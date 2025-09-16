Olanda anunța planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor
Gândul, 16 septembrie 2025 19:50
Olanda își va majora bugetul pentru apărare la 27 de miliarde de euro anul viitor, în contextul eforturilor de a atinge noul obiectiv al NATO de a aloca 5% din Produsul Intern Brut pentru securitate până în 2035. Olanda, care a atins obiectivul anterior al NATO de 2% pentru apărare în 2024, intenționează să majoreze […]
Acum 15 minute
20:00
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați # Gândul
Potrivit astrologilor, Taurii, Racii, Fecioarele și Capricornii sunt zodiile privilegiate până la sfârșitul lunii septembrie 2025 și ferite de tot ce este mai rău. Aceștia sunt nativii protejați de astre, care se pot bucura astfel de o perioadă lipsită de griji. Taur Taurii au parte de o energie stabilizatoare care le oferă protecție pe toate […]
Acum 30 minute
19:50
Marius Tucă a declarat despre Nicușor Dan că „este prizonier în mintea lui, nu știi cum să îl descarcerezi”. Răspunsul vine la introducerea moderatorului Ionuț Cristache: „Nicușor Dan până ieri dădea de toți pereții cu Florența (nr. procurorul general ) că sunt incompetenți. Nicu e când cu degetul în nas, când în ureche, azi e […]
19:50
19:50
Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor # Gândul
Administrația Donald Trump a restabilit, marți, statutul Ungariei în Programul american de călătorii fără vize (Visa Waiver), Washingtonul anunțând că Guvernul de la Budapesta a remediat problemele de securitate. Secretarul american pentru Securitatea Internă, Kristi Noem, a comunicat marți că Ungaria va beneficia din nou în totalitate de călătorii fără vize în Statele Unite, prin […]
Acum o oră
19:40
19:30
Toto Dumitrescu, REȚINUT 24 de ore, pentru părăsirea locului accidentului. Acesta a fost depistat pozitiv pentru cocaină # Gândul
Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. „Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a transmis Brigada Rutieră. Toto Dumitrescu, […]
19:30
Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut # Gândul
Fotbalistul brazilian Neymar a luat parte la competiția de poker online Super Tuesday High Roller de la Campionatul Mondial PokerStars, unde a jucat împotriva celor mai cunoscuți profesioniști din domeniu. Mijlocașul de la Santos s-a clasat pe ultimul loc și a pierdut o sumă considerabilă de bani. Mijlocașul de la Santos, brazilianul Neymar, 33 de […]
19:20
Alexandru Rogobete ANUNȚĂ o scădere cu 20% a concediilor medicale FICTIVE în august față de mai # Gândul
Ministrul Sănătății anunță la Antena3CNN că deocamdată nu a fost făcut public raportul concediilor medicale, deoarece nu au fost finalizate controalele, însă, din primele date există o scădere cu aproape 20% față de anul trecut, dar și comparativ cu luna mai versus august. „Raportul nu a fost făcut public pentru că am prelungit misiunea […]
19:20
DEPĂȘIREA, manevra din trafic care produce divergențe între șoferi. Ce prevede Codul Rutier # Gândul
Codul Rutier stabilește regulile în care autovehiculele trebuie să se deplaseze pe drumurile publice din România, în condiții de siguranță, pentru a evita evenimentele rutiere nedorite. Tocmai de aceea, încălcarea acestora determină sancționarea șoferilor și se poate lăsa chiar și cu dosare penale. Ei bine, printre manevrele specificate în legislația rutieră se numără și depășirea. […]
Acum 2 ore
19:10
19:00
Alexandru Nazare a declarat la Antena3CNN că abia în următoarele luni se vor vedea la ANAF efectele măsurilor luate în pachetul 1. Chiar și, ministrul Finanțelor spune că există un plus de venituri la ANAF. „La ANAF avem 2 luni de execuție bugetară de la momentul în care am preluat mandatul, există un plus […]
18:40
Valentin Stan: Nu există o țară fără oamenii ei. Un singur om dacă suferă, o țară întreagă SUFERĂ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre minciunile oamenilor din sistem. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: De ce minți? Pentru că din momentul în care minți, tu nu mai ești într-o operă de […]
18:40
Eduard Hellvig critică prestația ministrului Ionuț Moșteanu în scandalul dronei: „O fâstâceală în fața provocării” # Gândul
Eduard Hellvig, fost director al SRI, a luat atitudine într-o postare pe rețeaaua X, criticând dur prestația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ca urmare a dronei rusești ce a pătruns pe teritoriul României. Fostul șef al SRI se întreabă la începutul postării sale pe X: „Ce găsește drona la Steaua București? Sâmbătă către seară, o […]
18:40
Călin Georgescu, pedepsit pentru că a fost votat de români? Mugur Mihăescu: „Arma lui era votul” # Gândul
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, parlamentarul AUR Mugur Mihăescu a comentat pe marginea temei zilei – faptul că dosarul intentat lui Călin Georgescu a fost finalizat, iar suveranistul va fi trimis în judecată. În opinia cunoscutului actor și politician, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a respectat toate regulile democratice, […]
18:30
Mugur Mihăescu: Prestația lui Nicușor Dan la președinția țării, „INEXISTENTĂ”. Planul opoziției împotriva celor aflați la putere # Gândul
Mugur Mihăescu, actor și membru AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că singurul lucru pe care îl poate face opoziția, în contextul actualei guvernări, este să contribuie la „destructurarea deep state-ului”. De asemenea, invitatul a evaluat prestația lui Nicușor Dan, în funcția de președinte, ca fiind […]
18:30
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va “trebui să se pună în mișcare și să ajungă la o înțelegere” iar statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din Rusia, a declarat președintele SUA Donald Trump. Declarațiile președintelui au fost făcute înainte de îmbarcarea pentru vizita de stat în Marea Britanie, unde autoritățile au declarat […]
18:20
Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii # Gândul
Senatoarele Gabriela Horga și Nicoleta Pauliuc au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care propun ca persoanele care suferă de cancer sau se află în stadii terminale de boală să își poate retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat. În forma aflată în dezbatere la Senat, […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 4 ore
18:10
Toto Dumitrescu, FĂRĂ CĂTUȘE la Brigada Rutieră, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Fiul fostului fotbalist, prins la două zile după accident # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a ajuns la INML, pentru a fi supus unor investigații suplimentare, după ce ar fi fost depistat pozitiv la cocaină, în urma accidentului rutier provocat în weekend. Reporterii Gândul l-au surprins pe Toto Dumitrescu fără cătușe, în timp ce se afla la Brigada Rutieră. Toto Dumitrescu a ajuns […]
18:10
Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, marți, că a ajuns la un acord cu Administrația Xi Jinping pentru achiziționarea platformei online TikTok și a salutat avansarea relațiilor comerciale cu națiunea chineză. ”Avem un acord privind platforma TikTok, am ajuns la un acord cu China, voi discuta vineri cu președintele Xi Jinping pentru a confirma […]
18:00
Valentin Stan: Noi i-am informat pe ruși că nu mai avem armament în depozit pentru că l-am DONAT Ucrainei # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă e secret cât le dăm la ucraineni, oare nu e secret și faptul […]
18:00
Oficial. Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. Cine poate VENI ca antrenor, după refuzul lui Șumudică # Gândul
Liviu Ciobotariu s-a despărțit de Petrolul, anunțul oficial din partea echipei prahovene venind după eșecul cu Dinamo, 0-3, din etapa a 9-a a Superligii. Marius Șumudică a fost contactat pentru a prelua echipa, dar a refuzat oferta și va antrena în străinătate. Pe lista cu înlocuitori a apărut Dorinel Munteanu, care pare favorit acum să […]
17:50
17:50
17:40
17:40
17:40
Directorul FBI, campionul gafelor. Kash Patel este audiat în Congres privind ancheta morții lui Charlie Kirk # Gândul
Kash Patel, directorul FBI, se va confrunta cu două audieri în Congres, din partea membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților, în dosarul asasinării activistului conservator Charlie Kirk. Oficialul este obiectul unor critici acerbe pentru modul în care a instrumentat ancheta în cazul care a bulversat America. Directorul FBI, unul din oamenii de încredere ai președintelui Donald […]
17:30
Cum a reacționat Adriana Stoicescu, judecătoarea pe care Georgescu voia s-o facă ministru al Justiției, după trimiterea lui în JUDECATĂ # Gândul
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a reacționat după ce dosarul Georgescu-Potra, privind tentativele de răsturnare a ordinii constituționale, a fost trimis în judecată. În trecut, în 2019, Călin Georgescu a încercat să o convingă pe Stoicescu să accepte funcția de minsitru al Justiției, fiind convins de faptul că în viitor va deveni […]
17:30
Mihaela Bilic recomandă FRUCTELE de sezon, dar să ținem cont de cantitatea consumată: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert” # Gândul
Odată cu venirea toamnei, medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă fructele de sezon, ca fiind sănătoase, dar atrage atenția că, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, cantitatea consumată este importantă pentru sănătate. Ea a explicat cum ne dăm seama care este cantitatea potrivită, fără a face excese, ținând cont că prea multă fructoză obosește ficatul, […]
17:30
17:20
DARUL de la ANAF pentru miri. Șeful Fiscului: Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre # Gândul
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunţi şi petreceri el arătând că vor prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera […]
17:10
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova # Gândul
În orașul în care „Frăția” făcea legea în urmă cu 20 de ani sub conducerea lui Caiac și a locotenenților săi, astăzi o nouă generație de interlopi iese la lumină. Unul dintre ei este Manu al lui Levier, fiul celui care a provocat cea mai mare răfuială mafiotă din istoria Craiovei. Războiul dintre clanurile interlope […]
17:10
Se clatină scaunul Ursulei von der Leyen. Moment ISTORIC la Bruxelles. Două noi moțiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene # Gândul
Ursula von der Leyen are parte de momente dificile. După moțiunea de cenzură inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, președinta Comisiei Europene se va confruntă cu încă două moțiuni de cenzură depuse simultan împotriva sa. Acestea vor fi dezbătute și ulterior votate în Parlamentul European. Este vorba de un moment unic, până acum, în istoria […]
16:40
Parteneriatul strategic încaieră puterea și opoziția. Deputatul AUR Andrei Gușă: „Ei acționează sub steag fals pentru relația cu SUA” # Gândul
Deputatul AUR Andrei Gușă a criticat vehement partidele aflate la guvernare, după ce un moment de reculegere propus în plenul Parlamentului a fost respins de mai mulți aleși. Politicianul acuză coaliția aflată la guvernare că nu reprezintă interesele românilor în relația cu SUA. Minutul de reculegere pentru Charlie Kirk ar fi fost sabobat de partidele […]
16:30
Mugur Mihăescu a comentat trimiterea lui Călin Georgescu în judecată: „Aceleași probe ca la anularea alegerilor, adică NIMIC” # Gândul
Mugur Mihăescu a comentat decizia de trimitere în judecată a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta a spus că nu se miră și că dosarul se bazează pe aceleași probe care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, pe care le consideră insuficiente. Urmăriți aici emisiunea integrală. „O văd cu aceleași probe care au […]
16:30
Google anunță INVESTIȚII masive în Marea Britanie /Planul prevede crearea de locuri de muncă și stimularea economiei # Gândul
Compania americană Google a anunțat, marți, investiții masive în Marea Britanie, în cadrul unui plan de a răspunde cererii în creștere pentru servicii în domeniul inteligenței artificiale. Investiția, care intervine în contextul în care Google deschide un nou centru de date în Waltham Cross, regiunea Hertfordshire, urmează să contribuie la crearea a mii de locuri […]
16:20
REGULA care trebuie respectată cu strictețe de proprietari, pe scara blocului. Ce pățesc vecinii care încalcă legea # Gândul
Scările blocurilor nu pot fi folosite pe post de spații de depozitare, conform legislației în vigoare, care prevede clar că holurile de bloc și căile de acces în scări trebuie să rămână libere, pentru a asigura evacuarea rapidă în caz de urgență și intervenția echipelor specializate. În situațiile în care un vecin împiedică folosirea normală […]
Acum 6 ore
16:00
IMAGINI EXCLUSIVE. Fiul lui Ilie Dumitrescu, scos în cătușe. A fost prins la 48 de ore după fuga de la locul accidentului # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost scos în cătușe de la sedioul Brigăzii Rutiere și condus la INML. Fiul fostului fotbalist a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs în București în weekend.
16:00
Orașele din România cu cel mai aglomerat TRAFIC. Bucureștiul rămâne campion, dar este urmat îndeaproape de alte două orașe # Gândul
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025”, publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă. Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate […]
15:50
15:50
Rusia și Belarus simulează lansarea armelor NUCLEARE tactice rusești în cadrul exercițiilor militare comune Zapad # Gândul
Rusia și Belarus simulează lansarea armelor nucleare tactice rusești, cu ocazia desfășurării unor exerciții militare comune, a declarat, marți, președintele belarus, Alexandr Lukașenko. Exercițiile militare au inclus racheta hipersonică Oreshnik a Rusiei, pe care a testat-o anul trecut în războiul din Ucraina. Rusia și Belarus vor încheia, marți, exercițiile militare Zapad, care s-au desfășurat pe […]
15:30
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18:00. Alexandru Brădescu Cătălin Mureșanu vorbesc despre schimbarea de obiectiv din vestiarul lui Dinamo: jucătorii au anunțat că vor să ia titlul după victoria entuziasmantă de la Ploiești! Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot. Discutăm despre reacția surprinzătoare a lui Zeljko Kopic! Ce transferuri […]
15:30
Celebrul actor și regizor de film Robert Redford a murit marți dimineață, în casa sa din Utah. Avea 89 de ani. Moartea sa a fost anunțată într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK. Ea a spus că actorul a murit în somn, dar nu a oferit o […]
15:30
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta” # Gândul
Adrian Mutu l-a atacat pe Walter Zenga, după ce acesta l-a criticat pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Reacția fostului mare portar al venit după meciul pierdut de milanezi cu Juventus, 3-4. Zenga antrenează la Siracusa, în Serie C, și în România a pregătit echipe ca FC Național, FCSB sau Dinamo. Italianul a fost […]
15:30
15:20
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină” # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. Rechizitoriul procurorilor dezvăluie informații incendiare despre planurile lui Călin Georgescu, despre paradigma din spatele discursului său public, dar și legăturile lui, atât cu Horațiu Potra, dar și cu alte […]
15:20
O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel # Gândul
Curtea de Apel din orașul italian Bologna a aprobat, marți, extrădarea în Germania a unui fost militar ucrainean acuzat de implicare în atacul care a vizat gazoductele Nord Stream în septembrie 2022, deși avocatul suspectului intenționează să facă recurs. Decizia de extrădare a fost luată marți, iar ucraineanul Serhii K., în vârstă de 49 de […]
15:10
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România. Întâlnirea a vizat evaluarea progresului operațiunilor BERD în România, identificarea de noi oportunități de cooperare și prezentarea […]
15:10
Este important să absorbi cât mai multe informații. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 17 septembrie 2025. Berbec Prietenii interesați de chestiuni psihice și metafizice ar putea să te contacteze astăzi. S-ar putea să discutați despre multe lucruri fascinante, care ar putea să-ți schimbe sistemul de valori într-un mod subtil, dar profund. […]
15:10
China a intrat în top zece cele mai inovatoare țări, înlocuind cea mai mare economie a Europei, Germania, conform unui clasament anual al Organizației Națiunilor Unite, în contextul în care companiile chineze investesc masiv în cercetare și dezvoltare. Elveția a rămas pe primul loc, poziție pe care o deține din 2011, urmată de Suedia și […]
