga și Nicoleta Pauliuc au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care propun ca persoanele care suferă de cancer sau se află în stadii terminale de boală să își poate retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat. În forma aflată în dezbatere la Senat, […]
• • •
Valentin Stan: Nu există o țară fără oamenii ei. Un singur om dacă suferă, o țară întreagă SUFERĂ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre minciunile oamenilor din sistem. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: De ce minți? Pentru că din momentul în care minți, tu nu mai ești într-o operă de […]
Eduard Hellvig critică prestația ministrului Ionuț Moșteanu în scandalul dronei: „O fâstâceală în fața provocării” # Gândul
Eduard Hellvig, fost director al SRI, a luat atitudine într-o postare pe rețeaaua X, criticând dur prestația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ca urmare a dronei rusești ce a pătruns pe teritoriul României. Fostul șef al SRI se întreabă la începutul postării sale pe X: „Ce găsește drona la Steaua București? Sâmbătă către seară, o […]
Călin Georgescu, pedepsit pentru că a fost votat de români? Mugur Mihăescu: „Arma lui era votul” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, parlamentarul AUR Mugur Mihăescu a comentat pe marginea temei zilei – faptul că dosarul intentat lui Călin Georgescu a fost finalizat, iar suveranistul va fi trimis în judecată. În opinia cunoscutului actor și politician, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a respectat toate regulile democratice, […]
Mugur Mihăescu: Prestația lui Nicușor Dan la președinția țării, „INEXISTENTĂ”. Planul opoziției împotriva celor aflați la putere # Gândul
Mugur Mihăescu, actor și membru AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că singurul lucru pe care îl poate face opoziția, în contextul actualei guvernări, este să contribuie la „destructurarea deep state-ului”. De asemenea, invitatul a evaluat prestația lui Nicușor Dan, în funcția de președinte, ca fiind […]
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va “trebui să se pună în mișcare și să ajungă la o înțelegere” iar statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din Rusia, a declarat președintele SUA Donald Trump. Declarațiile președintelui au fost făcute înainte de îmbarcarea pentru vizita de stat în Marea Britanie, unde autoritățile au declarat […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Toto Dumitrescu, FĂRĂ CĂTUȘE la Brigada Rutieră, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Fiul fostului fotbalist, prins la două zile după accident # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a ajuns la INML, pentru a fi supus unor investigații suplimentare, după ce ar fi fost depistat pozitiv la cocaină, în urma accidentului rutier provocat în weekend. Reporterii Gândul l-au surprins pe Toto Dumitrescu fără cătușe, în timp ce se afla la Brigada Rutieră. Toto Dumitrescu a ajuns […]
Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, marți, că a ajuns la un acord cu Administrația Xi Jinping pentru achiziționarea platformei online TikTok și a salutat avansarea relațiilor comerciale cu națiunea chineză. ”Avem un acord privind platforma TikTok, am ajuns la un acord cu China, voi discuta vineri cu președintele Xi Jinping pentru a confirma […]
Valentin Stan: Noi i-am informat pe ruși că nu mai avem armament în depozit pentru că l-am DONAT Ucrainei # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă e secret cât le dăm la ucraineni, oare nu e secret și faptul […]
Oficial. Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. Cine poate VENI ca antrenor, după refuzul lui Șumudică # Gândul
Liviu Ciobotariu s-a despărțit de Petrolul, anunțul oficial din partea echipei prahovene venind după eșecul cu Dinamo, 0-3, din etapa a 9-a a Superligii. Marius Șumudică a fost contactat pentru a prelua echipa, dar a refuzat oferta și va antrena în străinătate. Pe lista cu înlocuitori a apărut Dorinel Munteanu, care pare favorit acum să […]
DARUL de nuntă scapă de verificările ANAF. Șeful Fiscului clarifică controversa / Cine e însă în vizorul instituției # Gândul
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituția nu își propune să verifice mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește să identifice persoanele și firmele care încasează banii pentru organizarea evenimentelor și care au obligația să îi declare. Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru […]
Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la un miliard de euro, după tentative de SABOTAJ care au vizat spitale și surse de apă # Gândul
Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la suma record de un miliard de euro în acest an, după mai multe tentative de sabotaj rusești care au vizat spitale și surse de apă ale orașelor. Bugetul de securitate cibernetică din acest an urmează să crească de la 600 de milioane de euro în 2024 la […]
Directorul FBI, campionul gafelor. Kash Patel este audiat în Congres privind ancheta morții lui Charlie Kirk # Gândul
Kash Patel, directorul FBI, se va confrunta cu două audieri în Congres, din partea membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților, în dosarul asasinării activistului conservator Charlie Kirk. Oficialul este obiectul unor critici acerbe pentru modul în care a instrumentat ancheta în cazul care a bulversat America. Directorul FBI, unul din oamenii de încredere ai președintelui Donald […]
Cum a reacționat Adriana Stoicescu, judecătoarea pe care Georgescu voia s-o facă ministru al Justiției, după trimiterea lui în JUDECATĂ # Gândul
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a reacționat după ce dosarul Georgescu-Potra, privind tentativele de răsturnare a ordinii constituționale, a fost trimis în judecată. În trecut, în 2019, Călin Georgescu a încercat să o convingă pe Stoicescu să accepte funcția de minsitru al Justiției, fiind convins de faptul că în viitor va deveni […]
Mihaela Bilic recomandă FRUCTELE de sezon, dar să ținem cont de cantitatea consumată: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert” # Gândul
Odată cu venirea toamnei, medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă fructele de sezon, ca fiind sănătoase, dar atrage atenția că, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, cantitatea consumată este importantă pentru sănătate. Ea a explicat cum ne dăm seama care este cantitatea potrivită, fără a face excese, ținând cont că prea multă fructoză obosește ficatul, […]
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova # Gândul
În orașul în care „Frăția” făcea legea în urmă cu 20 de ani sub conducerea lui Caiac și a locotenenților săi, astăzi o nouă generație de interlopi iese la lumină. Unul dintre ei este Manu al lui Levier, fiul celui care a provocat cea mai mare răfuială mafiotă din istoria Craiovei. Războiul dintre clanurile interlope […]
Se clatină scaunul Ursulei von der Leyen. Moment ISTORIC la Bruxelles. Două noi moțiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene # Gândul
Ursula von der Leyen are parte de momente dificile. După moțiunea de cenzură inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, președinta Comisiei Europene se va confruntă cu încă două moțiuni de cenzură depuse simultan împotriva sa. Acestea vor fi dezbătute și ulterior votate în Parlamentul European. Este vorba de un moment unic, până acum, în istoria […]
Parteneriatul strategic încaieră puterea și opoziția. Deputatul AUR Andrei Gușă: „Ei acționează sub steag fals pentru relația cu SUA” # Gândul
Deputatul AUR Andrei Gușă a criticat vehement partidele aflate la guvernare, după ce un moment de reculegere propus în plenul Parlamentului a fost respins de mai mulți aleși. Politicianul acuză coaliția aflată la guvernare că nu reprezintă interesele românilor în relația cu SUA. Minutul de reculegere pentru Charlie Kirk ar fi fost sabobat de partidele […]
Mugur Mihăescu a comentat trimiterea lui Călin Georgescu în judecată: „Aceleași probe ca la anularea alegerilor, adică NIMIC” # Gândul
Mugur Mihăescu a comentat decizia de trimitere în judecată a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta a spus că nu se miră și că dosarul se bazează pe aceleași probe care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, pe care le consideră insuficiente. Urmăriți aici emisiunea integrală. „O văd cu aceleași probe care au […]
Google anunță INVESTIȚII masive în Marea Britanie /Planul prevede crearea de locuri de muncă și stimularea economiei # Gândul
Compania americană Google a anunțat, marți, investiții masive în Marea Britanie, în cadrul unui plan de a răspunde cererii în creștere pentru servicii în domeniul inteligenței artificiale. Investiția, care intervine în contextul în care Google deschide un nou centru de date în Waltham Cross, regiunea Hertfordshire, urmează să contribuie la crearea a mii de locuri […]
REGULA care trebuie respectată cu strictețe de proprietari, pe scara blocului. Ce pățesc vecinii care încalcă legea # Gândul
Scările blocurilor nu pot fi folosite pe post de spații de depozitare, conform legislației în vigoare, care prevede clar că holurile de bloc și căile de acces în scări trebuie să rămână libere, pentru a asigura evacuarea rapidă în caz de urgență și intervenția echipelor specializate. În situațiile în care un vecin împiedică folosirea normală […]
Orașele din România cu cel mai aglomerat TRAFIC. Bucureștiul rămâne campion, dar este urmat îndeaproape de alte două orașe # Gândul
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025”, publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate […]
Rusia și Belarus simulează lansarea armelor NUCLEARE tactice rusești în cadrul exercițiilor militare comune Zapad # Gândul
Rusia și Belarus simulează lansarea armelor nucleare tactice rusești, cu ocazia desfășurării unor exerciții militare comune, a declarat, marți, președintele belarus, Alexandr Lukașenko. Exercițiile militare au inclus racheta hipersonică Oreshnik a Rusiei, pe care a testat-o anul trecut în războiul din Ucraina. Rusia și Belarus vor încheia, marți, exercițiile militare Zapad, care s-au desfășurat pe […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18:00. Alexandru Brădescu Cătălin Mureșanu vorbesc despre schimbarea de obiectiv din vestiarul lui Dinamo: jucătorii au anunțat că vor să ia titlul după victoria entuziasmantă de la Ploiești! Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot. Discutăm despre reacția surprinzătoare a lui Zeljko Kopic! Ce transferuri […]
Celebrul actor și regizor de film Robert Redford a murit marți dimineață, în casa sa din Utah. Avea 89 de ani. Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în somn, dar nu a oferit o […]
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta” # Gândul
Adrian Mutu l-a atacat pe Walter Zenga, după ce acesta l-a criticat pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Reacția fostului mare portar al venit după meciul pierdut de milanezi cu Juventus, 3-4. Zenga antrenează la Siracusa, în Serie C, și în România a pregătit echipe ca FC Național, FCSB sau Dinamo. Italianul a fost […]
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină” # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. Rechizitoriul procurorilor dezvăluie informații incendiare despre planurile lui Călin Georgescu, despre paradigma din spatele discursului său public, dar și legăturile lui, atât cu Horațiu Potra, dar și cu alte […]
O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel # Gândul
Curtea de Apel din orașul italian Bologna a aprobat, marți, extrădarea în Germania a unui fost militar ucrainean acuzat de implicare în atacul care a vizat gazoductele Nord Stream în septembrie 2022, deși avocatul suspectului intenționează să facă recurs. Decizia de extrădare a fost luată marți, iar ucraineanul Serhii K., în vârstă de 49 de […]
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România. Întâlnirea a vizat evaluarea progresului operațiunilor BERD în România, identificarea de noi oportunități de cooperare și prezentarea […]
Este important să absorbi cât mai multe informații. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 17 septembrie 2025. Berbec Prietenii interesați de chestiuni psihice și metafizice ar putea să te contacteze astăzi. S-ar putea să discutați despre multe lucruri fascinante, care ar putea să-ți schimbe sistemul de valori într-un mod subtil, dar profund. […]
China a intrat în top zece cele mai inovatoare țări, înlocuind cea mai mare economie a Europei, Germania, conform unui clasament anual al Organizației Națiunilor Unite, în contextul în care companiile chineze investesc masiv în cercetare și dezvoltare. Elveția a rămas pe primul loc, poziție pe care o deține din 2011, urmată de Suedia și […]
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie # Gândul
De cele mai multe ori, gospodinele dau vina pe mizeria ascunsă prin colțurile bucătăriei atunci când apar gândacii, însă se pare că altul ar fi motivul. Specialiștii spun că un aparat electrocasnic este „magnetul” care atrage aceste insecte. Conform Centrului Național de Informații despre Pesticide, partea din spate a frigiderului și zonele greu accesibile din […]
FOTO / Cât costă cea mai SCUMPĂ haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu mă încadrez undeva la nivel mediu” # Gândul
Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a spus cu cât se vinde cel mai scump obiect vestimentar din colecția sa de haine. Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una […]
Teorii CONSPIRAȚIONISTE la Sofia. Bulgarii cred că bancnota de 50 de euro ar ascunde „chipul diavolului” # Gândul
Pe măsură ce Bulgaria se pregătește să adopte moneda unică europeană, la 1 ianuarie 2026, pe social media se răspândesc tot felul de teorii, unele mai conspiraționiste ca altele. Și toate alimentează temerile populației cu privire la ce se va întâmpla. Un videoclip viral, distribuit mai ales în grupuri religioase, susține că bancnota de 50 […]
Stenograme din rechizitoriul Georgescu/Potra. „Care vrea să meargă 25 de ani la pușcărie pentru POTRA? Niciunu`. Toți o să-l dea pe țeavă!” # Gândul
Marți, 15 septembrie 2025, Călin Georgescu – fost candidat la Preșdinția României – a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, plus încă 20 de persoane. Cu toții sunt acuzați de tentativă de comitere a […]
Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI” # Gândul
Sorin Mititelu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat că analiza datelor pentru luna iunie 2025 și august 2024, arată că majorările nu sunt generalizate și nu depășeșsc valori semnificative. „Per total, dacă ar fi doar iulie-iunie 2025, deși nu este chiar o comparație corectă 100%, întrucât au structuri diferite, aceste portofolii sunt […]
Mircea Lucescu RĂMÂNE selecționerul tricolorilor. „Nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela” # Gândul
Mircea Lucescu a fost confirmat ca selecționer al tricolorilor, după întâlnirea de la FRF. În Comitetul Executiv, Răzvan Burleanu a vorbit și despre Mircea Lucescu, al cărui post nu părea sigur după amicalul cu Canada, 0-3, și meciul cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026. În ultima perioadă a apărut varianta Gică Hagi ca selecționer […]
Klaus Iohannis va fi executat silit dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată și i-a cerut predarea imobilului # Gândul
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a declarat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, despre imobilul lui Klaus Iohannis, că fostul președinte va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță. „ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, […]
Luxemburgul va recunoaște un stat PALESTINIAN/ Prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea unei soluții a două state # Gândul
Luxemburgul intenționează să se alăture țărilor care vor recunoaște un stat palestinian, în cadrul unei reuniuni care va avea loc săptămâna viitoare la New York. Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a confirmat declarațiile făcute de premierul Luc Frieden în urma unei întâlniri cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Marelui Ducat. Cei doi […]
Yani Zaharia, campion european și mondial la kempo, la borna 23: „Nu am vrut să-mi serbez ziua!” # Gândul
Luptătorul de kempo și MMA Yani Zaharia, multiplu campion european și mondial, a sărbătorit împlinirea vârstei de 23 de ani. Deși se află într-o perioadă extrem de intensă, cu două antrenamente pe zi și cu două campionate programate la doar o săptămână distanță unul de altul, sportivul a ales să își aniverseze ziua alături de […]
